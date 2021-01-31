Нант
Позже
Стадион: Стад де ля Божуар
Монако
14
Траоре
Шарль
26
Луза
Имран
11
Коко
Маркус
27
Саймон
Мозес
12
Кайо
Энрике
22
Фофана
Юссуф
37
Диоп
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Луза ИмранПолузащитник
-
11 Коко МаркусНападающий
- Нападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
-
15 Базила ТомаЗащитник
- Защитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Аппиа ДеннисПолузащитник
-
28 Эмон РеноНападающий
- Нападающий
-
22 Ндилю БриджНападающий
-
Главный тренер: Доменек Раймон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Полузащитник
-
35 ФлорентинуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блас Людовик
|5
|0.24
|2.
|Луза Имран
|4 (3)
|0.19
|3.
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0.1
|4.
|Бамба Кадер
|2
|0.1
|5.
|Саймон Мозес
|2 (1)
|0.1
|6.
|Туре Абдулайе
|1 (1)
|0.05
|7.
|Паллуа Николя
|1
|0.05
|8.
|Эмон Рено
|1
|0.05
|9.
|Жиротто Андрей
|1
|0.05
|10.
|Траоре Шарль
|1
|0.05
|11.
|Аппиа Деннис
|0
|0
|12.
|Коко Маркус
|0
|0
|13.
|Коршья Себастьен
|0
|0
|14.
|Чиривелла Педро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фолланд Кевин
|10
|0.48
|2.
|Бен-Йеддер Виссам
|9 (5)
|0.43
|3.
|Диоп Софьян
|5
|0.24
|4.
|Марипан Гильермо
|3
|0.14
|5.
|Дисаси Аксель
|3
|0.14
|6.
|Желсон Мартиньш
|2
|0.1
|7.
|Йоветич Стеван
|2
|0.1
|8.
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.1
|9.
|Головин Александр
|1
|0.05
|10.
|Агилар Рубен
|1
|0.05
|11.
|Чуамени Орельен
|1
|0.05
|12.
|Фабрегас Сеск
|1 (1)
|0.05
|13.
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.05
|14.
|Жеббель Виллем
|1
|0.05
|15.
|Кайо Энрике
|0
|0
|16.
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|17.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|18.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|19.
|Фофана Юссуф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фабио да Сильва
|4
|1
|2.
|Паллуа Николя
|5
|0
|3.
|Абейд Мехди
|5
|0
|4.
|Коко Маркус
|4
|0
|5.
|Траоре Шарль
|4
|0
|6.
|Жиротто Андрей
|2
|1
|7.
|Луза Имран
|2
|1
|8.
|Блас Людовик
|3
|0
|9.
|Коршья Себастьен
|2
|0
|10.
|Туре Абдулайе
|2
|0
|11.
|Чиривелла Педро
|2
|0
|12.
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0
|13.
|Аппиа Деннис
|1
|0
|14.
|Кулибали Калифа
|1
|0
|15.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0
|16.
|Лафон Альбан
|1
|0
|17.
|Ндилю Бридж
|1
|0
|18.
|Бамба Кадер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фофана Юссуф
|6
|1
|2.
|Дисаси Аксель
|3
|2
|3.
|Агилар Рубен
|6
|0
|4.
|Чуамени Орельен
|4
|1
|5.
|Фолланд Кевин
|3
|0
|6.
|Желсон Мартиньш
|3
|0
|7.
|Жеббель Виллем
|3
|0
|8.
|Диоп Софьян
|3
|0
|9.
|Фабрегас Сеск
|2
|0
|10.
|Сидибе Джибриль
|2
|0
|11.
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|12.
|Марипан Гильермо
|2
|0
|13.
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|14.
|Матсима Крислен
|2
|0
|15.
|Матазо Элио
|0
|1
|16.
|Головин Александр
|1
|0
|17.
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|18.
|Дьятта Крепен
|1
|0
|19.
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0
|20.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нант
|5% (1)
|30% (6)
|10% (2)
|5% (1)
|15% (3)
|35% (7)
|Монако
|11.9% (5)
|16.67% (7)
|11.9% (5)
|19.05% (8)
|21.43% (9)
|19.05% (8)
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: +2 =8 -10Метц 2:0 Нант Нант 1:1 Ланс Монпелье 1:1 Нант Нант 0:0 Ренн
Монако Последние 20 матчей: +12 =2 -6Монако 3:1 Марсель Монпелье 2:3 Монако Монако 3:0 Анже Лорьян 2:5 Монако
Последние игры между собой
Нант: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Монако: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Монако 2:1 Нант Лига 1 Нант 1:0 Монако Лига 1 Монако 4:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Нант 0:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Нант Лига 1 Монако 1:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Монако 3:1 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Нант 1:1 Монако Лига 2 Монако 0:2 Нант Лига 2 Монако 2:1 Нант Лига 2 Нант 3:0 Монако Лига 2 Монако 1:2 Нант Лига 1 Нант 1:1 Монако Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|22
|14
|6
|2
|37 - 15
|48
|2.
|Лион
|Заявка
|22
|13
|7
|2
|46 - 20
|46
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|50 - 14
|45
|4.
|Монако
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|42 - 30
|39
|5.
|Ренн
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|30 - 23
|36
|6.
|Ланс
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|32 - 31
|34
|7.
|Метц
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|27 - 20
|34
|8.
|Анже
|Заявка
|22
|10
|3
|9
|29 - 34
|33
|9.
|Марсель
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|27 - 22
|32
|10.
|Бордо
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|26 - 24
|32
|11.
|Монпелье
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|34 - 41
|28
|12.
|Реймс
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|30 - 31
|27
|13.
|Ницца
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|23 - 29
|26
|14.
|Брест
|Заявка
|22
|8
|2
|12
|33 - 41
|26
|15.
|Страсбург
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|30 - 34
|24
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|21 - 35
|22
|17.
|Лорьян
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|26 - 42
|18
|18.
|Нант
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|20 - 34
|18
|19.
|Ним
|Заявка
|21
|4
|3
|14
|17 - 44
|15
|20.
|Дижон
|Заявка
|22
|2
|9
|11
|15 - 31
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|29 - 5
|25
|3.
|Лион
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|4.
|Монако
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 14
|24
|5.
|Брест
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 20
|19
|6.
|Метц
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 10
|18
|7.
|Бордо
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 9
|18
|8.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|9.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|10.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|11.
|Ланс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|12.
|Реймс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|13.
|Лорьян
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|17 - 21
|13
|14.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|20 - 25
|13
|15.
|Нант
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 15
|12
|16.
|Страсбург
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 15
|11
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|18.
|Ницца
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 22
|8
|19.
|Дижон
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|4 - 11
|6
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 10
|22
|2.
|Лилль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 9
|20
|4.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|5.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|6.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|7.
|Марсель
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|8.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 20
|17
|9.
|Метц
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|10.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|11.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|12.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|13.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 19
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 20
|13
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|16.
|Ним
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 21
|11
|17.
|Дижон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 19
|6
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Нант» – «Монако» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нант» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монако» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нант» – «Монако», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Нант - Монако
Исход игры
Нант
2.1% (3)
Ничья
12.1% (17)
Монако
85.8% (121)
Тотал 2.5
Больше
71.22% (99)
Меньше
28.78% (40)
Обе команды забьют
Да
82.73% (115)
Нет
17.27% (24)
Популярный счёт
1:2 Монако
59.6% (84)
1:1 Ничья
12.1% (17)
0:1 Монако
11.3% (16)
1:3 Монако
7.8% (11)
0:2 Монако
5% (7)
2:1 Нант
1.4% (2)
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