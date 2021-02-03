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Дижон
0:1
Конец матча

Стадион:
Лион
0'
0:1
22' Гол
Пакета Лукас
61' Желтая карточка
Шуиар Мунир
74' Желтая карточка
Кулибали Сену
90'+4
1
Расьоппи
Антони
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
5
Кулибали
Сену
3
Музинга
Нгонда
22
Ндонг
Ибраим
24
Лаутоа
Веслей
6
Шейх
Пап
7
Саммаритано
Фредерик
11
Конате
Мусса
8
Эбимбе
Эрик
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
6
Фильо
Марсело
2
Диоманде
Синали
27
Корне
Максвелл
12
Пакета
Лукас
39
Бруно
Моура
8
Ауа
Уссем
11
Кадевере
Тино
10
Депай
Мемфис
7
Экамби
Карл
Токо
Дижон
4-3-3
Лион
4-3-3

Ход матча

22'
0:1
Пакета Лукас
(Экамби Карл Токо)
46'
 
Де Шильо Маттиа
Корне Максвелл
59'
Целина Берсант
Шейх Пап
 
59'
Бальде Мама
Конате Мусса
 
59'
Шуиар Мунир
Саммаритано Фредерик
 
61'
Шуиар Мунир
 
63'
 
Мендес Тьяго
Бруно Моура
74'
Кулибали Сену
 
75'
 
Слимани Ислам
Экамби Карл Токо
76'
 
Какере Максанс
Ауа Уссем
80'
Мари Жордан
Лаутоа Веслей
 
85'
Боэ Саша
Эбимбе Эрик
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 9
  • 1 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальде Мама 6 0.26
2. Конате Мусса 3 0.13
3. Манга Экеле 2 0.09
4. Эбимбе Эрик 1 0.04
5. Шедлер Орельен 1 0.04
6. Кулибали Сену 1 0.04
7. Музинга Нгонда 1 0.04
8. Целина Берсант 0 0
9. Шуиар Мунир 0 0
10. Саммаритано Фредерик 0 0
11. Ндонг Ибраим 0 0
12. Ассале Рожер 0 0
13. Боэ Саша 0 0
Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 11 (6) 0.48
2. Экамби Карл Токо 10 0.43
3. Кадевере Тино 9 0.39
4. Ауа Уссем 3 (2) 0.13
5. Дюбуа Лео 2 0.09
6. Пакета Лукас 2 0.09
7. Фильо Марсело 2 0.09
8. Корне Максвелл 1 0.04
9. Бруно Моура 1 0.04
10. Денайер Джейсон 1 0.04
11. Дембеле Мусса II 1 0.04

Карточки

Дижон
# Игрок      
1. Шейх Пап 5 0
2. Шафик Фуад 4 0
3. Ндонг Ибраим 4 0
4. Шуиар Мунир 4 0
5. Панзо Джонатан 4 0
6. Саммаритано Фредерик 3 0
7. Конате Мусса 3 0
8. Целина Берсант 3 0
9. Музинга Нгонда 3 0
10. Альягбе Сатурнин 2 0
11. Бальде Мама 2 0
12. Эбимбе Эрик 2 0
13. Ассале Рожер 0 1
14. Манга Экеле 1 0
15. Лаутоа Веслей 1 0
16. Мари Жордан 1 0
17. Шедлер Орельен 1 0
18. Кулибали Сену 1 0
19. Боэ Саша 1 0
20. Нуншиль Ахмад 1 0
Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 4 1
2. Мендес Тьяго 4 1
3. Корне Максвелл 5 0
4. Бруно Моура 4 0
5. Ауа Уссем 2 1
6. Дюбуа Лео 3 0
7. Экамби Карл Токо 3 0
8. Дембеле Мусса II 3 0
9. Пакета Лукас 3 0
10. Шерки Райан 1 1
11. Де Шильо Маттиа 2 0
12. Кадевере Тино 2 0
13. Бар Мельвен 0 1
14. Лопеш Антони 1 0
15. Депай Мемфис 1 0
16. Андерсен Йоаким 1 0
17. Какере Максанс 1 0
18. Лукас Жан 1 0
19. Диоманде Синали 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дижон 20% (3) 6.67% (1) 20% (3) 20% (3) 20% (3) 13.33% (2)
 Лион 6.98% (3) 13.95% (6) 32.56% (14) 11.63% (5) 20.93% (9) 13.95% (6)

