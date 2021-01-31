Ницца
0:1
Конец матча
Стадион: Альянц Ривьера
Сент-Этьен
41' Желтая карточкаМукуди Ароль
48' Желтая карточкаБамбу Робсон
68' Желтая карточкаБудауи Хишем
78' Желтая карточкаГурна-Дуат Лукас
0:1
88' ГолАби Шарль
28
Будауи
Хишем
13
Камара
Ассан
11
Гуйри
Амин
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
35
Соу
Сайду
19
Неу
Иван
18
Норден
Арно
20
Буанга
Денис
17
Аушиш
Адиль
21
Амума
Ромен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Камара АссанПолузащитник
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Пельмар АндиЗащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
14 Ндой ДанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Ursea
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Мулен ЖессиВратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
- Защитник
-
35 Соу СайдуЗащитник
- Защитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
-
21 Амума РоменНападающий
- Запасные игроки
-
40 Грин ЭтьенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
41'
48'
68'
78'
81'
88'
0:1
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 10
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|6 (2)
|0.29
|2.
|Лис-Мелу Пьерр
|3 (1)
|0.14
|3.
|Дольберг Каспер
|3 (1)
|0.14
|4.
|Данте Бонфим
|2
|0.1
|5.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0.05
|6.
|Лопеш Рони
|1
|0.05
|7.
|Будауи Хишем
|1
|0.05
|8.
|Ндой Дан
|1
|0.05
|9.
|Клод-Морис Алексис
|1
|0.05
|10.
|Лотомба Жордан
|1
|0.05
|11.
|Маолида Мизиан
|1
|0.05
|12.
|Аталь Юсеф
|1
|0.05
|13.
|Тюрам Кефрен
|1
|0.05
|14.
|Камара Ассан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амума Ромен
|4
|0.18
|2.
|Буанга Денис
|3 (2)
|0.14
|3.
|Норден Арно
|2
|0.09
|4.
|Аушиш Адиль
|2
|0.09
|5.
|Камара Махди
|2
|0.09
|6.
|Аби Шарль
|2
|0.09
|7.
|Дебюши Матьё
|1
|0.05
|8.
|Мукуди Ароль
|1
|0.05
|9.
|Неу Иван
|1
|0.05
|10.
|Масон Иван
|1
|0.05
|11.
|Хазри Вахби
|1 (1)
|0.05
|12.
|Будебуз Ряд
|0
|0
|13.
|Трауко Мигель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Будауи Хишем
|7
|0
|2.
|Шнайдерлин Морган
|4
|1
|3.
|Бамбу Робсон
|3
|1
|4.
|Гуйри Амин
|4
|0
|5.
|Лотомба Жордан
|3
|0
|6.
|Нсоки Стенли
|3
|0
|7.
|Данте Бонфим
|2
|0
|8.
|Камара Ассан
|2
|0
|9.
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0
|10.
|Данило Барбоза
|2
|0
|11.
|Дольберг Каспер
|2
|0
|12.
|Тюрам Кефрен
|2
|0
|13.
|Лопеш Рони
|1
|0
|14.
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|15.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|16.
|Маю Хишам
|1
|0
|17.
|Маолида Мизиан
|1
|0
|18.
|Пельмар Анди
|1
|0
|19.
|Салиба Вильям
|1
|0
|20.
|Сильвестр Эдди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Неу Иван
|6
|0
|2.
|Гурна-Дуат Лукас
|5
|0
|3.
|Амума Ромен
|4
|0
|4.
|Мукуди Ароль
|4
|0
|5.
|Колодзейчак Тимоти
|2
|1
|6.
|Хазри Вахби
|2
|1
|7.
|Буанга Денис
|3
|0
|8.
|Камара Махди
|3
|0
|9.
|Дебюши Матьё
|2
|0
|10.
|Будебуз Ряд
|2
|0
|11.
|Рецос Панайотис
|2
|0
|12.
|Муэффек Аймен
|2
|0
|13.
|Масон Иван
|2
|0
|14.
|Мулен Жесси
|1
|0
|15.
|Трауко Мигель
|1
|0
|16.
