  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Ницца
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Сент-Этьен
0' 16'
40
Бенитес
Вальтер
5
Данилюк
Флавиус
18
Салиба
Вильям
3
Бамбу
Робсон
23
Лотомба
Жордан
8
Лис-Мелу
Пьерр
28
Будауи
Хишем
29
Рен-Аделед
Жефф
13
Камара
Ассан
9
Дольберг
Каспер
11
Гуйри
Амин
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
2
Мукуди
Ароль
35
Соу
Сайду
13
Трауко
Мигель
19
Неу
Иван
8
Камара
Махди
18
Норден
Арно
20
Буанга
Денис
17
Аушиш
Адиль
21
Амума
Ромен
Ницца
3-5-2
Сент-Этьен
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 6 (2) 0.29
2. Лис-Мелу Пьерр 3 (1) 0.14
3. Дольберг Каспер 3 (1) 0.14
4. Данте Бонфим 2 0.1
5. Рен-Аделед Жефф 1 0.05
6. Лопеш Рони 1 0.05
7. Будауи Хишем 1 0.05
8. Ндой Дан 1 0.05
9. Клод-Морис Алексис 1 0.05
10. Лотомба Жордан 1 0.05
11. Маолида Мизиан 1 0.05
12. Аталь Юсеф 1 0.05
13. Тюрам Кефрен 1 0.05
14. Камара Ассан 0 0
Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амума Ромен 4 0.18
2. Буанга Денис 3 (2) 0.14
3. Норден Арно 2 0.09
4. Аушиш Адиль 2 0.09
5. Камара Махди 2 0.09
6. Дебюши Матьё 1 0.05
7. Мукуди Ароль 1 0.05
8. Неу Иван 1 0.05
9. Масон Иван 1 0.05
10. Аби Шарль 1 0.05
11. Хазри Вахби 1 (1) 0.05
12. Будебуз Ряд 0 0

Карточки

Ницца
# Игрок      
1. Будауи Хишем 6 0
2. Шнайдерлин Морган 4 1
3. Гуйри Амин 4 0
4. Бамбу Робсон 2 1
5. Лотомба Жордан 3 0
6. Нсоки Стенли 3 0
7. Данте Бонфим 2 0
8. Камара Ассан 2 0
9. Лис-Мелу Пьерр 2 0
10. Данило Барбоза 2 0
11. Дольберг Каспер 2 0
12. Тюрам Кефрен 2 0
13. Лопеш Рони 1 0
14. Бенитес Вальтер 1 0
15. Рен-Аделед Жефф 1 0
16. Маю Хишам 1 0
17. Маолида Мизиан 1 0
18. Пельмар Анди 1 0
19. Салиба Вильям 1 0
20. Сильвестр Эдди 1 0
Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 6 0
2. Амума Ромен 4 0
3. Гурна-Дуат Лукас 4 0
4. Колодзейчак Тимоти 2 1
5. Хазри Вахби 2 1
6. Буанга Денис 3 0
7. Мукуди Ароль 3 0
8. Камара Махди 3 0
9. Дебюши Матьё 2 0
10. Будебуз Ряд 2 0
11. Рецос Панайотис 2 0
12. Муэффек Аймен 2 0
13. Масон Иван 2 0
14. Мулен Жесси 1 0
15. Трауко Мигель 1 0
16. Норден Арно 1 0
17. Юссуф Зейду 1 0
18. Аушиш Адиль 1 0
19. Фофана Уэсли 1 0
20. Сидибе Абдулайе 1 0
21. Baptiste Gabard 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ницца 8.7% (2) 26.09% (6) 13.04% (3) 13.04% (3) 17.39% (4) 21.74% (5)
 Сент-Этьен 21.05% (4) 21.05% (4) 10.53% (2) 15.79% (3) 26.32% (5) 5.26% (1)

