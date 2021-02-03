12
Кайо
Энрике
22
Фофана
Юссуф
37
Диоп
Софьян
13
Камара
Ассан
14
Ндой
Дан
11
Гуйри
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манноне ВитоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Агилар РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Камара АссанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ндой ДанНападающий
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Лопеш РониНападающий
-
Главный тренер: Adrian Ursea
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фолланд Кевин
|11
|0.48
|2.
|Бен-Йеддер Виссам
|9 (5)
|0.39
|3.
|Диоп Софьян
|5
|0.22
|4.
|Марипан Гильермо
|4
|0.17
|5.
|Дисаси Аксель
|3
|0.13
|6.
|Желсон Мартиньш
|2
|0.09
|7.
|Йоветич Стеван
|2
|0.09
|8.
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.09
|9.
|Головин Александр
|1
|0.04
|10.
|Агилар Рубен
|1
|0.04
|11.
|Чуамени Орельен
|1
|0.04
|12.
|Фабрегас Сеск
|1 (1)
|0.04
|13.
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.04
|14.
|Жеббель Виллем
|1
|0.04
|15.
|Кайо Энрике
|0
|0
|16.
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|17.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|18.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|19.
|Фофана Юссуф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|6 (2)
|0.27
|2.
|Лис-Мелу Пьерр
|3 (1)
|0.14
|3.
|Дольберг Каспер
|3 (1)
|0.14
|4.
|Данте Бонфим
|2
|0.09
|5.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0.05
|6.
|Лопеш Рони
|1
|0.05
|7.
|Будауи Хишем
|1
|0.05
|8.
|Ндой Дан
|1
|0.05
|9.
|Клод-Морис Алексис
|1
|0.05
|10.
|Лотомба Жордан
|1
|0.05
|11.
|Маолида Мизиан
|1
|0.05
|12.
|Аталь Юсеф
|1
|0.05
|13.
|Тюрам Кефрен
|1
|0.05
|14.
|Камара Ассан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фофана Юссуф
|7
|1
|2.
|Дисаси Аксель
|3
|2
|3.
|Агилар Рубен
|6
|0
|4.
|Чуамени Орельен
|4
|1
|5.
|Фолланд Кевин
|3
|0
|6.
|Желсон Мартиньш
|3
|0
|7.
|Жеббель Виллем
|3
|0
|8.
|Диоп Софьян
|3
|0
|9.
|Фабрегас Сеск
|2
|0
|10.
|Сидибе Джибриль
|2
|0
|11.
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|12.
|Марипан Гильермо
|2
|0
|13.
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|14.
|Дьятта Крепен
|2
|0
|15.
|Матсима Крислен
|2
|0
|16.
|Матазо Элио
|0
|1
|17.
|Головин Александр
|1
|0
|18.
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|19.
|Флорентину
|1
|0
|20.
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0
|21.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Будауи Хишем
|7
|0
|2.
|Шнайдерлин Морган
|4
|1
|3.
|Бамбу Робсон
|3
|1
|4.
|Гуйри Амин
|4
|0
|5.
|Лотомба Жордан
|3
|0
|6.
|Нсоки Стенли
|3
|0
|7.
|Данте Бонфим
|2
|0
|8.
|Камара Ассан
|2
|0
|9.
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0
|10.
|Данило Барбоза
|2
|0
|11.
|Дольберг Каспер
|2
|0
|12.
|Тюрам Кефрен
|2
|0
|13.
|Лопеш Рони
|1
|0
|14.
