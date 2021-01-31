Страсбург
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: де ла Мейно
Реймс
19
Каси
Антони
28
Диалло
Хабиб
21
Шахири
Мехди
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
24
Кафаро
Матьё
11
Диа
Булайе
25
Думбия
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Диалло ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Шахири МехдиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Зохи КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Сиби МаамПолузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Лебо АдриенПолузащитник
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Диа БулайеНападающий
-
25 Думбия МуссаНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
-
28 Де Смет ТибоЗащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ажорк Людовик
|10 (3)
|0.45
|2.
|Диалло Хабиб
|7 (1)
|0.32
|3.
|Лала Кенни
|3 (3)
|0.14
|4.
|Томассон Адриен
|2
|0.09
|5.
|Шахири Мехди
|2
|0.09
|6.
|Льенар Димитри
|1 (1)
|0.05
|7.
|Аолу Жан-Эде
|1
|0.05
|8.
|Симакан Мохамед
|1
|0.05
|9.
|Митрович Стефан
|1
|0.05
|10.
|Зохи Кевин
|1
|0.05
|11.
|Уорис Маджид
|1 (1)
|0.05
|12.
|Каси Антони
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диа Булайе
|12 (5)
|0.55
|2.
|Кафаро Матьё
|3
|0.14
|3.
|Зенели Арбер
|2
|0.09
|4.
|Туре Эль Билал
|2
|0.09
|5.
|Абдельамид Юнис
|2
|0.09
|6.
|Мбюкю Натанаэль
|2
|0.09
|7.
|Фас Ваут
|1
|0.05
|8.
|Кассама Морету
|1
|0.05
|9.
|Манетси Маршал
|1
|0.05
|10.
|Бериша Валон
|0
|0
|11.
|Шавалерин Ксавье
|0
|0
|12.
|Кутеса Дерек
|0
|0
|13.
|Сирхейс Кай
|0
|0
|14.
|Конан Гислен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аолу Жан-Эде
|6
|0
|2.
|Джику Александр
|5
|0
|3.
|Ажорк Людовик
|4
|0
|4.
|Сиссоко Ибраима
|3
|0
|5.
|Митрович Стефан
|1
|1
|6.
|Томассон Адриен
|2
|0
|7.
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|8.
|Симакан Мохамед
|2
|0
|9.
|Коне Ламин
|1
|0
|10.
|Кароль Лионель
|1
|0
|11.
|Прчич Саньин
|1
|0
|12.
|Лала Кенни
|1
|0
|13.
|Льенар Димитри
|1
|0
|14.
|Диалло Хабиб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кассама Морету
|6
|2
|2.
|Фас Ваут
|6
|1
|3.
|Манетси Маршал
|4
|1
|4.
|Шавалерин Ксавье
|4
|0
|5.
|Фокет Томас
|3
|0
|6.
|Туре Эль Билал
|3
|0
|7.
|Бериша Валон
|2
|0
|8.
|Абдельамид Юнис
|2
|0
|9.
|Кафаро Матьё
|2
|0
|10.
|Сирхейс Кай
|2
|0
|11.
|Конан Гислен
|2
|0
|12.
|Донис Анастасиос
|0
|1
|13.
|Райкович Предраг
|1
|0
|14.
|Кутеса Дерек
|1
|0
|15.
|Де Смет Тибо
|1
|0
|16.
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|17.
|Диа Булайе
|1
|0
|18.
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0
|19.
|Драмме Муамаду
|1
|0
|20.
|Экитик Юго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Страсбург
|0
|30% (9)
|23.33% (7)
|13.33% (4)
|10% (3)
|23.33% (7)
|Реймс
|26.92% (7)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|7.69% (2)
Предыдущие игры
Страсбург Последние 20 матчей: +8 =3 -9Дижон 1:1 Страсбург Страсбург 1:0 Сент-Этьен Ланс 0:1 Страсбург Страсбург 5:0 Ним
ПСЖ 4:0 Страсбург Страсбург 0:2 Бордо Анже 0:2 Страсбург Страсбург 2:2 Метц Нант 0:4 Страсбург Страсбург 1:1 Ренн Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург Страсбург 0:3 Лилль Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург
Реймс Последние 20 матчей: +7 =5 -8Реймс 1:0 Брест Лилль 2:1 Реймс Реймс 3:1 Сент-Этьен Реймс 0:0 Дижон
Последние игры между собой
Страсбург: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Реймс: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|22
|14
|4
|4
|48 - 11
|46
|2.
|Лион
|Заявка
|22
|13
|7
|2
|46 - 20
|46
|3.
|Лилль
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|36 - 15
|45
|4.
|Монако
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|42 - 30
|39
|5.
|Ренн
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|30 - 23
|36
|6.
|Ланс
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|32 - 31
|34
|7.
|Марсель
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|27 - 22
|32
|8.
|Бордо
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|26 - 24
|32
|9.
|Метц
|0:0 Заявка
|22
|8
|8
|6
|23 - 18
|32
|10.
|Анже
|0:0 Заявка
|22
|9
|4
|9
|26 - 33
|31
|11.
|Монпелье
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|34 - 41
|28
|12.
|Брест
|0:0 Заявка
|22
|8
|3
|11
|31 - 37
|27
|13.
|Ницца
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|23 - 29
|26
|14.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|22
|7
|4
|11
|30 - 33
|25
|15.
|Реймс
|0:0 Заявка
|22
|6
|7
|9
|29 - 31
|25
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|21 - 35
|22
|17.
|Нант
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|20 - 34
|18
|18.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|21
|4
|4
|13
|23 - 40
|16
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|21
|4
|4
|13
|16 - 41
|16
|20.
|Дижон
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|15 - 30
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|11
|8
|1
|2
|29 - 5
|25
|2.
|Лион
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|3.
|Лилль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|20 - 7
|24
|4.
|Монако
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 14
|24
|5.
|Брест
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|6.
|Метц
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 10
|18
|7.
|Бордо
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 9
|18
|8.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|9.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|10.
|Ланс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|11.
|Реймс
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|12.
|Анже
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|13.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|20 - 25
|13
|14.
|Нант
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 15
|12
|15.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 14
|12
|16.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 19
|11
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|18.
|Ницца
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 22
|8
|19.
|Дижон
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|4 - 11
|6
|20.
|Ним
|0:0 Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 10
|22
|2.
|Лилль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|3.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 6
|21
|4.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|5.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|6.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|7.
|Марсель
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|8.
|Анже
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 20
|17
|9.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|10.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|11.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|12.
|Метц
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 8
|14
|13.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 19
|13
|14.
|Ним
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 18
|12
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|16.
|Реймс
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|19 - 20
|11
|17.
|Дижон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|18.
|Брест
|0:0 Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 19
|6
|20.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Страсбург» – «Реймс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Страсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реймс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Страсбург» – «Реймс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Реймс
Исход игры
Страсбург
64.5% (89)
Ничья
29% (40)
Реймс
6.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
37.96% (52)
Меньше
62.04% (85)
Обе команды забьют
Да
61.31% (84)
Нет
38.69% (53)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
29% (40)
1:0 Страсбург
26.1% (36)
1:1 Ничья
23.2% (32)
2:0 Страсбург
6.5% (9)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:1 Реймс
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.2% (3)
3:1 Страсбург
1.4% (2)
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