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: +2 =9 -9
Лилль 1:0 Дижон Лорьян 3:2 Дижон Дижон 1:1 Страсбург Дижон 0:0 Марсель
Реймс 0:0 Дижон Ним 1:3 Дижон Дижон 0:1 Монако Дижон 0:2 Лилль Нант 1:1 Дижон Дижон 0:0 Сент-Этьен Ницца 1:3 Дижон Дижон 0:1 Ланс Метц 1:1 Дижон Дижон 0:0 Лорьян ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Ренн Бордо 3:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье Страсбург 1:0 Дижон Дижон 0:2 Брест
Лион Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Лион 2:1 Бордо Сент-Этьен 0:5 Лион Лион 0:1 Метц Ренн 2:2 Лион
Лион 3:2 Ланс Лион 3:0 Нант Ницца 1:4 Лион Лион 2:2 Брест ПСЖ 0:1 Лион Метц 1:3 Лион Лион 3:0 Реймс Анже 0:1 Лион Лион 2:1 Сент-Этьен Лилль 1:1 Лион Лион 4:1 Монако Страсбург 2:3 Лион Лион 1:1 Марсель Лорьян 1:1 Лион Лион 0:0 Ним Монпелье 2:1 Лион

Последние игры между собой

Дижон: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Лион: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Лион 4:1 Дижон Лига 1 Лион 0:0 Дижон Лига 1 Лион 1:3 Дижон Лига 1 Дижон 0:3 Лион Лига 1
Дижон 2:5 Лион Лига 1 Лион 3:3 Дижон Лига 1 Лион 4:2 Дижон Лига 1 Дижон 4:2 Лион Лига 1 Лион 3:1 Дижон Лига 1 Дижон 1:2 Лион Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 23 15 6 2 40 - 15 51
2. Лион Заявка 23 14 7 2 47 - 20 49
3. ПСЖ Заявка 23 15 3 5 53 - 14 48
4. Монако Заявка 23 14 3 6 46 - 32 45
5. Ренн Заявка 22 10 7 5 31 - 24 37
6. Ланс Заявка 23 10 5 8 34 - 33 35
7. Метц Заявка 23 9 8 6 28 - 21 35
8. Анже Заявка 23 10 4 9 29 - 34 34
9. Марсель Заявка 21 9 6 6 29 - 24 33
10. Бордо Заявка 23 9 5 9 26 - 27 32
11. Монпелье Заявка 23 8 5 10 35 - 42 29
12. Реймс Заявка 23 7 7 9 30 - 31 28
13. Брест Заявка 23 8 3 12 35 - 43 27
14. Ницца Заявка 22 7 5 10 24 - 31 26
15. Страсбург Заявка 23 7 4 12 32 - 36 25
16. Сент-Этьен Заявка 23 5 8 10 22 - 36 23
17. Лорьян Заявка 22 5 4 13 27 - 43 19
18. Нант Заявка 23 3 10 10 22 - 37 19
19. Ним Заявка 22 4 3 15 17 - 47 15
20. Дижон Заявка 23 2 9 12 15 - 32 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 9 1 2 32 - 5 28
2. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
3. Монако Заявка 12 8 3 1 28 - 15 27
4. Лион Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
5. Брест Заявка 11 6 1 4 22 - 20 19
6. Метц Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7. Ренн Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
8. Бордо Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
9. Анже Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
10. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
11. Ланс Заявка 11 4 3 4 17 - 17 15
12. Реймс Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
13. Лорьян Заявка 11 4 1 6 17 - 21 13
14. Монпелье Заявка 12 4 1 7 20 - 25 13
15. Нант Заявка 11 2 6 3 12 - 17 12
16. Страсбург Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
17. Сент-Этьен Заявка 11 2 5 4 10 - 17 11
18. Ницца Заявка 11 2 2 7 10 - 22 8
19. Дижон Заявка 12 0 6 6 4 - 12 6
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 12 7 4 1 23 - 10 25
2. Лилль Заявка 11 7 3 1 19 - 8 24
3. ПСЖ Заявка 11 6 2 3 21 - 9 20
4. Ланс Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
5. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
6. Монако Заявка 11 6 0 5 18 - 17 18
7. Ницца Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
8. Марсель Заявка 11 5 3 3 14 - 12 18
9. Анже Заявка 12 5 3 4 17 - 20 18
10. Метц Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
11. Монпелье Заявка 11 4 4 3 15 - 17 16
12. Бордо Заявка 11 4 2 5 14 - 15 14
13. Страсбург Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
14. Реймс Заявка 12 3 4 5 20 - 20 13
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
16. Ним Заявка 12 3 2 7 8 - 24 11
17. Дижон Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
18. Брест Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
19. Нант Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Лорьян Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Дижон 0.7% (1)
X 3.5% (5)
Лион 95.8% (136)
Все прогнозы
1.64 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 100.00 9.00 1.13
Бонус: 10 000 ₽ 8.60 5.40 1.34
Бонус: 5 000 ₽ 10.25 6.15 1.28
Бонус: 5 000 ₽ 68.00 9.00 1.11
  23.70 8.65 1.12

