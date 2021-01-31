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Твенте
0:0
Конец матча

Стадион:
Херенвен
0'
33' Желтая карточка
Румерату Годфрид
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Мениг Квинси
88' Желтая карточка
Мениг Квинси
90' Желтая карточка
Конголо Родни
90'+4
16
Дроммел
Йоэл
23
Эбюэхи
Тайронн
43
Думич
Дарио
15
Пири
Кик
5
Смал
Гийс
20
Румерату
Годфрид
32
Бош
Йессе
19
Зерруки
Рамиз
25
Нарсинг
Лусиано
9
Перейра
Данило
II
11
Мениг
Квинси
1
Малдер
Эрвин
2
Флоранюс
Шерел
14
Дрешевич
Ибрахим
25
Бохневич
Павел
41
Кайб
Рами
21
Конголо
Родни
44
Халилович
Тибор
20
Верман
Йоэй
6
Де
Йонг
Сим
11
Ван
Берген
Митчелл
9
Верман
Хенк
Твенте
4-3-3
Херенвен
4-3-1-2

Ход матча

33'
Румерату Годфрид
 
46'
Илич Лука
Румерату Годфрид
 
67'
Мениг Квинси
 
69'
 
Беньямин Нюгрен
Ван Берген Митчелл
69'
Абасс Исса
Нарсинг Лусиано
 
80'
 
Ван Хеке Ян-Поль
Дрешевич Ибрахим
80'
 
Хаяль Рами
Верман Хенк
88'
Мениг Квинси
 
90'
 
Конголо Родни

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Данило II 11 (3) 0.55
2. Черны Вацлав 6 0.3
3. Мениг Квинси 6 0.3
4. Илич Лука 2 0.1
5. Ван Леувен Тейс 2 0.1
6. Остерволде Джейден 1 0.05
7. Брама Вут 1 0.05
8. Плегесуэло Хулио 1 0.05
9. Думич Дарио 1 0.05
10. Еремеефф Александер 1 0.05
11. Бош Йессе 1 0.05
12. Смал Гийс 0 0
13. Эбюэхи Тайронн 0 0
14. Зерруки Рамиз 0 0
Херенвен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верман Хенк 11 0.55
2. Верман Йоэй 5 (2) 0.25
3. Беньямин Нюгрен 3 0.15
4. Ван Берген Митчелл 2 0.1
5. Бохневич Павел 2 0.1
6. Конголо Родни 1 0.05
7. Майер Батиста 1 0.05
8. Ван Хеке Ян-Поль 1 0.05
9. Вауденберг Лукас 1 0.05
10. Флоранюс Шерел 1 0.05
11. Дрешевич Ибрахим 0 0
12. Ван дер Хейде Арьен 0 0
13. Де Йонг Сим 0 0

Карточки

Твенте
# Игрок      
1. Остерволде Джейден 3 1
2. Плегесуэло Хулио 3 0
3. Пири Кик 3 0
4. Перейра Данило II 3 0
5. Зерруки Рамиз 3 0
6. Мениг Квинси 2 0
7. Черны Вацлав 2 0
8. Бош Йессе 2 0
9. Эбюэхи Тайронн 1 0
10. Лампру Лазарос 1 0
11. Дроммел Йоэл 1 0
12. Абасс Исса 1 0
13. Илич Лука 1 0
14. Румерату Годфрид 1 0
15. Ван Леувен Тейс 1 0
16. Daan Rots 1 0
Херенвен
# Игрок      
1. Ван Хеке Ян-Поль 4 0
2. Верман Хенк 3 0
3. Конголо Родни 3 0
4. Флоранюс Шерел 3 0
5. Девале Сибен 1 1
6. Смит Рейн 1 1
7. Вауденберг Лукас 2 0
8. Бохневич Павел 0 1
9. Малдер Эрвин 1 0
10. Кайб Рами 1 0
11. Ван Берген Митчелл 1 0
12. Верман Йоэй 1 0
13. Ван дер Хейде Арьен 1 0
14. Майер Батиста 1 0
15. Хаяль Рами 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Твенте 18.18% (6) 18.18% (6) 15.15% (5) 15.15% (5) 15.15% (5) 18.18% (6)
 Херенвен 14.29% (4) 32.14% (9) 10.71% (3) 14.29% (4) 21.43% (6) 7.14% (2)

