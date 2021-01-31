Анже
1:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Раймон Копа
Ним
18' Желтая карточкаФомба Ламин
29
Манко
Венсан
27
Лаж
Матиас
30
Рейне
Батист
8
До
Лука
18
Кубас
Андрес
12
Фомба
Ламин
20
Рипар
Рено
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лаж МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
-
22 Тиуб СадаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
-
8 До ЛукаЗащитник
- Защитник
-
18 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Назих АмджадВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Мажуга МаркоНападающий
-
25 Ру НоланНападающий
-
Главный тренер: Jerome Arpinon
Ход матча
18'
20'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баокен Стефан
|5
|0.23
|2.
|Фюльжини Анжело
|4
|0.18
|3.
|Траоре Исмаэль
|3
|0.14
|4.
|Томас Ромен
|3
|0.14
|5.
|Лаж Матиас
|3
|0.14
|6.
|Капелле Пьеррик
|2
|0.09
|7.
|Дьони Луа
|2 (1)
|0.09
|8.
|Мангани Томас
|1 (1)
|0.05
|9.
|Кабо Джимми
|1
|0.05
|10.
|Тиуб Сада
|1
|0.05
|11.
|Буфаль Софьян
|1
|0.05
|12.
|Бобишон Антонен
|0
|0
|13.
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ферхат Зинедин
|3
|0.14
|2.
|Рипар Рено
|3 (2)
|0.14
|3.
|Элиассон Никлас
|2
|0.1
|4.
|Коне Мусса II
|2
|0.1
|5.
|Ахлинви Маттео
|2
|0.1
|6.
|Мелинг Биргер
|1
|0.05
|7.
|Филиппото Ромен
|1
|0.05
|8.
|Денкей Кевин
|1
|0.05
|9.
|Кубас Андрес
|1
|0.05
|10.
|Алакуш Софьян
|0
|0
|11.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
|12.
|Дулевич Харис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Думбия Сулейман
|6
|0
|2.
|Томас Ромен
|3
|1
|3.
|Баокен Стефан
|4
|0
|4.
|Мангани Томас
|3
|0
|5.
|Амаду Ибрагим
|3
|0
|6.
|Фюльжини Анжело
|3
|0
|7.
|Павлович Матео
|2
|0
|8.
|Траоре Исмаэль
|2
|0
|9.
|Манко Венсан
|2
|0
|10.
|Буфаль Софьян
|2
|0
|11.
|Кулибали Лассана
|2
|0
|12.
|Лаж Матиас
|2
|0
|13.
|Бамба Абдулайе
|1
|0
|14.
|Капелле Пьеррик
|1
|0
|15.
|Кабо Джимми
|1
|0
|16.
|Сантамария Батист
|1
|0
|17.
|Бернардони Поль
|1
|0
|18.
|Эбосс Энсо
|1
|0
|19.
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|20.
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|До Лука
|4
|1
|2.
|Кубас Андрес
|3
|1
|3.
|Ландре Лоик
|2
|1
|4.
|Бриансон Антони
|3
|0
|5.
|Фомба Ламин
|3
|0
|6.
|Денкей Кевин
|3
|0
|7.
|Мигель Флориан
|1
|1
|8.
|Ру Нолан
|2
|0
|9.
|Рейне Батист
|2
|0
|10.
|Рипар Рено
|2
|0
|11.
|Бенрау Яссин
|2
|0
|12.
|Элиассон Никлас
|1
|0
|13.
|Мартинеc Пабло
|1
|0
|14.
|Ферхат Зинедин
|1
|0
|15.
|Сарр Сиди
|1
|0
|16.
