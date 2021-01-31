  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Анже
1:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Ним
0'
18' Желтая карточка
Фомба Ламин
1:0
20' Гол
 21'
1
Бернардони
Поль
29
Манко
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
4
Павлович
Матео
3
Думбия
Сулейман
5
Мангани
Томас
14
Кулибали
Лассана
15
Капелле
Пьеррик
10
Фюльжини
Анжело
27
Лаж
Матиас
9
Дьони
Луа
30
Рейне
Батист
29
Алакуш
Софьян
23
Бриансон
Антони
8
До
Лука
3
Мелинг
Биргер
18
Кубас
Андрес
10
Ферхат
Зинедин
12
Фомба
Ламин
20
Рипар
Рено
7
Элиассон
Никлас
28
Коне
Мусса
II
Анже
4-2-3-1
Ним
4-1-4-1

Ход матча

10'
Тиуб Сада
Фюльжини Анжело
 
18'
 
Фомба Ламин
20'
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баокен Стефан 5 0.23
2. Фюльжини Анжело 4 0.18
3. Траоре Исмаэль 3 0.14
4. Томас Ромен 3 0.14
5. Лаж Матиас 3 0.14
6. Капелле Пьеррик 2 0.09
7. Дьони Луа 2 (1) 0.09
8. Мангани Томас 1 (1) 0.05
9. Кабо Джимми 1 0.05
10. Тиуб Сада 1 0.05
11. Буфаль Софьян 1 0.05
12. Бобишон Антонен 0 0
13. Аит-Нури Раян 0 0
Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ферхат Зинедин 3 0.14
2. Рипар Рено 3 (2) 0.14
3. Элиассон Никлас 2 0.1
4. Коне Мусса II 2 0.1
5. Ахлинви Маттео 2 0.1
6. Мелинг Биргер 1 0.05
7. Филиппото Ромен 1 0.05
8. Денкей Кевин 1 0.05
9. Кубас Андрес 1 0.05
10. Алакуш Софьян 0 0
11. Мартинеc Пабло 0 0
12. Дулевич Харис 0 0

Карточки

Анже
# Игрок      
1. Думбия Сулейман 6 0
2. Томас Ромен 3 1
3. Баокен Стефан 4 0
4. Мангани Томас 3 0
5. Амаду Ибрагим 3 0
6. Фюльжини Анжело 3 0
7. Павлович Матео 2 0
8. Траоре Исмаэль 2 0
9. Манко Венсан 2 0
10. Буфаль Софьян 2 0
11. Кулибали Лассана 2 0
12. Лаж Матиас 2 0
13. Бамба Абдулайе 1 0
14. Капелле Пьеррик 1 0
15. Кабо Джимми 1 0
16. Сантамария Батист 1 0
17. Бернардони Поль 1 0
18. Эбосс Энсо 1 0
19. Эль-Мелали Фарид 1 0
20. Чо Мохамед-Али 1 0
Ним
# Игрок      
1. До Лука 4 1
2. Кубас Андрес 3 1
3. Ландре Лоик 2 1
4. Бриансон Антони 3 0
5. Фомба Ламин 3 0
6. Денкей Кевин 3 0
7. Мигель Флориан 1 1
8. Ру Нолан 2 0
9. Рейне Батист 2 0
10. Рипар Рено 2 0
11. Бенрау Яссин 2 0
12. Элиассон Никлас 1 0
13. Мартинеc Пабло 1 0
14. Ферхат Зинедин 1 0
15. Сарр Сиди 1 0
16. Алакуш Софьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анже 19.23% (5) 26.92% (7) 11.54% (3) 19.23% (5) 0 23.08% (6)
 Ним 12.5% (2) 0 18.75% (3) 31.25% (5) 12.5% (2) 25% (4)

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Бордо 2:1 Анже Анже 0:1 ПСЖ Монако 3:0 Анже Лилль 1:2 Анже
Анже 2:1 Марсель Нант 1:1 Анже Анже 0:2 Страсбург Сент-Этьен 0:0 Анже Анже 2:0 Лорьян Ланс 1:3 Анже Анже 0:1 Лион Анже 3:3 Ньор Ним 1:5 Анже Анже 0:3 Ницца Ренн 1:2 Анже Анже 1:1 Метц Нант 1:2 Анже ПСЖ 6:1 Анже Анже 3:2 Брест Монпелье 4:1 Анже
Ним Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Марсель 1:2 Ним Ним 0:1 Лилль Страсбург 5:0 Ним Ним 1:3 Дижон
Сент-Этьен 2:2 Ним Ним 0:2 Ницца Лорьян 3:0 Ним Ним 0:2 Марсель Монако 3:0 Ним Реймс 0:1 Ним Ним 1:5 Анже Ним 0:1 Метц Бордо 2:0 Ним Ним 0:4 ПСЖ Монпелье 0:1 Ним Ним 1:1 Ланс Лион 0:0 Ним Ним 2:4 Ренн Нант 2:1 Ним Ним 4:0 Брест

