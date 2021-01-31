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Страсбург
0:1
Конец матча

Стадион:
Реймс
0'
37' Желтая карточка
Фас Ваут
63' Желтая карточка
Джику Александр
0:1
80' Гол
Кутеса Дерек
85' Желтая карточка
Шавалерин Ксавье
90'+5
16
Кавасима
Эйдзи
19
Каси
Антони
13
Митрович
Стефан
24
Джику
Александр
23
Кароль
Лионель
27
Сиссоко
Ибраима
11
Льенар
Димитри
28
Диалло
Хабиб
26
Томассон
Адриен
21
Шахири
Мехди
25
Ажорк
Людовик
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
24
Кафаро
Матьё
23
Кассама
Морету
7
Шавалерин
Ксавье
21
Мбюкю
Натанаэль
11
Диа
Булайе
25
Думбия
Мусса
Страсбург
4-2-3-1
Реймс
4-3-3

Ход матча

37'
 
Фас Ваут
63'
Джику Александр
 
64'
Зохи Кевин
Шахири Мехди
 
75'
 
Кутеса Дерек
Думбия Мусса
79'
 
Бериша Валон
Кафаро Матьё
80'
0:1
Кутеса Дерек
(Мбюкю Натанаэль)
81'
Беллегард Жан-Рикнер
Томассон Адриен
 
85'
 
Шавалерин Ксавье
88'
 
Туре Эль Билал
Мбюкю Натанаэль

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ажорк Людовик 10 (3) 0.45
2. Диалло Хабиб 7 (1) 0.32
3. Лала Кенни 3 (3) 0.14
4. Томассон Адриен 2 0.09
5. Шахири Мехди 2 0.09
6. Льенар Димитри 1 (1) 0.05
7. Аолу Жан-Эде 1 0.05
8. Симакан Мохамед 1 0.05
9. Митрович Стефан 1 0.05
10. Зохи Кевин 1 0.05
11. Уорис Маджид 1 (1) 0.05
12. Каси Антони 0 0
Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 12 (5) 0.55
2. Кафаро Матьё 3 0.14
3. Зенели Арбер 2 0.09
4. Мбюкю Натанаэль 2 0.09
5. Туре Эль Билал 2 0.09
6. Абдельамид Юнис 2 0.09
7. Кутеса Дерек 1 0.05
8. Фас Ваут 1 0.05
9. Кассама Морету 1 0.05
10. Манетси Маршал 1 0.05
11. Бериша Валон 0 0
12. Шавалерин Ксавье 0 0
13. Сирхейс Кай 0 0
14. Конан Гислен 0 0

Карточки

Страсбург
# Игрок      
1. Джику Александр 6 0
2. Аолу Жан-Эде 6 0
3. Ажорк Людовик 4 0
4. Сиссоко Ибраима 3 0
5. Митрович Стефан 1 1
6. Томассон Адриен 2 0
7. Беллегард Жан-Рикнер 2 0
8. Симакан Мохамед 2 0
9. Коне Ламин 1 0
10. Кароль Лионель 1 0
11. Прчич Саньин 1 0
12. Лала Кенни 1 0
13. Льенар Димитри 1 0
14. Диалло Хабиб 1 0
Реймс
# Игрок      
1. Кассама Морету 6 2
2. Фас Ваут 7 1
3. Манетси Маршал 4 1
4. Шавалерин Ксавье 5 0
5. Фокет Томас 3 0
6. Туре Эль Билал 3 0
7. Бериша Валон 2 0
8. Абдельамид Юнис 2 0
9. Кафаро Матьё 2 0
10. Сирхейс Кай 2 0
11. Конан Гислен 2 0
12. Донис Анастасиос 0 1
13. Райкович Предраг 1 0
14. Кутеса Дерек 1 0
15. Де Смет Тибо 1 0
16. Хорнби Фрэйзер 1 0
17. Диа Булайе 1 0
18. Мбюкю Натанаэль 1 0
19. Драмме Муамаду 1 0
20. Экитик Юго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Страсбург 0 30% (9) 23.33% (7) 13.33% (4) 10% (3) 23.33% (7)
 Реймс 25.93% (7) 11.11% (3) 18.52% (5) 14.81% (4) 18.52% (5) 11.11% (3)

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Дижон 1:1 Страсбург Страсбург 1:0 Сент-Этьен Ланс 0:1 Страсбург Страсбург 5:0 Ним
ПСЖ 4:0 Страсбург Страсбург 0:2 Бордо Анже 0:2 Страсбург Страсбург 2:2 Метц Нант 0:4 Страсбург Страсбург 1:1 Ренн Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург Страсбург 0:3 Лилль Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург
Реймс Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Реймс 1:0 Брест Лилль 2:1 Реймс Реймс 3:1 Сент-Этьен Реймс 0:0 Дижон
Бордо 1:3 Реймс Марсель 1:1 Реймс Реймс 3:2 Нант Брест 2:1 Реймс Реймс 0:0 Ницца Лион 3:0 Реймс Реймс 0:1 Ним Ланс 4:4 Реймс Реймс 2:1 Страсбург Монпелье 0:4 Реймс Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Реймс 0:2 ПСЖ Фехервар 0:0 Реймс Метц 2:1 Реймс Серветт 0:1 Реймс

