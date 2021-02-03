Дижон
0:1
Конец матча
Стадион: Стад Гастон Жерар
Лион
0:1
22' ГолПакета Лукас
61' Желтая карточкаШуиар Мунир
74' Желтая карточкаКулибали Сену
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
22
Ндонг
Ибраим
6
Шейх
Пап
11
Конате
Мусса
14
Дюбуа
Лео
12
Пакета
Лукас
39
Бруно
Моура
10
Депай
Мемфис
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
-
6 Шейх ПапПолузащитник
- Нападающий
-
11 Конате МуссаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Чала АнибальЗащитник
- Защитник
-
2 Боэ СашаЗащитник
-
29 Добре МихайПолузащитник
-
21 Шуиар МунирПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
-
17 Бальде МамаНападающий
-
Главный тренер: David Linares
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Пакета ЛукасПолузащитник
-
39 Бруно МоураПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Защитник
-
29 Сумаре ЯяПолузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Шерки РайанНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
22'
0:1
61'
74'
85'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
8 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 9
-
1 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бальде Мама
|6
|0.26
|2.
|Конате Мусса
|3
|0.13
|3.
|Манга Экеле
|2
|0.09
|4.
|Эбимбе Эрик
|1
|0.04
|5.
|Шедлер Орельен
|1
|0.04
|6.
|Кулибали Сену
|1
|0.04
|7.
|Музинга Нгонда
|1
|0.04
|8.
|Целина Берсант
|0
|0
|9.
|Шуиар Мунир
|0
|0
|10.
|Саммаритано Фредерик
|0
|0
|11.
|Ндонг Ибраим
|0
|0
|12.
|Ассале Рожер
|0
|0
|13.
|Боэ Саша
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|11 (6)
|0.48
|2.
|Экамби Карл Токо
|10
|0.43
|3.
|Кадевере Тино
|9
|0.39
|4.
|Ауа Уссем
|3 (2)
|0.13
|5.
|Дюбуа Лео
|2
|0.09
|6.
|Пакета Лукас
|2
|0.09
|7.
|Фильо Марсело
|2
|0.09
|8.
|Корне Максвелл
|1
|0.04
|9.
|Бруно Моура
|1
|0.04
|10.
|Денайер Джейсон
|1
|0.04
|11.
|Дембеле Мусса II
|1
|0.04
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шейх Пап
|5
|0
|2.
|Шафик Фуад
|4
|0
|3.
|Ндонг Ибраим
|4
|0
|4.
|Шуиар Мунир
|4
|0
|5.
|Панзо Джонатан
|4
|0
|6.
|Саммаритано Фредерик
|3
|0
|7.
|Конате Мусса
|3
|0
|8.
|Целина Берсант
|3
|0
|9.
|Музинга Нгонда
|3
|0
|10.
|Альягбе Сатурнин
|2
|0
|11.
|Бальде Мама
|2
|0
|12.
|Эбимбе Эрик
|2
|0
|13.
|Ассале Рожер
|0
|1
|14.
|Манга Экеле
|1
|0
|15.
|Лаутоа Веслей
|1
|0
|16.
|Мари Жордан
|1
|0
|17.
|Шедлер Орельен
|1
|0
|18.
|Кулибали Сену
|1
|0
|19.
|Боэ Саша
|1
|0
|20.
|Нуншиль Ахмад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|4
|1
|2.
|Мендес Тьяго
|4
|1
|3.
|Корне Максвелл
|5
|0
|4.
|Бруно Моура
|4
|0
|5.
|Ауа Уссем
|2
|1
|6.
|Дюбуа Лео
|3
|0
|7.
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|8.
|Дембеле Мусса II
|3
|0
|9.
|Пакета Лукас
|3
|0
|10.
|Шерки Райан
|1
|1
|11.
|Де Шильо Маттиа
|2
|0
|12.
|Кадевере Тино
|2
|0
|13.
|Бар Мельвен
|0
|1
|14.
|Лопеш Антони
|1
|0
|15.
|Депай Мемфис
|1
|0
|16.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|17.
|Какере Максанс
|1
|0
|18.
|Лукас Жан
|1
|0
|19.
|Диоманде Синали
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дижон
|20% (3)
|6.67% (1)
|20% (3)
|20% (3)
|20% (3)
|13.33% (2)
|Лион
|6.98% (3)
|13.95% (6)
|32.56% (14)
|11.63% (5)
|20.93% (9)
|13.95% (6)
Предыдущие игры
Дижон Последние 20 матчей: +2 =9 -9Лилль 1:0 Дижон Лорьян 3:2 Дижон Дижон 1:1 Страсбург Дижон 0:0 Марсель
Лион Последние 20 матчей: +12 =6 -2Лион 2:1 Бордо Сент-Этьен 0:5 Лион Лион 0:1 Метц Ренн 2:2 Лион
Последние игры между собой
Дижон: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Лион: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|23
|15
|6
|2
|40 - 15
|51
|2.
|Лион
|Заявка
|23
|14
|7
|2
|47 - 20
|49
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|53 - 14
|48
|4.
|Монако
|Заявка
|23
|14
|3
|6
|46 - 32
|45
|5.
|Ренн
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|31 - 24
|37
|6.
|Ланс
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|34 - 33
|35
|7.
|Метц
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|28 - 21
|35
|8.
|Анже
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|29 - 34
|34
|9.
|Марсель
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|29 - 24
|33
|10.
|Бордо
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|26 - 27
|32
|11.
|Монпелье
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|35 - 42
|29
|12.
|Реймс
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|30 - 31
|28
|13.
|Брест
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|35 - 43
|27
|14.
|Ницца
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|24 - 31
|26
|15.
|Страсбург
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|32 - 36
|25
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|22 - 36
|23
|17.
|Лорьян
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|27 - 43
|19
|18.
|Нант
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|22 - 37
|19
|19.
|Ним
|Заявка
|22
|4
|3
|15
|17 - 47
|15
|20.
|Дижон
|Заявка
|23
|2
|9
|12
|15 - 32
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|32 - 5
|28
|2.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|3.
|Монако
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 15
|27
|4.
|Лион
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|5.
|Брест
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 20
|19
|6.
|Метц
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|7.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|8.
|Бордо
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|10.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|11.
|Ланс
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 17
|15
|12.
|Реймс
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|13.
|Лорьян
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|17 - 21
|13
|14.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|20 - 25
|13
|15.
|Нант
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 17
|12
|16.
|Страсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 17
|11
|18.
|Ницца
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 22
|8
|19.
|Дижон
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|4 - 12
|6
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|2.
|Лилль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 8
|24
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 9
|20
|4.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|5.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|6.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|18 - 17
|18
|7.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|8.
|Марсель
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 20
|18
|10.
|Метц
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|11.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 17
|16
|12.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|13.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 19
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 20
|13
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|16.
|Ним
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 24
|11
|17.
|Дижон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|19.
|Нант
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|20.
|Лорьян
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дижон» – «Лион» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дижон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лион» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дижон» – «Лион», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Дижон 0:1 Лион
Исход игры
Дижон
0.7% (1)
Ничья
3.5% (5)
Лион
95.8% (136)
Тотал 2.5
Больше
43.97% (62)
Меньше
56.03% (79)
Обе команды забьют
Да
43.26% (61)
Нет
56.74% (80)
Популярный счёт
0:2 Лион
38% (54)
1:2 Лион
28.2% (40)
0:1 Лион
14.8% (21)
1:3 Лион
9.9% (14)
0:3 Лион
3.5% (5)
1:1 Ничья
2.8% (4)
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