Предыдущие игры

Твенте Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Спарта Роттердам 0:0 Твенте Твенте 0:1 ВВВ-Венло Гронинген 2:2 Твенте Твенте 1:3 Аякс
Эммен 1:4 Твенте Твенте 0:2 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 1:2 Твенте Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 1:2 Твенте Твенте 0:2 Ваалвейк Твенте 1:1 ПСВ АДО Ден Хааг 2:4 Твенте Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте Твенте 2:0 Фортуна Ситтард
Херенвен Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Херенвен 3:0 Фейеноорд Хераклес 1:0 Херенвен Эммен 1:2 Херенвен ВВВ-Венло 1:1 Херенвен
Херенвен 1:1 Ваалвейк Херенвен 1:3 Фортуна Ситтард Фейеноорд 3:0 Херенвен Херенвен 1:2 Хераклес Витесс 1:1 Херенвен Херенвен 2:2 ПСВ АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Ваалвейк 1:1 Херенвен Херенвен 0:3 АЗ Алкмаар Спарта Роттердам 1:4 Херенвен Херенвен 3:1 Осс Херенвен 4:0 Эммен Аякс 5:1 Херенвен Утрехт 1:1 Херенвен Херенвен 1:0 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 1:3 Херенвен

Последние игры между собой

Твенте: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Херенвен: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Твенте 2:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:0 Твенте Эредивизие Херенвен 1:1 Твенте Товарищеские матчи Херенвен 1:0 Твенте Эредивизие
Твенте 0:4 Херенвен Эредивизие Твенте 1:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:1 Твенте Эредивизие Херенвен 1:3 Твенте Эредивизие Твенте 1:4 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:3 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:2 Твенте Эредивизие Херенвен 3:0 Твенте Кубок Твенте 1:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 Херенвен Эредивизие Твенте 3:4 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:5 Твенте Эредивизие Херенвен 6:2 Твенте Эредивизие Твенте 0:0 Херенвен Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 19 15 2 2 63 - 15 47
2. ПСВ 0:1 Заявка 20 13 4 3 45 - 20 43
3. Витесс Заявка 20 13 3 4 34 - 18 42
4. Фейеноорд 1:0 Заявка 20 11 5 4 35 - 19 38
5. АЗ Алкмаар Заявка 19 10 7 2 44 - 28 37
6. Гронинген Заявка 20 10 4 6 28 - 23 34
7. Твенте Заявка 20 8 6 6 33 - 25 30
8. Утрехт Заявка 20 6 10 4 27 - 27 28
9. Херенвен Заявка 20 6 8 6 28 - 27 26
10. Хераклес Заявка 20 7 4 9 23 - 30 25
11. Фортуна Ситтард Заявка 20 7 4 9 31 - 39 25
12. Спарта Роттердам Заявка 19 6 4 9 28 - 31 22
13. ВВВ-Венло Заявка 20 6 4 10 34 - 49 22
14. ПЕК Зволле Заявка 20 4 10 6 25 - 32 22
15. Ваалвейк Заявка 20 3 6 11 17 - 34 15
16. АДО Ден Хааг Заявка 19 2 5 12 16 - 44 11
17. Виллем II 0:0 Заявка 20 2 5 13 22 - 42 11
18. Эммен 0:0 Заявка 20 0 7 13 17 - 47 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 10 8 2 0 17 - 4 26
2. Аякс Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
3. ПСВ 0:1 Заявка 9 8 0 1 21 - 6 24
4. Фейеноорд 1:0 Заявка 10 5 4 1 16 - 8 19
5. Гронинген Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
6. Утрехт Заявка 11 4 6 1 18 - 15 18
7. АЗ Алкмаар Заявка 9 5 2 2 18 - 11 17
8. Хераклес Заявка 10 5 1 4 15 - 9 16
9. Херенвен Заявка 9 4 2 3 15 - 11 14
10. ВВВ-Венло Заявка 10 3 3 4 15 - 28 12
11. Твенте Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
12. Фортуна Ситтард Заявка 10 3 2 5 17 - 22 11
13. ПЕК Зволле Заявка 10 2 5 3 10 - 12 11
14. Спарта Роттердам Заявка 10 2 3 5 19 - 21 9
15. Виллем II 0:0 Заявка 10 2 2 6 13 - 21 8
16. Ваалвейк Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
17. АДО Ден Хааг Заявка 9 0 3 6 8 - 20 3
18. Эммен 0:0 Заявка 10 0 3 7 13 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 9 7 1 1 32 - 6 22
2. АЗ Алкмаар Заявка 10 5 5 0 26 - 17 20
3. Фейеноорд 1:0 Заявка 10 6 1 3 19 - 11 19
4. ПСВ 0:1 Заявка 11 5 4 2 24 - 14 19
5. Твенте Заявка 9 5 3 1 19 - 10 18
6. Витесс Заявка 10 5 1 4 17 - 14 16
7. Гронинген Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
8. Фортуна Ситтард Заявка 10 4 2 4 14 - 17 14
9. Спарта Роттердам Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
10. Херенвен Заявка 11 2 6 3 13 - 16 12
11. ПЕК Зволле Заявка 10 2 5 3 15 - 20 11
12. Утрехт Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
13. ВВВ-Венло Заявка 10 3 1 6 19 - 21 10
14. Хераклес Заявка 10 2 3 5 8 - 21 9
15. Ваалвейк Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
16. АДО Ден Хааг Заявка 10 2 2 6 8 - 24 8
17. Эммен 0:0 Заявка 10 0 4 6 4 - 17 4
18. Виллем II 0:0 Заявка 10 0 3 7 9 - 21 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Твенте 73% (103)
X 20.6% (29)
Херенвен 6.4% (9)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.40 1.72 5.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.28 3.54 3.15
Бонус: 5 000 ₽ 4.10 1.47 6.50
  6.12 1.26 10.55

