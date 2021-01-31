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Лилль
1:0
Конец матча

Стадион:
Дижон
0'
13' Желтая карточка
Ботман Свен
1:0
29' Гол
Язиджи Юсуф
75' Желтая карточка
Музинга Нгонда
82' Желтая карточка
Шека
90' Желтая карточка
Шафик Фуад
90'+4
16
Меньян
Майк
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
29
Брадарич
Домагой
11
Араужо
Луис
21
Андре
Бенжамин
24
Сумаре
Бубакари
7
Бамба
Джонатан
12
Язиджи
Юсуф
9
Дэвид
Джонатан
1
Расьоппи
Антони
2
Боэ
Саша
25
Манга
Экеле
4
Панзо
Джонатан
3
Музинга
Нгонда
24
Лаутоа
Веслей
22
Ндонг
Ибраим
15
Ассале
Рожер
14
Мари
Жордан
9
Целина
Берсант
17
Бальде
Мама
Лилль
4-4-2
Дижон
4-2-3-1

Ход матча

13'
Ботман Свен
 
25'
 
Эбимбе Эрик
Ассале Рожер
29'
Язиджи Юсуф
1:0
67'
 
Саммаритано Фредерик
Мари Жордан
67'
 
Шафик Фуад
Боэ Саша
70'
Джало Тьягу
Челик Зеки
 
70'
Иконе Жонатан
Язиджи Юсуф
 
75'
 
Музинга Нгонда
80'
 
Добре Михай
Целина Берсант
81'
 
Конате Мусса
Бальде Мама
81'
Саншеш Ренату
Сумаре Бубакари
 
81'
Шека
Бамба Джонатан
 
82'
Шека
 
83'
Веа Тимоти
Дэвид Джонатан
 
90'
 
Шафик Фуад

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 9 (2) 0.41
2. Бамба Джонатан 6 0.27
3. Язиджи Юсуф 6 0.27
4. Дэвид Джонатан 4 0.18
5. Иконе Жонатан 3 (1) 0.14
6. Араужо Луис 3 0.14
7. Веа Тимоти 2 0.09
8. Челик Зеки 1 0.05
9. Фонте Жозе 1 0.05
10. Саншеш Ренату 1 0.05
11. Шека 0 0
12. Брадарич Домагой 0 0
13. Лихаджи Исаак 0 0
Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальде Мама 6 0.27
2. Конате Мусса 3 0.14
3. Манга Экеле 2 0.09
4. Эбимбе Эрик 1 0.05
5. Шедлер Орельен 1 0.05
6. Кулибали Сену 1 0.05
7. Музинга Нгонда 1 0.05
8. Целина Берсант 0 0
9. Шуиар Мунир 0 0
10. Саммаритано Фредерик 0 0
11. Ндонг Ибраим 0 0
12. Ассале Рожер 0 0
13. Боэ Саша 0 0

