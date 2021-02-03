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  2. Матчи
  3. Франция
Ренн
1:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Лорьян
0'
1:0
14' Гол
Терье Мартен
36'
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
6
Агер
Наиф
17
Мауасса
Фет
18
Докю
Жереми
10
Камавинга
Эдуардо
15
Н'Зонзи
Стивен
14
Буриго
Бенжамен
8
Гренье
Клеман
7
Терье
Мартен
1
Дрейер
Маттье
22
Делаплас
Жонатан
2
Гравильон
Эндрю
15
Лапорт
Жульен
21
Морель
Жереми
14
Эрго
Жером
10
Ле
Фе
Энцо
18
Лемуан
Фабьен
8
Чалоба
Трево
19
Висса
Йоан
13
Моффи
Теремас
Ренн
4-4-1-1
Лорьян
5-4-1

Ход матча

14'
Терье Мартен
1:0
24'
Соппи Брэндон
Траоре Амари
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буриго Бенжамен 4 0.18
2. Да Сильва Дамьен 4 0.18
3. Эну Адриен 4 0.18
4. Терье Мартен 3 0.14
5. Гирасси Серу 3 0.14
6. Агер Наиф 3 0.14
7. Гренье Клеман 3 (1) 0.14
8. Трюффер Адриен 1 0.05
9. Рафинья Диас 1 0.05
10. Н'Зонзи Стивен 1 0.05
11. Траоре Амари 1 0.05
12. Камавинга Эдуардо 1 0.05
13. Ньянг М'Байе 1 0.05
14. Дель Кастильо Ромен 0 0
15. Докю Жереми 0 0
16. Тэт Флавьен 0 0
17. Мауасса Фет 0 0
Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Висса Йоан 6 (2) 0.27
2. Моффи Теремас 6 0.27
3. Амель Пьер-Ив 4 (1) 0.18
4. Грбич Адриан 3 (2) 0.14
5. Буасгар Кентен 1 0.05
6. Абергель Лоран 1 0.05
7. Монкондю Томас 1 0.05
8. Чалоба Трево 1 0.05
9. Гравильон Эндрю 1 0.05
10. Лорьенте Арман 0 0
11. Делаплас Жонатан 0 0
12. Ле Фе Энцо 0 0

Карточки

Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 6 0
2. Буриго Бенжамен 6 0
3. Да Сильва Дамьен 4 0
4. Терье Мартен 2 1
5. Тэт Флавьен 3 0
6. Боэ Саша 1 1
7. Гренье Клеман 2 0
8. Мауасса Фет 2 0
9. Далберт Эстеван 2 0
10. Камавинга Эдуардо 2 0
11. Трюффер Адриен 2 0
12. Сален Ромен 1 0
13. Ругани Даниэле 1 0
14. Эну Адриен 1 0
15. Траоре Амари 1 0
16. Агер Наиф 1 0
Лорьян
# Игрок      
1. Ле Фе Энцо 5 0
2. Лемуан Фабьен 4 0
3. Лапорт Жульен 4 0
4. Гравильон Эндрю 2 1
5. Абергель Лоран 3 0
6. Буасгар Кентен 3 0
7. Амель Пьер-Ив 3 0
8. Лорьенте Арман 3 0
9. Делаплас Жонатан 1 1
10. Монкондю Томас 2 0
11. Висса Йоан 2 0
12. Мендес Убулан 2 0
13. Морель Жереми 1 0
14. Нарди Поль 1 0
15. Чалоба Трево 1 0
16. Диарра Стефан 1 0
17. Уоджа Франклин 1 0
18. Yoann Etienne 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ренн 6.9% (2) 20.69% (6) 10.34% (3) 13.79% (4) 20.69% (6) 27.59% (8)
 Лорьян 8.33% (2) 12.5% (3) 12.5% (3) 16.67% (4) 16.67% (4) 33.33% (8)

