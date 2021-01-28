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Нант
 
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Стадион:
Монако

Бомбардиры внутри турнира

Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 5 0.24
2. Луза Имран 4 (3) 0.19
3. Коло-Муани Рандаль 2 0.1
4. Бамба Кадер 2 0.1
5. Саймон Мозес 2 (1) 0.1
6. Туре Абдулайе 1 (1) 0.05
7. Паллуа Николя 1 0.05
8. Эмон Рено 1 0.05
9. Жиротто Андрей 1 0.05
10. Траоре Шарль 1 0.05
11. Аппиа Деннис 0 0
12. Коко Маркус 0 0
13. Коршья Себастьен 0 0
14. Чиривелла Педро 0 0
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фолланд Кевин 10 0.48
2. Бен-Йеддер Виссам 9 (5) 0.43
3. Диоп Софьян 5 0.24
4. Марипан Гильермо 3 0.14
5. Дисаси Аксель 3 0.14
6. Желсон Мартиньш 2 0.1
7. Йоветич Стеван 2 0.1
8. Бадьяшиль Бенуа 2 0.1
9. Головин Александр 1 0.05
10. Агилар Рубен 1 0.05
11. Чуамени Орельен 1 0.05
12. Фабрегас Сеск 1 (1) 0.05
13. Пеллегри Пьетро 1 0.05
14. Жеббель Виллем 1 0.05
15. Кайо Энрике 0 0
16. Сидибе Джибриль 0 0
17. Оньекуру Генри 0 0
18. Балло-Туре Фоде 0 0
19. Фофана Юссуф 0 0

Карточки

Нант
# Игрок      
1. Фабио да Сильва 4 1
2. Паллуа Николя 5 0
3. Абейд Мехди 5 0
4. Коко Маркус 4 0
5. Траоре Шарль 4 0
6. Жиротто Андрей 2 1
7. Луза Имран 2 1
8. Блас Людовик 3 0
9. Коршья Себастьен 2 0
10. Туре Абдулайе 2 0
11. Чиривелла Педро 2 0
12. Коло-Муани Рандаль 2 0
13. Аппиа Деннис 1 0
14. Кулибали Калифа 1 0
15. Кастеллетто Жан-Шарль 1 0
16. Лафон Альбан 1 0
17. Ндилю Бридж 1 0
18. Бамба Кадер 1 0
Монако
# Игрок      
1. Фофана Юссуф 6 1
2. Дисаси Аксель 3 2
3. Агилар Рубен 6 0
4. Чуамени Орельен 4 1
5. Фолланд Кевин 3 0
6. Желсон Мартиньш 3 0
7. Жеббель Виллем 3 0
8. Диоп Софьян 3 0
9. Фабрегас Сеск 2 0
10. Сидибе Джибриль 2 0
11. Бен-Йеддер Виссам 2 0
12. Марипан Гильермо 2 0
13. Пеллегри Пьетро 2 0
14. Матсима Крислен 2 0
15. Матазо Элио 0 1
16. Головин Александр 1 0
17. Балло-Туре Фоде 1 0
18. Дьятта Крепен 1 0
19. Бадьяшиль Бенуа 1 0
20. Бьянкон Жулиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нант 5% (1) 30% (6) 10% (2) 5% (1) 15% (3) 35% (7)
 Монако 11.9% (5) 16.67% (7) 11.9% (5) 19.05% (8) 21.43% (9) 19.05% (8)

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +2 =8 -10
Метц 2:0 Нант Нант 1:1 Ланс Монпелье 1:1 Нант Нант 0:0 Ренн
Лион 3:0 Нант Нант 1:1 Анже Реймс 3:2 Нант Нант 1:1 Дижон Нант 0:4 Страсбург Марсель 3:1 Нант Ланс 1:1 Нант Нант 1:1 Метц Лорьян 0:2 Нант Нант 0:3 ПСЖ Нант 3:1 Брест Нант 1:2 Анже Ницца 2:1 Нант Лилль 2:0 Нант Нант 2:2 Сент-Этьен Монако 2:1 Нант
Монако Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Монако 3:1 Марсель Монпелье 2:3 Монако Монако 3:0 Анже Лорьян 2:5 Монако
Монако 2:2 Сент-Этьен Дижон 0:1 Монако Монако 0:3 Ланс Марсель 2:1 Монако Лилль 2:1 Монако Монако 3:0 Ним Монако 3:2 ПСЖ Ницца 1:2 Монако Монако 4:0 Бордо Лион 4:1 Монако Монако 1:1 Монпелье Брест 1:0 Монако Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако

