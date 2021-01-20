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Монако
 
Позже

Стадион:
Ницца

Бомбардиры внутри турнира

Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фолланд Кевин 11 0.5
2. Бен-Йеддер Виссам 9 (5) 0.41
3. Диоп Софьян 5 0.23
4. Марипан Гильермо 4 0.18
5. Дисаси Аксель 3 0.14
6. Желсон Мартиньш 2 0.09
7. Йоветич Стеван 2 0.09
8. Бадьяшиль Бенуа 2 0.09
9. Головин Александр 1 0.05
10. Агилар Рубен 1 0.05
11. Чуамени Орельен 1 0.05
12. Фабрегас Сеск 1 (1) 0.05
13. Пеллегри Пьетро 1 0.05
14. Жеббель Виллем 1 0.05
15. Кайо Энрике 0 0
16. Сидибе Джибриль 0 0
17. Оньекуру Генри 0 0
18. Балло-Туре Фоде 0 0
19. Фофана Юссуф 0 0
Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 6 (2) 0.29
2. Лис-Мелу Пьерр 3 (1) 0.14
3. Дольберг Каспер 3 (1) 0.14
4. Данте Бонфим 2 0.1
5. Рен-Аделед Жефф 1 0.05
6. Лопеш Рони 1 0.05
7. Будауи Хишем 1 0.05
8. Ндой Дан 1 0.05
9. Клод-Морис Алексис 1 0.05
10. Лотомба Жордан 1 0.05
11. Маолида Мизиан 1 0.05
12. Аталь Юсеф 1 0.05
13. Тюрам Кефрен 1 0.05
14. Камара Ассан 0 0

Карточки

Монако
# Игрок      
1. Фофана Юссуф 7 1
2. Дисаси Аксель 3 2
3. Агилар Рубен 6 0
4. Чуамени Орельен 4 1
5. Фолланд Кевин 3 0
6. Желсон Мартиньш 3 0
7. Жеббель Виллем 3 0
8. Диоп Софьян 3 0
9. Фабрегас Сеск 2 0
10. Сидибе Джибриль 2 0
11. Бен-Йеддер Виссам 2 0
12. Марипан Гильермо 2 0
13. Пеллегри Пьетро 2 0
14. Дьятта Крепен 2 0
15. Матсима Крислен 2 0
16. Матазо Элио 0 1
17. Головин Александр 1 0
18. Балло-Туре Фоде 1 0
19. Флорентину 1 0
20. Бадьяшиль Бенуа 1 0
21. Бьянкон Жулиан 1 0
Ницца
# Игрок      
1. Будауи Хишем 7 0
2. Шнайдерлин Морган 4 1
3. Бамбу Робсон 3 1
4. Гуйри Амин 4 0
5. Лотомба Жордан 3 0
6. Нсоки Стенли 3 0
7. Данте Бонфим 2 0
8. Камара Ассан 2 0
9. Лис-Мелу Пьерр 2 0
10. Данило Барбоза 2 0
11. Дольберг Каспер 2 0
12. Тюрам Кефрен 2 0
13. Лопеш Рони 1 0
14. Бенитес Вальтер 1 0
15. Рен-Аделед Жефф 1 0
16. Маю Хишам 1 0
17. Маолида Мизиан 1 0
18. Пельмар Анди 1 0
19. Салиба Вильям 1 0
20. Сильвестр Эдди 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монако 11.36% (5) 15.91% (7) 13.64% (6) 20.45% (9) 20.45% (9) 18.18% (8)
 Ницца 8.7% (2) 26.09% (6) 13.04% (3) 13.04% (3) 17.39% (4) 21.74% (5)

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Нант 1:2 Монако Монако 3:1 Марсель Монпелье 2:3 Монако Монако 3:0 Анже
Лорьян 2:5 Монако Монако 2:2 Сент-Этьен Дижон 0:1 Монако Монако 0:3 Ланс Марсель 2:1 Монако Лилль 2:1 Монако Монако 3:0 Ним Монако 3:2 ПСЖ Ницца 1:2 Монако Монако 4:0 Бордо Лион 4:1 Монако Монако 1:1 Монпелье Брест 1:0 Монако Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант
Ницца Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Ницца 0:1 Сент-Этьен Ланс 0:1 Ницца Ницца 0:3 Бордо Метц 1:1 Ницца
Брест 2:0 Ницца Ницца 2:2 Лорьян Ницца 1:4 Лион Ним 0:2 Ницца Ницца 0:1 Ренн Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Ницца Реймс 0:0 Ницца Ницца 2:3 Байер Л Ницца 1:3 Дижон Ницца 1:3 Славия Прага Ницца 1:2 Монако Славия Прага 3:2 Ницца Анже 0:3 Ницца Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Ницца 1:1 Лилль Байер Л 6:2 Ницца