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Ренн 0:1 Лилль Брест 1:2 Ренн Ренн 2:2 Лион Нант 0:0 Ренн
Ренн 1:0 Метц Лорьян 0:3 Ренн Ренн 2:1 Марсель Ницца 0:1 Ренн Ренн 1:3 Севилья Ренн 0:2 Ланс Краснодар 1:0 Ренн Страсбург 1:1 Ренн Ренн 1:2 Челси Ренн 0:1 Бордо ПСЖ 3:0 Ренн Челси 3:0 Ренн Ренн 2:1 Брест Севилья 1:0 Ренн Ренн 1:2 Анже Ренн 1:1 Краснодар
Лорьян Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Лорьян 3:2 ПСЖ Лорьян 3:2 Дижон Бордо 2:1 Лорьян Лорьян 2:5 Монако
Ницца 2:2 Лорьян Лорьян 0:3 Ренн ПСЖ 2:0 Лорьян Лорьян 3:0 Ним Анже 2:0 Лорьян Лорьян 0:1 Монпелье Лилль 4:0 Лорьян Лорьян 0:2 Нант Дижон 0:0 Лорьян Лорьян 0:1 Марсель Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:0 Лорьян Метц 3:1 Лорьян Лорьян 1:1 Лион Брест 3:2 Лорьян Лорьян 2:3 Ланс

Последние игры между собой

Ренн: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Лорьян: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Лорьян 0:3 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Лорьян Товарищеские матчи Лорьян 1:1 Ренн Товарищеские матчи Ренн 1:0 Лорьян Лига 1
Лорьян 2:1 Ренн Лига 1 Ренн 3:2 Лорьян Кубок лиги Ренн 2:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Ренн Лига 1 Лорьян 0:3 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Лорьян Лига 1 Ренн 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:0 Ренн Лига 1 Лорьян 1:4 Ренн Товарищеские матчи Лорьян 2:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Лорьян Лига 1 Ренн 2:1 Лорьян Товарищеские матчи Ренн 1:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:0 Ренн Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 0:0 Заявка 23 14 7 2 37 - 15 49
2. Лион Заявка 22 13 7 2 46 - 20 46
3. ПСЖ Заявка 22 14 3 5 50 - 14 45
4. Монако Заявка 22 13 3 6 44 - 31 42
5. Ренн 1:0 Заявка 22 11 6 5 31 - 23 39
6. Метц 0:0 Заявка 23 9 8 6 27 - 20 35
7. Ланс Заявка 22 10 4 8 32 - 31 34
8. Анже 0:0 Заявка 23 10 4 9 29 - 34 34
9. Бордо 0:0 Заявка 23 9 6 8 26 - 24 33
10. Марсель Заявка 20 9 5 6 27 - 22 32
11. Монпелье 0:0 Заявка 23 8 5 10 34 - 41 29
12. Реймс 0:0 Заявка 23 7 7 9 30 - 31 28
13. Страсбург 1:0 Заявка 23 8 3 12 31 - 34 27
14. Ницца Заявка 21 7 5 9 23 - 29 26
15. Брест 0:1 Заявка 23 8 2 13 33 - 42 26
16. Сент-Этьен Заявка 22 5 7 10 21 - 35 22
17. Лорьян 0:1 Заявка 22 5 3 14 26 - 43 18
18. Нант Заявка 22 3 9 10 21 - 36 18
19. Ним Заявка 21 4 3 14 17 - 44 15
20. Дижон Заявка 22 2 9 11 15 - 31 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 0:0 Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
2. ПСЖ Заявка 11 8 1 2 29 - 5 25
3. Лион Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
4. Монако Заявка 11 7 3 1 26 - 14 24
5. Ренн 1:0 Заявка 12 6 2 4 15 - 14 20
6. Брест 0:1 Заявка 11 6 1 4 22 - 20 19
7. Метц 0:0 Заявка 12 5 4 3 14 - 10 19
8. Бордо 0:0 Заявка 12 5 4 3 12 - 9 19
9. Анже 0:0 Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
10. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
11. Реймс 0:0 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
12. Ланс Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
13. Страсбург 1:0 Заявка 12 4 2 6 13 - 15 14
14. Лорьян 0:1 Заявка 11 4 1 6 17 - 21 13
15. Монпелье 0:0 Заявка 12 4 1 7 20 - 25 13
16. Нант Заявка 11 2 6 3 12 - 17 12
17. Сент-Этьен Заявка 10 2 4 4 9 - 16 10
18. Ницца Заявка 11 2 2 7 10 - 22 8
19. Дижон Заявка 11 0 6 5 4 - 11 6
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
2. Лилль 0:0 Заявка 11 6 4 1 16 - 8 22
3. ПСЖ Заявка 11 6 2 3 21 - 9 20
4. Ланс Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
5. Ренн 1:0 Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
6. Ницца Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
7. Монако Заявка 11 6 0 5 18 - 17 18
8. Анже 0:0 Заявка 12 5 3 4 17 - 20 18
9. Марсель Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
10. Метц 0:0 Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
11. Монпелье 0:0 Заявка 11 4 4 3 14 - 16 16
12. Бордо 0:0 Заявка 11 4 2 5 14 - 15 14
13. Страсбург 1:0 Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
14. Реймс 0:0 Заявка 12 3 4 5 20 - 20 13
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
16. Ним Заявка 11 3 2 6 8 - 21 11
17. Дижон Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
18. Брест 0:1 Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
19. Нант Заявка 11 1 3 7 9 - 19 6
20. Лорьян 0:1 Заявка 11 1 2 8 9 - 22 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Ренн 92.4% (133)
X 5.6% (8)
Лорьян 2.1% (3)
Все прогнозы
2.02 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Лорьян
1.69
6.80
5.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.22 6.80 11.50
Бонус: 10 000 ₽ 1.62 3.95 5.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.69 3.82 5.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 5.55 15.00
  1.24 6.19 13.44

