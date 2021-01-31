  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
Фейеноорд
1:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
ПСВ
0'
1:0
7' Гол
Димерс Марк
10'
21
Марсман
Ник
22
Гертрейда
Лютсхарел
33
Боттегин
Эрик
4
Сенеси
Маркос
15
Маласиа
Тирелл
28
Тоорнстра
Йенс
8
Фер
Лерой
6
Димерс
Марк
10
Бергёйс
Стивен
11
Линссен
Брайан
5
Хапс
Ридгесиано
38
Мвого
Ивон
22
Дюмфрис
Дензел
33
Тезе
Джордан
28
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
17
Жуниор
Мауро
18
Росарио
Пабло
6
Сангаре
Ибрахим
30
Томас
Райян
9
Мален
Дониэлл
7
Захави
Эран
Фейеноорд
4-3-3
ПСВ
4-4-2

Ход матча

7'
Димерс Марк
(Гертрейда Лютсхарел)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергёйс Стивен 10 (6) 0.5
2. Гертрейда Лютсхарел 4 0.2
3. Линссен Брайан 4 0.2
4. Димерс Марк 3 (1) 0.15
5. Йоргенсен Николай 3 0.15
6. Тоорнстра Йенс 3 0.15
7. Хапс Ридгесиано 3 0.15
8. Сенеси Маркос 2 0.1
9. Нарсинг Лусиано 1 0.05
10. Синистерра Луис 1 0.05
11. Баннис Науфаль 1 0.05
12. Тейшейра Жоау 0 0
13. Маласиа Тирелл 0 0
ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мален Дониэлл 9 0.45
2. Мадуэке Нони 6 0.3
3. Макс Филипп 5 (2) 0.25
4. Гакпо Коди 5 0.25
5. Захави Эран 5 (1) 0.25
6. Гётце Марио 3 0.15
7. Жуниор Мауро 2 0.1
8. Боскальи Оливье 2 0.1
9. Ихаттарен Мохаммед 2 0.1
10. Росарио Пабло 1 0.05
11. Дюмфрис Дензел 1 (1) 0.05
12. Томас Райян 1 0.05
13. Файн Адриан 1 0.05
14. Ромеро Максимильяно 1 0.05
15. Пироэ Жоэль 1 0.05
16. Сангаре Ибрахим 0 0
17. Тезе Джордан 0 0
18. Ледесма Ричард 0 0

Карточки

Фейеноорд
# Игрок      
1. Тоорнстра Йенс 3 0
2. Спайич Урош 3 0
3. Кекджу Оркун 1 1
4. Бергёйс Стивен 2 0
5. Фер Лерой 1 0
6. Марсман Ник 1 0
7. Линссен Брайан 1 0
8. Хапс Ридгесиано 1 0
9. Ниукоп Барт 1 0
10. Сенеси Маркос 1 0
11. Синистерра Луис 1 0
12. Верманн Йорди 1 0
13. Баннис Науфаль 1 0
ПСВ
# Игрок      
1. Росарио Пабло 6 0
2. Дюмфрис Дензел 3 0
3. Макс Филипп 2 0
4. Сангаре Ибрахим 2 0
5. Тезе Джордан 2 0
6. Захави Эран 1 0
7. Брума Арминду 1 0
8. Гутьеррес Эрик 1 0
9. Гакпо Коди 1 0
10. Ледесма Ричард 1 0
11. Мадуэке Нони 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фейеноорд 5.88% (2) 8.82% (3) 17.65% (6) 20.59% (7) 20.59% (7) 26.47% (9)
 ПСВ 15.56% (7) 17.78% (8) 11.11% (5) 20% (9) 6.67% (3) 28.89% (13)

Предыдущие игры

Фейеноорд Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Херенвен 3:0 Фейеноорд Фейеноорд 2:3 АЗ Алкмаар Фейеноорд 3:2 Хераклес Аякс 1:0 Фейеноорд
Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле Спарта Роттердам 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Херенвен Витесс 1:0 Фейеноорд ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 0:0 Хераклес Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб Фейеноорд 1:1 Утрехт ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:3 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Гронинген Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Эммен 2:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Ваалвейк 2:2 Фейеноорд
ПСВ Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Эммен 0:2 ПСВ ПСВ 2:0 Ваалвейк Волендам 0:2 ПСВ Спарта Роттердам 3:5 ПСВ
ПСВ 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 2:2 ПСВ ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Ваалвейк 1:4 ПСВ Де Графсхап 1:2 ПСВ ПСВ 2:1 Утрехт ПСВ 4:0 Омония Херенвен 2:2 ПСВ Гранада 0:1 ПСВ ПСВ 1:0 Спарта Роттердам ПСВ 3:2 ПАОК Твенте 1:1 ПСВ ПСВ 3:0 Виллем II ПАОК 4:1 ПСВ ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг Омония 1:2 ПСВ

