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  2. Матчи
  3. Франция
Дижон
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Лион
0' 15'
1
Расьоппи
Антони
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
5
Кулибали
Сену
3
Музинга
Нгонда
22
Ндонг
Ибраим
24
Лаутоа
Веслей
6
Шейх
Пап
7
Саммаритано
Фредерик
11
Конате
Мусса
8
Эбимбе
Эрик
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
6
Фильо
Марсело
2
Диоманде
Синали
27
Корне
Максвелл
12
Пакета
Лукас
39
Бруно
Моура
8
Ауа
Уссем
11
Кадевере
Тино
10
Депай
Мемфис
7
Экамби
Карл
Токо
Дижон
4-3-3
Лион
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальде Мама 6 0.26
2. Конате Мусса 3 0.13
3. Манга Экеле 2 0.09
4. Эбимбе Эрик 1 0.04
5. Шедлер Орельен 1 0.04
6. Кулибали Сену 1 0.04
7. Музинга Нгонда 1 0.04
8. Целина Берсант 0 0
9. Шуиар Мунир 0 0
10. Саммаритано Фредерик 0 0
11. Ндонг Ибраим 0 0
12. Ассале Рожер 0 0
13. Боэ Саша 0 0
Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 11 (6) 0.48
2. Экамби Карл Токо 10 0.43
3. Кадевере Тино 9 0.39
4. Ауа Уссем 3 (2) 0.13
5. Дюбуа Лео 2 0.09
6. Фильо Марсело 2 0.09
7. Корне Максвелл 1 0.04
8. Пакета Лукас 1 0.04
9. Бруно Моура 1 0.04
10. Денайер Джейсон 1 0.04
11. Дембеле Мусса II 1 0.04

Карточки

Дижон
# Игрок      
1. Шейх Пап 5 0
2. Шафик Фуад 4 0
3. Ндонг Ибраим 4 0
4. Панзо Джонатан 4 0
5. Саммаритано Фредерик 3 0
6. Конате Мусса 3 0
7. Целина Берсант 3 0
8. Шуиар Мунир 3 0
9. Музинга Нгонда 3 0
10. Альягбе Сатурнин 2 0
11. Бальде Мама 2 0
12. Эбимбе Эрик 2 0
13. Ассале Рожер 0 1
14. Манга Экеле 1 0
15. Лаутоа Веслей 1 0
16. Мари Жордан 1 0
17. Шедлер Орельен 1 0
18. Боэ Саша 1 0
19. Нуншиль Ахмад 1 0
Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 4 1
2. Мендес Тьяго 4 1
3. Корне Максвелл 5 0
4. Бруно Моура 4 0
5. Ауа Уссем 2 1
6. Дюбуа Лео 3 0
7. Экамби Карл Токо 3 0
8. Дембеле Мусса II 3 0
9. Пакета Лукас 3 0
10. Шерки Райан 1 1
11. Де Шильо Маттиа 2 0
12. Кадевере Тино 2 0
13. Бар Мельвен 0 1
14. Лопеш Антони 1 0
15. Депай Мемфис 1 0
16. Андерсен Йоаким 1 0
17. Какере Максанс 1 0
18. Лукас Жан 1 0
19. Диоманде Синали 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дижон 20% (3) 6.67% (1) 20% (3) 20% (3) 20% (3) 13.33% (2)
 Лион 7.14% (3) 11.9% (5) 33.33% (14) 11.9% (5) 21.43% (9) 14.29% (6)

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: +2 =9 -9
Лилль 1:0 Дижон Лорьян 3:2 Дижон Дижон 1:1 Страсбург Дижон 0:0 Марсель
Реймс 0:0 Дижон Ним 1:3 Дижон Дижон 0:1 Монако Дижон 0:2 Лилль Нант 1:1 Дижон Дижон 0:0 Сент-Этьен Ницца 1:3 Дижон Дижон 0:1 Ланс Метц 1:1 Дижон Дижон 0:0 Лорьян ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Ренн Бордо 3:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье Страсбург 1:0 Дижон Дижон 0:2 Брест
Лион Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Лион 2:1 Бордо Сент-Этьен 0:5 Лион Лион 0:1 Метц Ренн 2:2 Лион
Лион 3:2 Ланс Лион 3:0 Нант Ницца 1:4 Лион Лион 2:2 Брест ПСЖ 0:1 Лион Метц 1:3 Лион Лион 3:0 Реймс Анже 0:1 Лион Лион 2:1 Сент-Этьен Лилль 1:1 Лион Лион 4:1 Монако Страсбург 2:3 Лион Лион 1:1 Марсель Лорьян 1:1 Лион Лион 0:0 Ним Монпелье 2:1 Лион