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|15.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|16.
|Маю Хишам
|1
|0
|17.
|Маолида Мизиан
|1
|0
|18.
|Пельмар Анди
|1
|0
|19.
|Салиба Вильям
|1
|0
|20.
|Сильвестр Эдди
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монако
|11.36% (5)
|15.91% (7)
|13.64% (6)
|20.45% (9)
|20.45% (9)
|18.18% (8)
|Ницца
|8.7% (2)
|26.09% (6)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: +12 =2 -6Нант 1:2 Монако Монако 3:1 Марсель Монпелье 2:3 Монако Монако 3:0 Анже
Ницца Последние 20 матчей: +4 =4 -12Ницца 0:1 Сент-Этьен Ланс 0:1 Ницца Ницца 0:3 Бордо Метц 1:1 Ницца
Последние игры между собой
Монако: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Ницца: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Ницца 2:0 Монако Лига 1 Монако 1:1 Ницца Лига 1 Монако 2:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Монако Кубок лиги Ницца 4:0 Монако Лига 1 Монако 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 4:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Монако Лига 1 Ницца 0:1 Монако Лига 1 Монако 0:1 Ницца Лига 1 Монако 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 0:1 Монако Кубок Ницца 0:3 Монако Лига 1 Ницца 3:2 Монако Лига 1 Монако 1:1 Ницца Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|23
|15
|6
|2
|40 - 15
|51
|2.
|Лион
|0:0 Заявка
|23
|13
|8
|2
|46 - 20
|47
|3.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|23
|14
|4
|5
|50 - 14
|46
|4.
|Монако
|0:0 Заявка
|23
|13
|4
|6
|44 - 31
|43
|5.
|Ренн
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|31 - 24
|37
|6.
|Ланс
|0:0 Заявка
|23
|10
|5
|8
|32 - 31
|35
|7.
|Метц
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|28 - 21
|35
|8.
|Анже
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|29 - 34
|34
|9.
|Марсель
|0:0 Заявка
|21
|9
|6
|6
|27 - 22
|33
|10.
|Бордо
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|26 - 27
|32
|11.
|Монпелье
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|35 - 42
|29
|12.
|Реймс
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|30 - 31
|28
|13.
|Ницца
|0:0 Заявка
|22
|7
|6
|9
|23 - 29
|27
|14.
|Брест
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|35 - 43
|27
|15.
|Страсбург
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|32 - 36
|25
|16.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|23
|5
|8
|10
|21 - 35
|23
|17.
|Лорьян
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|27 - 43
|19
|18.
|Нант
|0:0 Заявка
|23
|3
|10
|10
|21 - 36
|19
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|22
|4
|4
|14
|17 - 44
|16
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|23
|2
|10
|11
|15 - 31
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 5
|26
|3.
|Монако
|0:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|26 - 14
|25
|4.
|Лион
|0:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|5.
|Брест
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 20
|19
|6.
|Метц
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|7.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|8.
|Бордо
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|10.
|Марсель
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|11.
|Ланс
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|12.
|Реймс
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|13.
|Лорьян
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|17 - 21
|13
|14.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|20 - 25
|13
|15.
|Нант
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 17
|12
|16.
|Страсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|17.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 16
|11
|18.
|Ницца
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 22
|8
|19.
|Дижон
|0:0 Заявка
|12
|0
|7
|5
|4 - 11
|7
|20.
|Ним
|0:0 Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 8
|24
|2.
|Лион
|0:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 10
|23
|3.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 9
|20
|4.
|Ланс
|0:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|5.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|6.
|Ницца
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|13 - 7
|19
|7.
|Монако
|0:0 Заявка
|11
|6
|0
|5
|18 - 17
|18
|8.
|Марсель
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 10
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 20
|18
|10.
|Метц
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|11.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 17
|16
|12.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|13.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 19
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 20
|13
|15.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|16.
|Ним
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 21
|12
|17.
|Дижон
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|19.
|Нант
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 19
|7
|20.
|Лорьян
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Монако» – «Ницца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монако» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ницца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монако» – «Ницца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Монако 0:0 Ницца
Исход игры
Монако
95.8% (136)
Ничья
2.8% (4)
Ницца
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
65.25% (92)
Меньше
34.75% (49)
Обе команды забьют
Да
64.54% (91)
Нет
35.46% (50)
Популярный счёт
2:1 Монако
45.1% (64)
2:0 Монако
21.8% (31)
3:1 Монако
12% (17)
1:0 Монако
9.9% (14)
3:0 Монако
3.5% (5)
1:1 Ничья
2.8% (4)
3:2 Монако
2.1% (3)
1:2 Ницца
1.4% (2)
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