Самый высокий коэффициент на матч «Дижон» – «Лион» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дижон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лион» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дижон» – «Лион», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.20 1.17 2.49 1.54 1.97 1.85 1.61 2.34 1.25 4.00 1.09 7.40
11.75 1.00 5.75 1.09 5.00 1.14 2.82 1.41 2.30 1.62 1.82 2.10 1.44 2.79 1.32 3.26 1.14 5.05 1.10 5.55 1.02 9.30
18.00 0.00 15.00 1.02 1.77 2.04 1.19 4.60 1.11 6.50 2.18 1.73 1.15 5.30 1.91 1.88 1.11 6.50 1.02 13.00 1.01 15.00 1.03 12.00 1.02 13.00 1.04 9.60 1.03 9.80
1.50 2.66 1.28 3.78 1.77 2.10 1.48 2.71 1.34 3.30 1.91 1.95 1.59 2.42 1.43 2.88 1.50 2.67 2.03 1.83 1.78 2.09 1.61 2.37 1.28 3.85 1.11 7.48
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.55 1.27 2.46 1.51 1.61 2.24 1.16 4.80
4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.30 1.23 4.20
2.63 1.48 1.68 2.18 1.31 2.52 1.09 7.20 1.05 9.50
3.43 1.32 2.75 1.47 2.01 1.85 1.27 3.82 1.14 5.89 1.53 2.57 1.35 3.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.00 1.15 2.03 1.73 1.51 2.46 1.31 3.25
5.85 1.13 4.30 1.22 2.22 1.66 1.64 2.26 1.39 3.00 1.15 5.40
3.30 1.28 2.17 1.64 1.62 2.14 1.40 2.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.89
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
3.00 1.36
Где смотреть матч Дижон 0:1 Лион онлайн

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Прогнозы на матч Дижон 0:1 Лион

Исход игры
Дижон
0.7% (1)
Ничья
3.5% (5)
Лион
95.8% (136)
Тотал 2.5
Больше
43.97% (62)
Меньше
56.03% (79)
Обе команды забьют
Да
43.26% (61)
Нет
56.74% (80)
Популярный счёт
0:2 Лион
38% (54)
1:2 Лион
28.2% (40)
0:1 Лион
14.8% (21)
1:3 Лион
9.9% (14)
0:3 Лион
3.5% (5)
1:1 Ничья
2.8% (4)
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