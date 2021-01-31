АЗ Алкмаар
0:3
Конец матча
Стадион: АФАС
Аякс
0:1
14' ГолАнтони
0:2
60' ГолКлассен Дэви
79' Undefined phrase: football_event_Нерес Давид
0:3
90' ГолНерес Давид
15
Инди
Мартинс
24
Онана
Андре
15
Ренсх
Девайн
17
Блинд
Дэйли
39
Антони
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Инди МартинсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Баккер МесВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Летсерт ТимоЗащитник
-
27 Леувин РамонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Дёйн ЙеллеНападающий
-
18 Эвьен ХэконНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pascal Jansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 АнтониНападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
Ход матча
14'
0:1
60'
0:2
76'
79'
90'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
4 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 8
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коопмейнерс Теун
|11 (5)
|0.55
|2.
|Карлссон Йеспер III
|6 (1)
|0.3
|3.
|Боаду Мирон
|6
|0.3
|4.
|Стенгс Келвин
|5
|0.25
|5.
|Абухлал Закария
|4
|0.2
|6.
|Гудмундссон Альберт
|3
|0.15
|7.
|Де Вит Дани
|3
|0.15
|8.
|Мидтше Фредрик
|2
|0.1
|9.
|Инди Мартинс
|1
|0.05
|10.
|Сугавара Юкинари
|1
|0.05
|11.
|Дрёйф Ферди
|1
|0.05
|12.
|Вайндал Оуэн
|0
|0
|13.
|Свенссон Юнас
|0
|0
|14.
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Душан
|10 (4)
|0.5
|2.
|Антони
|8
|0.4
|3.
|Траоре Лассина
|7
|0.35
|4.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|7 (1)
|0.35
|5.
|Классен Дэви
|7 (1)
|0.35
|6.
|Промес Куинси
|6 (1)
|0.3
|7.
|Лабьяд Закария
|5
|0.25
|8.
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0.15
|9.
|Алле Себастьян
|2
|0.1
|10.
|Гравенберх Райан
|2
|0.1
|11.
|Нерес Давид
|2
|0.1
|12.
|Броббей Брайан
|2
|0.1
|13.
|Мартинес Лисандро
|2
|0.1
|14.
|Кудус Мохаммед
|1
|0.05
|15.
|Блинд Дэйли
|1
|0.05
|16.
|Тальяфико Николас
|0
|0
|17.
|Клейбер Шон
|0
|0
|18.
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
|19.
|Альварес Эдсон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Инди Мартинс
|2
|1
|2.
|Хацидиакос Пантелис
|3
|0
|3.
|Де Вит Дани
|3
|0
|4.
|Вайндал Оуэн
|3
|0
|5.
|Бизот Марко
|1
|1
|6.
|Свенссон Юнас
|1
|1
|7.
|Мидтше Фредрик
|1
|1
|8.
|Стенгс Келвин
|1
|1
|9.
|Коопмейнерс Теун
|2
|0
|10.
|Абухлал Закария
|1
|0
|11.
|Боаду Мирон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тальяфико Николас
|2
|1
|2.
|Блинд Дэйли
|3
|0
|3.
|Гравенберх Райан
|3
|0
|4.
|Шуурс Перр
|2
|0
|5.
|Альварес Эдсон
|0
|1
|6.
|Тадич Душан
|1
|0
|7.
|Антони
|1
|0
|8.
|Классен Дэви
|1
|0
|9.
|Клейбер Шон
|1
|0
|10.
|Онана Андре
|1
|0
|11.
|Нерес Давид
|1
|0
|12.
|Мартинес Лисандро
|1
|0
|13.
