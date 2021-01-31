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  3. Голландия
Виллем II
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Эммен
0' 11'
26
Брондел
Йорн
13
Овюсу
Лерой
3
Хееркенс
Фреек
25
Хольмен
Себастьян
27
Кён
Деррик
43
Спиерингс
Уэсли
10
Павлидис
Вангелис
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
20
Вридт
Квази
11
Кёлерт
Матс
26
Тельгенкамп
Деннис
23
Бейл
Гленн
5
Араухо
Мигель
4
Баккер
Ник
22
Кавлан
Канер
20
Влак
Яри
21
Бен
Мусса
Хилал
11
Лаурсен
Николай
10
Пенья
Серхио
31
Фрей
Керим
8
Де
Леув
Михаэль
Виллем II
4-3-3
Эммен
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павлидис Вангелис 7 0.35
2. Вридт Квази 4 0.2
3. Нуннели Че 3 0.15
4. Ндайишимий Майк 2 (1) 0.1
5. Саглам Геркем 2 0.1
6. Ван дер Хейден Ян-Ари 2 0.1
7. Замора Джон 1 0.05
8. Хееркенс Фреек 0 0
9. Хольмен Себастьян 0 0
10. Овюсу Лерой 0 0
11. Кёлерт Матс 0 0
Эммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Леув Михаэль 6 0.3
2. Араухо Мигель 4 0.2
3. Лаурсен Николай 2 0.1
4. Колар Марко 1 0.05
5. Де Вос Робберт 1 0.05
6. Бернаду Лукас 1 0.05
7. Янсен Анко 1 (1) 0.05
8. Кавлан Канер 0 0
9. Бейл Гленн 0 0
10. Luciano Carty 0 0

Карточки

Виллем II
# Игрок      
1. Льонч Поль 4 1
2. Кён Деррик 3 1
3. Хольмен Себастьян 4 0
4. Саглам Геркем 4 0
5. Питерс Йорденс 2 0
6. Нелом Микел 2 0
7. Павлидис Вангелис 2 0
8. Ндайишимий Майк 2 0
9. Вридт Квази 0 1
10. Ван дер Хейден Ян-Ари 1 0
11. Хееркенс Фреек 1 0
12. Овюсу Лерой 1 0
13. Кёлерт Матс 1 0
14. Селахи Линдон 1 0
15. Спиерингс Уэсли 1 0
Эммен
# Игрок      
1. Тибблинг Симон 3 1
2. Янсен Анко 2 1
3. Де Леув Михаэль 3 0
4. Баккер Ник 3 0
5. Бейл Гленн 1 1
6. Лаурсен Николай 1 1
7. Бернаду Лукас 1 1
8. Пенья Серхио 2 0
9. Кавлан Канер 2 0
10. Веендорп Кезиа 2 0
11. Араухо Мигель 2 0
12. Чакон Майкл 2 0
13. Ван Рейн Рикардо 1 0
14. Видвальд Феликс 1 0
15. Бен Мусса Хилал 1 0
16. Колар Марко 1 0
17. Влак Яри 1 0
18. Luciano Carty 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виллем II 23.81% (5) 9.52% (2) 4.76% (1) 28.57% (6) 9.52% (2) 23.81% (5)
 Эммен 18.75% (3) 6.25% (1) 12.5% (2) 43.75% (7) 12.5% (2) 6.25% (1)

Предыдущие игры

Виллем II Последние 20 матчей: +2 =4 -14
Аякс 3:1 Виллем II Виллем II 1:3 ПЕК Зволле Ваалвейк 1:1 Виллем II Виллем II 2:3 Гронинген
ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:1 Аякс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II ДВС '33 0:3 Виллем II Гронинген 1:0 Виллем II Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:3 Витесс ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Виллем II 0:3 Твенте Виллем II 1:4 Фейеноорд Эммен 1:1 Виллем II Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс
Эммен Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Эммен 0:2 ПСВ АДО Ден Хааг 0:0 Эммен Эммен 1:2 Херенвен Эммен 1:4 Витесс
Хераклес 4:0 Эммен Эммен 1:4 Твенте Эммен 2:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эммен 2:1 Гронинген Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 2:1 Эммен Эммен 0:5 Аякс АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Витесс 3:1 Эммен Эммен 2:3 Фейеноорд Эммен 2:0 Эйндховен Херенвен 4:0 Эммен Эммен 2:2 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Эммен 1:1 Виллем II

