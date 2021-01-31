  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
АЗ Алкмаар
0:1
Первый тайм: 34'

Стадион:
Аякс
0'
0:1
14' Гол
Антони
34'
1
Бизот
Марко
26
Сугавара
Юкинари
3
Хацидиакос
Пантелис
15
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
6
Мидтше
Фредрик
7
Стенгс
Келвин
8
Коопмейнерс
Теун
28
Гудмундссон
Альберт
9
Боаду
Мирон
11
Карлссон
Йеспер
III
24
Онана
Андре
15
Ренсх
Девайн
3
Шуурс
Перр
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
4
Альварес
Эдсон
6
Классен
Дэви
8
Гравенберх
Райан
39
Антони
22
Алле
Себастьян
10
Тадич
Душан
АЗ Алкмаар
4-3-3
Аякс
4-3-3

Ход матча

14'
0:1
Антони
(Алле Себастьян)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коопмейнерс Теун 11 (5) 0.55
2. Карлссон Йеспер III 6 (1) 0.3
3. Боаду Мирон 6 0.3
4. Стенгс Келвин 5 0.25
5. Абухлал Закария 4 0.2
6. Гудмундссон Альберт 3 0.15
7. Де Вит Дани 3 0.15
8. Мидтше Фредрик 2 0.1
9. Инди Мартинс 1 0.05
10. Сугавара Юкинари 1 0.05
11. Дрёйф Ферди 1 0.05
12. Вайндал Оуэн 0 0
13. Свенссон Юнас 0 0
14. Хацидиакос Пантелис 0 0
Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 10 (4) 0.5
2. Антони 8 0.4
3. Траоре Лассина 7 0.35
4. Хунтелаар Клаас-Ян 7 (1) 0.35
5. Классен Дэви 6 (1) 0.3
6. Промес Куинси 6 (1) 0.3
7. Лабьяд Закария 5 0.25
8. Эккеленкамп Юрген 3 0.15
9. Алле Себастьян 2 0.1
10. Гравенберх Райан 2 0.1
11. Броббей Брайан 2 0.1
12. Мартинес Лисандро 2 0.1
13. Кудус Мохаммед 1 0.05
14. Блинд Дэйли 1 0.05
15. Нерес Давид 1 0.05
16. Тальяфико Николас 0 0
17. Клейбер Шон 0 0
18. Мазрауи Нуссер 0 0
19. Альварес Эдсон 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
# Игрок      
1. Инди Мартинс 2 1
2. Хацидиакос Пантелис 3 0
3. Де Вит Дани 3 0
4. Вайндал Оуэн 3 0
5. Бизот Марко 1 1
6. Свенссон Юнас 1 1
7. Мидтше Фредрик 1 1
8. Стенгс Келвин 1 1
9. Коопмейнерс Теун 2 0
10. Абухлал Закария 1 0
11. Боаду Мирон 1 0
Аякс
# Игрок      
1. Тальяфико Николас 2 1
2. Блинд Дэйли 3 0
3. Гравенберх Райан 3 0
4. Шуурс Перр 2 0
5. Альварес Эдсон 0 1
6. Тадич Душан 1 0
7. Антони 1 0
8. Классен Дэви 1 0
9. Клейбер Шон 1 0
10. Онана Андре 1 0
11. Нерес Давид 1 0
12. Мартинес Лисандро 1 0
13. Кудус Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЗ Алкмаар 16.28% (7) 11.63% (5) 25.58% (11) 9.3% (4) 25.58% (11) 11.63% (5)
 Аякс 12.9% (8) 16.13% (10) 19.35% (12) 11.29% (7) 17.74% (11) 22.58% (14)

