5' Undefined phrase: football_event_Икома Луис
13' Желтая карточкаВан дер Венне Рихард
33' Желтая карточкаАнита Вурнон
61' Желтая карточкаБеро Матуш
1:0
71' ГолБазур Рихедли
1:1
75' ГолВан дер Венне Рихард
22
Пасвер
Ремко
21
Беро
Матуш
27
Туре
Идрисса
11
Броя
Армандо
28
Бакари
Саид
59
Тоуба
Ахмед
19
Со
Силла
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Туре ИдриссаПолузащитник
- Нападающий
-
11 Броя АрмандоНападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
-
23 Баязит БилалВратарь
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Alois Oroz
-
19 Noah Ohio
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Бакари СаидЗащитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Со СиллаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Грим МайкВратарь
- Защитник
-
12 Мёлдер ХансЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Азхиль АйманПолузащитник
-
25 Остинг ТейсПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
5'
33'
61'
66'
71'
1:0
75'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 5
-
11 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Броя Армандо
|7
|0.35
|2.
|Икома Луис
|6
|0.3
|3.
|Дарфалу Усама
|6
|0.3
|4.
|Таннан Уссама
|5 (1)
|0.25
|5.
|Базур Рихедли
|3
|0.15
|6.
|Беро Матуш
|2
|0.1
|7.
|Вруг Патрик
|2
|0.1
|8.
|Бёйтинк Томас
|1
|0.05
|9.
|Расмуссен Якоб
|1
|0.05
|10.
|Духи Данило
|1
|0.05
|11.
|Даса Элазар
|0
|0
|12.
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|13.
|Брюнс Томас
|0
|0
|14.
|Тронстад Сондре
|0
|0
|15.
|Уйсман Дан
|0
|0
|16.
|Манхуф Миллион
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Штоккерс Финн
|5
|0.25
|2.
|Нгонж Сириль
|2
|0.1
|3.
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0.1
|4.
|Домашкан Виталий
|2
|0.1
|5.
|Джон Ола
|1
|0.05
|6.
|Тахири Анас
|1 (1)
|0.05
|7.
|Данеелс Леннерд
|1
|0.05
|8.
|Тоуба Ахмед
|1
|0.05
|9.
|Бакари Саид
|1
|0.05
|10.
|Мин Давид
|1
|0.05
|11.
|Мёленстен Мелле
|0
|0
|12.
|Анита Вурнон
|0
|0
|13.
|Со Силла
|0
|0
|14.
|Ольсак Николас
|0
|0
|15.
|Азхиль Айман
|0
|0
|16.
|Лутонда Тьерри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Таннан Уссама
|5
|1
|2.
|Базур Рихедли
|4
|1
|3.
|Брюнс Томас
|5
|0
|4.
|Беро Матуш
|4
|0
|5.
|Туре Идрисса
|2
|1
|6.
|Виттек Максимилиан
|3
|0
|7.
|Расмуссен Якоб
|2
|0
|8.
|Гайек Томаш
|2
|0
|9.
|Бёйтинк Томас
|2
|0
|10.
|Дарфалу Усама
|1
|0
|11.
|Тронстад Сондре
|1
|0
|12.
|Даса Элазар
|1
|0
|13.
|Броя Армандо
|1
|0
|14.
|Вруг Патрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Анита Вурнон
|5
|0
|2.
|Ван дер Венне Рихард
|3
|0
|3.
|Со Силла
|2
|0
|4.
|Бакари Саид
|2
|0
|5.
|Мёленстен Мелле
|2
|0
|6.
|Нгонж Сириль
|2
|0
|7.
|Ваутерс Луук
|0
|1
|8.
|Лампру Костантинос
|1
|0
|9.
|Тахири Анас
|1
|0
|10.
|Вассен Этьенн
|1
|0
|11.
|Домашкан Виталий
|1
|0
|12.
|Гаари Жюрьен
|1
|0
|13.
|Тоуба Ахмед
|1
|0
|14.
|Азхиль Айман
|1
|0
|15.
