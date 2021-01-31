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  2. Матчи
  3. Франция
Брест
2:4
Конец матча

Стадион:
Метц
0'
31' Желтая карточка
Перро Ромен
1:0
33' Гол
Онора Франк
1:1
36' Гол
Булая Фарид
2:1
48' Гол
Кардона Ирвин
2:2
74' Гол
Сарр Пап
2:3
81' Гол
Яд Папа Ндиага
2:4
87' Пенальти
Вагнер да Силва
89' Желтая карточка
Яд Папа Ндиага
90' Желтая карточка
Фофана Мамаду
90' Желтая карточка
Булая Фарид
90'+5
1
Ларсонне
Готье
20
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
2
Дюверн
Жан-Кевин
18
Перро
Ромен
21
Февр
Ромен
7
Белькебла
Арис
8
Ласне
Пол
9
Онора
Франк
14
Кардона
Ирвин
15
Мунье
Стив
16
Укидья
Александр
2
Бронн
Дилан
6
Фофана
Мамаду
21
Бойе
Джон
18
Сентонз
Фабьен
5
Ангбан
Викторьен
15
Сарр
Пап
3
Юдоль
Матьё
10
Булая
Фарид
13
Гуйе
Ламин
9
Эмброуз
Тьерри
Брест
4-4-2
Метц
3-4-1-2

Ход матча

31'
Перро Ромен
 
33'
Онора Франк
1:0
36'
1:1
Булая Фарид
48'
Кардона Ирвин
(Мунье Стив)
2:1
55'
 
Яд Папа Ндиага
Гуйе Ламин
56'
 
Тшимбембе Варрен
Ангбан Викторьен
68'
 
Вагнер да Силва
Эмброуз Тьерри
74'
2:2
Сарр Пап
75'
Бааль Людовик
Перро Ромен
 
81'
Лукас Жан
Ласне Пол
 
81'
Ле Дуарон Жереми
Кардона Ирвин
 
81'
2:3
Яд Папа Ндиага
(Вагнер да Силва)
87'
2:4
Вагнер да Силва
89'
 
Яд Папа Ндиага
89'
Шарбонье Гаэтан
Февр Ромен
 
89'
Фоссурье Жюльен
Пьер-Габриэль Ронаэль
 
90'
 
Фофана Мамаду
90'
 
Булая Фарид
90'
 
Мазиз Юссеф
Булая Фарид

Статистика матча

  • 2 Голы 4
  • 3 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онора Франк 7 0.32
2. Мунье Стив 5 (1) 0.23
3. Кардона Ирвин 5 0.23
4. Февр Ромен 4 (1) 0.18
5. Перро Ромен 3 0.14
6. Шарбонье Гаэтан 3 (1) 0.14
7. Шардонне Брендан 1 0.05
8. Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0.05
9. Дюверн Жан-Кевин 1 0.05
10. Фоссурье Жюльен 0 0
11. Ле Дуарон Жереми 0 0
Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.27
2. Булая Фарид 5 0.23
3. Лейя-Исека Аарон 4 (2) 0.18
4. Нгетт Опа 3 0.14
5. Яд Папа Ндиага 2 0.09
6. Маига Хабиб 1 0.05
7. Гуйе Ламин 1 0.05
8. Бойе Джон 1 0.05
9. Вагнер да Силва 1 (1) 0.05
10. Сарр Пап 1 0.05
11. Бронн Дилан 1 (1) 0.05
12. Юдоль Матьё 0 0
13. Ангбан Викторьен 0 0
14. Делен Тома 0 0