Последние игры между собой

Дижон: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Лион: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Лион 4:1 Дижон Лига 1 Лион 0:0 Дижон Лига 1 Лион 1:3 Дижон Лига 1 Дижон 0:3 Лион Лига 1
Дижон 2:5 Лион Лига 1 Лион 3:3 Дижон Лига 1 Лион 4:2 Дижон Лига 1 Дижон 4:2 Лион Лига 1 Лион 3:1 Дижон Лига 1 Дижон 1:2 Лион Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 23 15 6 2 40 - 15 51
2. Лион 0:0 Заявка 23 13 8 2 46 - 20 47
3. ПСЖ 0:0 Заявка 23 14 4 5 50 - 14 46
4. Монако 0:0 Заявка 23 13 4 6 44 - 31 43
5. Ренн Заявка 22 10 7 5 31 - 24 37
6. Ланс 0:0 Заявка 23 10 5 8 32 - 31 35
7. Метц Заявка 23 9 8 6 28 - 21 35
8. Анже Заявка 23 10 4 9 29 - 34 34
9. Марсель 0:0 Заявка 21 9 6 6 27 - 22 33
10. Бордо Заявка 23 9 5 9 26 - 27 32
11. Монпелье Заявка 23 8 5 10 35 - 42 29
12. Реймс Заявка 23 7 7 9 30 - 31 28
13. Ницца 0:0 Заявка 22 7 6 9 23 - 29 27
14. Брест Заявка 23 8 3 12 35 - 43 27
15. Страсбург Заявка 23 7 4 12 32 - 36 25
16. Сент-Этьен 0:0 Заявка 23 5 8 10 21 - 35 23
17. Лорьян Заявка 22 5 4 13 27 - 43 19
18. Нант 0:0 Заявка 23 3 10 10 21 - 36 19
19. Ним 0:0 Заявка 22 4 4 14 17 - 44 16
20. Дижон 0:0 Заявка 23 2 10 11 15 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
2. ПСЖ 0:0 Заявка 12 8 2 2 29 - 5 26
3. Монако 0:0 Заявка 12 7 4 1 26 - 14 25
4. Лион 0:0 Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
5. Брест Заявка 11 6 1 4 22 - 20 19
6. Метц Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7. Ренн Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
8. Бордо Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
9. Анже Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
10. Марсель 0:0 Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
11. Ланс 0:0 Заявка 11 4 3 4 15 - 15 15
12. Реймс Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
13. Лорьян Заявка 11 4 1 6 17 - 21 13
14. Монпелье Заявка 12 4 1 7 20 - 25 13
15. Нант 0:0 Заявка 11 2 6 3 12 - 17 12
16. Страсбург Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
17. Сент-Этьен 0:0 Заявка 11 2 5 4 9 - 16 11
18. Ницца 0:0 Заявка 11 2 2 7 10 - 22 8
19. Дижон 0:0 Заявка 12 0 7 5 4 - 11 7
20. Ним 0:0 Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 11 7 3 1 19 - 8 24
2. Лион 0:0 Заявка 12 6 5 1 22 - 10 23
3. ПСЖ 0:0 Заявка 11 6 2 3 21 - 9 20
4. Ланс 0:0 Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
5. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
6. Ницца 0:0 Заявка 11 5 4 2 13 - 7 19
7. Монако 0:0 Заявка 11 6 0 5 18 - 17 18
8. Марсель 0:0 Заявка 11 5 3 3 12 - 10 18
9. Анже Заявка 12 5 3 4 17 - 20 18
10. Метц Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
11. Монпелье Заявка 11 4 4 3 15 - 17 16
12. Бордо Заявка 11 4 2 5 14 - 15 14
13. Страсбург Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
14. Реймс Заявка 12 3 4 5 20 - 20 13
15. Сент-Этьен 0:0 Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
16. Ним 0:0 Заявка 12 3 3 6 8 - 21 12
17. Дижон 0:0 Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
18. Брест Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
19. Нант 0:0 Заявка 12 1 4 7 9 - 19 7
20. Лорьян Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 15'
    Контроль мяча: Дижон: 35%, Лион: 65%.
  • 14'
    Ндонг Ибраим из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 14'
    Дижон начинает контратаку
  • 14'
    Лион пытается что-то создать.
  • 13'
    Лион контролирует мяч.
  • 12'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Лион контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    12'
    Эбимбе Эрик из команды Дижон играет слишком грубо. Корне Максвелл оказался на газоне.
  • 11'
    Лион контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Эбимбе Эрик из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Бруно Моура
  • 11'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 10'
    Саммаритано Фредерик из команды Дижон нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
  • 10'
    Контроль мяча: Дижон: 40%, Лион: 60%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Синали Диоманде наказан за толчок Конате Мусса
  • 9'
    Бруно Моура из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 9'
    Лион контролирует мяч.
  • 9'
    Эбимбе Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 8'
    Экамби Карл Токо пробует нанести удар издали, но Расьоппи Антони ловит мяч
  • 8'
    Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    8'
    Депай Мемфис из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
  • 7'
    Музинга Нгонда предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 7'
    Лион пытается что-то создать.
  • 6'
    Лион контролирует мяч.
  • 6'
    Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Игрок из команды Лион вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 5'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Дижон: 40%, Лион: 60%.
  • 4'
    Матч возобновлен
  • 4'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    4'
    Ауа Уссем из команды Лион опасно и грубо сыграл. Манга Экеле пострадал.
  • 3'
    Матч возобновлен
  • 3'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    3'
    Эбимбе Эрик из команды Дижон толкнул локтем оппонента. Это Корне Максвелл заработал фол
  • 2'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Дижон контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Ндонг Ибраим из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Ауа Уссем
  • 1'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Дижон начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Дижон 0.7% (1)
X 3.5% (5)
Лион 95.8% (136)
Все прогнозы
1.64 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дижон
Ничья
Лион
9.50
6.20
1.34
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.00 6.00 1.30
Бонус: 10 000 ₽ 8.60 5.40 1.34
Бонус: 5 000 ₽ 10.25 6.15 1.28
Бонус: 5 000 ₽ 9.50 6.20 1.30
  8.91 5.93 1.30

