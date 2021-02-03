Бордо
0:3
Конец матча
Стадион: Матмю Атлантик
Лилль
45' Желтая карточкаШека
0:1
54' ГолЯзиджи Юсуф
63' Желтая карточкаБен Арфа Хатем
0:2
66' ГолВеа Тимоти
69' Желтая карточкаСаншеш Ренату
0:3
89' ГолДэвид Джонатан
25
Кватенг
Энок
24
Байсс
Пол
23
Бенито
Лорис
19
Адли
Ясин
26
Башич
Тома
10
Калу
Сэмьюэл
28
Уден
Реми
18
Хван
Ый-Чжо
16
Меньян
Майк
8
Шека
22
Веа
Тимоти
12
Язиджи
Юсуф
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
-
24 Байсс ПолЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
-
10 Калу СэмьюэлПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Лакукс ТомЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Мара СекуНападающий
-
32 Баква ДиланНападающий
-
31 Траоре АмадуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Веа ТимотиНападающий
-
12 Язиджи ЮсуфНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
45'
54'
0:1
63'
66'
0:2
69'
89'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 6
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хван Ый-Чжо
|5
|0.22
|2.
|Уден Реми
|4
|0.17
|3.
|Башич Тома
|4
|0.17
|4.
|Калу Сэмьюэл
|3
|0.13
|5.
|Бен Арфа Хатем
|2
|0.09
|6.
|Майя Джош
|2
|0.09
|7.
|Адли Ясин
|1
|0.04
|8.
|Бриан Джимми
|1 (1)
|0.04
|9.
|Байсс Пол
|1
|0.04
|10.
|Кастро Пабло
|1
|0.04
|11.
|Отавио II
|1
|0.04
|12.
|Косельни Лоран
|0
|0
|13.
|Де Превиль Николя
|0
|0
|14.
|Сабали Юссуф
|0
|0
|15.
|Траоре Амаду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|9 (2)
|0.39
|2.
|Язиджи Юсуф
|7
|0.3
|3.
|Бамба Джонатан
|6
|0.26
|4.
|Дэвид Джонатан
|5
|0.22
|5.
|Иконе Жонатан
|3 (1)
|0.13
|6.
|Араужо Луис
|3
|0.13
|7.
|Веа Тимоти
|3
|0.13
|8.
|Челик Зеки
|1
|0.04
|9.
|Фонте Жозе
|1
|0.04
|10.
|Саншеш Ренату
|1
|0.04
|11.
|Шека
|0
|0
|12.
|Брадарич Домагой
|0
|0
|13.
|Лихаджи Исаак
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Отавио II
|6
|0
|2.
|Кастро Пабло
|5
|0
|3.
|Байсс Пол
|3
|1
|4.
|Бенито Лорис
|4
|0
|5.
|Башич Тома
|4
|0
|6.
|Сабали Юссуф
|3
|0
|7.
|Кватенг Энок
|3
|0
|8.
|Адли Ясин
|3
|0
|9.
|Бриан Джимми
|2
|0
|10.
|Де Превиль Николя
|2
|0
|11.
|Калу Сэмьюэл
|2
|0
|12.
|Майя Джош
|2
|0
|13.
|Зеркан Мехди
|0
|1
|14.
|Бен Арфа Хатем
|1
|0
|15.
|Косельни Лоран
|1
|0
|16.
|Хван Ый-Чжо
|1
|0
|17.
|Уден Реми
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андре Бенжамин
|5
|0
|2.
|Шека
|5
|0
|3.
|Йилмаз Бурак
|4
|0
|4.
|Фонте Жозе
|4
|0
|5.
|Челик Зеки
|4
|0
|6.
|Брадарич Домагой
|4
|0
|7.
|Араужо Луис
|3
|0
|8.
|Мандава Рейнилду
|1
|1
|9.
|Саншеш Ренату
|2
|0
|10.
|Джало Тьягу
|2
|0
|11.
|Ботман Свен
|2
|0
|12.
|Сумаоро Адама
|1
|0
|13.
|Пье Жереми
|1
|0
|14.
|Меньян Майк
|1
|0
|15.
|Сумаре Бубакари
|1
|0
|16.