|Лутонда Тьерри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Витесс
|14.71% (5)
|8.82% (3)
|29.41% (10)
|17.65% (6)
|14.71% (5)
|14.71% (5)
|Ваалвейк
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|35.29% (6)
Предыдущие игры
Витесс Последние 20 матчей: +10 =5 -5ВВВ-Венло 4:1 Витесс Витесс 1:0 Гронинген Витесс 2:1 АДО Ден Хааг Эммен 1:4 Витесс
Витесс 1:0 Утрехт Хераклес 0:2 Витесс Витесс 0:0 Этуаль Филант АЗ Алкмаар 3:1 Витесс Витесс 1:0 Фейеноорд Полис Уагудугу 0:2 Витесс Виллем II 0:2 Витесс Витесс 1:1 Херенвен Витесс 1:1 Сонабель Уагудугу АСФ Бобо-Диуласо 3:1 Витесс ПЕК Зволле 2:1 Витесс Харденберг 0:3 Витесс Витесс 2:0 Фортуна Ситтард Гронинген 1:1 Витесс Витесс 1:1 Ройял Бобо-Диуласо Витесс 0:1 Фасо-Йенненга
Ваалвейк Последние 20 матчей: +3 =5 -12Ваалвейк 1:2 Фортуна Ситтард ПСВ 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Виллем II Херенвен 1:1 Ваалвейк
Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:4 ПСВ Гронинген 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло Твенте 0:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Херенвен Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 2:2 Камбюр Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 Ваалвейк Утрехт 3:1 Ваалвейк Аякс 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 Витесс
Последние игры между собой
Витесс: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 4
Ваалвейк: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|63 - 15
|47
|2.
|ПСВ
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|45 - 19
|43
|3.
|Витесс
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|34 - 18
|42
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|19
|10
|7
|2
|44 - 28
|37
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|34 - 19
|35
|6.
|Гронинген
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|28 - 23
|34
|7.
|Твенте
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|33 - 25
|29
|8.
|Утрехт
|Заявка
|20
|6
|10
|4
|27 - 27
|28
|9.
|Херенвен
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 27
|25
|10.
|Хераклес
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|23 - 30
|25
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|31 - 39
|25
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|28 - 31
|22
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|34 - 49
|22
|14.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|25 - 32
|22
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|17 - 34
|15
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|16 - 44
|11
|17.
|Виллем II
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|22 - 42
|10
|18.
|Эммен
|Заявка
|19
|0
|6
|13
|17 - 47
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 4
|26
|2.
|Аякс
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|3.
|ПСВ
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|21 - 6
|24
|4.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 8
|18
|5.
|Утрехт
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 15
|18
|6.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|8.
|Хераклес
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 9
|16
|9.
|Херенвен
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|10.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 28
|12
|11.
|Твенте
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 15
|11
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|17 - 22
|11
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|10 - 12
|11
|14.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|19 - 21
|9
|15.
|Виллем II
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 21
|7
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 20
|3
|18.
|Эммен
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|13 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|32 - 6
|22
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|26 - 17
|20
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 11
|19
|4.
|ПСВ
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|24 - 13
|19
|5.
|Твенте
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 10
|18
|6.
|Витесс
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 14
|16
|7.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|8.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 17
|14
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|10.
|Херенвен
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 20
|11
|12.
|Утрехт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|19 - 21
|10
|14.
|Хераклес
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 21
|9
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 24
|8
|17.
|Эммен
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 17
|3
|18.
|Виллем II
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 21
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Витесс» – «Ваалвейк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Витесс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ваалвейк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Витесс» – «Ваалвейк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Витесс 1:1 Ваалвейк
Исход игры
Витесс
97.9% (138)
Ничья
2.1% (3)
Ваалвейк
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.43% (65)
Меньше
53.57% (75)
Обе команды забьют
Да
44.29% (62)
Нет
55.71% (78)
Популярный счёт
2:0 Витесс
39% (55)
2:1 Витесс
29.1% (41)
1:0 Витесс
12.1% (17)
3:1 Витесс
10.6% (15)
3:0 Витесс
4.3% (6)
1:1 Ничья
2.1% (3)
4:2 Витесс
1.4% (2)
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