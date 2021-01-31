1:0
7' ГолДимерс Марк
21
Марсман
Ник
38
Мвого
Ивон
33
Тезе
Джордан
31
Макс
Филипп
17
Жуниор
Мауро
30
Томас
Райян
- Основной состав
-
21 Марсман НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
49 Троос ТейнВратарь
- Защитник
-
25 Спайич УрошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Адвокат Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Томас РайянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Файн АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Пироэ ЖоэльНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
7'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергёйс Стивен
|10 (6)
|0.5
|2.
|Гертрейда Лютсхарел
|4
|0.2
|3.
|Линссен Брайан
|4
|0.2
|4.
|Димерс Марк
|3 (1)
|0.15
|5.
|Йоргенсен Николай
|3
|0.15
|6.
|Тоорнстра Йенс
|3
|0.15
|7.
|Хапс Ридгесиано
|3
|0.15
|8.
|Сенеси Маркос
|2
|0.1
|9.
|Нарсинг Лусиано
|1
|0.05
|10.
|Синистерра Луис
|1
|0.05
|11.
|Баннис Науфаль
|1
|0.05
|12.
|Тейшейра Жоау
|0
|0
|13.
|Маласиа Тирелл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мален Дониэлл
|9
|0.45
|2.
|Мадуэке Нони
|6
|0.3
|3.
|Макс Филипп
|5 (2)
|0.25
|4.
|Гакпо Коди
|5
|0.25
|5.
|Захави Эран
|5 (1)
|0.25
|6.
|Гётце Марио
|3
|0.15
|7.
|Жуниор Мауро
|2
|0.1
|8.
|Боскальи Оливье
|2
|0.1
|9.
|Ихаттарен Мохаммед
|2
|0.1
|10.
|Росарио Пабло
|1
|0.05
|11.
|Дюмфрис Дензел
|1 (1)
|0.05
|12.
|Томас Райян
|1
|0.05
|13.
|Файн Адриан
|1
|0.05
|14.
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.05
|15.
|Пироэ Жоэль
|1
|0.05
|16.
|Сангаре Ибрахим
|0
|0
|17.
|Тезе Джордан
|0
|0
|18.
|Ледесма Ричард
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тоорнстра Йенс
|3
|0
|2.
|Спайич Урош
|3
|0
|3.
|Кекджу Оркун
|1
|1
|4.
|Бергёйс Стивен
|2
|0
|5.
|Фер Лерой
|1
|0
|6.
|Марсман Ник
|1
|0
|7.
|Линссен Брайан
|1
|0
|8.
|Хапс Ридгесиано
|1
|0
|9.
|Ниукоп Барт
|1
|0
|10.
|Сенеси Маркос
|1
|0
|11.
|Синистерра Луис
|1
|0
|12.
|Верманн Йорди
|1
|0
|13.
|Баннис Науфаль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Росарио Пабло
|6
|0
|2.
|Дюмфрис Дензел
|3
|0
|3.
|Макс Филипп
|2
|0
|4.
|Сангаре Ибрахим
|2
|0
|5.
|Тезе Джордан
|2
|0
|6.
|Захави Эран
|1
|0
|7.
|Брума Арминду
|1
|0
|8.
|Гутьеррес Эрик
|1
|0
|9.
|Гакпо Коди
|1
|0
|10.
|Ледесма Ричард
|1
|0
|11.
