1:0
7' ГолДимерс Марк
2:0
25' ГолБергёйс Стивен
3:0
41' ГолЛинссен Брайан
3:1
56' ГолСангаре Ибрахим
61' Желтая карточкаСангаре Ибрахим
82' Желтая карточкаЖуниор Мауро
85' Желтая карточкаМаласиа Тирелл
21
Марсман
Ник
38
Мвого
Ивон
33
Тезе
Джордан
31
Макс
Филипп
17
Жуниор
Мауро
30
Томас
Райян
- Основной состав
-
21 Марсман НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
49 Троос ТейнВратарь
- Защитник
-
25 Спайич УрошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Адвокат Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Томас РайянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Файн АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Пироэ ЖоэльНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
7'
25'
41'
3:0
56'
3:1
61'
82'
85'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
0 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 6
-
0 Угловые 13
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергёйс Стивен
|11 (6)
|0.55
|2.
|Линссен Брайан
|5
|0.25
|3.
|Гертрейда Лютсхарел
|4
|0.2
|4.
|Димерс Марк
|3 (1)
|0.15
|5.
|Тоорнстра Йенс
|3
|0.15
|6.
|Хапс Ридгесиано
|3
|0.15
|7.
|Йоргенсен Николай
|3
|0.15
|8.
|Сенеси Маркос
|2
|0.1
|9.
|Нарсинг Лусиано
|1
|0.05
|10.
|Синистерра Луис
|1
|0.05
|11.
|Баннис Науфаль
|1
|0.05
|12.
|Тейшейра Жоау
|0
|0
|13.
|Маласиа Тирелл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мален Дониэлл
|9
|0.45
|2.
|Мадуэке Нони
|6
|0.3
|3.
|Макс Филипп
|5 (2)
|0.25
|4.
|Гакпо Коди
|5
|0.25
|5.
|Захави Эран
|5 (1)
|0.25
|6.
|Гётце Марио
|3
|0.15
|7.
|Жуниор Мауро
|2
|0.1
|8.
|Боскальи Оливье
|2
|0.1
|9.
|Ихаттарен Мохаммед
|2
|0.1
|10.
|Росарио Пабло
|1
|0.05
|11.
|Дюмфрис Дензел
|1 (1)
|0.05
|12.
|Томас Райян
|1
|0.05
|13.
|Сангаре Ибрахим
|1
|0.05
|14.
|Файн Адриан
|1
|0.05
|15.
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.05
|16.
|Пироэ Жоэль
|1
|0.05
|17.
|Тезе Джордан
|0
|0
|18.
|Ледесма Ричард
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тоорнстра Йенс
|3
|0
|2.
|Спайич Урош
|3
|0
|3.
|Кекджу Оркун
|1
|1
|4.
|Бергёйс Стивен
|2
|0
|5.
|Фер Лерой
|1
|0
|6.
|Марсман Ник
|1
|0
|7.
|Линссен Брайан
|1
|0
|8.
|Хапс Ридгесиано
|1
|0
|9.
|Ниукоп Барт
|1
|0
|10.
|Сенеси Маркос
|1
|0
|11.
|Синистерра Луис
|1
|0
|12.
|Верманн Йорди
|1
|0
|13.
|Маласиа Тирелл
|1
|0
|14.
|Баннис Науфаль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Росарио Пабло
|6
|0
|2.
|Дюмфрис Дензел
|3
|0
|3.
|Сангаре Ибрахим
|3
|0
|4.
|Макс Филипп
|2
|0
|5.
|Тезе Джордан
|2
|0
|6.
|Захави Эран
|1
|0
|7.
|Брума Арминду
|1
|0
|8.
|Гутьеррес Эрик
|1
|0
|9.
|Гакпо Коди
|1
|0
|10.
|Жуниор Мауро
|1
|0
|11.
|Ледесма Ричард
|1
|0
|12.
