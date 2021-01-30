  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
Витесс
1:1
Конец матча

Стадион:
Ваалвейк
0'
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Икома Луис
13' Желтая карточка
Ван дер Венне Рихард
33' Желтая карточка
Анита Вурнон
61' Желтая карточка
Беро Матуш
1:0
71' Гол
Базур Рихедли
1:1
75' Гол
Ван дер Венне Рихард
90'+4
22
Пасвер
Ремко
2
Даса
Элазар
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
32
Виттек
Максимилиан
21
Беро
Матуш
14
Таннан
Уссама
27
Туре
Идрисса
7
Икома
Луис
11
Броя
Армандо
31
Лампру
Костантинос
28
Бакари
Саид
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
5
Пол
Куастен
10
Ван
дер
Венне
Рихард
4
Анита
Вурнон
8
Тахири
Анас
19
Со
Силла
9
Штоккерс
Финн
21
Данеелс
Леннерд
Витесс
5-3-2
Ваалвейк
4-3-3

Ход матча

5'
Икома Луис
 
13'
 
Ван дер Венне Рихард
33'
 
Анита Вурнон
55'
Уйсман Дан
Броя Армандо
 
55'
Вруг Патрик
Туре Идрисса
 
61'
Беро Матуш
 
63'
 
Остинг Тейс
Штоккерс Финн
66'
 
Лутонда Тьерри
Пол Куастен
66'
 
Гаари Жюрьен
Со Силла
71'
Базур Рихедли
(Беро Матуш)
1:0
75'
1:1
Ван дер Венне Рихард
(Мёленстен Мелле)
79'
Дарфалу Усама
Икома Луис
 
86'
Манхуф Миллион
Виттек Максимилиан
 
89'
 
Мёлдер Ханс
Ван дер Венне Рихард

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 5
  • 11 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Броя Армандо 7 0.35
2. Икома Луис 6 0.3
3. Дарфалу Усама 6 0.3
4. Таннан Уссама 5 (1) 0.25
5. Базур Рихедли 3 0.15
6. Беро Матуш 2 0.1
7. Вруг Патрик 2 0.1
8. Бёйтинк Томас 1 0.05
9. Расмуссен Якоб 1 0.05
10. Духи Данило 1 0.05
11. Даса Элазар 0 0
12. Виттек Максимилиан 0 0
13. Брюнс Томас 0 0
14. Тронстад Сондре 0 0
15. Уйсман Дан 0 0
16. Манхуф Миллион 0 0
Ваалвейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штоккерс Финн 5 0.25
2. Нгонж Сириль 2 0.1
3. Ван дер Венне Рихард 2 0.1
4. Домашкан Виталий 2 0.1
5. Джон Ола 1 0.05
6. Тахири Анас 1 (1) 0.05
7. Данеелс Леннерд 1 0.05
8. Тоуба Ахмед 1 0.05
9. Бакари Саид 1 0.05
10. Мин Давид 1 0.05
11. Мёленстен Мелле 0 0
12. Анита Вурнон 0 0
13. Со Силла 0 0
14. Ольсак Николас 0 0
15. Азхиль Айман 0 0
16. Лутонда Тьерри 0 0

Карточки

Витесс
# Игрок      
1. Таннан Уссама 5 1
2. Базур Рихедли 4 1
3. Брюнс Томас 5 0
4. Беро Матуш 4 0
5. Туре Идрисса 2 1
6. Виттек Максимилиан 3 0
7. Расмуссен Якоб 2 0
8. Гайек Томаш 2 0
9. Бёйтинк Томас 2 0
10. Дарфалу Усама 1 0
11. Тронстад Сондре 1 0
12. Даса Элазар 1 0
13. Броя Армандо 1 0
14. Вруг Патрик 1 0
Ваалвейк
# Игрок      
1. Анита Вурнон 5 0
2. Ван дер Венне Рихард 3 0
3. Со Силла 2 0
4. Бакари Саид 2 0
5. Мёленстен Мелле 2 0
6. Нгонж Сириль 2 0
7. Ваутерс Луук 0 1
8. Лампру Костантинос 1 0
9. Тахири Анас 1 0
10. Вассен Этьенн 1 0
11. Домашкан Виталий 1 0
12. Гаари Жюрьен 1 0
13. Тоуба Ахмед 1 0
14. Азхиль Айман 1 0
15. Лутонда Тьерри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Витесс 14.71% (5) 8.82% (3) 29.41% (10) 17.65% (6) 14.71% (5) 14.71% (5)
 Ваалвейк 5.88% (1) 23.53% (4) 5.88% (1) 17.65% (3) 11.76% (2) 35.29% (6)