Карточки

Брест
# Игрок      
1. Ласне Пол 3 1
2. Пьер-Габриэль Ронаэль 4 0
3. Дюверн Жан-Кевин 4 0
4. Шардонне Брендан 2 1
5. Эрей Кристоф 3 0
6. Белькебла Арис 3 0
7. Фоссурье Жюльен 2 0
8. Шарбонье Гаэтан 2 0
9. Мунье Стив 2 0
10. Онора Франк 2 0
11. Кардона Ирвин 2 0
12. Маньетти Уго 2 0
13. Перро Ромен 2 0
14. Ларсонне Готье 1 0
15. Диалло Ибраима 1 0
16. Мбок Хианга 1 0
17. Брассье Лилиан 1 0
Метц
# Игрок      
1. Маига Хабиб 6 0
2. Булая Фарид 4 0
3. Ангбан Викторьен 4 0
4. Сентонз Фабьен 4 0
5. Бойе Джон 2 1
6. Пажо Венсан 3 0
7. Лейя-Исека Аарон 3 0
8. Делен Тома 3 0
9. Куяте Кики 3 0
10. Юдоль Матьё 1 1
11. Укидья Александр 2 0
12. Вагнер да Силва 2 0
13. Фофана Мамаду 2 0
14. Сарр Пап 2 0
15. Яд Папа Ндиага 2 0
16. Бронн Дилан 1 0
17. Мазиз Юссеф 1 0
18. Гуйе Ламин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брест 19.35% (6) 19.35% (6) 25.81% (8) 9.68% (3) 6.45% (2) 19.35% (6)
 Метц 7.69% (2) 11.54% (3) 23.08% (6) 7.69% (2) 19.23% (5) 30.77% (8)

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Реймс 1:0 Брест Брест 1:2 Ренн ПСЖ 3:0 Брест Брест 2:0 Ницца
Ланс 2:1 Брест Брест 2:2 Монпелье Лион 2:2 Брест Брест 2:1 Реймс Бордо 1:0 Брест Метц 0:2 Брест Брест 4:1 Сент-Этьен Генгам 0:1 Брест Брест 3:2 Лилль Ренн 2:1 Брест Брест 0:3 Страсбург Нант 3:1 Брест Брест 1:0 Монако Анже 3:2 Брест Брест 3:2 Лорьян Дижон 0:2 Брест
Метц Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Метц 2:0 Нант Лион 0:1 Метц Метц 1:1 Ницца Метц 0:0 Бордо
Ренн 1:0 Метц Метц 2:0 Ланс Монпелье 0:2 Метц Страсбург 2:2 Метц Метц 1:3 Лион Метц 0:2 Брест Нант 1:1 Метц Метц 1:1 Дижон Ним 0:1 Метц Метц 2:0 Сент-Этьен Анже 1:1 Метц Метц 3:1 Лорьян Марсель 1:1 Метц Метц 2:1 Реймс ПСЖ 1:0 Метц Лилль 1:0 Метц