Последние игры между собой

Анже: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 8
Ним: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 8
Ним 1:5 Анже Лига 1 Ним 1:0 Анже Лига 1 Анже 1:0 Ним Лига 1 Ним 3:1 Анже Лига 1
Анже 3:4 Ним Лига 1 Анже 3:0 Ним Лига 2 Анже 2:1 Ним Кубок лиги Ним 3:2 Анже Лига 2 Анже 2:3 Ним Лига 2 Ним 0:2 Анже Лига 2 Ним 3:0 Анже Лига 2 Анже 0:0 Ним Лига 2 Анже 2:0 Ним Лига 2 Ним 2:0 Анже Лига 2 Ним 0:1 Анже Лига 2 Анже 1:0 Ним Лига 2 Анже 0:1 Ним Кубок лиги Ним 1:1 Анже Лига 2 Анже 2:2 Ним Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 22 14 4 4 48 - 11 46
2. Лион Заявка 22 13 7 2 46 - 20 46
3. Лилль Заявка 21 13 6 2 36 - 15 45
4. Монако Заявка 21 12 3 6 42 - 30 39
5. Ренн Заявка 21 10 6 5 30 - 23 36
6. Ланс Заявка 22 10 4 8 32 - 31 34
7. Марсель Заявка 20 9 5 6 27 - 22 32
8. Бордо Заявка 22 9 5 8 26 - 24 32
9. Метц 0:0 Заявка 22 8 8 6 23 - 18 32
10. Анже 0:0 Заявка 22 9 4 9 26 - 33 31
11. Монпелье Заявка 22 8 4 10 34 - 41 28
12. Брест 0:0 Заявка 22 8 3 11 31 - 37 27
13. Ницца Заявка 21 7 5 9 23 - 29 26
14. Страсбург 0:0 Заявка 22 7 4 11 30 - 33 25
15. Реймс 0:0 Заявка 22 6 7 9 29 - 31 25
16. Сент-Этьен Заявка 22 5 7 10 21 - 35 22
17. Нант Заявка 21 3 9 9 20 - 34 18
18. Лорьян 0:0 Заявка 21 4 4 13 23 - 40 16
19. Ним 0:0 Заявка 21 4 4 13 16 - 41 16
20. Дижон Заявка 21 2 9 10 15 - 30 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 11 8 1 2 29 - 5 25
2. Лион Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
3. Лилль Заявка 11 7 3 1 20 - 7 24
4. Монако Заявка 11 7 3 1 26 - 14 24
5. Брест 0:0 Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
6. Метц 0:0 Заявка 11 5 3 3 14 - 10 18
7. Бордо Заявка 11 5 3 3 12 - 9 18
8. Ренн Заявка 11 5 2 4 14 - 14 17
9. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
10. Ланс Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
11. Реймс 0:0 Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
12. Анже 0:0 Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
13. Монпелье Заявка 12 4 1 7 20 - 25 13
14. Нант Заявка 10 2 6 2 11 - 15 12
15. Страсбург 0:0 Заявка 11 3 3 5 12 - 14 12
16. Лорьян 0:0 Заявка 11 3 2 6 14 - 19 11
17. Сент-Этьен Заявка 10 2 4 4 9 - 16 10
18. Ницца Заявка 11 2 2 7 10 - 22 8
19. Дижон Заявка 11 0 6 5 4 - 11 6
20. Ним 0:0 Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
2. Лилль Заявка 10 6 3 1 16 - 8 21
3. ПСЖ 0:0 Заявка 11 6 3 2 19 - 6 21
4. Ланс Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
5. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
6. Ницца Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
7. Марсель Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
8. Анже 0:0 Заявка 11 5 2 4 17 - 20 17
9. Монако Заявка 10 5 0 5 16 - 16 15
10. Монпелье Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
11. Бордо Заявка 11 4 2 5 14 - 15 14
12. Метц 0:0 Заявка 11 3 5 3 9 - 8 14
13. Страсбург 0:0 Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
14. Ним 0:0 Заявка 11 3 3 5 7 - 18 12
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
16. Реймс 0:0 Заявка 12 2 5 5 19 - 20 11
17. Дижон Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
18. Брест 0:0 Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
19. Нант Заявка 11 1 3 7 9 - 19 6
20. Лорьян 0:0 Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Анже 87% (120)
X 11.6% (16)
Ним 1.4% (2)
Все прогнозы
1.63 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Анже
Ничья
Ним
1.71
3.95
5.85
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.75 3.80 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.65 3.90 5.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.00 3.20 4.20
  1.71 3.76 5.23

Самый высокий коэффициент на матч «Анже» – «Ним» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Анже» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ним» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Анже» – «Ним», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.10 1.02 8.10 1.05 3.32 1.31 2.59 1.50 1.88 2.02 1.45 2.75 1.30 3.40 1.11 5.75 1.08 6.30 1.00 11.75
6.50 1.11 5.10 1.16 2.50 1.53 1.85 1.95 2.14 1.76 1.48 2.63 1.74 2.17 1.22 4.20 1.16 5.10 1.04 10.00 1.04 10.00 1.01 11.50 1.01 12.00 0.00 19.00
3.51 1.33 2.98 1.44 2.70 1.50 2.16 1.75 1.88 2.00 1.67 2.29 1.45 2.85 1.33 3.51 1.12 7.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.39 1.92 1.88 1.42 2.88 1.13 6.05 1.09 7.40
1.92 1.87 1.25 3.90 1.13 5.80 1.01 15.00
2.90 1.44 2.38 1.62 1.85 2.02 1.53 2.59 1.38 3.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.59 1.50 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.00
2.65 1.45 1.66 2.14 1.27 3.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.27 1.62
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Где смотреть матч Анже 1:0 Ним онлайн

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Прогнозы на матч Анже 1:0 Ним

Исход игры
Анже
87% (120)
Ничья
11.6% (16)
Ним
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
28.68% (39)
Меньше
71.32% (97)
Обе команды забьют
Да
34.56% (47)
Нет
65.44% (89)
Популярный счёт
1:0 Анже
43.5% (60)
2:1 Анже
22.5% (31)
2:0 Анже
14.5% (20)
1:1 Ничья
8% (11)
0:0 Ничья
3.6% (5)
3:1 Анже
2.2% (3)
3:0 Анже
2.2% (3)
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