Самый высокий коэффициент на матч «Дижон» – «Лион» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дижон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лион» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дижон» – «Лион», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.20 1.17 2.49 1.54 1.97 1.85 1.61 2.34 1.25 4.00 1.09 7.40
11.75 1.00 5.75 1.09 5.00 1.14 2.82 1.41 2.30 1.62 1.82 2.10 1.44 2.79 1.32 3.26 1.14 5.05 1.10 5.55 1.02 9.30
18.00 0.00 15.00 1.02 5.50 1.11 4.80 1.17 2.85 1.42 2.18 1.73 2.20 1.72 1.91 1.88 1.73 2.18 1.40 2.80 1.32 3.55 1.14 5.50 1.13 6.10 1.04 9.60 1.03 9.80
6.13 1.15 2.75 1.46 2.83 1.46 2.55 1.54 2.24 1.68 1.94 1.93 1.74 2.14 1.57 2.45 1.28 3.85 1.11 7.48
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.55 1.27 2.46 1.51 1.61 2.24 1.16 4.80
4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.30 1.23 4.20
2.85 1.42 1.73 2.11 1.31 3.45
3.43 1.32 2.75 1.47 2.01 1.85 1.69 2.22 1.48 2.72
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.00 1.15 2.03 1.73 1.51 2.46 1.31 3.25
5.85 1.13 4.30 1.22 2.22 1.66 1.64 2.26 1.39 3.00 1.15 5.40
3.30 1.28 2.17 1.64 1.62 2.14 1.40 2.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.89
1.81 2.00
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
3.00 1.36
Где смотреть матч Дижон 0:0 Лион онлайн

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Прогнозы на матч Дижон 0:0 Лион

Исход игры
Дижон
0.7% (1)
Ничья
3.5% (5)
Лион
95.8% (136)
Тотал 2.5
Больше
43.97% (62)
Меньше
56.03% (79)
Обе команды забьют
Да
43.26% (61)
Нет
56.74% (80)
Популярный счёт
0:2 Лион
38% (54)
1:2 Лион
28.2% (40)
0:1 Лион
14.8% (21)
1:3 Лион
9.9% (14)
0:3 Лион
3.5% (5)
1:1 Ничья
2.8% (4)
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