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Ланс 0:1 Ницца Ницца 0:3 Бордо Метц 1:1 Ницца Брест 2:0 Ницца
Ницца 2:2 Лорьян Ницца 1:4 Лион Ним 0:2 Ницца Ницца 0:1 Ренн Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Ницца Реймс 0:0 Ницца Ницца 2:3 Байер Л Ницца 1:3 Дижон Ницца 1:3 Славия Прага Ницца 1:2 Монако Славия Прага 3:2 Ницца Анже 0:3 Ницца Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Ницца 1:1 Лилль Байер Л 6:2 Ницца Сент-Этьен 1:3 Ницца
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Сент-Этьен 0:5 Лион Страсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 ПСЖ
Монако 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Ним Бордо 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Анже Дижон 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Монпелье Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Ницца: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Сент-Этьен: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Сент-Этьен 1:3 Ницца Лига 1 Сент-Этьен 4:1 Ницца Товарищеские матчи Сент-Этьен 4:1 Ницца Лига 1 Сент-Этьен 3:0 Ницца Лига 1
Ницца 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:0 Ницца Товарищеские матчи Ницца 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:4 Ницца Лига 1 Сент-Этьен 5:0 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 4:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:3 Ницца Лига 1 Ницца 0:2 Сент-Этьен Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 22 13 7 2 46 - 20 46
2. ПСЖ Заявка 21 14 3 4 48 - 11 45
3. Лилль Заявка 21 13 6 2 36 - 15 45
4. Монако Заявка 21 12 3 6 42 - 30 39
5. Ренн Заявка 21 10 6 5 30 - 23 36
6. Ланс Заявка 22 10 4 8 32 - 31 34
7. Марсель Заявка 20 9 5 6 27 - 22 32
8. Бордо Заявка 22 9 5 8 26 - 24 32
9. Метц Заявка 21 8 7 6 23 - 18 31
10. Анже Заявка 21 9 3 9 26 - 33 30
11. Монпелье Заявка 22 8 4 10 34 - 41 28
12. Ницца 0:0 Заявка 21 7 6 8 23 - 28 27
13. Брест Заявка 21 8 2 11 31 - 37 26
14. Страсбург Заявка 21 7 3 11 30 - 33 24
15. Реймс Заявка 21 6 6 9 29 - 31 24
16. Сент-Этьен 0:0 Заявка 22 4 8 10 20 - 35 20
17. Нант Заявка 21 3 9 9 20 - 34 18
18. Лорьян Заявка 20 4 3 13 23 - 40 15
19. Ним Заявка 20 4 3 13 16 - 41 15
20. Дижон Заявка 21 2 9 10 15 - 30 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 8 1 2 29 - 5 25
2. Лион Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
3. Лилль Заявка 11 7 3 1 20 - 7 24
4. Монако Заявка 11 7 3 1 26 - 14 24
5. Брест Заявка 10 6 1 3 20 - 16 19
6. Метц Заявка 11 5 3 3 14 - 10 18
7. Бордо Заявка 11 5 3 3 12 - 9 18
8. Ренн Заявка 11 5 2 4 14 - 14 17
9. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
10. Ланс Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
11. Реймс Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
12. Анже Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
13. Монпелье Заявка 12 4 1 7 20 - 25 13
14. Нант Заявка 10 2 6 2 11 - 15 12
15. Страсбург Заявка 10 3 2 5 12 - 14 11
16. Лорьян Заявка 10 3 1 6 14 - 19 10
17. Сент-Этьен 0:0 Заявка 10 2 4 4 9 - 16 10
18. Ницца 0:0 Заявка 11 2 3 6 10 - 21 9
19. Дижон Заявка 11 0 6 5 4 - 11 6
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
2. Лилль Заявка 10 6 3 1 16 - 8 21
3. ПСЖ Заявка 10 6 2 2 19 - 6 20
4. Ланс Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
5. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
6. Ницца 0:0 Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
7. Марсель Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
8. Анже Заявка 11 5 2 4 17 - 20 17
9. Монако Заявка 10 5 0 5 16 - 16 15
10. Монпелье Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
11. Бордо Заявка 11 4 2 5 14 - 15 14
12. Метц Заявка 10 3 4 3 9 - 8 13
13. Страсбург Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
14. Ним Заявка 10 3 2 5 7 - 18 11
15. Реймс Заявка 11 2 4 5 19 - 20 10
16. Сент-Этьен 0:0 Заявка 12 2 4 6 11 - 19 10
17. Дижон Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
18. Брест Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
19. Нант Заявка 11 1 3 7 9 - 19 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 16'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 15'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Ницца: 70%, Сент-Этьен: 30%.
  • 15'
    Дебюши Матьё из команды Сент-Этьен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 14'
    Сент-Этьен пытается что-то создать.
  • 13'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Трауко Мигель из команды Сент-Этьен делает неудачный навес.
  • 12'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Ницца контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: Ницца: 70%, Сент-Этьен: 30%.
  • 10'
    Дольберг Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 10'
    Рен-Аделед Жефф из команды Ницца делает передачу одноклубнику.
  • 10'
    Салиба Вильям из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Амума Ромен из команды Сент-Этьен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 9'
    Сент-Этьен начинает контратаку
  • 9'
    Лотомба Жордан из команды Ницца плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 9'
    Ницца начинает контратаку
  • 8'
    Сент-Этьен пытается что-то создать.
  • 8'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Мулен Жесси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    7'
    Рен-Аделед Жефф из команды Ницца подал угловой слева.
  • 6'
    Соу Сайду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 6'
    Камара Ассан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Ницца контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Ницца: 20%, Сент-Этьен: 80%.
  • 4'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Данилюк Флавиус из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Мукуди Ароль из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Камара Ассан
  • 1'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Ницца 71.6% (101)
X 22.7% (32)
Сент-Этьен 5.7% (8)
Все прогнозы
2.23 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Сент-Этьен
2.57
3.54
3.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.30 3.40 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.47 3.54 2.83
Бонус: 5 000 ₽ 2.55 3.35 3.10
  2.57 3.34 2.84

