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Нант
 
Позже

Стадион:
Монако
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
14
Траоре
Шарль
3
Жиротто
Андрей
19
Туре
Абдулайе
26
Луза
Имран
11
Коко
Маркус
23
Коло-Муани
Рандаль
27
Саймон
Мозес
40
Лекомт
Бенжамен
29
Сидибе
Джибриль
3
Марипан
Гильермо
32
Бадьяшиль
Бенуа
12
Кайо
Энрике
27
Дьятта
Крепен
22
Фофана
Юссуф
8
Чуамени
Орельен
37
Диоп
Софьян
9
Бен-Йеддер
Виссам
31
Фолланд
Кевин
Нант
4-3-3
Монако
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 5 0.24
2. Луза Имран 4 (3) 0.19
3. Коло-Муани Рандаль 2 0.1
4. Бамба Кадер 2 0.1
5. Саймон Мозес 2 (1) 0.1
6. Туре Абдулайе 1 (1) 0.05
7. Паллуа Николя 1 0.05
8. Эмон Рено 1 0.05
9. Жиротто Андрей 1 0.05
10. Траоре Шарль 1 0.05
11. Аппиа Деннис 0 0
12. Коко Маркус 0 0
13. Коршья Себастьен 0 0
14. Чиривелла Педро 0 0
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фолланд Кевин 10 0.48
2. Бен-Йеддер Виссам 9 (5) 0.43
3. Диоп Софьян 5 0.24
4. Марипан Гильермо 3 0.14
5. Дисаси Аксель 3 0.14
6. Желсон Мартиньш 2 0.1
7. Йоветич Стеван 2 0.1
8. Бадьяшиль Бенуа 2 0.1
9. Головин Александр 1 0.05
10. Агилар Рубен 1 0.05
11. Чуамени Орельен 1 0.05
12. Фабрегас Сеск 1 (1) 0.05
13. Пеллегри Пьетро 1 0.05
14. Жеббель Виллем 1 0.05
15. Кайо Энрике 0 0
16. Сидибе Джибриль 0 0
17. Оньекуру Генри 0 0
18. Балло-Туре Фоде 0 0
19. Фофана Юссуф 0 0

Карточки

Нант
# Игрок      
1. Фабио да Сильва 4 1
2. Паллуа Николя 5 0
3. Абейд Мехди 5 0
4. Коко Маркус 4 0
5. Траоре Шарль 4 0
6. Жиротто Андрей 2 1
7. Луза Имран 2 1
8. Блас Людовик 3 0
9. Коршья Себастьен 2 0
10. Туре Абдулайе 2 0
11. Чиривелла Педро 2 0
12. Коло-Муани Рандаль 2 0
13. Аппиа Деннис 1 0
14. Кулибали Калифа 1 0
15. Кастеллетто Жан-Шарль 1 0
16. Лафон Альбан 1 0
17. Ндилю Бридж 1 0
18. Бамба Кадер 1 0
Монако
# Игрок      
1. Фофана Юссуф 6 1
2. Дисаси Аксель 3 2
3. Агилар Рубен 6 0
4. Чуамени Орельен 4 1
5. Фолланд Кевин 3 0
6. Желсон Мартиньш 3 0
7. Жеббель Виллем 3 0
8. Диоп Софьян 3 0
9. Фабрегас Сеск 2 0
10. Сидибе Джибриль 2 0
11. Бен-Йеддер Виссам 2 0
12. Марипан Гильермо 2 0
13. Пеллегри Пьетро 2 0
14. Матсима Крислен 2 0
15. Матазо Элио 0 1
16. Головин Александр 1 0
17. Балло-Туре Фоде 1 0
18. Дьятта Крепен 1 0
19. Бадьяшиль Бенуа 1 0
20. Бьянкон Жулиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нант 5% (1) 30% (6) 10% (2) 5% (1) 15% (3) 35% (7)
 Монако 11.9% (5) 16.67% (7) 11.9% (5) 19.05% (8) 21.43% (9) 19.05% (8)

