Брест
2:4
Конец матча
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
Метц
31' Желтая карточкаПерро Ромен
1:0
33' ГолОнора Франк
1:1
36' ГолБулая Фарид
2:1
48' ГолКардона Ирвин
2:2
74' ГолСарр Пап
2:3
81' ГолЯд Папа Ндиага
2:4
87' ПенальтиВагнер да Силва
89' Желтая карточкаЯд Папа Ндиага
90' Желтая карточкаФофана Мамаду
90' Желтая карточкаБулая Фарид
18
Перро
Ромен
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
21
Бойе
Джон
15
Сарр
Пап
10
Булая
Фарид
13
Гуйе
Ламин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Перро РоменЗащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
-
13 Гуйе ЛаминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Боаэн ЭрнестЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
-
22 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
31'
33'
1:0
36'
1:1
48'
2:1
74'
2:2
81'
87'
2:4
89'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 4
-
3 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 6
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онора Франк
|7
|0.32
|2.
|Мунье Стив
|5 (1)
|0.23
|3.
|Кардона Ирвин
|5
|0.23
|4.
|Февр Ромен
|4 (1)
|0.18
|5.
|Перро Ромен
|3
|0.14
|6.
|Шарбонье Гаэтан
|3 (1)
|0.14
|7.
|Шардонне Брендан
|1
|0.05
|8.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|0.05
|9.
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0.05
|10.
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
|11.
|Ле Дуарон Жереми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньяне Ибраима
|6 (1)
|0.27
|2.
|Булая Фарид
|5
|0.23
|3.
|Лейя-Исека Аарон
|4 (2)
|0.18
|4.
|Нгетт Опа
|3
|0.14
|5.
|Яд Папа Ндиага
|2
|0.09
|6.
|Маига Хабиб
|1
|0.05
|7.
|Гуйе Ламин
|1
|0.05
|8.
|Бойе Джон
|1
|0.05
|9.
|Вагнер да Силва
|1 (1)
|0.05
|10.
|Сарр Пап
|1
|0.05
|11.
|Бронн Дилан
|1 (1)
|0.05
|12.
|Юдоль Матьё
|0
|0
|13.
|Ангбан Викторьен
|0
|0
|14.
|Делен Тома
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ласне Пол
|3
|1
|2.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|4
|0
|3.
|Дюверн Жан-Кевин
|4
|0
|4.
|Шардонне Брендан
|2
|1
|5.
|Эрей Кристоф
|3
|0
|6.
|Белькебла Арис
|3
|0
|7.
|Фоссурье Жюльен
|2
|0
|8.
|Шарбонье Гаэтан
|2
|0
|9.
|Мунье Стив
|2
|0
|10.
|Онора Франк
|2
|0
|11.
|Кардона Ирвин
|2
|0
|12.
|Маньетти Уго
|2
|0
|13.
|Перро Ромен
|2
|0
|14.
|Ларсонне Готье
|1
|0
|15.
|Диалло Ибраима
|1
|0
|16.
|Мбок Хианга
|1
|0
|17.
|Брассье Лилиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маига Хабиб
|6
|0
|2.
|Булая Фарид
|4
|0
|3.
|Ангбан Викторьен
|4
|0
|4.
|Сентонз Фабьен
|4
|0
|5.
|Бойе Джон
|2
|1
|6.
|Пажо Венсан
|3
|0
|7.
|Лейя-Исека Аарон
|3
|0
|8.
|Делен Тома
|3
|0
|9.
|Куяте Кики
|3
|0
|10.
|Юдоль Матьё
|1
|1
|11.
|Укидья Александр
|2
|0
|12.
|Вагнер да Силва
|2
|0
|13.
|Фофана Мамаду
|2
|0
|14.
|Сарр Пап
|2
|0
|15.
|Яд Папа Ндиага
|2
|0
|16.
|Бронн Дилан
|1
|0
|17.
|Мазиз Юссеф
|1
|0
|18.
|Гуйе Ламин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брест
|19.35% (6)
|19.35% (6)
|25.81% (8)
|9.68% (3)
|6.45% (2)
|19.35% (6)
|Метц
|7.69% (2)
|11.54% (3)
|23.08% (6)
|7.69% (2)
|19.23% (5)
|30.77% (8)
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: +9 =2 -9Реймс 1:0 Брест Брест 1:2 Ренн ПСЖ 3:0 Брест Брест 2:0 Ницца
Метц Последние 20 матчей: +8 =7 -5Метц 2:0 Нант Лион 0:1 Метц Метц 1:1 Ницца Метц 0:0 Бордо
Последние игры между собой
Брест: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Метц: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|22
|13
|7
|2
|46 - 20
|46
|2.
|Лилль
|0:0 Заявка
|22
|13
|7
|2
|36 - 15
|46
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|50 - 14
|45
|4.
|Монако
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|42 - 30
|39
|5.
|Ренн
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|30 - 23
|36
|6.
|Ланс
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|32 - 31
|34
|7.
|Метц
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|27 - 20
|34
|8.
|Анже
|Заявка
|22
|10
|3
|9
|29 - 34
|33
|9.
|Марсель
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|27 - 22
|32
|10.
|Бордо
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|26 - 24
|32
|11.
|Монпелье
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|34 - 41
|28
|12.
|Реймс
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|30 - 31
|27
|13.
|Ницца
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|23 - 29
|26
|14.
|Брест
|Заявка
|22
|8
|2
|12
|33 - 41
|26
|15.
|Страсбург
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|30 - 34
|24
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|21 - 35
|22
|17.
|Лорьян
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|26 - 42
|18
|18.
|Нант
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|20 - 34
|18
|19.
|Дижон
|0:0 Заявка
|22
|2
|10
|10
|15 - 30
|16
|20.
|Ним
|Заявка
|21
|4
|3
|14
|17 - 44
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|29 - 5
|25
|2.
|Лилль
|0:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|20 - 7
|25
|3.
|Лион
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|4.
|Монако
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 14
|24
|5.
|Брест
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 20
|19
|6.
|Метц
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 10
|18
|7.
|Бордо
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 9
|18
|8.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|9.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|10.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|11.
|Ланс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|12.
|Реймс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|13.
|Лорьян
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|17 - 21
|13
|14.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|20 - 25
|13
|15.
|Нант
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 15
|12
|16.
|Страсбург
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 15
|11
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|18.
|Ницца
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 22
|8
|19.
|Дижон
|0:0 Заявка
|11
|0
|6
|5
|4 - 11
|6
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 10
|22
|2.
|Лилль
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 9
|20
|4.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|5.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|6.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|7.
|Марсель
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|8.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 20
|17
|9.
|Метц
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|10.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|11.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|12.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|13.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 19
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 20
|13
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|16.
|Ним
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 21
|11
|17.
|Дижон
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 19
|10
|18.
|Брест
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 19
|6
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брест» – «Метц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брест» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Метц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брест» – «Метц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Брест 2:4 Метц
Исход игры
Брест
56.9% (78)
Ничья
29.9% (41)
Метц
13.1% (18)
Тотал 2.5
Больше
41.91% (57)
Меньше
58.09% (79)
Обе команды забьют
Да
69.12% (94)
Нет
30.88% (42)
Популярный счёт
2:1 Брест
31.4% (43)
1:1 Ничья
27.7% (38)
1:0 Брест
22.6% (31)
1:2 Метц
8% (11)
0:1 Метц
3.6% (5)
2:0 Брест
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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