|Кудус Мохаммед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АЗ Алкмаар
|16.28% (7)
|11.63% (5)
|25.58% (11)
|9.3% (4)
|25.58% (11)
|11.63% (5)
|Аякс
|13.85% (9)
|15.38% (10)
|18.46% (12)
|12.31% (8)
|16.92% (11)
|23.08% (15)
Предыдущие игры
АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: +11 =4 -5АЗ Алкмаар 0:1 Утрехт Фейеноорд 2:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:1 Аякс АЗ Алкмаар 2:1 АДО Ден Хааг
ПСВ 1:3 АЗ Алкмаар ПЕК Зволле 1:1 АЗ Алкмаар Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:1 Витесс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Риека 2:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Херенвен 0:3 АЗ Алкмаар Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 4:1 Риека
Аякс Последние 20 матчей: +14 =3 -3Аякс 3:1 Виллем II Фортуна Ситтард 1:2 Аякс АЗ Алкмаар 0:1 Аякс Аякс 1:0 Фейеноорд
Последние игры между собой
АЗ Алкмаар: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Аякс: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Аякс 5:0 АЗ Алкмаар Эредивизие Аякс 3:0 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 1:2 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:2 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 0:3 Аякс Эредивизие Аякс 0:1 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 1:3 Аякс Эредивизие АЗ Алкмаар 0:1 Аякс Кубок Аякс 4:0 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 3:2 Аякс Эредивизие АЗ Алкмаар 2:3 Аякс Суперкубок Голландии АЗ Алкмаар 2:3 Аякс Эредивизие Аякс 0:3 АЗ Алкмаар Кубок Аякс 2:2 АЗ Алкмаар Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|20
|16
|2
|2
|66 - 15
|50
|2.
|ПСВ
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|46 - 22
|43
|3.
|Витесс
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|34 - 18
|42
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|37 - 20
|38
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|44 - 31
|37
|6.
|Гронинген
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|28 - 23
|34
|7.
|Твенте
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|33 - 25
|30
|8.
|Утрехт
|Заявка
|20
|6
|10
|4
|27 - 27
|28
|9.
|Херенвен
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|28 - 27
|26
|10.
|Хераклес
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|23 - 30
|25
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|31 - 39
|25
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|29 - 32
|23
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|34 - 49
|22
|14.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|25 - 32
|22
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|17 - 34
|15
|16.
|Виллем II
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|24 - 42
|13
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|17 - 45
|12
|18.
|Эммен
|Заявка
|20
|0
|6
|14
|17 - 49
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 4
|26
|2.
|Аякс
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|3.
|ПСВ
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|21 - 6
|24
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 9
|19
|5.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 8
|18
|6.
|Утрехт
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 15
|18
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Хераклес
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 9
|16
|9.
|Херенвен
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|10.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 28
|12
|11.
|Твенте
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|17 - 22
|11
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|10 - 12
|11
|14.
|Виллем II
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|15 - 21
|10
|15.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|19 - 21
|9
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|9 - 21
|4
|18.
|Эммен
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|13 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|35 - 6
|25
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|26 - 17
|20
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 11
|19
|4.
|ПСВ
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|25 - 16
|19
|5.
|Твенте
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 10
|18
|6.
|Витесс
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 14
|16
|7.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 17
|14
|10.
|Херенвен
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 16
|12
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 20
|11
|12.
|Утрехт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|19 - 21
|10
|14.
|Хераклес
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 21
|9
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 24
|8
|17.
|Виллем II
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 21
|3
|18.
|Эммен
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|4 - 19
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «АЗ Алкмаар» – «Аякс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЗ Алкмаар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аякс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЗ Алкмаар» – «Аякс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч АЗ Алкмаар 0:3 Аякс
Исход игры
АЗ Алкмаар
5% (7)
Ничья
12.9% (18)
Аякс
82% (114)
Тотал 2.5
Больше
80.29% (110)
Меньше
19.71% (27)
Обе команды забьют
Да
88.32% (121)
Нет
11.68% (16)
Популярный счёт
1:2 Аякс
59% (82)
1:1 Ничья
7.9% (11)
1:3 Аякс
6.5% (9)
0:1 Аякс
5% (7)
0:2 Аякс
5% (7)
2:3 Аякс
4.3% (6)
2:2 Ничья
4.3% (6)
2:1 АЗ Алкмаар
2.9% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!