Предыдущие игры

АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: +11 =4 -5
АЗ Алкмаар 0:1 Утрехт Фейеноорд 2:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:1 Аякс АЗ Алкмаар 2:1 АДО Ден Хааг
ПСВ 1:3 АЗ Алкмаар ПЕК Зволле 1:1 АЗ Алкмаар Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:1 Витесс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Риека 2:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Херенвен 0:3 АЗ Алкмаар Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 4:1 Риека
Аякс Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Аякс 3:1 Виллем II Фортуна Ситтард 1:2 Аякс АЗ Алкмаар 0:1 Аякс Аякс 1:0 Фейеноорд
Твенте 1:3 Аякс Аякс 2:2 ПСВ Виллем II 1:1 Аякс АДО Ден Хааг 2:4 Аякс Аякс 5:4 Утрехт Аякс 4:0 ПЕК Зволле Аякс 0:1 Аталанта Аякс 1:2 Твенте Ливерпуль 1:0 Аякс Эммен 0:5 Аякс Аякс 3:1 Митьюлланд Аякс 5:0 Хераклес Утрехт 0:3 Аякс Митьюлланд 1:2 Аякс Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Аталанта 2:2 Аякс

Последние игры между собой

АЗ Алкмаар: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Аякс: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
АЗ Алкмаар 0:1 Аякс Кубок Аякс 0:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 1:0 Аякс Эредивизие АЗ Алкмаар 1:0 Аякс Эредивизие
Аякс 5:0 АЗ Алкмаар Эредивизие Аякс 3:0 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 1:2 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:2 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 0:3 Аякс Эредивизие Аякс 0:1 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 1:3 Аякс Эредивизие АЗ Алкмаар 0:1 Аякс Кубок Аякс 4:0 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 3:2 Аякс Эредивизие АЗ Алкмаар 2:3 Аякс Суперкубок Голландии АЗ Алкмаар 2:3 Аякс Эредивизие Аякс 0:3 АЗ Алкмаар Кубок Аякс 2:2 АЗ Алкмаар Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 Заявка 20 16 2 2 64 - 15 50
2. ПСВ Заявка 20 13 4 3 46 - 22 43
3. Витесс Заявка 20 13 3 4 34 - 18 42
4. Фейеноорд Заявка 20 11 5 4 37 - 20 38
5. АЗ Алкмаар 0:1 Заявка 20 10 7 3 44 - 29 37
6. Гронинген Заявка 20 10 4 6 28 - 23 34
7. Твенте Заявка 20 8 6 6 33 - 25 30
8. Утрехт Заявка 20 6 10 4 27 - 27 28
9. Херенвен Заявка 20 6 8 6 28 - 27 26
10. Хераклес Заявка 20 7 4 9 23 - 30 25
11. Фортуна Ситтард Заявка 20 7 4 9 31 - 39 25
12. Спарта Роттердам 0:0 Заявка 20 6 5 9 28 - 31 23
13. ВВВ-Венло Заявка 20 6 4 10 34 - 49 22
14. ПЕК Зволле Заявка 20 4 10 6 25 - 32 22
15. Ваалвейк Заявка 20 3 6 11 17 - 34 15
16. Виллем II Заявка 20 3 4 13 24 - 42 13
17. АДО Ден Хааг 0:0 Заявка 20 2 6 12 16 - 44 12
18. Эммен Заявка 20 0 6 14 17 - 49 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 10 8 2 0 17 - 4 26
2. Аякс 1:0 Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
3. ПСВ Заявка 9 8 0 1 21 - 6 24
4. Фейеноорд Заявка 10 5 4 1 18 - 9 19
5. Гронинген Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
6. Утрехт Заявка 11 4 6 1 18 - 15 18
7. АЗ Алкмаар 0:1 Заявка 10 5 2 3 18 - 12 17
8. Хераклес Заявка 10 5 1 4 15 - 9 16
9. Херенвен Заявка 9 4 2 3 15 - 11 14
10. ВВВ-Венло Заявка 10 3 3 4 15 - 28 12
11. Твенте Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
12. Фортуна Ситтард Заявка 10 3 2 5 17 - 22 11
13. ПЕК Зволле Заявка 10 2 5 3 10 - 12 11
14. Виллем II Заявка 10 3 1 6 15 - 21 10
15. Спарта Роттердам 0:0 Заявка 10 2 3 5 19 - 21 9
16. Ваалвейк Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
17. АДО Ден Хааг 0:0 Заявка 10 0 4 6 8 - 20 4
18. Эммен Заявка 10 0 3 7 13 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 Заявка 10 8 1 1 33 - 6 25
2. АЗ Алкмаар 0:1 Заявка 10 5 5 0 26 - 17 20
3. Фейеноорд Заявка 10 6 1 3 19 - 11 19
4. ПСВ Заявка 11 5 4 2 25 - 16 19
5. Твенте Заявка 9 5 3 1 19 - 10 18
6. Витесс Заявка 10 5 1 4 17 - 14 16
7. Гронинген Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
8. Спарта Роттердам 0:0 Заявка 10 4 2 4 9 - 10 14
9. Фортуна Ситтард Заявка 10 4 2 4 14 - 17 14
10. Херенвен Заявка 11 2 6 3 13 - 16 12
11. ПЕК Зволле Заявка 10 2 5 3 15 - 20 11
12. Утрехт Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
13. ВВВ-Венло Заявка 10 3 1 6 19 - 21 10
14. Хераклес Заявка 10 2 3 5 8 - 21 9
15. Ваалвейк Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
16. АДО Ден Хааг 0:0 Заявка 10 2 2 6 8 - 24 8
17. Виллем II Заявка 10 0 3 7 9 - 21 3
18. Эммен Заявка 10 0 3 7 4 - 19 3
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
АЗ Алкмаар 5% (7)
X 12.9% (18)
Аякс 82% (114)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
Аякс
9.80
6.19
1.79
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.30 4.40 1.70
Бонус: 10 000 ₽ 3.80 4.20 1.76
Бонус: 5 000 ₽ 3.94 4.40 1.70
Бонус: 5 000 ₽ 3.80 4.40 1.79
  9.80 6.19 1.27