|Мадуэке Нони
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фейеноорд
|8.11% (3)
|10.81% (4)
|18.92% (7)
|18.92% (7)
|18.92% (7)
|24.32% (9)
|ПСВ
|15.22% (7)
|17.39% (8)
|10.87% (5)
|21.74% (10)
|6.52% (3)
|28.26% (13)
Предыдущие игры
Фейеноорд Последние 20 матчей: +9 =4 -7Херенвен 3:0 Фейеноорд Фейеноорд 2:3 АЗ Алкмаар Фейеноорд 3:2 Хераклес Аякс 1:0 Фейеноорд
Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле Спарта Роттердам 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Херенвен Витесс 1:0 Фейеноорд ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 0:0 Хераклес Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб Фейеноорд 1:1 Утрехт ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:3 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Гронинген Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Эммен 2:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Ваалвейк 2:2 Фейеноорд
ПСВ Последние 20 матчей: +15 =3 -2Эммен 0:2 ПСВ ПСВ 2:0 Ваалвейк Волендам 0:2 ПСВ Спарта Роттердам 3:5 ПСВ
Последние игры между собой
Фейеноорд: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
ПСВ: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
ПСВ 0:0 Фейеноорд Суперкубок Фейеноорд 1:3 ПСВ Эредивизие Фейеноорд 2:0 ПСВ Кубок ПСВ 1:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 0:1 ПСВ Суперкубок Фейеноорд 0:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:3 Фейеноорд Эредивизие ПСВ 0:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:1 ПСВ Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:1 Фейеноорд Кубок ПСВ 3:0 Фейеноорд Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1:0 Заявка
|20
|16
|2
|2
|64 - 15
|50
|2.
|ПСВ
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|46 - 22
|43
|3.
|Витесс
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|34 - 18
|42
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|37 - 20
|38
|5.
|АЗ Алкмаар
|0:1 Заявка
|20
|10
|7
|3
|44 - 29
|37
|6.
|Гронинген
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|28 - 23
|34
|7.
|Твенте
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|33 - 25
|30
|8.
|Утрехт
|Заявка
|20
|6
|10
|4
|27 - 27
|28
|9.
|Херенвен
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|28 - 27
|26
|10.
|Хераклес
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|23 - 30
|25
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|31 - 39
|25
|12.
|Спарта Роттердам
|0:0 Заявка
|20
|6
|5
|9
|28 - 31
|23
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|34 - 49
|22
|14.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|25 - 32
|22
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|17 - 34
|15
|16.
|Виллем II
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|24 - 42
|13
|17.
|АДО Ден Хааг
|0:0 Заявка
|20
|2
|6
|12
|16 - 44
|12
|18.
|Эммен
|Заявка
|20
|0
|6
|14
|17 - 49
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 4
|26
|2.
|Аякс
|1:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|3.
|ПСВ
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|21 - 6
|24
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 9
|19
|5.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 8
|18
|6.
|Утрехт
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 15
|18
|7.
|АЗ Алкмаар
|0:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 12
|17
|8.
|Хераклес
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 9
|16
|9.
|Херенвен
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|10.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 28
|12
|11.
|Твенте
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|17 - 22
|11
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|10 - 12
|11
|14.
|Виллем II
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|15 - 21
|10
|15.
|Спарта Роттердам
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|19 - 21
|9
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|17.
|АДО Ден Хааг
|0:0 Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 20
|4
|18.
|Эммен
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|13 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|33 - 6
|25
|2.
|АЗ Алкмаар
|0:1 Заявка
|10
|5
|5
|0
|26 - 17
|20
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 11
|19
|4.
|ПСВ
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|25 - 16
|19
|5.
|Твенте
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 10
|18
|6.
|Витесс
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 14
|16
|7.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|8.
|Спарта Роттердам
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 17
|14
|10.
|Херенвен
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 16
|12
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 20
|11
|12.
|Утрехт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|19 - 21
|10
|14.
|Хераклес
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 21
|9
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|16.
|АДО Ден Хааг
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 24
|8
|17.
|Виллем II
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 21
|3
|18.
|Эммен
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|4 - 19
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фейеноорд» – «ПСВ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фейеноорд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСВ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фейеноорд» – «ПСВ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Фейеноорд 3:1 ПСВ
Исход игры
Фейеноорд
14.5% (20)
Ничья
27.5% (38)
ПСВ
58% (80)
Тотал 2.5
Больше
74.45% (102)
Меньше
25.55% (35)
Обе команды забьют
Да
94.89% (130)
Нет
5.11% (7)
Популярный счёт
1:2 ПСВ
42.8% (59)
1:1 Ничья
20.3% (28)
2:1 Фейеноорд
12.3% (17)
2:2 Ничья
6.5% (9)
2:3 ПСВ
5.8% (8)
1:3 ПСВ
4.3% (6)
0:2 ПСВ
2.9% (4)
0:1 ПСВ
1.4% (2)
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