|Алакуш Софьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Анже
|19.23% (5)
|26.92% (7)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|0
|23.08% (6)
|Ним
|12.5% (2)
|0
|18.75% (3)
|31.25% (5)
|12.5% (2)
|25% (4)
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: +8 =4 -8Бордо 2:1 Анже Анже 0:1 ПСЖ Монако 3:0 Анже Лилль 1:2 Анже
Ним Последние 20 матчей: +4 =3 -13Марсель 1:2 Ним Ним 0:1 Лилль Страсбург 5:0 Ним Ним 1:3 Дижон
Последние игры между собой
Анже: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 8
Ним: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 8
Анже 3:4 Ним Лига 1 Анже 3:0 Ним Лига 2 Анже 2:1 Ним Кубок лиги Ним 3:2 Анже Лига 2 Анже 2:3 Ним Лига 2 Ним 0:2 Анже Лига 2 Ним 3:0 Анже Лига 2 Анже 0:0 Ним Лига 2 Анже 2:0 Ним Лига 2 Ним 2:0 Анже Лига 2 Ним 0:1 Анже Лига 2 Анже 1:0 Ним Лига 2 Анже 0:1 Ним Кубок лиги Ним 1:1 Анже Лига 2 Анже 2:2 Ним Лига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|22
|14
|4
|4
|48 - 11
|46
|2.
|Лион
|Заявка
|22
|13
|7
|2
|46 - 20
|46
|3.
|Лилль
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|36 - 15
|45
|4.
|Монако
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|42 - 30
|39
|5.
|Ренн
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|30 - 23
|36
|6.
|Ланс
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|32 - 31
|34
|7.
|Марсель
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|27 - 22
|32
|8.
|Бордо
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|26 - 24
|32
|9.
|Метц
|0:0 Заявка
|22
|8
|8
|6
|23 - 18
|32
|10.
|Анже
|0:0 Заявка
|22
|9
|4
|9
|26 - 33
|31
|11.
|Монпелье
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|34 - 41
|28
|12.
|Брест
|0:0 Заявка
|22
|8
|3
|11
|31 - 37
|27
|13.
|Ницца
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|23 - 29
|26
|14.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|22
|7
|4
|11
|30 - 33
|25
|15.
|Реймс
|0:0 Заявка
|22
|6
|7
|9
|29 - 31
|25
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|21 - 35
|22
|17.
|Нант
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|20 - 34
|18
|18.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|21
|4
|4
|13
|23 - 40
|16
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|21
|4
|4
|13
|16 - 41
|16
|20.
|Дижон
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|15 - 30
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|11
|8
|1
|2
|29 - 5
|25
|2.
|Лион
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|3.
|Лилль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|20 - 7
|24
|4.
|Монако
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 14
|24
|5.
|Брест
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|6.
|Метц
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 10
|18
|7.
|Бордо
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 9
|18
|8.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|9.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|10.
|Ланс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|11.
|Реймс
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|12.
|Анже
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|13.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|20 - 25
|13
|14.
|Нант
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 15
|12
|15.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 14
|12
|16.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 19
|11
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|18.
|Ницца
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 22
|8
|19.
|Дижон
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|4 - 11
|6
|20.
|Ним
|0:0 Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 10
|22
|2.
|Лилль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|3.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 6
|21
|4.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|5.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|6.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|7.
|Марсель
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|8.
|Анже
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 20
|17
|9.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|10.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|11.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|12.
|Метц
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 8
|14
|13.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 19
|13
|14.
|Ним
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 18
|12
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|16.
|Реймс
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|19 - 20
|11
|17.
|Дижон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|18.
|Брест
|0:0 Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 19
|6
|20.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Анже» – «Ним» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Анже» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ним» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Анже» – «Ним», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Анже 1:0 Ним
Исход игры
Анже
87% (120)
Ничья
11.6% (16)
Ним
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
28.68% (39)
Меньше
71.32% (97)
Обе команды забьют
Да
34.56% (47)
Нет
65.44% (89)
Популярный счёт
1:0 Анже
43.5% (60)
2:1 Анже
22.5% (31)
2:0 Анже
14.5% (20)
1:1 Ничья
8% (11)
0:0 Ничья
3.6% (5)
3:1 Анже
2.2% (3)
3:0 Анже
2.2% (3)
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