|Мадуэке Нони
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фейеноорд
|5.88% (2)
|8.82% (3)
|17.65% (6)
|20.59% (7)
|20.59% (7)
|26.47% (9)
|ПСВ
|15.56% (7)
|17.78% (8)
|11.11% (5)
|20% (9)
|6.67% (3)
|28.89% (13)
Предыдущие игры
Фейеноорд Последние 20 матчей: +9 =4 -7Херенвен 3:0 Фейеноорд Фейеноорд 2:3 АЗ Алкмаар Фейеноорд 3:2 Хераклес Аякс 1:0 Фейеноорд
Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле Спарта Роттердам 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Херенвен Витесс 1:0 Фейеноорд ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 0:0 Хераклес Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб Фейеноорд 1:1 Утрехт ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:3 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Гронинген Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Эммен 2:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Ваалвейк 2:2 Фейеноорд
ПСВ Последние 20 матчей: +15 =3 -2Эммен 0:2 ПСВ ПСВ 2:0 Ваалвейк Волендам 0:2 ПСВ Спарта Роттердам 3:5 ПСВ
Последние игры между собой
Фейеноорд: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
ПСВ: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
ПСВ 0:0 Фейеноорд Суперкубок Фейеноорд 1:3 ПСВ Эредивизие Фейеноорд 2:0 ПСВ Кубок ПСВ 1:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 0:1 ПСВ Суперкубок Фейеноорд 0:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:3 Фейеноорд Эредивизие ПСВ 0:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:1 ПСВ Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:1 Фейеноорд Кубок ПСВ 3:0 Фейеноорд Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|63 - 15
|47
|2.
|ПСВ
|0:1 Заявка
|20
|13
|4
|3
|45 - 20
|43
|3.
|Витесс
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|34 - 18
|42
|4.
|Фейеноорд
|1:0 Заявка
|20
|11
|5
|4
|35 - 19
|38
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|19
|10
|7
|2
|44 - 28
|37
|6.
|Гронинген
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|28 - 23
|34
|7.
|Твенте
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|33 - 25
|30
|8.
|Утрехт
|Заявка
|20
|6
|10
|4
|27 - 27
|28
|9.
|Херенвен
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|28 - 27
|26
|10.
|Хераклес
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|23 - 30
|25
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|31 - 39
|25
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|28 - 31
|22
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|34 - 49
|22
|14.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|25 - 32
|22
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|17 - 34
|15
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|16 - 44
|11
|17.
|Виллем II
|0:0 Заявка
|20
|2
|5
|13
|22 - 42
|11
|18.
|Эммен
|0:0 Заявка
|20
|0
|7
|13
|17 - 47
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 4
|26
|2.
|Аякс
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|3.
|ПСВ
|0:1 Заявка
|9
|8
|0
|1
|21 - 6
|24
|4.
|Фейеноорд
|1:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 8
|19
|5.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 8
|18
|6.
|Утрехт
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 15
|18
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|8.
|Хераклес
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 9
|16
|9.
|Херенвен
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|10.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 28
|12
|11.
|Твенте
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|17 - 22
|11
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|10 - 12
|11
|14.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|19 - 21
|9
|15.
|Виллем II
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 21
|8
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 20
|3
|18.
|Эммен
|0:0 Заявка
|10
|0
|3
|7
|13 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|32 - 6
|22
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|26 - 17
|20
|3.
|Фейеноорд
|1:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 11
|19
|4.
|ПСВ
|0:1 Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 14
|19
|5.
|Твенте
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 10
|18
|6.
|Витесс
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 14
|16
|7.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|8.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 17
|14
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|10.
|Херенвен
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 16
|12
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 20
|11
|12.
|Утрехт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|19 - 21
|10
|14.
|Хераклес
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 21
|9
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 24
|8
|17.
|Эммен
|0:0 Заявка
|10
|0
|4
|6
|4 - 17
|4
|18.
|Виллем II
|0:0 Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 21
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фейеноорд» – «ПСВ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фейеноорд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСВ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фейеноорд» – «ПСВ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Фейеноорд 1:0 ПСВ
Исход игры
Фейеноорд
14.5% (20)
Ничья
27.5% (38)
ПСВ
58% (80)
Тотал 2.5
Больше
74.45% (102)
Меньше
25.55% (35)
Обе команды забьют
Да
94.89% (130)
Нет
5.11% (7)
Популярный счёт
1:2 ПСВ
42.8% (59)
1:1 Ничья
20.3% (28)
2:1 Фейеноорд
12.3% (17)
2:2 Ничья
6.5% (9)
2:3 ПСВ
5.8% (8)
1:3 ПСВ
4.3% (6)
0:2 ПСВ
2.9% (4)
0:1 ПСВ
1.4% (2)
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