Самый высокий коэффициент на матч «Ренн» – «Лорьян» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ренн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лорьян» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ренн» – «Лорьян», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.60 1.06 3.45 1.31 2.65 1.49 1.85 1.96 1.47 2.70 1.32 3.40 1.11 6.60
8.90 1.03 7.90 1.05 3.20 1.33 2.65 1.48 1.92 1.98 1.48 2.65 1.28 3.50 1.12 5.40 1.09 5.95 1.01 11.25
11.50 1.03 8.20 1.05 4.80 1.17 3.60 1.28 2.21 1.80 2.00 1.80 1.72 2.20 1.75 2.05 1.44 2.75 1.10 6.80 1.08 7.77 1.03 15.00 1.03 15.00 0.00 19.00
3.58 1.32 2.85 1.45 2.44 1.59 2.00 1.88 2.57 1.54 2.22 1.71 1.88 2.00 1.62 2.37 1.49 2.74 1.11 7.73
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.80 1.40 1.86 1.87 1.40 2.85 1.09 6.80
2.91 1.41 1.92 1.88 1.40 2.95 1.13 5.85 1.09 7.20
1.80 2.01 1.35 3.15 1.04 10.00 1.02 13.00 1.02 13.00 1.01 15.00
2.68 1.50 2.21 1.71 1.73 2.19 1.47 2.78 1.83 2.06 1.52 2.63 1.22 4.57
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.85 1.23 2.65 1.44 1.67 2.13 1.18 4.60
3.68 1.28 2.50 1.53 1.69 2.17 1.25 3.95 1.19 4.75
2.75 1.41 1.71 2.06 1.29 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.78
1.82 1.97
Букмекер Да Нет
4.90 1.15
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
3.65 1.29
Где смотреть матч Ренн 1:0 Лорьян онлайн

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Прогнозы на матч Ренн 1:0 Лорьян

Исход игры
Ренн
92.4% (133)
Ничья
5.6% (8)
Лорьян
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
48.59% (69)
Меньше
51.41% (73)
Обе команды забьют
Да
52.11% (74)
Нет
47.89% (68)
Популярный счёт
2:1 Ренн
38.9% (56)
1:0 Ренн
25.7% (37)
2:0 Ренн
20.8% (30)
3:1 Ренн
4.9% (7)
1:1 Ничья
4.2% (6)
1:2 Лорьян
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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