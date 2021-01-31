Лорьян
Позже
Стадион: Стад де Мустуар
ПСЖ
14
Эрго
Жером
10
Ле
Фе
Энцо
27
Грбич
Адриан
16
Рико
Серхио
10
Неймар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Эрго ЖеромПолузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Грбич АдрианНападающий
- Запасные игроки
-
16 Бартуш ТеддиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Висса ЙоанНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Рико СерхиоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 НеймарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Дагба КолинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Кин МойзеНападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Висса Йоан
|5 (2)
|0.25
|2.
|Моффи Теремас
|5
|0.25
|3.
|Амель Пьер-Ив
|4 (1)
|0.2
|4.
|Грбич Адриан
|3 (2)
|0.15
|5.
|Буасгар Кентен
|1
|0.05
|6.
|Монкондю Томас
|1
|0.05
|7.
|Чалоба Трево
|1
|0.05
|8.
|Гравильон Эндрю
|1
|0.05
|9.
|Лорьенте Арман
|0
|0
|10.
|Делаплас Жонатан
|0
|0
|11.
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|14 (4)
|0.67
|2.
|Кин Мойзе
|9
|0.43
|3.
|Икарди Мауро
|4
|0.19
|4.
|Неймар
|4 (1)
|0.19
|5.
|Ди Мария Анхель
|3
|0.14
|6.
|Сарабия Пабло
|3
|0.14
|7.
|Дракслер Юлиан
|2
|0.1
|8.
|Гуэйе Идрисса
|2
|0.1
|9.
|Флоренци Алессандро
|2
|0.1
|10.
|Дагба Колин
|1
|0.05
|11.
|Кюрзава Левен
|1
|0.05
|12.
|Эррера Андер
|1
|0.05
|13.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.05
|14.
|Пембеле Тимоте
|1
|0.05
|15.
|Рафинья Алькантара
|0
|0
|16.
|Баккер Митчел
|0
|0
|17.
|Верратти Марко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лапорт Жульен
|4
|0
|2.
|Ле Фе Энцо
|4
|0
|3.
|Гравильон Эндрю
|2
|1
|4.
|Лемуан Фабьен
|3
|0
|5.
|Буасгар Кентен
|3
|0
|6.
|Амель Пьер-Ив
|3
|0
|7.
|Лорьенте Арман
|3
|0
|8.
|Делаплас Жонатан
|1
|1
|9.
|Абергель Лоран
|2
|0
|10.
|Висса Йоан
|2
|0
|11.
|Мендес Убулан
|2
|0
|12.
|Морель Жереми
|1
|0
|13.
|Монкондю Томас
|1
|0
|14.
|Нарди Поль
|1
|0
|15.
|Чалоба Трево
|1
|0
|16.
|Диарра Стефан
|1
|0
|17.
|Уоджа Франклин
|1
|0
|18.
|Yoann Etienne
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Неймар
|4
|1
|2.
|Диалло Абду
|1
|2
|3.
|Верратти Марко
|4
|0
|4.
|Кимпембе Преснел
|4
|0
|5.
|Кюрзава Левен
|2
|1
|6.
|Паредес Леандро
|2
|1
|7.
|Дракслер Юлиан
|3
|0
|8.
|Дагба Колин
|3
|0
|9.
|Бернат Хуан
|2
|0
|10.
|Керер Тило
|2
|0
|11.
|Кин Мойзе
|2
|0
|12.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|13.
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|14.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|15.
|Рафинья Алькантара
|1
|0
|16.
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|17.
|Эррера Андер
|1
|0
|18.
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|19.
|Данилу Перейра
|1
|0
|20.
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|21.
|Баккер Митчел
|1
|0
|22.
|Пембеле Тимоте
|1
|0
|23.
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
|24.
|Фадига Бандиугу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лорьян
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|28.57% (6)
|ПСЖ
|8.33% (4)
|16.67% (8)
|14.58% (7)
|10.42% (5)
|18.75% (9)
|31.25% (15)
Предыдущие игры
Лорьян Последние 20 матчей: +4 =3 -13Лорьян 3:2 Дижон Бордо 2:1 Лорьян Лорьян 2:5 Монако Ницца 2:2 Лорьян
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =3 -3ПСЖ 4:0 Монпелье Анже 0:1 ПСЖ ПСЖ 2:1 Марсель ПСЖ 3:0 Брест
Последние игры между собой
Лорьян: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
ПСЖ: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Лорьян 0:1 ПСЖ Кубок ПСЖ 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:2 ПСЖ Лига 1 Лорьян 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:1 Лорьян Лига 1 ПСЖ 0:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:3 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 ПСЖ Лига 1 Лорьян 0:1 ПСЖ Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|22
|13
|7
|2
|46 - 20
|46
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|48 - 11
|45
|3.
|Лилль
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|36 - 15
|45
|4.
|Монако
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|42 - 30
|39
|5.
|Ренн
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|30 - 23
|36
|6.
|Ланс
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|32 - 31
|34
|7.
|Марсель
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|27 - 22
|32
|8.
|Бордо
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|26 - 24
|32
|9.
|Метц
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|23 - 18
|31
|10.
|Анже
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|26 - 33
|30
|11.
|Монпелье
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|34 - 41
|28
|12.
|Брест
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|31 - 37
|26
|13.
|Ницца
|0:1 Заявка
|21
|7
|5
|9
|23 - 29
|26
|14.
|Страсбург
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|30 - 33
|24
|15.
|Реймс
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 31
|24
|16.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|22
|5
|7
|10
|21 - 35
|22
|17.
|Нант
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|20 - 34
|18
|18.
|Лорьян
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|23 - 40
|15
|19.
|Ним
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|16 - 41
|15
|20.
|Дижон
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|15 - 30
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|29 - 5
|25
|2.
|Лион
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|3.
|Лилль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|20 - 7
|24
|4.
|Монако
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 14
|24
|5.
|Брест
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 16
|19
|6.
|Метц
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 10
|18
|7.
|Бордо
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 9
|18
|8.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|9.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|10.
|Ланс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|11.
|Реймс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|12.
|Анже
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|13.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|20 - 25
|13
|14.
|Нант
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 15
|12
|15.
|Страсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|16.
|Лорьян
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|17.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|18.
|Ницца
|0:1 Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 22
|8
|19.
|Дижон
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|4 - 11
|6
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 10
|22
|2.
|Лилль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 6
|20
|4.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|5.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|6.
|Ницца
|0:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|7.
|Марсель
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|8.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 20
|17
|9.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|10.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|11.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|12.
|Метц
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|13.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 19
|13
|14.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|15.
|Ним
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 18
|11
|16.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|19 - 20
|10
|17.
|Дижон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 19
|6
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лорьян» – «ПСЖ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лорьян» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСЖ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лорьян» – «ПСЖ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лорьян - ПСЖ
Исход игры
Лорьян
0% (0)
Ничья
1.5% (2)
ПСЖ
98.5% (132)
Тотал 2.5
Больше
64.39% (85)
Меньше
35.61% (47)
Обе команды забьют
Да
41.67% (55)
Нет
58.33% (77)
Популярный счёт
0:2 ПСЖ
32.1% (43)
1:3 ПСЖ
25.4% (34)
0:3 ПСЖ
22.4% (30)
1:2 ПСЖ
10.4% (14)
1:4 ПСЖ
3.7% (5)
0:1 ПСЖ
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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