Последние игры между собой

Нант: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Монако: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Монако 2:1 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Монако 1:0 Нант Лига 1 Нант 1:3 Монако Лига 1
Монако 2:1 Нант Лига 1 Нант 1:0 Монако Лига 1 Монако 4:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Нант 0:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Нант Лига 1 Монако 1:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Монако 3:1 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Нант 1:1 Монако Лига 2 Монако 0:2 Нант Лига 2 Монако 2:1 Нант Лига 2 Нант 3:0 Монако Лига 2 Монако 1:2 Нант Лига 1 Нант 1:1 Монако Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 14 3 4 48 - 11 45
2. Лилль Заявка 21 13 6 2 36 - 15 45
3. Лион Заявка 21 12 7 2 44 - 19 43
4. Монако Заявка 21 12 3 6 42 - 30 39
5. Ренн Заявка 21 10 6 5 30 - 23 36
6. Марсель Заявка 20 9 5 6 27 - 22 32
7. Бордо Заявка 21 9 5 7 25 - 22 32
8. Ланс Заявка 21 9 4 8 30 - 30 31
9. Метц Заявка 21 8 7 6 23 - 18 31
10. Анже Заявка 21 9 3 9 26 - 33 30
11. Монпелье Заявка 21 8 4 9 33 - 39 28
12. Ницца Заявка 20 7 5 8 23 - 28 26
13. Брест Заявка 21 8 2 11 31 - 37 26
14. Страсбург Заявка 21 7 3 11 30 - 33 24
15. Реймс Заявка 21 6 6 9 29 - 31 24
16. Сент-Этьен Заявка 21 4 7 10 20 - 35 19
17. Нант Заявка 21 3 9 9 20 - 34 18
18. Лорьян Заявка 20 4 3 13 23 - 40 15
19. Ним Заявка 20 4 3 13 16 - 41 15
20. Дижон Заявка 21 2 9 10 15 - 30 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 8 1 2 29 - 5 25
2. Лилль Заявка 11 7 3 1 20 - 7 24
3. Монако Заявка 11 7 3 1 26 - 14 24
4. Лион Заявка 10 6 3 1 22 - 9 21
5. Брест Заявка 10 6 1 3 20 - 16 19
6. Метц Заявка 11 5 3 3 14 - 10 18
7. Бордо Заявка 11 5 3 3 12 - 9 18
8. Ренн Заявка 11 5 2 4 14 - 14 17
9. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
10. Ланс Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
11. Реймс Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
12. Анже Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
13. Монпелье Заявка 11 4 1 6 19 - 23 13
14. Нант Заявка 10 2 6 2 11 - 15 12
15. Страсбург Заявка 10 3 2 5 12 - 14 11
16. Лорьян Заявка 10 3 1 6 14 - 19 10
17. Сент-Этьен Заявка 10 2 4 4 9 - 16 10
18. Ницца Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
19. Дижон Заявка 11 0 6 5 4 - 11 6
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
2. Лилль Заявка 10 6 3 1 16 - 8 21
3. ПСЖ Заявка 10 6 2 2 19 - 6 20
4. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
5. Ницца Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
6. Марсель Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
7. Ланс Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
8. Анже Заявка 11 5 2 4 17 - 20 17
9. Монако Заявка 10 5 0 5 16 - 16 15
10. Монпелье Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
11. Бордо Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
12. Метц Заявка 10 3 4 3 9 - 8 13
13. Страсбург Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
14. Ним Заявка 10 3 2 5 7 - 18 11
15. Реймс Заявка 11 2 4 5 19 - 20 10
16. Дижон Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
17. Сент-Этьен Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
18. Брест Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
19. Нант Заявка 11 1 3 7 9 - 19 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нант - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 января 2021, осталось 2 дня 20 часов 23 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Нант 2% (1)
    X 18.4% (9)
    Монако 79.6% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нант
    Ничья
    Монако
    4.30
    4.09
    1.85
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.10 3.75 1.85
    Бонус: 5 000 ₽ 4.30 3.85 1.83
    Бонус: 5 000 ₽ 4.20 4.00 1.81
      4.29 4.09 1.83

    Самый высокий коэффициент на матч «Нант» – «Монако» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нант» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монако» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нант» – «Монако», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    10.50 1.01 9.50 1.03 3.88 1.24 3.10 1.37 2.10 1.82 1.61 2.31 1.40 2.86 1.16 4.50 1.11 5.10 1.02 8.90
    13.50 1.01 9.20 1.04 3.75 1.23 2.90 1.39 2.00 1.83 1.79 2.05 1.58 2.41 1.37 3.00 1.18 4.90 1.13 5.40 1.04 9.50 1.03 10.00 0.00 17.00
    4.12 1.26 3.17 1.40 2.43 1.62 2.07 1.85 1.82 2.08 1.59 2.50 1.38 3.21 1.14 6.50
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.20 1.35 2.12 1.72 1.50 2.59 1.16 5.05 1.12 6.35
    2.03 1.79 1.44 2.70 1.15 5.30
    3.24 1.39 2.66 1.53 2.09 1.83 1.66 2.34 1.47 2.86
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.30 1.22 3.00 1.39 1.79 2.02 1.35 3.20 1.23 4.20
    3.05 1.37 1.77 1.99 1.33 3.15

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.77 2.01
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.33
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    Прогнозы на матч Нант - Монако

    Исход игры
    Нант
    2% (1)
    Ничья
    18.4% (9)
    Монако
    79.6% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (30)
    Меньше
    37.5% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    81.25% (39)
    Нет
    18.75% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    57.1% (28)
    1:1 Ничья
    18.4% (9)
    0:1 Монако
    14.3% (7)
    0:2 Монако
    4.1% (2)
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