Самый высокий коэффициент на матч «Ницца» – «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ницца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ницца» – «Сент-Этьен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.10 1.02 8.30 1.05 3.26 1.32 2.56 1.51 1.88 2.02 1.44 2.77 1.28 3.54 1.11 5.80 1.07 6.35 1.00 11.00
10.50 1.03 7.80 1.07 3.40 1.31 2.55 1.52 2.08 1.74 1.88 2.01 1.72 2.12 1.47 2.85 1.29 3.40 1.12 6.00 1.09 6.40 1.01 11.00 1.01 12.50 0.00 19.50
3.53 1.33 2.66 1.51 2.13 1.76 1.85 2.02 1.65 2.32 1.45 2.86 1.33 3.57 1.12 7.49
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.40 1.93 1.87 1.41 2.91 1.13 6.15 1.09 7.60
1.87 1.93 1.38 3.00 1.12 6.30
2.93 1.43 2.41 1.61 1.88 2.00 1.55 2.55 1.39 3.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.68 1.28 2.50 1.53 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.20
2.65 1.49 1.67 2.12 1.25 3.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 2.00
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Ницца 0:0 Сент-Этьен онлайн

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Прогнозы на матч Ницца 0:0 Сент-Этьен

Исход игры
Ницца
71.6% (101)
Ничья
22.7% (32)
Сент-Этьен
5.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
41.01% (57)
Меньше
58.99% (82)
Обе команды забьют
Да
58.99% (82)
Нет
41.01% (57)
Популярный счёт
2:1 Ницца
33.3% (47)
1:0 Ницца
29.8% (42)
1:1 Ничья
17.7% (25)
2:0 Ницца
5.7% (8)
1:2 Сент-Этьен
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.8% (4)
0:1 Сент-Этьен
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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