Карточки

Лилль
# Игрок      
1. Андре Бенжамин 5 0
2. Йилмаз Бурак 4 0
3. Фонте Жозе 4 0
4. Шека 4 0
5. Челик Зеки 4 0
6. Брадарич Домагой 4 0
7. Араужо Луис 3 0
8. Мандава Рейнилду 1 1
9. Джало Тьягу 2 0
10. Ботман Свен 2 0
11. Сумаоро Адама 1 0
12. Пье Жереми 1 0
13. Меньян Майк 1 0
14. Саншеш Ренату 1 0
15. Сумаре Бубакари 1 0
16. Веа Тимоти 1 0
Дижон
# Игрок      
1. Шейх Пап 5 0
2. Шафик Фуад 4 0
3. Ндонг Ибраим 4 0
4. Панзо Джонатан 4 0
5. Саммаритано Фредерик 3 0
6. Конате Мусса 3 0
7. Целина Берсант 3 0
8. Шуиар Мунир 3 0
9. Музинга Нгонда 3 0
10. Альягбе Сатурнин 2 0
11. Бальде Мама 2 0
12. Эбимбе Эрик 2 0
13. Ассале Рожер 0 1
14. Манга Экеле 1 0
15. Лаутоа Веслей 1 0
16. Мари Жордан 1 0
17. Шедлер Орельен 1 0
18. Нуншиль Ахмад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лилль 2.78% (1) 25% (9) 13.89% (5) 25% (9) 13.89% (5) 19.44% (7)
 Дижон 20% (3) 6.67% (1) 20% (3) 20% (3) 20% (3) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Ренн 0:1 Лилль Лилль 2:1 Реймс Ним 0:1 Лилль Лилль 1:2 Анже
Монпелье 2:3 Лилль Лилль 0:0 ПСЖ Дижон 0:2 Лилль Лилль 2:1 Бордо Селтик 3:2 Лилль Лилль 2:1 Монако Лилль 2:1 Спарта Прага Сент-Этьен 1:1 Лилль Лилль 1:1 Милан Лилль 4:0 Лорьян Брест 3:2 Лилль Милан 0:3 Лилль Лилль 1:1 Лион Лилль 2:2 Селтик Ницца 1:1 Лилль Спарта Прага 1:4 Лилль
Дижон Последние 20 матчей: +2 =9 -9
Лорьян 3:2 Дижон Дижон 1:1 Страсбург Дижон 0:0 Марсель Реймс 0:0 Дижон
Ним 1:3 Дижон Дижон 0:1 Монако Дижон 0:2 Лилль Нант 1:1 Дижон Дижон 0:0 Сент-Этьен Ницца 1:3 Дижон Дижон 0:1 Ланс Метц 1:1 Дижон Дижон 0:0 Лорьян ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Ренн Бордо 3:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье Страсбург 1:0 Дижон Дижон 0:2 Брест Лион 4:1 Дижон

Последние игры между собой

Лилль: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 2
Дижон: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 9
Дижон 0:2 Лилль Лига 1 Дижон 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Дижон Лига 1 Лилль 1:0 Дижон Лига 1
Дижон 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Дижон Лига 1 Дижон 3:0 Лилль Лига 1 Дижон 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Дижон Лига 1 Дижон 2:3 Лилль Товарищеские матчи Дижон 0:2 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Дижон Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 22 14 6 2 37 - 15 48
2. Лион Заявка 22 13 7 2 46 - 20 46
3. ПСЖ Заявка 22 14 3 5 50 - 14 45
4. Монако Заявка 21 12 3 6 42 - 30 39
5. Ренн Заявка 21 10 6 5 30 - 23 36
6. Ланс Заявка 22 10 4 8 32 - 31 34
7. Метц Заявка 22 9 7 6 27 - 20 34
8. Анже Заявка 22 10 3 9 29 - 34 33
9. Марсель Заявка 20 9 5 6 27 - 22 32
10. Бордо Заявка 22 9 5 8 26 - 24 32
11. Монпелье Заявка 22 8 4 10 34 - 41 28
12. Реймс Заявка 22 7 6 9 30 - 31 27
13. Ницца Заявка 21 7 5 9 23 - 29 26
14. Брест Заявка 22 8 2 12 33 - 41 26
15. Страсбург Заявка 22 7 3 12 30 - 34 24
16. Сент-Этьен Заявка 22 5 7 10 21 - 35 22
17. Лорьян Заявка 21 5 3 13 26 - 42 18
18. Нант Заявка 21 3 9 9 20 - 34 18
19. Ним Заявка 21 4 3 14 17 - 44 15
20. Дижон Заявка 22 2 9 11 15 - 31 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
2. ПСЖ Заявка 11 8 1 2 29 - 5 25
3. Лион Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
4. Монако Заявка 11 7 3 1 26 - 14 24
5. Брест Заявка 11 6 1 4 22 - 20 19
6. Метц Заявка 11 5 3 3 14 - 10 18
7. Бордо Заявка 11 5 3 3 12 - 9 18
8. Ренн Заявка 11 5 2 4 14 - 14 17
9. Анже Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
10. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
11. Ланс Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
12. Реймс Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
13. Лорьян Заявка 11 4 1 6 17 - 21 13
14. Монпелье Заявка 12 4 1 7 20 - 25 13
15. Нант Заявка 10 2 6 2 11 - 15 12
16. Страсбург Заявка 11 3 2 6 12 - 15 11
17. Сент-Этьен Заявка 10 2 4 4 9 - 16 10
18. Ницца Заявка 11 2 2 7 10 - 22 8
19. Дижон Заявка 11 0 6 5 4 - 11 6
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
2. Лилль Заявка 10 6 3 1 16 - 8 21
3. ПСЖ Заявка 11 6 2 3 21 - 9 20
4. Ланс Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
5. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
6. Ницца Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
7. Марсель Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
8. Анже Заявка 11 5 2 4 17 - 20 17
9. Метц Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
10. Монако Заявка 10 5 0 5 16 - 16 15
11. Монпелье Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
12. Бордо Заявка 11 4 2 5 14 - 15 14
13. Страсбург Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
14. Реймс Заявка 12 3 4 5 20 - 20 13
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
16. Ним Заявка 11 3 2 6 8 - 21 11
17. Дижон Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
18. Брест Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
19. Нант Заявка 11 1 3 7 9 - 19 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Лилль 97.1% (136)
X 2.9% (4)
Дижон 0% (0)
Все прогнозы
1.85 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.10 8.00 49.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.37 4.80 9.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.32 5.15 11.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.07 8.50 74.00
  1.38 4.46 10.42