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +2 =8 -10
Метц 2:0 Нант Нант 1:1 Ланс Монпелье 1:1 Нант Нант 0:0 Ренн
Лион 3:0 Нант Нант 1:1 Анже Реймс 3:2 Нант Нант 1:1 Дижон Нант 0:4 Страсбург Марсель 3:1 Нант Ланс 1:1 Нант Нант 1:1 Метц Лорьян 0:2 Нант Нант 0:3 ПСЖ Нант 3:1 Брест Нант 1:2 Анже Ницца 2:1 Нант Лилль 2:0 Нант Нант 2:2 Сент-Этьен Монако 2:1 Нант
Монако Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Монако 3:1 Марсель Монпелье 2:3 Монако Монако 3:0 Анже Лорьян 2:5 Монако
Монако 2:2 Сент-Этьен Дижон 0:1 Монако Монако 0:3 Ланс Марсель 2:1 Монако Лилль 2:1 Монако Монако 3:0 Ним Монако 3:2 ПСЖ Ницца 1:2 Монако Монако 4:0 Бордо Лион 4:1 Монако Монако 1:1 Монпелье Брест 1:0 Монако Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако

Последние игры между собой

Нант: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Монако: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Монако 2:1 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Монако 1:0 Нант Лига 1 Нант 1:3 Монако Лига 1
Монако 2:1 Нант Лига 1 Нант 1:0 Монако Лига 1 Монако 4:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Нант 0:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Нант Лига 1 Монако 1:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Монако 3:1 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Нант 1:1 Монако Лига 2 Монако 0:2 Нант Лига 2 Монако 2:1 Нант Лига 2 Нант 3:0 Монако Лига 2 Монако 1:2 Нант Лига 1 Нант 1:1 Монако Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 22 14 6 2 37 - 15 48
2. Лион Заявка 22 13 7 2 46 - 20 46
3. ПСЖ Заявка 22 14 3 5 50 - 14 45
4. Монако Заявка 21 12 3 6 42 - 30 39
5. Ренн Заявка 21 10 6 5 30 - 23 36
6. Ланс Заявка 22 10 4 8 32 - 31 34
7. Метц Заявка 22 9 7 6 27 - 20 34
8. Анже Заявка 22 10 3 9 29 - 34 33
9. Марсель Заявка 20 9 5 6 27 - 22 32
10. Бордо Заявка 22 9 5 8 26 - 24 32
11. Монпелье Заявка 22 8 4 10 34 - 41 28
12. Реймс Заявка 22 7 6 9 30 - 31 27
13. Ницца Заявка 21 7 5 9 23 - 29 26
14. Брест Заявка 22 8 2 12 33 - 41 26
15. Страсбург Заявка 22 7 3 12 30 - 34 24
16. Сент-Этьен Заявка 22 5 7 10 21 - 35 22
17. Лорьян Заявка 21 5 3 13 26 - 42 18
18. Нант Заявка 21 3 9 9 20 - 34 18
19. Ним Заявка 21 4 3 14 17 - 44 15
20. Дижон Заявка 22 2 9 11 15 - 31 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
2. ПСЖ Заявка 11 8 1 2 29 - 5 25
3. Лион Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
4. Монако Заявка 11 7 3 1 26 - 14 24
5. Брест Заявка 11 6 1 4 22 - 20 19
6. Метц Заявка 11 5 3 3 14 - 10 18
7. Бордо Заявка 11 5 3 3 12 - 9 18
8. Ренн Заявка 11 5 2 4 14 - 14 17
9. Анже Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
10. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
11. Ланс Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
12. Реймс Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
13. Лорьян Заявка 11 4 1 6 17 - 21 13
14. Монпелье Заявка 12 4 1 7 20 - 25 13
15. Нант Заявка 10 2 6 2 11 - 15 12
16. Страсбург Заявка 11 3 2 6 12 - 15 11
17. Сент-Этьен Заявка 10 2 4 4 9 - 16 10
18. Ницца Заявка 11 2 2 7 10 - 22 8
19. Дижон Заявка 11 0 6 5 4 - 11 6
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
2. Лилль Заявка 10 6 3 1 16 - 8 21
3. ПСЖ Заявка 11 6 2 3 21 - 9 20
4. Ланс Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
5. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
6. Ницца Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
7. Марсель Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
8. Анже Заявка 11 5 2 4 17 - 20 17
9. Метц Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
10. Монако Заявка 10 5 0 5 16 - 16 15
11. Монпелье Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
12. Бордо Заявка 11 4 2 5 14 - 15 14
13. Страсбург Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
14. Реймс Заявка 12 3 4 5 20 - 20 13
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
16. Ним Заявка 11 3 2 6 8 - 21 11
17. Дижон Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
18. Брест Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
19. Нант Заявка 11 1 3 7 9 - 19 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • С составами команд вы можете ознакомиться в соответствующей вкладке "Составы". Также приглашаем вас оставить прогнозы к этой игре, пройдя по вкладке "Комментарии".
  • Доброго времени суток вам, уважаемые болельщики. Сегодня в программе спортивного портала LiveResult.Ru матч 22-го тура французской Лиги 1. В рамках этой игры на стадионе "Стад де ля Божуар" в Нанте, вместимостью 38004 мест, лицом к лицу сойдутся "Нант" и "Монако". Обслужит этот матч бригада арбитров во главе с Тома Леонаром; помощники судьи - Бастьен Курбе, Жиль Ланг; резервный арбитр - Гийом Паради. Проведёт эту текстовую онлайн-трансляцию - Евгений Банмиллер.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нант - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 января 2021, осталось считанные секунды.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.80 3.90 1.70
Бонус: 10 000 ₽ 4.90 3.85 1.71
Бонус: 5 000 ₽ 5.00 3.90 1.72
Бонус: 5 000 ₽ 5.10 3.85 1.73
  5.06 3.93 1.75