Последние игры между собой

Фейеноорд: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
ПСВ: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
ПСВ 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПСВ Эредивизие
ПСВ 0:0 Фейеноорд Суперкубок Фейеноорд 1:3 ПСВ Эредивизие Фейеноорд 2:0 ПСВ Кубок ПСВ 1:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 0:1 ПСВ Суперкубок Фейеноорд 0:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:3 Фейеноорд Эредивизие ПСВ 0:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:1 ПСВ Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:1 Фейеноорд Кубок ПСВ 3:0 Фейеноорд Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 19 15 2 2 63 - 15 47
2. ПСВ 0:1 Заявка 20 13 4 3 45 - 20 43
3. Витесс Заявка 20 13 3 4 34 - 18 42
4. Фейеноорд 1:0 Заявка 20 11 5 4 35 - 19 38
5. АЗ Алкмаар Заявка 19 10 7 2 44 - 28 37
6. Гронинген Заявка 20 10 4 6 28 - 23 34
7. Твенте Заявка 20 8 6 6 33 - 25 30
8. Утрехт Заявка 20 6 10 4 27 - 27 28
9. Херенвен Заявка 20 6 8 6 28 - 27 26
10. Хераклес Заявка 20 7 4 9 23 - 30 25
11. Фортуна Ситтард Заявка 20 7 4 9 31 - 39 25
12. Спарта Роттердам Заявка 19 6 4 9 28 - 31 22
13. ВВВ-Венло Заявка 20 6 4 10 34 - 49 22
14. ПЕК Зволле Заявка 20 4 10 6 25 - 32 22
15. Ваалвейк Заявка 20 3 6 11 17 - 34 15
16. АДО Ден Хааг Заявка 19 2 5 12 16 - 44 11
17. Виллем II 0:0 Заявка 20 2 5 13 22 - 42 11
18. Эммен 0:0 Заявка 20 0 7 13 17 - 47 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 10 8 2 0 17 - 4 26
2. Аякс Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
3. ПСВ 0:1 Заявка 9 8 0 1 21 - 6 24
4. Фейеноорд 1:0 Заявка 10 5 4 1 16 - 8 19
5. Гронинген Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
6. Утрехт Заявка 11 4 6 1 18 - 15 18
7. АЗ Алкмаар Заявка 9 5 2 2 18 - 11 17
8. Хераклес Заявка 10 5 1 4 15 - 9 16
9. Херенвен Заявка 9 4 2 3 15 - 11 14
10. ВВВ-Венло Заявка 10 3 3 4 15 - 28 12
11. Твенте Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
12. Фортуна Ситтард Заявка 10 3 2 5 17 - 22 11
13. ПЕК Зволле Заявка 10 2 5 3 10 - 12 11
14. Спарта Роттердам Заявка 10 2 3 5 19 - 21 9
15. Виллем II 0:0 Заявка 10 2 2 6 13 - 21 8
16. Ваалвейк Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
17. АДО Ден Хааг Заявка 9 0 3 6 8 - 20 3
18. Эммен 0:0 Заявка 10 0 3 7 13 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 9 7 1 1 32 - 6 22
2. АЗ Алкмаар Заявка 10 5 5 0 26 - 17 20
3. Фейеноорд 1:0 Заявка 10 6 1 3 19 - 11 19
4. ПСВ 0:1 Заявка 11 5 4 2 24 - 14 19
5. Твенте Заявка 9 5 3 1 19 - 10 18
6. Витесс Заявка 10 5 1 4 17 - 14 16
7. Гронинген Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
8. Фортуна Ситтард Заявка 10 4 2 4 14 - 17 14
9. Спарта Роттердам Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
10. Херенвен Заявка 11 2 6 3 13 - 16 12
11. ПЕК Зволле Заявка 10 2 5 3 15 - 20 11
12. Утрехт Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
13. ВВВ-Венло Заявка 10 3 1 6 19 - 21 10
14. Хераклес Заявка 10 2 3 5 8 - 21 9
15. Ваалвейк Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
16. АДО Ден Хааг Заявка 10 2 2 6 8 - 24 8
17. Эммен 0:0 Заявка 10 0 4 6 4 - 17 4
18. Виллем II 0:0 Заявка 10 0 3 7 9 - 21 3
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Фейеноорд 14.5% (20)
X 27.5% (38)
ПСВ 58% (80)
Все прогнозы
2.5 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
ПСВ
3.16
3.66
2.42
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.00 3.60 2.30
Бонус: 5 000 ₽ 3.16 3.66 2.42
Бонус: 5 000 ₽ 3.00 3.50 2.30
  3.15 3.59 2.22

Самый высокий коэффициент на матч «Фейеноорд» – «ПСВ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фейеноорд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСВ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фейеноорд» – «ПСВ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.01 9.90 1.02 4.33 1.19 3.45 1.31 2.36 1.75 1.80 2.01 1.51 2.49 1.22 3.90 1.17 4.30 1.06 7.20
15.00 0.00 9.80 1.02 4.20 1.21 3.30 1.30 2.26 1.69 2.04 1.78 1.80 2.07 1.50 2.48 1.22 3.95 1.17 4.70 1.06 7.40 1.05 8.80 1.01 13.50
5.03 1.19 2.50 1.57 2.11 1.77 1.89 1.99 1.65 2.33 1.51 2.66 1.52 2.64 1.20 4.98
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.30 1.33 2.21 1.67 1.58 2.38 1.20 4.55 1.14 5.75
3.45 1.28 2.20 1.58 1.50 2.35 1.17 4.60 1.13 5.40
3.04 1.40 2.50 1.55 1.96 1.90 1.59 2.42 1.42 2.94 1.38 3.21
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.80 1.18 3.30 1.33 1.93 1.87 1.41 2.91 1.26 3.85
3.45 1.28 1.93 1.82 1.44 2.85 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.57 2.41
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
2.85 1.40
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Прогнозы на матч Фейеноорд 1:0 ПСВ

Исход игры
Фейеноорд
14.5% (20)
Ничья
27.5% (38)
ПСВ
58% (80)
Тотал 2.5
Больше
74.45% (102)
Меньше
25.55% (35)
Обе команды забьют
Да
94.89% (130)
Нет
5.11% (7)
Популярный счёт
1:2 ПСВ
42.8% (59)
1:1 Ничья
20.3% (28)
2:1 Фейеноорд
12.3% (17)
2:2 Ничья
6.5% (9)
2:3 ПСВ
5.8% (8)
1:3 ПСВ
4.3% (6)
0:2 ПСВ
2.9% (4)
0:1 ПСВ
1.4% (2)
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