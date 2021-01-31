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  3. Голландия
Виллем II
2:0
Конец матча

Стадион:
Эммен
0'
1:0
38' Гол
Нуннели Че
2:0
47' Гол
Вридт Квази
90' Желтая карточка
Бейл Гленн
90'+5
26
Брондел
Йорн
13
Овюсу
Лерой
25
Хольмен
Себастьян
3
Хееркенс
Фреек
27
Кён
Деррик
7
Нуннели
Че
43
Спиерингс
Уэсли
8
Льонч
Поль
11
Кёлерт
Матс
20
Вридт
Квази
10
Павлидис
Вангелис
26
Тельгенкамп
Деннис
23
Бейл
Гленн
5
Араухо
Мигель
4
Баккер
Ник
22
Кавлан
Канер
20
Влак
Яри
21
Бен
Мусса
Хилал
11
Лаурсен
Николай
10
Пенья
Серхио
31
Фрей
Керим
8
Де
Леув
Михаэль
Виллем II
4-4-2
Эммен
4-2-3-1

Ход матча

26'
Ван дер Хейден Ян-Ари
Хееркенс Фреек
 
38'
Нуннели Че
(Кёлерт Матс)
1:0
47'
Вридт Квази
2:0
58'
Селахи Линдон
Вридт Квази
 
70'
 
Янсен Анко
Бен Мусса Хилал
74'
Ндайишимий Майк
Кёлерт Матс
 
74'
Ромени Оле
Нуннели Че
 
81'
 
Didier La Torre
Лаурсен Николай
90'
 
Бейл Гленн

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павлидис Вангелис 7 0.35
2. Вридт Квази 5 0.25
3. Нуннели Че 4 0.2
4. Ндайишимий Майк 2 (1) 0.1
5. Саглам Геркем 2 0.1
6. Ван дер Хейден Ян-Ари 2 0.1
7. Замора Джон 1 0.05
8. Кёлерт Матс 0 0
9. Хееркенс Фреек 0 0
10. Хольмен Себастьян 0 0
11. Овюсу Лерой 0 0
Эммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Леув Михаэль 6 0.3
2. Араухо Мигель 4 0.2
3. Лаурсен Николай 2 0.1
4. Колар Марко 1 0.05
5. Де Вос Робберт 1 0.05
6. Бернаду Лукас 1 0.05
7. Янсен Анко 1 (1) 0.05
8. Кавлан Канер 0 0
9. Бейл Гленн 0 0
10. Luciano Carty 0 0

Карточки

Виллем II
# Игрок      
1. Льонч Поль 4 1
2. Кён Деррик 3 1
3. Хольмен Себастьян 4 0
4. Саглам Геркем 4 0
5. Питерс Йорденс 2 0
6. Нелом Микел 2 0
7. Павлидис Вангелис 2 0
8. Ндайишимий Майк 2 0
9. Вридт Квази 0 1
10. Ван дер Хейден Ян-Ари 1 0
11. Хееркенс Фреек 1 0
12. Овюсу Лерой 1 0
13. Кёлерт Матс 1 0
14. Селахи Линдон 1 0
15. Спиерингс Уэсли 1 0
Эммен
# Игрок      
1. Тибблинг Симон 3 1
2. Янсен Анко 2 1
3. Бейл Гленн 2 1
4. Де Леув Михаэль 3 0
5. Баккер Ник 3 0
6. Лаурсен Николай 1 1
7. Бернаду Лукас 1 1
8. Пенья Серхио 2 0
9. Кавлан Канер 2 0
10. Веендорп Кезиа 2 0
11. Араухо Мигель 2 0
12. Чакон Майкл 2 0
13. Ван Рейн Рикардо 1 0
14. Видвальд Феликс 1 0
15. Бен Мусса Хилал 1 0
16. Колар Марко 1 0
17. Влак Яри 1 0
18. Luciano Carty 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виллем II 21.74% (5) 8.7% (2) 8.7% (2) 30.43% (7) 8.7% (2) 21.74% (5)
 Эммен 18.75% (3) 6.25% (1) 12.5% (2) 43.75% (7) 12.5% (2) 6.25% (1)

Предыдущие игры

Виллем II Последние 20 матчей: +2 =4 -14
Аякс 3:1 Виллем II Виллем II 1:3 ПЕК Зволле Ваалвейк 1:1 Виллем II Виллем II 2:3 Гронинген
ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:1 Аякс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II ДВС '33 0:3 Виллем II Гронинген 1:0 Виллем II Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:3 Витесс ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Виллем II 0:3 Твенте Виллем II 1:4 Фейеноорд Эммен 1:1 Виллем II Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс
Эммен Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Эммен 0:2 ПСВ АДО Ден Хааг 0:0 Эммен Эммен 1:2 Херенвен Эммен 1:4 Витесс
Хераклес 4:0 Эммен Эммен 1:4 Твенте Эммен 2:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эммен 2:1 Гронинген Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 2:1 Эммен Эммен 0:5 Аякс АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Витесс 3:1 Эммен Эммен 2:3 Фейеноорд Эммен 2:0 Эйндховен Херенвен 4:0 Эммен Эммен 2:2 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Эммен 1:1 Виллем II

