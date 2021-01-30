  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
Витесс
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Ваалвейк
0'
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Икома Луис
13' Желтая карточка
Ван дер Венне Рихард
17'
22
Пасвер
Ремко
2
Даса
Элазар
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
32
Виттек
Максимилиан
21
Беро
Матуш
14
Таннан
Уссама
27
Туре
Идрисса
7
Икома
Луис
11
Броя
Армандо
31
Лампру
Костантинос
28
Бакари
Саид
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
5
Пол
Куастен
10
Ван
дер
Венне
Рихард
4
Анита
Вурнон
8
Тахири
Анас
19
Со
Силла
9
Штоккерс
Финн
21
Данеелс
Леннерд
Витесс
5-3-2
Ваалвейк
4-3-3

Ход матча

5'
Икома Луис
 
13'
 
Ван дер Венне Рихард

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Броя Армандо 7 0.35
2. Икома Луис 6 0.3
3. Дарфалу Усама 6 0.3
4. Таннан Уссама 5 (1) 0.25
5. Беро Матуш 2 0.1
6. Базур Рихедли 2 0.1
7. Вруг Патрик 2 0.1
8. Бёйтинк Томас 1 0.05
9. Расмуссен Якоб 1 0.05
10. Духи Данило 1 0.05
11. Даса Элазар 0 0
12. Виттек Максимилиан 0 0
13. Брюнс Томас 0 0
14. Тронстад Сондре 0 0
15. Уйсман Дан 0 0
16. Манхуф Миллион 0 0
Ваалвейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штоккерс Финн 5 0.25
2. Нгонж Сириль 2 0.1
3. Домашкан Виталий 2 0.1
4. Джон Ола 1 0.05
5. Тахири Анас 1 (1) 0.05
6. Ван дер Венне Рихард 1 0.05
7. Данеелс Леннерд 1 0.05
8. Тоуба Ахмед 1 0.05
9. Бакари Саид 1 0.05
10. Мин Давид 1 0.05
11. Анита Вурнон 0 0
12. Со Силла 0 0
13. Мёленстен Мелле 0 0
14. Ольсак Николас 0 0
15. Азхиль Айман 0 0
16. Лутонда Тьерри 0 0

Карточки

Витесс
# Игрок      
1. Таннан Уссама 5 1
2. Базур Рихедли 4 1
3. Брюнс Томас 5 0
4. Туре Идрисса 2 1
5. Беро Матуш 3 0
6. Виттек Максимилиан 3 0
7. Расмуссен Якоб 2 0
8. Гайек Томаш 2 0
9. Бёйтинк Томас 2 0
10. Дарфалу Усама 1 0
11. Тронстад Сондре 1 0
12. Даса Элазар 1 0
13. Броя Армандо 1 0
14. Вруг Патрик 1 0
Ваалвейк
# Игрок      
1. Анита Вурнон 4 0
2. Ван дер Венне Рихард 3 0
3. Со Силла 2 0
4. Бакари Саид 2 0
5. Мёленстен Мелле 2 0
6. Нгонж Сириль 2 0
7. Ваутерс Луук 0 1
8. Лампру Костантинос 1 0
9. Тахири Анас 1 0
10. Вассен Этьенн 1 0
11. Домашкан Виталий 1 0
12. Гаари Жюрьен 1 0
13. Тоуба Ахмед 1 0
14. Азхиль Айман 1 0
15. Лутонда Тьерри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Витесс 15.15% (5) 9.09% (3) 30.3% (10) 18.18% (6) 12.12% (4) 15.15% (5)
 Ваалвейк 6.25% (1) 25% (4) 6.25% (1) 18.75% (3) 6.25% (1) 37.5% (6)

Предыдущие игры

Витесс Последние 20 матчей: +10 =5 -5
ВВВ-Венло 4:1 Витесс Витесс 1:0 Гронинген Витесс 2:1 АДО Ден Хааг Эммен 1:4 Витесс
Витесс 1:0 Утрехт Хераклес 0:2 Витесс Витесс 0:0 Этуаль Филант АЗ Алкмаар 3:1 Витесс Витесс 1:0 Фейеноорд Полис Уагудугу 0:2 Витесс Виллем II 0:2 Витесс Витесс 1:1 Херенвен Витесс 1:1 Сонабель Уагудугу АСФ Бобо-Диуласо 3:1 Витесс ПЕК Зволле 2:1 Витесс Харденберг 0:3 Витесс Витесс 2:0 Фортуна Ситтард Гронинген 1:1 Витесс Витесс 1:1 Ройял Бобо-Диуласо Витесс 0:1 Фасо-Йенненга
Ваалвейк Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Ваалвейк 1:2 Фортуна Ситтард ПСВ 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Виллем II Херенвен 1:1 Ваалвейк
Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:4 ПСВ Гронинген 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло Твенте 0:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Херенвен Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 2:2 Камбюр Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 Ваалвейк Утрехт 3:1 Ваалвейк Аякс 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 Витесс