Самый высокий коэффициент на матч «Твенте» – «Херенвен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Твенте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Херенвен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Твенте» – «Херенвен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.01 10.00 1.02 4.10 1.19 3.30 1.33 2.18 1.76 1.68 2.19 1.43 2.74 1.19 4.20 1.15 4.55 1.03 8.40 1.04 7.70
1.55 2.35 1.10 6.25 1.05 8.50 1.18 4.50 1.12 5.55 1.98 1.82 1.02 11.00 1.01 12.60 1.02 11.00 1.02 11.00 1.05 7.80 1.04 8.40 0.00 14.50
1.28 3.80 1.15 5.80 1.72 2.20 1.48 2.76 1.96 1.93 1.70 2.23 1.44 2.88 2.09 1.80 1.83 2.05 1.62 2.38 1.41 3.00 1.51 2.65 1.49 2.74 1.19 5.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.26 1.34 2.22 1.66 1.52 2.53 1.19 4.80 1.13 6.00
1.27 3.55 1.48 2.55 1.23 3.90 1.04 9.00 1.03 10.00
2.07 1.79 1.70 2.20 1.32 3.43 1.62 2.35 1.44 2.86 1.37 3.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.45 1.21 3.12 1.36 1.83 1.98 1.36 3.12 1.24 4.05
3.10 1.30 1.89 1.85 1.42 2.75 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
2.95 1.41
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Прогнозы на матч Твенте 0:0 Херенвен

Исход игры
Твенте
73% (103)
Ничья
20.6% (29)
Херенвен
6.4% (9)
Тотал 2.5
Больше
65% (91)
Меньше
35% (49)
Обе команды забьют
Да
82.14% (115)
Нет
17.86% (25)
Популярный счёт
2:1 Твенте
53.2% (75)
1:1 Ничья
17% (24)
1:0 Твенте
12.1% (17)
1:2 Херенвен
5.7% (8)
2:0 Твенте
5% (7)
2:2 Ничья
3.5% (5)
3:1 Твенте
1.4% (2)
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1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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