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Реймс: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Реймс 2:1 Страсбург Лига 1 Страсбург 3:0 Реймс Лига 1 Реймс 0:0 Страсбург Кубок лиги Реймс 0:0 Страсбург Лига 1
Страсбург 4:0 Реймс Лига 1 Реймс 2:1 Страсбург Лига 1 Страсбург 3:3 Реймс Товарищеские матчи Реймс 1:1 Страсбург Лига 2 Страсбург 1:2 Реймс Лига 2 Страсбург 3:2 Реймс Лига 2 Реймс 4:1 Страсбург Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 22 13 7 2 46 - 20 46
2. Лилль 0:0 Заявка 22 13 7 2 36 - 15 46
3. ПСЖ Заявка 22 14 3 5 50 - 14 45
4. Монако Заявка 21 12 3 6 42 - 30 39
5. Ренн Заявка 21 10 6 5 30 - 23 36
6. Ланс Заявка 22 10 4 8 32 - 31 34
7. Метц Заявка 22 9 7 6 27 - 20 34
8. Анже Заявка 22 10 3 9 29 - 34 33
9. Марсель Заявка 20 9 5 6 27 - 22 32
10. Бордо Заявка 22 9 5 8 26 - 24 32
11. Монпелье Заявка 22 8 4 10 34 - 41 28
12. Реймс Заявка 22 7 6 9 30 - 31 27
13. Ницца Заявка 21 7 5 9 23 - 29 26
14. Брест Заявка 22 8 2 12 33 - 41 26
15. Страсбург Заявка 22 7 3 12 30 - 34 24
16. Сент-Этьен Заявка 22 5 7 10 21 - 35 22
17. Лорьян Заявка 21 5 3 13 26 - 42 18
18. Нант Заявка 21 3 9 9 20 - 34 18
19. Дижон 0:0 Заявка 22 2 10 10 15 - 30 16
20. Ним Заявка 21 4 3 14 17 - 44 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 8 1 2 29 - 5 25
2. Лилль 0:0 Заявка 12 7 4 1 20 - 7 25
3. Лион Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
4. Монако Заявка 11 7 3 1 26 - 14 24
5. Брест Заявка 11 6 1 4 22 - 20 19
6. Метц Заявка 11 5 3 3 14 - 10 18
7. Бордо Заявка 11 5 3 3 12 - 9 18
8. Ренн Заявка 11 5 2 4 14 - 14 17
9. Анже Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
10. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
11. Ланс Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
12. Реймс Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
13. Лорьян Заявка 11 4 1 6 17 - 21 13
14. Монпелье Заявка 12 4 1 7 20 - 25 13
15. Нант Заявка 10 2 6 2 11 - 15 12
16. Страсбург Заявка 11 3 2 6 12 - 15 11
17. Сент-Этьен Заявка 10 2 4 4 9 - 16 10
18. Ницца Заявка 11 2 2 7 10 - 22 8
19. Дижон 0:0 Заявка 11 0 6 5 4 - 11 6
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
2. Лилль 0:0 Заявка 10 6 3 1 16 - 8 21
3. ПСЖ Заявка 11 6 2 3 21 - 9 20
4. Ланс Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
5. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
6. Ницца Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
7. Марсель Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
8. Анже Заявка 11 5 2 4 17 - 20 17
9. Метц Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
10. Монако Заявка 10 5 0 5 16 - 16 15
11. Монпелье Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
12. Бордо Заявка 11 4 2 5 14 - 15 14
13. Страсбург Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
14. Реймс Заявка 12 3 4 5 20 - 20 13
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
16. Ним Заявка 11 3 2 6 8 - 21 11
17. Дижон 0:0 Заявка 11 2 4 5 11 - 19 10
18. Брест Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
19. Нант Заявка 11 1 3 7 9 - 19 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Страсбург 64.5% (89)
X 29% (40)
Реймс 6.5% (9)
Все прогнозы
2.01 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.20 2.00 4.15
Бонус: 5 000 ₽ 2.12 3.08 3.94
Бонус: 5 000 ₽ 5.70 1.35 7.20
  4.09 1.71 4.69

Самый высокий коэффициент на матч «Страсбург» – «Реймс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Страсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реймс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Страсбург» – «Реймс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.90 1.06 6.15 1.10 2.82 1.41 2.15 1.70 1.67 2.34 1.32 3.38 1.22 4.10 1.07 7.30 1.05 7.80
1.38 3.00 1.05 9.50 1.03 12.00 1.22 4.20 1.83 1.97 1.15 5.30 1.03 12.00 1.03 12.00 1.01 15.00 1.01 15.00 1.01 14.50 0.00 14.50 0.00 22.00
1.95 1.93 1.62 2.37 1.30 3.65 1.81 2.08 1.37 3.20 1.21 4.67 1.33 3.47 1.52 2.63 1.65 2.33 1.48 2.77 1.24 4.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.53 1.68 2.19 1.34 3.26 1.09 7.20 1.06 8.90
1.37 3.05 1.04 10.00 1.02 13.00 1.02 13.00 1.01 15.00
1.19 4.96 1.51 2.64 1.20 4.77 1.43 2.95 1.35 3.48
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.24 1.65 1.57 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80
2.21 1.62 1.52 2.44 1.18 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.90 1.27
Где смотреть матч Страсбург 0:1 Реймс онлайн

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Прогнозы на матч Страсбург 0:1 Реймс

Исход игры
Страсбург
64.5% (89)
Ничья
29% (40)
Реймс
6.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
37.96% (52)
Меньше
62.04% (85)
Обе команды забьют
Да
61.31% (84)
Нет
38.69% (53)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
29% (40)
1:0 Страсбург
26.1% (36)
1:1 Ничья
23.2% (32)
2:0 Страсбург
6.5% (9)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:1 Реймс
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.2% (3)
1:3 Реймс
1.4% (2)
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