Предыдущие игры

Витесс Последние 20 матчей: +10 =5 -5
ВВВ-Венло 4:1 Витесс Витесс 1:0 Гронинген Витесс 2:1 АДО Ден Хааг Эммен 1:4 Витесс
Витесс 1:0 Утрехт Хераклес 0:2 Витесс Витесс 0:0 Этуаль Филант АЗ Алкмаар 3:1 Витесс Витесс 1:0 Фейеноорд Полис Уагудугу 0:2 Витесс Виллем II 0:2 Витесс Витесс 1:1 Херенвен Витесс 1:1 Сонабель Уагудугу АСФ Бобо-Диуласо 3:1 Витесс ПЕК Зволле 2:1 Витесс Харденберг 0:3 Витесс Витесс 2:0 Фортуна Ситтард Гронинген 1:1 Витесс Витесс 1:1 Ройял Бобо-Диуласо Витесс 0:1 Фасо-Йенненга
Ваалвейк Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Ваалвейк 1:2 Фортуна Ситтард ПСВ 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Виллем II Херенвен 1:1 Ваалвейк
Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:4 ПСВ Гронинген 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло Твенте 0:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Херенвен Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 2:2 Камбюр Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 Ваалвейк Утрехт 3:1 Ваалвейк Аякс 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 Витесс

Последние игры между собой

Витесс: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 4
Ваалвейк: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 8
Ваалвейк 0:1 Витесс Эредивизие Ваалвейк 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 4:1 Ваалвейк Кубок Витесс 3:1 Ваалвейк Эредивизие
Ваалвейк 4:2 Витесс Эредивизие Ваалвейк 3:2 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 Ваалвейк Эредивизие Витесс 2:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 1:3 Витесс Эредивизие Ваалвейк 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 4:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 4:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Ваалвейк Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 19 15 2 2 63 - 15 47
2. ПСВ Заявка 19 13 4 2 45 - 19 43
3. Витесс Заявка 20 13 3 4 34 - 18 42
4. АЗ Алкмаар Заявка 19 10 7 2 44 - 28 37
5. Фейеноорд Заявка 19 10 5 4 34 - 19 35
6. Гронинген Заявка 20 10 4 6 28 - 23 34
7. Твенте Заявка 19 8 5 6 33 - 25 29
8. Утрехт Заявка 20 6 10 4 27 - 27 28
9. Херенвен Заявка 19 6 7 6 28 - 27 25
10. Хераклес Заявка 20 7 4 9 23 - 30 25
11. Фортуна Ситтард Заявка 20 7 4 9 31 - 39 25
12. Спарта Роттердам Заявка 19 6 4 9 28 - 31 22
13. ВВВ-Венло Заявка 20 6 4 10 34 - 49 22
14. ПЕК Зволле Заявка 20 4 10 6 25 - 32 22
15. Ваалвейк Заявка 20 3 6 11 17 - 34 15
16. АДО Ден Хааг Заявка 19 2 5 12 16 - 44 11
17. Виллем II Заявка 19 2 4 13 22 - 42 10
18. Эммен Заявка 19 0 6 13 17 - 47 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 10 8 2 0 17 - 4 26
2. Аякс Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
3. ПСВ Заявка 9 8 0 1 21 - 6 24
4. Гронинген Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
5. Утрехт Заявка 11 4 6 1 18 - 15 18
6. АЗ Алкмаар Заявка 9 5 2 2 18 - 11 17
7. Фейеноорд Заявка 9 4 4 1 15 - 8 16
8. Хераклес Заявка 10 5 1 4 15 - 9 16
9. Херенвен Заявка 9 4 2 3 15 - 11 14
10. ВВВ-Венло Заявка 10 3 3 4 15 - 28 12
11. Твенте Заявка 10 3 2 5 14 - 15 11
12. Фортуна Ситтард Заявка 10 3 2 5 17 - 22 11
13. ПЕК Зволле Заявка 10 2 5 3 10 - 12 11
14. Спарта Роттердам Заявка 10 2 3 5 19 - 21 9
15. Виллем II Заявка 9 2 1 6 13 - 21 7
16. Ваалвейк Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
17. АДО Ден Хааг Заявка 9 0 3 6 8 - 20 3
18. Эммен Заявка 10 0 3 7 13 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 9 7 1 1 32 - 6 22
2. АЗ Алкмаар Заявка 10 5 5 0 26 - 17 20
3. Фейеноорд Заявка 10 6 1 3 19 - 11 19
4. ПСВ Заявка 10 5 4 1 24 - 13 19
5. Твенте Заявка 9 5 3 1 19 - 10 18
6. Витесс Заявка 10 5 1 4 17 - 14 16
7. Гронинген Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
8. Фортуна Ситтард Заявка 10 4 2 4 14 - 17 14
9. Спарта Роттердам Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
10. Херенвен Заявка 10 2 5 3 13 - 16 11
11. ПЕК Зволле Заявка 10 2 5 3 15 - 20 11
12. Утрехт Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
13. ВВВ-Венло Заявка 10 3 1 6 19 - 21 10
14. Хераклес Заявка 10 2 3 5 8 - 21 9
15. Ваалвейк Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
16. АДО Ден Хааг Заявка 10 2 2 6 8 - 24 8
17. Эммен Заявка 9 0 3 6 4 - 17 3
18. Виллем II Заявка 10 0 3 7 9 - 21 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
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Прогнозы 141
Витесс 97.9% (138)
X 2.1% (3)
Ваалвейк 0% (0)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.60 1.85 6.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 5.50 8.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 1.75 7.77
  3.85 1.53 7.49