Последние игры между собой

Монако: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Ницца: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Ницца 1:2 Монако Лига 1 Ницца 2:3 Монако Товарищеские матчи Ницца 2:1 Монако Лига 1 Монако 3:1 Ницца Лига 1
Ницца 2:0 Монако Лига 1 Монако 1:1 Ницца Лига 1 Монако 2:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Монако Кубок лиги Ницца 4:0 Монако Лига 1 Монако 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 4:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Монако Лига 1 Ницца 0:1 Монако Лига 1 Монако 0:1 Ницца Лига 1 Монако 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 0:1 Монако Кубок Ницца 0:3 Монако Лига 1 Ницца 3:2 Монако Лига 1 Монако 1:1 Ницца Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 22 14 6 2 37 - 15 48
2. Лион Заявка 22 13 7 2 46 - 20 46
3. ПСЖ Заявка 22 14 3 5 50 - 14 45
4. Монако Заявка 22 13 3 6 44 - 31 42
5. Ренн Заявка 21 10 6 5 30 - 23 36
6. Ланс Заявка 22 10 4 8 32 - 31 34
7. Метц Заявка 22 9 7 6 27 - 20 34
8. Анже Заявка 22 10 3 9 29 - 34 33
9. Марсель Заявка 20 9 5 6 27 - 22 32
10. Бордо Заявка 22 9 5 8 26 - 24 32
11. Монпелье Заявка 22 8 4 10 34 - 41 28
12. Реймс Заявка 22 7 6 9 30 - 31 27
13. Ницца Заявка 21 7 5 9 23 - 29 26
14. Брест Заявка 22 8 2 12 33 - 41 26
15. Страсбург Заявка 22 7 3 12 30 - 34 24
16. Сент-Этьен Заявка 22 5 7 10 21 - 35 22
17. Лорьян Заявка 21 5 3 13 26 - 42 18
18. Нант Заявка 22 3 9 10 21 - 36 18
19. Ним Заявка 21 4 3 14 17 - 44 15
20. Дижон Заявка 22 2 9 11 15 - 31 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
2. ПСЖ Заявка 11 8 1 2 29 - 5 25
3. Лион Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
4. Монако Заявка 11 7 3 1 26 - 14 24
5. Брест Заявка 11 6 1 4 22 - 20 19
6. Метц Заявка 11 5 3 3 14 - 10 18
7. Бордо Заявка 11 5 3 3 12 - 9 18
8. Ренн Заявка 11 5 2 4 14 - 14 17
9. Анже Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
10. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
11. Ланс Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
12. Реймс Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
13. Лорьян Заявка 11 4 1 6 17 - 21 13
14. Монпелье Заявка 12 4 1 7 20 - 25 13
15. Нант Заявка 11 2 6 3 12 - 17 12
16. Страсбург Заявка 11 3 2 6 12 - 15 11
17. Сент-Этьен Заявка 10 2 4 4 9 - 16 10
18. Ницца Заявка 11 2 2 7 10 - 22 8
19. Дижон Заявка 11 0 6 5 4 - 11 6
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
2. Лилль Заявка 10 6 3 1 16 - 8 21
3. ПСЖ Заявка 11 6 2 3 21 - 9 20
4. Ланс Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
5. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
6. Ницца Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
7. Монако Заявка 11 6 0 5 18 - 17 18
8. Марсель Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
9. Анже Заявка 11 5 2 4 17 - 20 17
10. Метц Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
11. Монпелье Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
12. Бордо Заявка 11 4 2 5 14 - 15 14
13. Страсбург Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
14. Реймс Заявка 12 3 4 5 20 - 20 13
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
16. Ним Заявка 11 3 2 6 8 - 21 11
17. Дижон Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
18. Брест Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
19. Нант Заявка 11 1 3 7 9 - 19 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Ницца от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 февраля 2021, осталось 2 дня 17 часов 13 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Монако 92.7% (38)
    X 4.9% (2)
    Ницца 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Ницца
    1.68
    4.55
    5.71
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.60 4.15 5.40
    Бонус: 10 000 ₽ 1.55 4.40 5.60
    Бонус: 5 000 ₽ 1.68 4.55 5.55
    Бонус: 5 000 ₽ 1.55 4.40 5.70
      1.53 4.46 5.71

    Самый высокий коэффициент на матч «Монако» – «Ницца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монако» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ницца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монако» – «Ницца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    4.70 1.20 2.31 1.62 1.83 1.99 1.53 2.50 1.21 4.50 1.08 8.20
    12.00 1.00 10.75 1.01 4.40 1.19 3.52 1.30 2.39 1.71 1.77 2.05 1.52 2.46 1.24 3.72 1.17 4.40 1.05 7.00
    16.00 0.00 10.00 1.02 4.30 1.20 3.50 1.28 2.25 1.66 2.06 1.81 1.81 2.07 1.48 2.60 1.23 3.90 1.18 4.60 1.06 7.70 1.05 8.30 1.01 14.00
    4.83 1.19 2.32 1.62 2.06 1.78 1.80 2.05 1.61 2.34 1.50 2.63 1.19 4.86
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.35 1.29 2.29 1.58 1.55 2.35 1.14 5.20
    3.38 1.32 2.28 1.63 1.57 2.40 1.22 4.25 1.15 5.45
    2.26 1.63 1.52 2.45 1.18 4.60
    2.97 1.41 2.34 1.61 1.79 2.06 1.55 2.49 1.37 3.15
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.80 1.16 1.94 1.80 1.27 3.50
    4.75 1.18 3.32 1.33 1.94 1.86 1.43 2.83 1.28 3.64
    3.40 1.29 1.92 1.82 1.42 2.60 1.28 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.70 2.07
    1.74 2.06
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.22
    4.20 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.35
    3.05 1.35
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    Прогнозы на матч Монако - Ницца

    Исход игры
    Монако
    92.7% (38)
    Ничья
    4.9% (2)
    Ницца
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.5% (21)
    Меньше
    47.5% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    57.5% (23)
    Нет
    42.5% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    36.6% (15)
    2:0 Монако
    22% (9)
    1:0 Монако
    19.5% (8)
    3:1 Монако
    7.3% (3)
    3:2 Монако
    4.9% (2)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
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