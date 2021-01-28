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Лорьян
 
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Стадион:
ПСЖ

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Висса Йоан 5 (2) 0.25
2. Моффи Теремас 5 0.25
3. Амель Пьер-Ив 4 (1) 0.2
4. Грбич Адриан 3 (2) 0.15
5. Буасгар Кентен 1 0.05
6. Монкондю Томас 1 0.05
7. Чалоба Трево 1 0.05
8. Гравильон Эндрю 1 0.05
9. Лорьенте Арман 0 0
10. Делаплас Жонатан 0 0
11. Ле Фе Энцо 0 0
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 14 (4) 0.67
2. Кин Мойзе 9 0.43
3. Икарди Мауро 4 0.19
4. Неймар 4 (1) 0.19
5. Ди Мария Анхель 3 0.14
6. Сарабия Пабло 3 0.14
7. Дракслер Юлиан 2 0.1
8. Гуэйе Идрисса 2 0.1
9. Флоренци Алессандро 2 0.1
10. Дагба Колин 1 0.05
11. Кюрзава Левен 1 0.05
12. Эррера Андер 1 0.05
13. Маркиньос Маркос 1 0.05
14. Пембеле Тимоте 1 0.05
15. Рафинья Алькантара 0 0
16. Баккер Митчел 0 0
17. Верратти Марко 0 0

Карточки

Лорьян
# Игрок      
1. Лапорт Жульен 4 0
2. Ле Фе Энцо 4 0
3. Гравильон Эндрю 2 1
4. Лемуан Фабьен 3 0
5. Буасгар Кентен 3 0
6. Амель Пьер-Ив 3 0
7. Лорьенте Арман 3 0
8. Делаплас Жонатан 1 1
9. Абергель Лоран 2 0
10. Висса Йоан 2 0
11. Мендес Убулан 2 0
12. Морель Жереми 1 0
13. Монкондю Томас 1 0
14. Нарди Поль 1 0
15. Чалоба Трево 1 0
16. Диарра Стефан 1 0
17. Уоджа Франклин 1 0
18. Yoann Etienne 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Неймар 4 1
2. Диалло Абду 1 2
3. Верратти Марко 4 0
4. Кимпембе Преснел 4 0
5. Кюрзава Левен 2 1
6. Паредес Леандро 2 1
7. Дракслер Юлиан 3 0
8. Дагба Колин 3 0
9. Бернат Хуан 2 0
10. Керер Тило 2 0
11. Кин Мойзе 2 0
12. Сарабия Пабло 1 0
13. Ди Мария Анхель 1 0
14. Гуэйе Идрисса 1 0
15. Рафинья Алькантара 1 0
16. Флоренци Алессандро 1 0
17. Эррера Андер 1 0
18. Маркиньос Маркос 1 0
19. Данилу Перейра 1 0
20. Мбаппе Килиан 1 0
21. Баккер Митчел 1 0
22. Пембеле Тимоте 1 0
23. Руис-Атиль Кайс 1 0
24. Фадига Бандиугу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лорьян 9.52% (2) 14.29% (3) 9.52% (2) 19.05% (4) 19.05% (4) 28.57% (6)
 ПСЖ 8.33% (4) 16.67% (8) 14.58% (7) 10.42% (5) 18.75% (9) 31.25% (15)

Предыдущие игры

Лорьян Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Лорьян 3:2 Дижон Бордо 2:1 Лорьян Лорьян 2:5 Монако Ницца 2:2 Лорьян
Лорьян 0:3 Ренн ПСЖ 2:0 Лорьян Лорьян 3:0 Ним Анже 2:0 Лорьян Лорьян 0:1 Монпелье Лилль 4:0 Лорьян Лорьян 0:2 Нант Дижон 0:0 Лорьян Лорьян 0:1 Марсель Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:0 Лорьян Метц 3:1 Лорьян Лорьян 1:1 Лион Брест 3:2 Лорьян Лорьян 2:3 Ланс Лорьян 3:1 Ньор
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =3 -3
ПСЖ 4:0 Монпелье Анже 0:1 ПСЖ ПСЖ 2:1 Марсель ПСЖ 3:0 Брест
Сент-Этьен 1:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Страсбург Лилль 0:0 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лорьян ПСЖ 0:1 Лион ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир Монпелье 1:3 ПСЖ Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:2 Бордо ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Монако 3:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ренн РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Нант 0:3 ПСЖ Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон

