Твенте
0:0
Конец матча
Стадион: Гролс Весте
Херенвен
33' Желтая карточкаРумерату Годфрид
67' Undefined phrase: football_event_Мениг Квинси
88' Желтая карточкаМениг Квинси
90' Желтая карточкаКонголо Родни
16
Дроммел
Йоэл
43
Думич
Дарио
15
Пири
Кик
32
Бош
Йессе
11
Мениг
Квинси
41
Кайб
Рами
20
Верман
Йоэй
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
-
43 Думич ДариоЗащитник
-
15 Пири КикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мениг КвинсиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Абасс ИссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Max Bruns
-
39 Daan Rots
-
35 Mees Hilgers
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Верман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
-
22 Харуш АриэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Янсен Джонни
Ход матча
33'
67'
88'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
10 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 0
-
8 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Данило II
|11 (3)
|0.55
|2.
|Черны Вацлав
|6
|0.3
|3.
|Мениг Квинси
|6
|0.3
|4.
|Илич Лука
|2
|0.1
|5.
|Ван Леувен Тейс
|2
|0.1
|6.
|Остерволде Джейден
|1
|0.05
|7.
|Брама Вут
|1
|0.05
|8.
|Плегесуэло Хулио
|1
|0.05
|9.
|Думич Дарио
|1
|0.05
|10.
|Еремеефф Александер
|1
|0.05
|11.
|Бош Йессе
|1
|0.05
|12.
|Смал Гийс
|0
|0
|13.
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|14.
|Зерруки Рамиз
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Верман Хенк
|11
|0.55
|2.
|Верман Йоэй
|5 (2)
|0.25
|3.
|Беньямин Нюгрен
|3
|0.15
|4.
|Ван Берген Митчелл
|2
|0.1
|5.
|Бохневич Павел
|2
|0.1
|6.
|Конголо Родни
|1
|0.05
|7.
|Майер Батиста
|1
|0.05
|8.
|Ван Хеке Ян-Поль
|1
|0.05
|9.
|Вауденберг Лукас
|1
|0.05
|10.
|Флоранюс Шерел
|1
|0.05
|11.
|Дрешевич Ибрахим
|0
|0
|12.
|Ван дер Хейде Арьен
|0
|0
|13.
|Де Йонг Сим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Остерволде Джейден
|3
|1
|2.
|Плегесуэло Хулио
|3
|0
|3.
|Пири Кик
|3
|0
|4.
|Перейра Данило II
|3
|0
|5.
|Зерруки Рамиз
|3
|0
|6.
|Мениг Квинси
|2
|0
|7.
|Черны Вацлав
|2
|0
|8.
|Бош Йессе
|2
|0
|9.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|10.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|11.
|Дроммел Йоэл
|1
|0
|12.
|Абасс Исса
|1
|0
|13.
|Илич Лука
|1
|0
|14.
|Румерату Годфрид
|1
|0
|15.
|Ван Леувен Тейс
|1
|0
|16.
|Daan Rots
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ван Хеке Ян-Поль
|4
|0
|2.
|Верман Хенк
|3
|0
|3.
|Конголо Родни
|3
|0
|4.
|Флоранюс Шерел
|3
|0
|5.
|Девале Сибен
|1
|1
|6.
|Смит Рейн
|1
|1
|7.
|Вауденберг Лукас
|2
|0
|8.
|Бохневич Павел
|0
|1
|9.
|Малдер Эрвин
|1
|0
|10.
|Кайб Рами
|1
|0
|11.
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|12.
|Верман Йоэй
|1
|0
|13.
|Ван дер Хейде Арьен
|1
|0
|14.
|Майер Батиста
|1
|0
|15.
