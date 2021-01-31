Брест
0:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
Метц
18
Перро
Ромен
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
21
Бойе
Джон
15
Сарр
Пап
10
Булая
Фарид
13
Гуйе
Ламин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
- Нападающий
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
-
13 Гуйе ЛаминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Боаэн ЭрнестЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
-
22 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онора Франк
|6
|0.27
|2.
|Мунье Стив
|5 (1)
|0.23
|3.
|Февр Ромен
|4 (1)
|0.18
|4.
|Кардона Ирвин
|4
|0.18
|5.
|Перро Ромен
|3
|0.14
|6.
|Шарбонье Гаэтан
|3 (1)
|0.14
|7.
|Шардонне Брендан
|1
|0.05
|8.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|0.05
|9.
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0.05
|10.
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
|11.
|Ле Дуарон Жереми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньяне Ибраима
|6 (1)
|0.27
|2.
|Булая Фарид
|4
|0.18
|3.
|Лейя-Исека Аарон
|4 (2)
|0.18
|4.
|Нгетт Опа
|3
|0.14
|5.
|Маига Хабиб
|1
|0.05
|6.
|Гуйе Ламин
|1
|0.05
|7.
|Яд Папа Ндиага
|1
|0.05
|8.
|Бойе Джон
|1
|0.05
|9.
|Бронн Дилан
|1 (1)
|0.05
|10.
|Юдоль Матьё
|0
|0
|11.
|Ангбан Викторьен
|0
|0
|12.
|Делен Тома
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ласне Пол
|3
|1
|2.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|4
|0
|3.
|Дюверн Жан-Кевин
|4
|0
|4.
|Шардонне Брендан
|2
|1
|5.
|Эрей Кристоф
|3
|0
|6.
|Белькебла Арис
|3
|0
|7.
|Фоссурье Жюльен
|2
|0
|8.
|Шарбонье Гаэтан
|2
|0
|9.
|Мунье Стив
|2
|0
|10.
|Онора Франк
|2
|0
|11.
|Кардона Ирвин
|2
|0
|12.
|Маньетти Уго
|2
|0
|13.
|Ларсонне Готье
|1
|0
|14.
|Перро Ромен
|1
|0
|15.
|Диалло Ибраима
|1
|0
|16.
|Мбок Хианга
|1
|0
|17.
|Брассье Лилиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маига Хабиб
|6
|0
|2.
|Ангбан Викторьен
|4
|0
|3.
|Сентонз Фабьен
|4
|0
|4.
|Бойе Джон
|2
|1
|5.
|Пажо Венсан
|3
|0
|6.
|Лейя-Исека Аарон
|3
|0
|7.
|Булая Фарид
|3
|0
|8.
|Делен Тома
|3
|0
|9.
|Куяте Кики
|3
|0
|10.
|Юдоль Матьё
|1
|1
|11.
|Укидья Александр
|2
|0
|12.
|Вагнер да Силва
|2
|0
|13.
|Сарр Пап
|2
|0
|14.
|Фофана Мамаду
|1
|0
|15.
|Бронн Дилан
|1
|0
|16.
|Мазиз Юссеф
|1
|0
|17.
|Гуйе Ламин
|1
|0
|18.
|Яд Папа Ндиага
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брест
|20.69% (6)
|20.69% (6)
|24.14% (7)
|6.9% (2)
|6.9% (2)
|20.69% (6)
|Метц
|9.09% (2)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|27.27% (6)
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: +9 =2 -9Реймс 1:0 Брест Брест 1:2 Ренн ПСЖ 3:0 Брест Брест 2:0 Ницца
Метц Последние 20 матчей: +8 =7 -5Метц 2:0 Нант Лион 0:1 Метц Метц 1:1 Ницца Метц 0:0 Бордо
Последние игры между собой
Брест: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Метц: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|22
|14
|4
|4
|48 - 11
|46
|2.
|Лион
|Заявка
|22
|13
|7
|2
|46 - 20
|46
|3.
|Лилль
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|36 - 15
|45
|4.
|Монако
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|42 - 30
|39
|5.
|Ренн
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|30 - 23
|36
|6.
|Ланс
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|32 - 31
|34
|7.
|Марсель
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|27 - 22
|32
|8.
|Бордо
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|26 - 24
|32
|9.
|Метц
|0:0 Заявка
|22
|8
|8
|6
|23 - 18
|32
|10.
|Анже
|0:0 Заявка
|22
|9
|4
|9
|26 - 33
|31
|11.
|Монпелье
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|34 - 41
|28
|12.
|Брест
|0:0 Заявка
|22
|8
|3
|11
|31 - 37
|27
|13.
|Ницца
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|23 - 29
|26
|14.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|22
|7
|4
|11
|30 - 33
|25
|15.
|Реймс
|0:0 Заявка
|22
|6
|7
|9
|29 - 31
|25
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|21 - 35
|22
|17.
|Нант
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|20 - 34
|18
|18.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|21
|4
|4
|13
|23 - 40
|16
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|21
|4
|4
|13
|16 - 41
|16
|20.
|Дижон
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|15 - 30
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|11
|8
|1
|2
|29 - 5
|25
|2.
|Лион
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|3.
|Лилль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|20 - 7
|24
|4.
|Монако
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 14
|24
|5.
|Брест
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|6.
|Метц
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 10
|18
|7.
|Бордо
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 9
|18
|8.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|9.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|10.
|Ланс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|11.
|Реймс
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|12.
|Анже
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|13.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|20 - 25
|13
|14.
|Нант
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 15
|12
|15.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 14
|12
|16.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 19
|11
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|18.
|Ницца
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 22
|8
|19.
|Дижон
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|4 - 11
|6
|20.
|Ним
|0:0 Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 10
|22
|2.
|Лилль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|3.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 6
|21
|4.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|5.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|6.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|7.
|Марсель
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|8.
|Анже
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 20
|17
|9.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|10.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|11.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|12.
|Метц
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 8
|14
|13.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 19
|13
|14.
|Ним
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 18
|12
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|16.
|Реймс
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|19 - 20
|11
|17.
|Дижон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|18.
|Брест
|0:0 Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 19
|6
|20.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брест» – «Метц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брест» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Метц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брест» – «Метц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Брест 0:0 Метц
Исход игры
Брест
56.9% (78)
Ничья
29.9% (41)
Метц
13.1% (18)
Тотал 2.5
Больше
41.91% (57)
Меньше
58.09% (79)
Обе команды забьют
Да
69.12% (94)
Нет
30.88% (42)
Популярный счёт
2:1 Брест
31.4% (43)
1:1 Ничья
27.7% (38)
1:0 Брест
22.6% (31)
1:2 Метц
8% (11)
0:1 Метц
3.6% (5)
2:0 Брест
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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