Самый высокий коэффициент на матч «Нант» – «Монако» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нант» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монако» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нант» – «Монако», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.05 3.65 1.29 2.80 1.45 1.91 1.90 1.51 2.55 1.35 3.20 1.16 5.00 1.13 6.20
9.60 1.02 8.70 1.04 3.62 1.27 2.88 1.42 2.00 1.90 1.54 2.48 1.35 3.10 1.14 5.15 1.10 5.55 1.01 9.80
12.50 1.01 8.50 1.04 3.60 1.29 2.75 1.45 1.93 1.93 1.72 2.20 1.52 2.65 1.36 3.25 1.16 5.50 1.13 6.00 1.03 9.90 1.02 11.00 0.00 17.50
3.97 1.28 2.98 1.44 2.28 1.69 1.95 1.95 1.74 2.20 1.54 2.63 1.37 3.29 1.14 6.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.92 1.82 1.42 2.75 1.09 6.40
3.04 1.38 2.03 1.79 1.50 2.59 1.15 5.45 1.10 6.90
1.99 1.80 1.44 2.70 1.15 5.70
3.18 1.40 2.61 1.55 2.05 1.86 1.64 2.38 1.46 2.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.22 2.80 1.41 1.71 2.07 1.19 4.40
4.30 1.22 2.75 1.45 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.65
2.65 1.45 1.67 2.12 1.27 3.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.89
1.86 1.94
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
3.50 1.27
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Прогнозы на матч Нант - Монако

Исход игры
Нант
2.1% (3)
Ничья
12.1% (17)
Монако
85.8% (121)
Тотал 2.5
Больше
71.22% (99)
Меньше
28.78% (40)
Обе команды забьют
Да
82.73% (115)
Нет
17.27% (24)
Популярный счёт
1:2 Монако
59.6% (84)
1:1 Ничья
12.1% (17)
0:1 Монако
11.3% (16)
1:3 Монако
7.8% (11)
0:2 Монако
5% (7)
2:1 Нант
1.4% (2)
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