|Хаяль Рами
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Твенте
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|15.15% (5)
|15.15% (5)
|15.15% (5)
|18.18% (6)
|Херенвен
|14.29% (4)
|32.14% (9)
|10.71% (3)
|14.29% (4)
|21.43% (6)
|7.14% (2)
Предыдущие игры
Твенте Последние 20 матчей: +8 =5 -7Спарта Роттердам 0:0 Твенте Твенте 0:1 ВВВ-Венло Гронинген 2:2 Твенте Твенте 1:3 Аякс
Эммен 1:4 Твенте Твенте 0:2 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 1:2 Твенте Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 1:2 Твенте Твенте 0:2 Ваалвейк Твенте 1:1 ПСВ АДО Ден Хааг 2:4 Твенте Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте Твенте 2:0 Фортуна Ситтард
Херенвен Последние 20 матчей: +7 =7 -6Херенвен 3:0 Фейеноорд Хераклес 1:0 Херенвен Эммен 1:2 Херенвен ВВВ-Венло 1:1 Херенвен
Херенвен 1:1 Ваалвейк Херенвен 1:3 Фортуна Ситтард Фейеноорд 3:0 Херенвен Херенвен 1:2 Хераклес Витесс 1:1 Херенвен Херенвен 2:2 ПСВ АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Ваалвейк 1:1 Херенвен Херенвен 0:3 АЗ Алкмаар Спарта Роттердам 1:4 Херенвен Херенвен 3:1 Осс Херенвен 4:0 Эммен Аякс 5:1 Херенвен Утрехт 1:1 Херенвен Херенвен 1:0 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 1:3 Херенвен
Последние игры между собой
Твенте: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Херенвен: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Твенте 0:4 Херенвен Эредивизие Твенте 1:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:1 Твенте Эредивизие Херенвен 1:3 Твенте Эредивизие Твенте 1:4 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:3 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:2 Твенте Эредивизие Херенвен 3:0 Твенте Кубок Твенте 1:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 Херенвен Эредивизие Твенте 3:4 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:5 Твенте Эредивизие Херенвен 6:2 Твенте Эредивизие Твенте 0:0 Херенвен Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|63 - 15
|47
|2.
|ПСВ
|0:1 Заявка
|20
|13
|4
|3
|45 - 20
|43
|3.
|Витесс
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|34 - 18
|42
|4.
|Фейеноорд
|1:0 Заявка
|20
|11
|5
|4
|35 - 19
|38
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|19
|10
|7
|2
|44 - 28
|37
|6.
|Гронинген
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|28 - 23
|34
|7.
|Твенте
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|33 - 25
|30
|8.
|Утрехт
|Заявка
|20
|6
|10
|4
|27 - 27
|28
|9.
|Херенвен
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|28 - 27
|26
|10.
|Хераклес
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|23 - 30
|25
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|31 - 39
|25
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|28 - 31
|22
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|34 - 49
|22
|14.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|25 - 32
|22
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|17 - 34
|15
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|16 - 44
|11
|17.
|Виллем II
|0:0 Заявка
|20
|2
|5
|13
|22 - 42
|11
|18.
|Эммен
|0:0 Заявка
|20
|0
|7
|13
|17 - 47
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 4
|26
|2.
|Аякс
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|3.
|ПСВ
|0:1 Заявка
|9
|8
|0
|1
|21 - 6
|24
|4.
|Фейеноорд
|1:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 8
|19
|5.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 8
|18
|6.
|Утрехт
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 15
|18
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|8.
|Хераклес
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 9
|16
|9.
|Херенвен
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|10.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 28
|12
|11.
|Твенте
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|17 - 22
|11
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|10 - 12
|11
|14.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|19 - 21
|9
|15.
|Виллем II
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 21
|8
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 20
|3
|18.
|Эммен
|0:0 Заявка
|10
|0
|3
|7
|13 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|32 - 6
|22
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|26 - 17
|20
|3.
|Фейеноорд
|1:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 11
|19
|4.
|ПСВ
|0:1 Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 14
|19
|5.
|Твенте
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 10
|18
|6.
|Витесс
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 14
|16
|7.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|8.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 17
|14
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|10.
|Херенвен
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 16
|12
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 20
|11
|12.
|Утрехт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|19 - 21
|10
|14.
|Хераклес
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 21
|9
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 24
|8
|17.
|Эммен
|0:0 Заявка
|10
|0
|4
|6
|4 - 17
|4
|18.
|Виллем II
|0:0 Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 21
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Твенте» – «Херенвен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Твенте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Херенвен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Твенте» – «Херенвен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Твенте 0:0 Херенвен
Исход игры
Твенте
73% (103)
Ничья
20.6% (29)
Херенвен
6.4% (9)
Тотал 2.5
Больше
65% (91)
Меньше
35% (49)
Обе команды забьют
Да
82.14% (115)
Нет
17.86% (25)
Популярный счёт
2:1 Твенте
53.2% (75)
1:1 Ничья
17% (24)
1:0 Твенте
12.1% (17)
1:2 Херенвен
5.7% (8)
2:0 Твенте
5% (7)
2:2 Ничья
3.5% (5)
3:1 Твенте
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!