Последние игры между собой

Виллем II: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Эммен: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Эммен 1:1 Виллем II Эредивизие Эммен 4:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 Эммен Эредивизие Виллем II 2:3 Эммен Эредивизие
Эммен 0:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:2 Эммен Первый дивизион Эммен 1:0 Виллем II Первый дивизион Виллем II 5:0 Эммен Первый дивизион Эммен 0:2 Виллем II Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 Заявка 20 16 2 2 64 - 15 50
2. ПСВ Заявка 20 13 4 3 46 - 22 43
3. Витесс Заявка 20 13 3 4 34 - 18 42
4. Фейеноорд Заявка 20 11 5 4 37 - 20 38
5. АЗ Алкмаар 0:1 Заявка 20 10 7 3 44 - 29 37
6. Гронинген Заявка 20 10 4 6 28 - 23 34
7. Твенте Заявка 20 8 6 6 33 - 25 30
8. Утрехт Заявка 20 6 10 4 27 - 27 28
9. Херенвен Заявка 20 6 8 6 28 - 27 26
10. Хераклес Заявка 20 7 4 9 23 - 30 25
11. Фортуна Ситтард Заявка 20 7 4 9 31 - 39 25
12. Спарта Роттердам 0:0 Заявка 20 6 5 9 28 - 31 23
13. ВВВ-Венло Заявка 20 6 4 10 34 - 49 22
14. ПЕК Зволле Заявка 20 4 10 6 25 - 32 22
15. Ваалвейк Заявка 20 3 6 11 17 - 34 15
16. Виллем II Заявка 20 3 4 13 24 - 42 13
17. АДО Ден Хааг 0:0 Заявка 20 2 6 12 16 - 44 12
18. Эммен Заявка 20 0 6 14 17 - 49 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 10 8 2 0 17 - 4 26
2. Аякс 1:0 Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
3. ПСВ Заявка 9 8 0 1 21 - 6 24
4. Фейеноорд Заявка 10 5 4 1 18 - 9 19
5. Гронинген Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
6. Утрехт Заявка 11 4 6 1 18 - 15 18
7. АЗ Алкмаар 0:1 Заявка 10 5 2 3 18 - 12 17
8. Хераклес Заявка 10 5 1 4 15 - 9 16
9. Херенвен Заявка 9 4 2 3 15 - 11 14
10. ВВВ-Венло Заявка 10 3 3 4 15 - 28 12
11. Твенте Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
12. Фортуна Ситтард Заявка 10 3 2 5 17 - 22 11
13. ПЕК Зволле Заявка 10 2 5 3 10 - 12 11
14. Виллем II Заявка 10 3 1 6 15 - 21 10
15. Спарта Роттердам 0:0 Заявка 10 2 3 5 19 - 21 9
16. Ваалвейк Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
17. АДО Ден Хааг 0:0 Заявка 10 0 4 6 8 - 20 4
18. Эммен Заявка 10 0 3 7 13 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 Заявка 10 8 1 1 33 - 6 25
2. АЗ Алкмаар 0:1 Заявка 10 5 5 0 26 - 17 20
3. Фейеноорд Заявка 10 6 1 3 19 - 11 19
4. ПСВ Заявка 11 5 4 2 25 - 16 19
5. Твенте Заявка 9 5 3 1 19 - 10 18
6. Витесс Заявка 10 5 1 4 17 - 14 16
7. Гронинген Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
8. Спарта Роттердам 0:0 Заявка 10 4 2 4 9 - 10 14
9. Фортуна Ситтард Заявка 10 4 2 4 14 - 17 14
10. Херенвен Заявка 11 2 6 3 13 - 16 12
11. ПЕК Зволле Заявка 10 2 5 3 15 - 20 11
12. Утрехт Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
13. ВВВ-Венло Заявка 10 3 1 6 19 - 21 10
14. Хераклес Заявка 10 2 3 5 8 - 21 9
15. Ваалвейк Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
16. АДО Ден Хааг 0:0 Заявка 10 2 2 6 8 - 24 8
17. Виллем II Заявка 10 0 3 7 9 - 21 3
18. Эммен Заявка 10 0 3 7 4 - 19 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Виллем II 89.8% (123)
X 8% (11)
Эммен 2.2% (3)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.98 3.82 3.56
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 14.00 50.00
  1.07 12.42 36.26

Самый высокий коэффициент на матч «Виллем II» – «Эммен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Виллем II» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эммен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Виллем II» – «Эммен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.75 1.00 11.00 1.01 4.35 1.19 3.45 1.31 2.28 1.70 1.74 2.09 1.47 2.60 1.20 3.88 1.14 4.50 1.05 7.80
7.20 1.07 5.55 1.12 4.50 1.18 2.01 1.75 1.12 5.55 1.89 1.91 3.05 1.35 1.28 3.45 1.35 3.05 1.04 9.00 1.05 8.50 1.04 9.20 0.00 13.00
2.51 1.56 2.18 1.73 3.35 1.35 2.28 1.67 2.08 1.80 1.71 2.21 1.34 3.37 2.06 1.82 1.73 2.18 1.51 2.65 1.18 5.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.31 1.61 1.53 2.43 1.19 4.60 1.14 5.70
1.77 1.97 1.20 4.20 1.11 5.80 1.14 5.20 1.10 6.25
1.48 2.71 1.27 3.83 1.82 2.04 1.51 2.62 1.37 3.18 1.36 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.60 1.19 3.30 1.33 1.88 1.92 1.40 2.95 1.22 4.25
3.15 1.33 1.82 1.92 1.37 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.42 1.52
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
2.80 1.41
Где смотреть матч Виллем II 2:0 Эммен онлайн

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Прогнозы на матч Виллем II 2:0 Эммен

Исход игры
Виллем II
89.8% (123)
Ничья
8% (11)
Эммен
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (72)
Меньше
46.67% (63)
Обе команды забьют
Да
58.52% (79)
Нет
41.48% (56)
Популярный счёт
2:1 Виллем II
48.2% (66)
1:0 Виллем II
21.9% (30)
2:0 Виллем II
15.3% (21)
1:1 Ничья
5.1% (7)
0:0 Ничья
2.2% (3)
3:2 Виллем II
1.5% (2)
3:1 Виллем II
1.5% (2)
0:1 Эммен
1.5% (2)
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