Последние игры между собой

Брест: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Метц: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Метц 0:2 Брест Лига 1 Метц 1:1 Брест Кубок лиги Брест 2:0 Метц Лига 1 Брест 0:1 Метц Лига 2
Брест 1:0 Метц Товарищеские матчи Метц 2:2 Брест Лига 2 Брест 1:1 Метц Лига 2 Метц 0:0 Брест Кубок Метц 1:0 Брест Лига 2 Брест 0:3 Метц Лига 2 Метц 0:0 Брест Лига 2 Брест 2:1 Метц Лига 2 Метц 1:0 Брест Лига 2 Брест 2:1 Метц Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 22 13 7 2 46 - 20 46
2. Лилль 0:0 Заявка 22 13 7 2 36 - 15 46
3. ПСЖ Заявка 22 14 3 5 50 - 14 45
4. Монако Заявка 21 12 3 6 42 - 30 39
5. Ренн Заявка 21 10 6 5 30 - 23 36
6. Ланс Заявка 22 10 4 8 32 - 31 34
7. Метц Заявка 22 9 7 6 27 - 20 34
8. Анже Заявка 22 10 3 9 29 - 34 33
9. Марсель Заявка 20 9 5 6 27 - 22 32
10. Бордо Заявка 22 9 5 8 26 - 24 32
11. Монпелье Заявка 22 8 4 10 34 - 41 28
12. Реймс Заявка 22 7 6 9 30 - 31 27
13. Ницца Заявка 21 7 5 9 23 - 29 26
14. Брест Заявка 22 8 2 12 33 - 41 26
15. Страсбург Заявка 22 7 3 12 30 - 34 24
16. Сент-Этьен Заявка 22 5 7 10 21 - 35 22
17. Лорьян Заявка 21 5 3 13 26 - 42 18
18. Нант Заявка 21 3 9 9 20 - 34 18
19. Дижон 0:0 Заявка 22 2 10 10 15 - 30 16
20. Ним Заявка 21 4 3 14 17 - 44 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 8 1 2 29 - 5 25
2. Лилль 0:0 Заявка 12 7 4 1 20 - 7 25
3. Лион Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
4. Монако Заявка 11 7 3 1 26 - 14 24
5. Брест Заявка 11 6 1 4 22 - 20 19
6. Метц Заявка 11 5 3 3 14 - 10 18
7. Бордо Заявка 11 5 3 3 12 - 9 18
8. Ренн Заявка 11 5 2 4 14 - 14 17
9. Анже Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
10. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
11. Ланс Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
12. Реймс Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
13. Лорьян Заявка 11 4 1 6 17 - 21 13
14. Монпелье Заявка 12 4 1 7 20 - 25 13
15. Нант Заявка 10 2 6 2 11 - 15 12
16. Страсбург Заявка 11 3 2 6 12 - 15 11
17. Сент-Этьен Заявка 10 2 4 4 9 - 16 10
18. Ницца Заявка 11 2 2 7 10 - 22 8
19. Дижон 0:0 Заявка 11 0 6 5 4 - 11 6
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
2. Лилль 0:0 Заявка 10 6 3 1 16 - 8 21
3. ПСЖ Заявка 11 6 2 3 21 - 9 20
4. Ланс Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
5. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
6. Ницца Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
7. Марсель Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
8. Анже Заявка 11 5 2 4 17 - 20 17
9. Метц Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
10. Монако Заявка 10 5 0 5 16 - 16 15
11. Монпелье Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
12. Бордо Заявка 11 4 2 5 14 - 15 14
13. Страсбург Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
14. Реймс Заявка 12 3 4 5 20 - 20 13
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
16. Ним Заявка 11 3 2 6 8 - 21 11
17. Дижон 0:0 Заявка 11 2 4 5 11 - 19 10
18. Брест Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
19. Нант Заявка 11 1 3 7 9 - 19 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Брест: 63%, Метц: 37%.
  • Фол, нарушение
    45'
    Мунье Стив из команды Брест играет слишком грубо. Фофана Мамаду оказался на газоне.
  • 44'
    Ласне Пол из команды Брест делает пас партнеру.
  • 44'
    Перро Ромен из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Перро Ромен из команды Брест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 44'
    Февр Ромен из команды Брест делает пас партнеру.
  • 43'
    Ласне Пол из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Февр Ромен имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
  • 43'
    Онора Франк из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Брест имеет хороший шанс забить.
  • 41'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 41'
    Мунье Стив оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 41'
    Онора Франк из команды Брест делает пас партнеру.
  • 40'
    Контроль мяча: Брест: 62%, Метц: 38%.
  • 40'
    Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Перро Ромен из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Метц контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    38'
    Февр Ромен наказан за толчок Пап Матар Сарр
  • 38'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л Булая Фарид закручивает штрафной в сетку! Великолепно
  • Фол, нарушение
    36'
    Белькебла Арис задерживает мяч рукой
  • 35'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Брест: 61%, Метц: 39%.
  • 35'
    Перро Ромен из команды Брест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 35'
    Брест пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    34'
    Эмброуз Тьерри наказан за толчок Ласне Пол
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Онора Франк забивает!
  • 33'
    Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Перро Ромен из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Матч возобновлен
  • 32'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    32'
    Гуйе Ламин из команды Метц толкнул локтем оппонента. Это Перро Ромен заработал фол
  • 31'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • Желтая карточка
    31'
    Перро Ромен получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    31'
    Перро Ромен из команды Брест опасно и грубо сыграл. Гуйе Ламин пострадал.
  • 31'
    Перро Ромен из команды Брест плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 30'