Последние игры между собой

Витесс: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 4
Ваалвейк: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 8
Ваалвейк 0:1 Витесс Эредивизие Ваалвейк 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 4:1 Ваалвейк Кубок Витесс 3:1 Ваалвейк Эредивизие
Ваалвейк 4:2 Витесс Эредивизие Ваалвейк 3:2 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 Ваалвейк Эредивизие Витесс 2:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 1:3 Витесс Эредивизие Ваалвейк 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 4:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 4:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Ваалвейк Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 19 15 2 2 63 - 15 47
2. ПСВ Заявка 19 13 4 2 45 - 19 43
3. Витесс 0:0 Заявка 20 13 3 4 33 - 17 42
4. АЗ Алкмаар Заявка 19 10 7 2 44 - 28 37
5. Фейеноорд Заявка 19 10 5 4 34 - 19 35
6. Гронинген Заявка 20 10 4 6 28 - 23 34
7. Твенте Заявка 19 8 5 6 33 - 25 29
8. Утрехт Заявка 20 6 10 4 27 - 27 28
9. Херенвен Заявка 19 6 7 6 28 - 27 25
10. Хераклес Заявка 20 7 4 9 23 - 30 25
11. Фортуна Ситтард 1:0 Заявка 20 7 4 9 29 - 37 25
12. Спарта Роттердам Заявка 19 6 4 9 28 - 31 22
13. ВВВ-Венло 0:1 Заявка 20 6 4 10 32 - 47 22
14. ПЕК Зволле Заявка 20 4 10 6 25 - 32 22
15. Ваалвейк 0:0 Заявка 20 3 6 11 16 - 33 15
16. АДО Ден Хааг Заявка 19 2 5 12 16 - 44 11
17. Виллем II Заявка 19 2 4 13 22 - 42 10
18. Эммен Заявка 19 0 6 13 17 - 47 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 0:0 Заявка 10 8 2 0 16 - 3 26
2. Аякс Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
3. ПСВ Заявка 9 8 0 1 21 - 6 24
4. Гронинген Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
5. Утрехт Заявка 11 4 6 1 18 - 15 18
6. АЗ Алкмаар Заявка 9 5 2 2 18 - 11 17
7. Фейеноорд Заявка 9 4 4 1 15 - 8 16
8. Хераклес Заявка 10 5 1 4 15 - 9 16
9. Херенвен Заявка 9 4 2 3 15 - 11 14
10. ВВВ-Венло 0:1 Заявка 10 3 3 4 15 - 28 12
11. Твенте Заявка 10 3 2 5 14 - 15 11
12. Фортуна Ситтард 1:0 Заявка 10 3 2 5 15 - 20 11
13. ПЕК Зволле Заявка 10 2 5 3 10 - 12 11
14. Спарта Роттердам Заявка 10 2 3 5 19 - 21 9
15. Виллем II Заявка 9 2 1 6 13 - 21 7
16. Ваалвейк 0:0 Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
17. АДО Ден Хааг Заявка 9 0 3 6 8 - 20 3
18. Эммен Заявка 10 0 3 7 13 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 9 7 1 1 32 - 6 22
2. АЗ Алкмаар Заявка 10 5 5 0 26 - 17 20
3. Фейеноорд Заявка 10 6 1 3 19 - 11 19
4. ПСВ Заявка 10 5 4 1 24 - 13 19
5. Твенте Заявка 9 5 3 1 19 - 10 18
6. Витесс 0:0 Заявка 10 5 1 4 17 - 14 16
7. Гронинген Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
8. Фортуна Ситтард 1:0 Заявка 10 4 2 4 14 - 17 14
9. Спарта Роттердам Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
10. Херенвен Заявка 10 2 5 3 13 - 16 11
11. ПЕК Зволле Заявка 10 2 5 3 15 - 20 11
12. Утрехт Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
13. ВВВ-Венло 0:1 Заявка 10 3 1 6 17 - 19 10
14. Хераклес Заявка 10 2 3 5 8 - 21 9
15. Ваалвейк 0:0 Заявка 10 2 2 6 6 - 16 8
16. АДО Ден Хааг Заявка 10 2 2 6 8 - 24 8
17. Эммен Заявка 9 0 3 6 4 - 17 3
18. Виллем II Заявка 10 0 3 7 9 - 21 3
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Витесс 97.9% (138)
X 2.1% (3)
Ваалвейк 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
Ваалвейк
1.40
5.50
8.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.33 5.30 8.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 5.50 8.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.40 4.40 7.20
  1.35 5.40 7.94

Самый высокий коэффициент на матч «Витесс» – «Ваалвейк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Витесс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ваалвейк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Витесс» – «Ваалвейк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.75 1.00 11.00 1.01 5.20 1.12 4.33 1.18 2.60 1.47 2.09 1.74 1.69 2.29 1.36 3.12 1.27 3.62 1.10 5.95 1.07 6.45 1.00 10.75
12.00 1.01 4.20 1.20 3.45 1.28 2.20 1.62 1.72 2.05 1.85 1.97 1.47 2.55 1.23 3.90 1.18 4.50 1.07 7.50 1.05 8.50 1.02 10.00 1.01 10.50
5.78 1.16 2.76 1.48 2.41 1.61 2.11 1.77 1.84 2.04 1.67 2.29 1.51 2.66 1.26 4.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75
2.62 1.45 1.70 2.08 1.33 3.15 1.08 7.00 1.05 8.50
3.36 1.34 2.68 1.49 1.97 1.89 1.67 2.26 1.46 2.79
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.50 1.15 3.85 1.26 2.11 1.73 1.57 2.40 1.35 3.20
2.15 1.65 1.60 2.25 1.36 3.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.05
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Где смотреть матч Витесс 0:0 Ваалвейк онлайн

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Прогнозы на матч Витесс 0:0 Ваалвейк

Исход игры
Витесс
97.9% (138)
Ничья
2.1% (3)
Ваалвейк
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.43% (65)
Меньше
53.57% (75)
Обе команды забьют
Да
44.29% (62)
Нет
55.71% (78)
Популярный счёт
2:0 Витесс
39% (55)
2:1 Витесс
29.1% (41)
1:0 Витесс
12.1% (17)
3:1 Витесс
10.6% (15)
3:0 Витесс
4.3% (6)
1:1 Ничья
2.1% (3)
4:2 Витесс
1.4% (2)
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