Последние игры между собой

Виллем II: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Эммен: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Эммен 1:1 Виллем II Эредивизие Эммен 4:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 Эммен Эредивизие Виллем II 2:3 Эммен Эредивизие
Эммен 0:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:2 Эммен Первый дивизион Эммен 1:0 Виллем II Первый дивизион Виллем II 5:0 Эммен Первый дивизион Эммен 0:2 Виллем II Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 19 15 2 2 63 - 15 47
2. ПСВ 0:1 Заявка 20 13 4 3 45 - 20 43
3. Витесс Заявка 20 13 3 4 34 - 18 42
4. Фейеноорд 1:0 Заявка 20 11 5 4 35 - 19 38
5. АЗ Алкмаар Заявка 19 10 7 2 44 - 28 37
6. Гронинген Заявка 20 10 4 6 28 - 23 34
7. Твенте Заявка 20 8 6 6 33 - 25 30
8. Утрехт Заявка 20 6 10 4 27 - 27 28
9. Херенвен Заявка 20 6 8 6 28 - 27 26
10. Хераклес Заявка 20 7 4 9 23 - 30 25
11. Фортуна Ситтард Заявка 20 7 4 9 31 - 39 25
12. Спарта Роттердам Заявка 19 6 4 9 28 - 31 22
13. ВВВ-Венло Заявка 20 6 4 10 34 - 49 22
14. ПЕК Зволле Заявка 20 4 10 6 25 - 32 22
15. Ваалвейк Заявка 20 3 6 11 17 - 34 15
16. АДО Ден Хааг Заявка 19 2 5 12 16 - 44 11
17. Виллем II 0:0 Заявка 20 2 5 13 22 - 42 11
18. Эммен 0:0 Заявка 20 0 7 13 17 - 47 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 10 8 2 0 17 - 4 26
2. Аякс Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
3. ПСВ 0:1 Заявка 9 8 0 1 21 - 6 24
4. Фейеноорд 1:0 Заявка 10 5 4 1 16 - 8 19
5. Гронинген Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
6. Утрехт Заявка 11 4 6 1 18 - 15 18
7. АЗ Алкмаар Заявка 9 5 2 2 18 - 11 17
8. Хераклес Заявка 10 5 1 4 15 - 9 16
9. Херенвен Заявка 9 4 2 3 15 - 11 14
10. ВВВ-Венло Заявка 10 3 3 4 15 - 28 12
11. Твенте Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
12. Фортуна Ситтард Заявка 10 3 2 5 17 - 22 11
13. ПЕК Зволле Заявка 10 2 5 3 10 - 12 11
14. Спарта Роттердам Заявка 10 2 3 5 19 - 21 9
15. Виллем II 0:0 Заявка 10 2 2 6 13 - 21 8
16. Ваалвейк Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
17. АДО Ден Хааг Заявка 9 0 3 6 8 - 20 3
18. Эммен 0:0 Заявка 10 0 3 7 13 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 9 7 1 1 32 - 6 22
2. АЗ Алкмаар Заявка 10 5 5 0 26 - 17 20
3. Фейеноорд 1:0 Заявка 10 6 1 3 19 - 11 19
4. ПСВ 0:1 Заявка 11 5 4 2 24 - 14 19
5. Твенте Заявка 9 5 3 1 19 - 10 18
6. Витесс Заявка 10 5 1 4 17 - 14 16
7. Гронинген Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
8. Фортуна Ситтард Заявка 10 4 2 4 14 - 17 14
9. Спарта Роттердам Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
10. Херенвен Заявка 11 2 6 3 13 - 16 12
11. ПЕК Зволле Заявка 10 2 5 3 15 - 20 11
12. Утрехт Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
13. ВВВ-Венло Заявка 10 3 1 6 19 - 21 10
14. Хераклес Заявка 10 2 3 5 8 - 21 9
15. Ваалвейк Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
16. АДО Ден Хааг Заявка 10 2 2 6 8 - 24 8
17. Эммен 0:0 Заявка 10 0 4 6 4 - 17 4
18. Виллем II 0:0 Заявка 10 0 3 7 9 - 21 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Виллем II 89.8% (123)
X 8% (11)
Эммен 2.2% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Виллем II
Ничья
Эммен
2.10
3.82
3.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.95 3.75 3.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.98 3.82 3.56
Бонус: 5 000 ₽ 1.95 3.50 3.60
  2.10 3.61 3.42

Самый высокий коэффициент на матч «Виллем II» – «Эммен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Виллем II» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эммен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Виллем II» – «Эммен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.75 1.00 11.00 1.01 4.35 1.19 3.45 1.31 2.28 1.70 1.74 2.09 1.47 2.60 1.20 3.88 1.14 4.50 1.05 7.80
14.50 0.00 9.00 1.03 4.20 1.19 3.20 1.32 2.05 1.72 1.89 1.91 1.68 2.20 1.45 2.80 1.22 4.20 1.17 4.90 1.05 8.60 1.04 9.20 0.00 13.00
4.63 1.22 3.03 1.41 2.35 1.63 2.02 1.86 1.79 2.10 1.56 2.52 1.57 2.51 1.47 2.80 1.18 5.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.31 1.61 1.53 2.43 1.19 4.60 1.14 5.70
3.05 1.35 2.05 1.72 1.44 2.65 1.14 5.20 1.10 6.25
2.84 1.44 2.34 1.63 1.82 2.04 1.51 2.62 1.37 3.18 1.36 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.60 1.19 3.30 1.33 1.88 1.92 1.40 2.95 1.22 4.25
3.15 1.33 1.82 1.92 1.37 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.63 2.18
Букмекер Да Нет
3.85 1.22
Букмекер Да Нет
2.80 1.41
Где смотреть матч Виллем II 0:0 Эммен онлайн

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Прогнозы на матч Виллем II 0:0 Эммен

Исход игры
Виллем II
89.8% (123)
Ничья
8% (11)
Эммен
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (72)
Меньше
46.67% (63)
Обе команды забьют
Да
58.52% (79)
Нет
41.48% (56)
Популярный счёт
2:1 Виллем II
48.2% (66)
1:0 Виллем II
21.9% (30)
2:0 Виллем II
15.3% (21)
1:1 Ничья
5.1% (7)
0:0 Ничья
2.2% (3)
3:1 Виллем II
1.5% (2)
0:1 Эммен
1.5% (2)
3:2 Виллем II
1.5% (2)
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