    Кардона Ирвин из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Контроль мяча: Брест: 60%, Метц: 40%.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 30'
    Эмброуз Тьерри не смог попасть в створ ударом издали
  • 29'
    Метц пытается что-то создать.
  • 28'
    Метц контролирует мяч.
  • 28'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Февр Ромен из команды Брест навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 27'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 27'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 26'
    Игра остановлена из-за технических проблем.
  • 26'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 26'
    Пап Матар Сарр из команды Метц навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 25'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Ларсонне Готье взял и забрал мяч на выходе
  • 25'
    Гуйе Ламин из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Контроль мяча: Брест: 60%, Метц: 40%.
  • 24'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 23'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Онора Франк из команды Брест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 23'
    Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 22'
    Гуйе Ламин из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 21'
    Булая Фарид из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 21'
    Матч возобновлен
  • 21'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Офсайд
    21'
    Кардона Ирвин из команды Брест в офсайде
  • 20'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Гуйе Ламин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 20'
    Контроль мяча: Брест: 60%, Метц: 40%.
  • 19'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Удар от ворот произведет Брест
  • Фол, нарушение
    19'
    [player1] наказан за толчок [player2]
  • 18'
    Брест имеет хороший шанс забить.
  • 18'
    Февр Ромен из команды Брест делает пас партнеру.
  • 18'
    Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Брест пытается что-то создать.
  • 17'
    Юдоль Матьё из команды Метц навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 17'
    Мунье Стив имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
  • 16'
    Онора Франк из команды Брест делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья сигнализирует, что [player1] из команды [team] поставил подножку. Пострадал [player2]
  • 15'
    Метц контролирует мяч.
  • 14'
    Отличный пас сделал Булая Фарид из команды Метц. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 14'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Мунье Стив из команды Брест сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 14'
    Укидья Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    14'
    Февр Ромен из команды Брест подал угловой справа.
  • 13'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Ангбан Викторьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    13'
    Онора Франк из команды Брест подал угловой слева.
  • 12'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Матч возобновлен
  • 11'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Фофана Мамаду из команды Метц поставил подножку. Пострадал Кардона Ирвин
  • 10'
    Контроль мяча: Брест: 59%, Метц: 41%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Перро Ромен наказан за толчок Гуйе Ламин
  • 9'
    Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    9'
    Онора Франк из команды Брест подал угловой слева.
  • 9'
    Брест имеет хороший шанс забить.
  • 8'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    8'
    Пап Матар Сарр нарушает правила. Белькебла Арис пострадал
  • 8'
    Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Юдоль Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Ласне Пол из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Брест контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    6'
    Перро Ромен наказан за толчок Гуйе Ламин
  • 5'
    Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Февр Ромен из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Хорошую попытку сделал Эмброуз Тьерри. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 5'
    Контроль мяча: Брест: 50%, Метц: 50%.
  • 4'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 2'
    Кардона Ирвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 2'
    Брест имеет хороший шанс забить.
  • 2'
    Онора Франк из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Брест начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Брест 56.9% (78)
X 29.9% (41)
Метц 13.1% (18)
Все прогнозы
3.54 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.23 5.00 25.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.95 3.58 4.05

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
8.50 1.03 7.30 1.06 3.14 1.34 2.43 1.53 1.83 2.06 1.40 2.95 1.27 3.62 1.10 6.00 1.07 6.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.79 1.44 1.88 1.92 1.39 3.00 1.12 6.35 1.08 7.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.64 1.28 2.48 1.54 1.61 2.31 1.24 4.05 1.17 5.15
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Прогнозы на матч Брест 2:4 Метц

Исход игры
Брест
56.9% (78)
Ничья
29.9% (41)
Метц
13.1% (18)
Тотал 2.5
Больше
41.91% (57)
Меньше
58.09% (79)
Обе команды забьют
Да
69.12% (94)
Нет
30.88% (42)
Популярный счёт
2:1 Брест
31.4% (43)
1:1 Ничья
27.7% (38)
1:0 Брест
22.6% (31)
1:2 Метц
8% (11)
0:1 Метц
3.6% (5)
2:0 Брест
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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