|Норден Арно
|1
|0
|17.
|Юссуф Зейду
|1
|0
|18.
|Аушиш Адиль
|1
|0
|19.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|20.
|Сидибе Абдулайе
|1
|0
|21.
|Baptiste Gabard
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ницца
|8.7% (2)
|26.09% (6)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|Сент-Этьен
|20% (4)
|20% (4)
|10% (2)
|15% (3)
|25% (5)
|10% (2)
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: +5 =4 -11Ланс 0:1 Ницца Ницца 0:3 Бордо Метц 1:1 Ницца Брест 2:0 Ницца
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +3 =7 -10Сент-Этьен 0:5 Лион Страсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 ПСЖ
Монако 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Ним Бордо 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Анже Дижон 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Монпелье Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен
Последние игры между собой
Ницца: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Сент-Этьен: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Ницца 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:0 Ницца Товарищеские матчи Ницца 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:4 Ницца Лига 1 Сент-Этьен 5:0 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 4:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:3 Ницца Лига 1 Ницца 0:2 Сент-Этьен Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|22
|14
|4
|4
|48 - 11
|46
|2.
|Лион
|Заявка
|22
|13
|7
|2
|46 - 20
|46
|3.
|Лилль
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|36 - 15
|45
|4.
|Монако
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|42 - 30
|39
|5.
|Ренн
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|30 - 23
|36
|6.
|Ланс
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|32 - 31
|34
|7.
|Марсель
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|27 - 22
|32
|8.
|Бордо
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|26 - 24
|32
|9.
|Метц
|0:0 Заявка
|22
|8
|8
|6
|23 - 18
|32
|10.
|Анже
|0:0 Заявка
|22
|9
|4
|9
|26 - 33
|31
|11.
|Монпелье
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|34 - 41
|28
|12.
|Брест
|0:0 Заявка
|22
|8
|3
|11
|31 - 37
|27
|13.
|Ницца
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|23 - 29
|26
|14.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|22
|7
|4
|11
|30 - 33
|25
|15.
|Реймс
|0:0 Заявка
|22
|6
|7
|9
|29 - 31
|25
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|21 - 35
|22
|17.
|Нант
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|20 - 34
|18
|18.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|21
|4
|4
|13
|23 - 40
|16
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|21
|4
|4
|13
|16 - 41
|16
|20.
|Дижон
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|15 - 30
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|11
|8
|1
|2
|29 - 5
|25
|2.
|Лион
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|3.
|Лилль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|20 - 7
|24
|4.
|Монако
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 14
|24
|5.
|Брест
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|6.
|Метц
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 10
|18
|7.
|Бордо
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 9
|18
|8.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|9.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|10.
|Ланс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|11.
|Реймс
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|12.
|Анже
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|13.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|20 - 25
|13
|14.
|Нант
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 15
|12
|15.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 14
|12
|16.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 19
|11
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|18.
|Ницца
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 22
|8
|19.
|Дижон
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|4 - 11
|6
|20.
|Ним
|0:0 Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 10
|22
|2.
|Лилль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|3.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 6
|21
|4.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|5.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|6.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|7.
|Марсель
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|8.
|Анже
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 20
|17
|9.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|10.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|11.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|12.
|Метц
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 8
|14
|13.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 19
|13
|14.
|Ним
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 18
|12
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|16.
|Реймс
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|19 - 20
|11
|17.
|Дижон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|18.
|Брест
|0:0 Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 19
|6
|20.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ницца» – «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ницца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ницца» – «Сент-Этьен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ницца 0:1 Сент-Этьен
Исход игры
Ницца
71.6% (101)
Ничья
22.7% (32)
Сент-Этьен
5.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
41.01% (57)
Меньше
58.99% (82)
Обе команды забьют
Да
58.99% (82)
Нет
41.01% (57)
Популярный счёт
2:1 Ницца
33.3% (47)
1:0 Ницца
29.8% (42)
1:1 Ничья
17.7% (25)
2:0 Ницца
5.7% (8)
1:2 Сент-Этьен
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.8% (4)
0:1 Сент-Этьен
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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