Самый высокий коэффициент на матч «Витесс» – «Ваалвейк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Витесс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ваалвейк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Витесс» – «Ваалвейк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.75 1.00 11.00 1.01 5.20 1.12 4.33 1.18 2.60 1.47 2.09 1.74 1.69 2.29 1.36 3.12 1.27 3.62 1.10 5.95 1.07 6.45 1.00 10.75
5.10 1.14 3.90 1.23 2.13 1.66 1.60 2.25 1.90 1.85 1.27 3.55 1.85 1.97 1.14 5.20 1.02 11.00 1.02 11.00 1.07 7.50 1.05 8.50 1.02 10.00 1.01 10.50
3.07 1.40 2.54 1.55 2.01 1.87 1.62 2.37 1.45 2.86 1.90 1.98 1.62 2.38 1.47 2.77 1.60 2.42 1.35 3.30 1.68 2.25 1.53 2.58 1.67 2.29 1.51 2.66 1.26 4.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75
1.60 2.25 1.11 5.80 1.07 7.50 1.08 7.00 1.05 8.50
1.28 3.73 1.15 5.70 1.51 2.63 1.33 3.37 1.67 2.26 1.46 2.79
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.50 1.15 3.85 1.26 2.11 1.73 1.57 2.40 1.35 3.20
2.15 1.65 1.60 2.25 1.36 3.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Где смотреть матч Витесс 1:1 Ваалвейк онлайн

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Прогнозы на матч Витесс 1:1 Ваалвейк

Исход игры
Витесс
97.9% (138)
Ничья
2.1% (3)
Ваалвейк
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.43% (65)
Меньше
53.57% (75)
Обе команды забьют
Да
44.29% (62)
Нет
55.71% (78)
Популярный счёт
2:0 Витесс
39% (55)
2:1 Витесс
29.1% (41)
1:0 Витесс
12.1% (17)
3:1 Витесс
10.6% (15)
3:0 Витесс
4.3% (6)
1:1 Ничья
2.1% (3)
4:2 Витесс
1.4% (2)
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