|Веа Тимоти
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бордо
|16% (4)
|20% (5)
|12% (3)
|12% (3)
|12% (3)
|28% (7)
|Лилль
|2.56% (1)
|23.08% (9)
|12.82% (5)
|25.64% (10)
|15.38% (6)
|20.51% (8)
Предыдущие игры
Бордо Последние 20 матчей: +8 =4 -8Лион 2:1 Бордо Бордо 2:1 Анже Ницца 0:3 Бордо Бордо 2:1 Лорьян
Лилль Последние 20 матчей: +11 =6 -3Лилль 1:0 Дижон Ренн 0:1 Лилль Лилль 2:1 Реймс Ним 0:1 Лилль
Последние игры между собой
Бордо: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Лилль: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Бордо 2:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Бордо Лига 1 Лилль 2:3 Бордо Лига 1 Бордо 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 5:1 Бордо Кубок лиги Бордо 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Бордо Лига 1 Лилль 2:0 Бордо Лига 1 Лилль 1:1 Бордо Кубок лиги Бордо 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 4:5 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Лилль Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|23
|15
|6
|2
|40 - 15
|51
|2.
|Лион
|0:0 Заявка
|23
|13
|8
|2
|46 - 20
|47
|3.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|23
|14
|4
|5
|50 - 14
|46
|4.
|Монако
|0:0 Заявка
|23
|13
|4
|6
|44 - 31
|43
|5.
|Ренн
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|31 - 24
|37
|6.
|Ланс
|0:0 Заявка
|23
|10
|5
|8
|32 - 31
|35
|7.
|Метц
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|28 - 21
|35
|8.
|Анже
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|29 - 34
|34
|9.
|Марсель
|0:0 Заявка
|21
|9
|6
|6
|27 - 22
|33
|10.
|Бордо
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|26 - 27
|32
|11.
|Монпелье
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|35 - 42
|29
|12.
|Реймс
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|30 - 31
|28
|13.
|Ницца
|0:0 Заявка
|22
|7
|6
|9
|23 - 29
|27
|14.
|Брест
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|35 - 43
|27
|15.
|Страсбург
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|32 - 36
|25
|16.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|23
|5
|8
|10
|21 - 35
|23
|17.
|Лорьян
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|27 - 43
|19
|18.
|Нант
|0:0 Заявка
|23
|3
|10
|10
|21 - 36
|19
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|22
|4
|4
|14
|17 - 44
|16
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|23
|2
|10
|11
|15 - 31
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 5
|26
|3.
|Монако
|0:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|26 - 14
|25
|4.
|Лион
|0:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|5.
|Брест
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 20
|19
|6.
|Метц
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|7.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|8.
|Бордо
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|10.
|Марсель
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|11.
|Ланс
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|12.
|Реймс
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|13.
|Лорьян
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|17 - 21
|13
|14.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|20 - 25
|13
|15.
|Нант
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 17
|12
|16.
|Страсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|17.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 16
|11
|18.
|Ницца
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 22
|8
|19.
|Дижон
|0:0 Заявка
|12
|0
|7
|5
|4 - 11
|7
|20.
|Ним
|0:0 Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 8
|24
|2.
|Лион
|0:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 10
|23
|3.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 9
|20
|4.
|Ланс
|0:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|5.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|6.
|Ницца
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|13 - 7
|19
|7.
|Монако
|0:0 Заявка
|11
|6
|0
|5
|18 - 17
|18
|8.
|Марсель
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 10
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 20
|18
|10.
|Метц
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|11.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 17
|16
|12.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|13.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 19
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 20
|13
|15.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|16.
|Ним
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 21
|12
|17.
|Дижон
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|19.
|Нант
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 19
|7
|20.
|Лорьян
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бордо» – «Лилль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бордо» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лилль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бордо» – «Лилль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бордо 0:3 Лилль
Исход игры
Бордо
14.7% (21)
Ничья
24.5% (35)
Лилль
60.8% (87)
Тотал 2.5
Больше
48.59% (69)
Меньше
51.41% (73)
Обе команды забьют
Да
69.01% (98)
Нет
30.99% (44)
Популярный счёт
1:2 Лилль
35.7% (51)
1:1 Ничья
21% (30)
0:1 Лилль
19.6% (28)
1:0 Бордо
6.3% (9)
2:1 Бордо
5.6% (8)
1:3 Лилль
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:2 Лилль
1.4% (2)
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