Самый высокий коэффициент на матч «АЗ Алкмаар» – «Аякс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЗ Алкмаар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аякс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЗ Алкмаар» – «Аякс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
6.20 1.10 2.95 1.37 2.40 1.53 1.84 1.90 1.50 2.47 1.36 3.00 1.15 5.00
6.00 1.09 5.25 1.13 2.94 1.38 2.38 1.58 1.87 2.03 1.49 2.62 1.34 3.14 1.15 4.80 1.11 5.30 1.03 8.90
14.00 1.01 6.30 1.10 5.40 1.13 3.00 1.36 2.01 1.75 2.08 1.75 1.62 2.20 1.50 3.15 1.35 3.75 1.10 6.25 1.08 7.00 1.04 8.20 1.03 8.90 0.00 13.50
7.12 1.12 3.09 1.40 2.69 1.51 2.49 1.58 2.12 1.78 2.42 1.60 2.16 1.75 1.91 1.97 1.70 2.23 1.57 2.50 1.14 6.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.10 1.21 1.77 1.98 1.22 4.00
4.30 1.22 3.04 1.38 1.80 2.01 1.36 3.15 1.23 4.20
3.35 1.28 2.15 1.65 1.47 2.55 1.15 5.00 1.11 5.80
3.72 1.31 3.00 1.43 2.14 1.78 2.81 1.45 2.31 1.64 1.81 2.06 1.51 2.63 1.36 3.19
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
6.00 1.11 2.34 1.56 1.74 2.02 1.43 2.70
5.85 1.13 4.65 1.19 2.28 1.63 1.69 2.17 1.41 2.91 1.16 5.20
2.37 1.55 1.77 1.98 1.44 2.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.40 2.80
1.50 2.48
Букмекер Да Нет
3.10 1.34
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
2.30 1.57
2.30 1.58
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч АЗ Алкмаар 0:1 Аякс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч АЗ Алкмаар 0:1 Аякс

Исход игры
АЗ Алкмаар
5% (7)
Ничья
12.9% (18)
Аякс
82% (114)
Тотал 2.5
Больше
80.29% (110)
Меньше
19.71% (27)
Обе команды забьют
Да
88.32% (121)
Нет
11.68% (16)
Популярный счёт
1:2 Аякс
59% (82)
1:1 Ничья
7.9% (11)
1:3 Аякс
6.5% (9)
0:1 Аякс
5% (7)
0:2 Аякс
5% (7)
2:3 Аякс
4.3% (6)
2:2 Ничья
4.3% (6)
2:1 АЗ Алкмаар
2.9% (4)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 