Последние игры между собой

Лорьян: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
ПСЖ: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
ПСЖ 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:1 ПСЖ Кубок Лорьян 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 5:0 Лорьян Лига 1
Лорьян 0:1 ПСЖ Кубок ПСЖ 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:2 ПСЖ Лига 1 Лорьян 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:1 Лорьян Лига 1 ПСЖ 0:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:3 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 ПСЖ Лига 1 Лорьян 0:1 ПСЖ Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 14 3 4 48 - 11 45
2. Лилль Заявка 21 13 6 2 36 - 15 45
3. Лион Заявка 21 12 7 2 44 - 19 43
4. Монако Заявка 21 12 3 6 42 - 30 39
5. Ренн Заявка 21 10 6 5 30 - 23 36
6. Марсель Заявка 20 9 5 6 27 - 22 32
7. Бордо Заявка 21 9 5 7 25 - 22 32
8. Ланс Заявка 21 9 4 8 30 - 30 31
9. Метц Заявка 21 8 7 6 23 - 18 31
10. Анже Заявка 21 9 3 9 26 - 33 30
11. Монпелье Заявка 21 8 4 9 33 - 39 28
12. Ницца Заявка 20 7 5 8 23 - 28 26
13. Брест Заявка 21 8 2 11 31 - 37 26
14. Страсбург Заявка 21 7 3 11 30 - 33 24
15. Реймс Заявка 21 6 6 9 29 - 31 24
16. Сент-Этьен Заявка 21 4 7 10 20 - 35 19
17. Нант Заявка 21 3 9 9 20 - 34 18
18. Лорьян Заявка 20 4 3 13 23 - 40 15
19. Ним Заявка 20 4 3 13 16 - 41 15
20. Дижон Заявка 21 2 9 10 15 - 30 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 8 1 2 29 - 5 25
2. Лилль Заявка 11 7 3 1 20 - 7 24
3. Монако Заявка 11 7 3 1 26 - 14 24
4. Лион Заявка 10 6 3 1 22 - 9 21
5. Брест Заявка 10 6 1 3 20 - 16 19
6. Метц Заявка 11 5 3 3 14 - 10 18
7. Бордо Заявка 11 5 3 3 12 - 9 18
8. Ренн Заявка 11 5 2 4 14 - 14 17
9. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
10. Ланс Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
11. Реймс Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
12. Анже Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
13. Монпелье Заявка 11 4 1 6 19 - 23 13
14. Нант Заявка 10 2 6 2 11 - 15 12
15. Страсбург Заявка 10 3 2 5 12 - 14 11
16. Лорьян Заявка 10 3 1 6 14 - 19 10
17. Сент-Этьен Заявка 10 2 4 4 9 - 16 10
18. Ницца Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
19. Дижон Заявка 11 0 6 5 4 - 11 6
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
2. Лилль Заявка 10 6 3 1 16 - 8 21
3. ПСЖ Заявка 10 6 2 2 19 - 6 20
4. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
5. Ницца Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
6. Марсель Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
7. Ланс Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
8. Анже Заявка 11 5 2 4 17 - 20 17
9. Монако Заявка 10 5 0 5 16 - 16 15
10. Монпелье Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
11. Бордо Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
12. Метц Заявка 10 3 4 3 9 - 8 13
13. Страсбург Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
14. Ним Заявка 10 3 2 5 7 - 18 11
15. Реймс Заявка 11 2 4 5 19 - 20 10
16. Дижон Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
17. Сент-Этьен Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
18. Брест Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
19. Нант Заявка 11 1 3 7 9 - 19 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лорьян - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 января 2021, осталось 2 дня 14 часов 23 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Лорьян 0% (0)
    X 5.9% (3)
    ПСЖ 94.1% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лорьян
    Ничья
    ПСЖ
    17.25
    8.60
    1.19
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 12.50 8.00 1.18
    Бонус: 5 000 ₽ 17.25 8.60 1.16
    Бонус: 5 000 ₽ 16.50 8.60 1.16
      13.88 8.48 1.19

    Самый высокий коэффициент на матч «Лорьян» – «ПСЖ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лорьян» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСЖ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лорьян» – «ПСЖ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    6.40 1.07 5.65 1.11 3.10 1.35 2.53 1.52 1.95 1.95 1.56 2.43 1.38 2.94 1.18 4.40 1.13 4.85 1.04 8.00
    14.00 0.00 6.60 1.09 5.70 1.12 3.20 1.35 2.55 1.51 2.15 1.75 1.94 1.92 1.76 2.14 1.58 2.48 1.40 3.00 1.20 4.50 1.16 4.90 1.06 8.10 1.05 8.70 1.01 14.50
    7.85 1.10 3.41 1.34 2.70 1.51 2.22 1.71 1.95 1.93 1.76 2.15 1.56 2.53 1.39 3.11 1.16 5.75
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    4.65 1.20 3.20 1.35 1.85 1.95 1.39 3.00 1.25 3.95
    3.10 1.37 1.82 1.98 1.37 3.10
    3.27 1.37 2.25 1.70 1.86 2.03 1.61 2.42 1.37 3.28
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    5.85 1.13 4.95 1.18 2.36 1.59 1.76 2.06 1.44 2.77 1.19 4.80
    2.37 1.53 1.77 1.98 1.45 2.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.07 1.74
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.60 1.27
    Где смотреть матч Лорьян - ПСЖ онлайн

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    Прогнозы на матч Лорьян - ПСЖ

    Исход игры
    Лорьян
    0% (0)
    Ничья
    5.9% (3)
    ПСЖ
    94.1% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    68% (34)
    Меньше
    32% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    48% (24)
    Нет
    52% (26)
    Популярный счёт
    0:3 ПСЖ
    25.5% (13)
    0:2 ПСЖ
    25.5% (13)
    1:3 ПСЖ
    19.6% (10)
    1:2 ПСЖ
    17.6% (9)
    1:1 Ничья
    5.9% (3)
    1:4 ПСЖ
    3.9% (2)
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