Самый высокий коэффициент на матч «Лилль» – «Дижон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лилль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дижон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лилль» – «Дижон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.05 3.60 1.29 2.80 1.45 1.91 1.89 1.51 2.55 1.35 3.25 1.13 6.20
9.80 1.01 8.50 1.04 3.46 1.29 2.72 1.46 1.96 1.94 1.48 2.65 1.33 3.18 1.12 5.05 1.08 6.05 1.01 11.00
7.77 1.08 6.10 1.12 1.77 2.04 1.19 4.60 2.18 1.73 1.11 6.50 1.76 2.20 1.11 6.50 1.08 7.77 1.05 9.50 1.04 10.00 1.01 13.00 1.02 13.00 0.00 18.50
1.57 2.49 1.33 3.48 1.65 2.33 1.41 3.04 1.74 2.16 1.52 2.62 1.55 2.56 1.41 3.03 1.35 3.39 1.13 6.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.95 1.80 1.42 2.70 1.09 6.40
3.00 1.39 2.01 1.83 1.44 2.79 1.13 5.60 1.09 6.75
2.18 1.68 1.40 2.90 1.20 4.44 1.06 8.80 1.03 12.00
1.97 1.92 1.62 2.38 1.28 3.81 1.61 2.45 1.27 3.92 1.14 6.06
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.23 2.75 1.42 1.70 2.08 1.19 4.40
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.85
2.85 1.39 1.73 2.03 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.26 1.59
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
5.60 1.13
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
4.30 1.19
Где смотреть матч Лилль 1:0 Дижон онлайн

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Прогнозы на матч Лилль 1:0 Дижон

Исход игры
Лилль
97.1% (136)
Ничья
2.9% (4)
Дижон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
28.26% (39)
Меньше
71.74% (99)
Обе команды забьют
Да
25.36% (35)
Нет
74.64% (103)
Популярный счёт
2:0 Лилль
50% (70)
1:0 Лилль
18.6% (26)
2:1 Лилль
14.3% (20)
3:1 Лилль
8.6% (12)
3:0 Лилль
3.6% (5)
1:1 Ничья
2.1% (3)
4:0 Лилль
1.4% (2)
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