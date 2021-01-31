Лилль
1:0
Конец матча
Стадион: Пьер Моруа
Дижон
13' Желтая карточкаБотман Свен
1:0
29' ГолЯзиджи Юсуф
75' Желтая карточкаМузинга Нгонда
82' Желтая карточкаШека
90' Желтая карточкаШафик Фуад
16
Меньян
Майк
11
Араужо
Луис
12
Язиджи
Юсуф
2
Боэ
Саша
25
Манга
Экеле
22
Ндонг
Ибраим
15
Ассале
Рожер
14
Мари
Жордан
17
Бальде
Мама
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Язиджи ЮсуфНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
27 Ниассе ШейхЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Боэ СашаЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
-
15 Ассале РожерПолузащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Бальде МамаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
- Защитник
-
29 Добре МихайПолузащитник
-
21 Шуиар МунирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Шейх ПапПолузащитник
-
11 Конате МуссаНападающий
-
Главный тренер: David Linares
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
13'
29'
1:0
67'
75'
81'
82'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
9 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|9 (2)
|0.41
|2.
|Бамба Джонатан
|6
|0.27
|3.
|Язиджи Юсуф
|6
|0.27
|4.
|Дэвид Джонатан
|4
|0.18
|5.
|Иконе Жонатан
|3 (1)
|0.14
|6.
|Араужо Луис
|3
|0.14
|7.
|Веа Тимоти
|2
|0.09
|8.
|Челик Зеки
|1
|0.05
|9.
|Фонте Жозе
|1
|0.05
|10.
|Саншеш Ренату
|1
|0.05
|11.
|Шека
|0
|0
|12.
|Брадарич Домагой
|0
|0
|13.
|Лихаджи Исаак
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бальде Мама
|6
|0.27
|2.
|Конате Мусса
|3
|0.14
|3.
|Манга Экеле
|2
|0.09
|4.
|Эбимбе Эрик
|1
|0.05
|5.
|Шедлер Орельен
|1
|0.05
|6.
|Кулибали Сену
|1
|0.05
|7.
|Музинга Нгонда
|1
|0.05
|8.
|Целина Берсант
|0
|0
|9.
|Шуиар Мунир
|0
|0
|10.
|Саммаритано Фредерик
|0
|0
|11.
|Ндонг Ибраим
|0
|0
|12.
|Ассале Рожер
|0
|0
|13.
|Боэ Саша
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андре Бенжамин
|5
|0
|2.
|Йилмаз Бурак
|4
|0
|3.
|Фонте Жозе
|4
|0
|4.
|Шека
|4
|0
|5.
|Челик Зеки
|4
|0
|6.
|Брадарич Домагой
|4
|0
|7.
|Араужо Луис
|3
|0
|8.
|Мандава Рейнилду
|1
|1
|9.
|Джало Тьягу
|2
|0
|10.
|Ботман Свен
|2
|0
|11.
|Сумаоро Адама
|1
|0
|12.
|Пье Жереми
|1
|0
|13.
|Меньян Майк
|1
|0
|14.
|Саншеш Ренату
|1
|0
|15.
|Сумаре Бубакари
|1
|0
|16.
|Веа Тимоти
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шейх Пап
|5
|0
|2.
|Шафик Фуад
|4
|0
|3.
|Ндонг Ибраим
|4
|0
|4.
|Панзо Джонатан
|4
|0
|5.
|Саммаритано Фредерик
|3
|0
|6.
|Конате Мусса
|3
|0
|7.
|Целина Берсант
|3
|0
|8.
|Шуиар Мунир
|3
|0
|9.
|Музинга Нгонда
|3
|0
|10.
|Альягбе Сатурнин
|2
|0
|11.
|Бальде Мама
|2
|0
|12.
|Эбимбе Эрик
|2
|0
|13.
|Ассале Рожер
|0
|1
|14.
|Манга Экеле
|1
|0
|15.
|Лаутоа Веслей
|1
|0
|16.
|Мари Жордан
|1
|0
|17.
|Шедлер Орельен
|1
|0
|18.
|Нуншиль Ахмад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лилль
|2.78% (1)
|25% (9)
|13.89% (5)
|25% (9)
|13.89% (5)
|19.44% (7)
|Дижон
|20% (3)
|6.67% (1)
|20% (3)
|20% (3)
|20% (3)
|13.33% (2)
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: +11 =6 -3Ренн 0:1 Лилль Лилль 2:1 Реймс Ним 0:1 Лилль Лилль 1:2 Анже
Дижон Последние 20 матчей: +2 =9 -9Лорьян 3:2 Дижон Дижон 1:1 Страсбург Дижон 0:0 Марсель Реймс 0:0 Дижон
Последние игры между собой
Лилль: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 2
Дижон: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|22
|14
|6
|2
|37 - 15
|48
|2.
|Лион
|Заявка
|22
|13
|7
|2
|46 - 20
|46
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|50 - 14
|45
|4.
|Монако
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|42 - 30
|39
|5.
|Ренн
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|30 - 23
|36
|6.
|Ланс
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|32 - 31
|34
|7.
|Метц
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|27 - 20
|34
|8.
|Анже
|Заявка
|22
|10
|3
|9
|29 - 34
|33
|9.
|Марсель
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|27 - 22
|32
|10.
|Бордо
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|26 - 24
|32
|11.
|Монпелье
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|34 - 41
|28
|12.
|Реймс
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|30 - 31
|27
|13.
|Ницца
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|23 - 29
|26
|14.
|Брест
|Заявка
|22
|8
|2
|12
|33 - 41
|26
|15.
|Страсбург
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|30 - 34
|24
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|21 - 35
|22
|17.
|Лорьян
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|26 - 42
|18
|18.
|Нант
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|20 - 34
|18
|19.
|Ним
|Заявка
|21
|4
|3
|14
|17 - 44
|15
|20.
|Дижон
|Заявка
|22
|2
|9
|11
|15 - 31
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|29 - 5
|25
|3.
|Лион
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|4.
|Монако
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 14
|24
|5.
|Брест
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 20
|19
|6.
|Метц
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 10
|18
|7.
|Бордо
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 9
|18
|8.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|9.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|10.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|11.
|Ланс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|12.
|Реймс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|13.
|Лорьян
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|17 - 21
|13
|14.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|20 - 25
|13
|15.
|Нант
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 15
|12
|16.
|Страсбург
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 15
|11
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|18.
|Ницца
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 22
|8
|19.
|Дижон
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|4 - 11
|6
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 10
|22
|2.
|Лилль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 9
|20
|4.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|5.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|6.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|7.
|Марсель
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|8.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 20
|17
|9.
|Метц
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|10.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|11.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|12.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|13.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 19
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 20
|13
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|16.
|Ним
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 21
|11
|17.
|Дижон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 19
|6
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лилль» – «Дижон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лилль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дижон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лилль» – «Дижон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лилль 1:0 Дижон
Исход игры
Лилль
97.1% (136)
Ничья
2.9% (4)
Дижон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
28.26% (39)
Меньше
71.74% (99)
Обе команды забьют
Да
25.36% (35)
Нет
74.64% (103)
Популярный счёт
2:0 Лилль
50% (70)
1:0 Лилль
18.6% (26)
2:1 Лилль
14.3% (20)
3:1 Лилль
8.6% (12)
3:0 Лилль
3.6% (5)
1:1 Ничья
2.1% (3)
4:0 Лилль
1.4% (2)
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