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  2. Матчи
  3. Франция
Бордо
0:3
Конец матча

Стадион:
Лилль
0'
45' Желтая карточка
Шека
0:1
54' Гол
Язиджи Юсуф
63' Желтая карточка
Бен Арфа Хатем
0:2
66' Гол
Веа Тимоти
69' Желтая карточка
Саншеш Ренату
0:3
89' Гол
Дэвид Джонатан
90'+4
1
Костиль
Бенуа
25
Кватенг
Энок
24
Байсс
Пол
6
Косельни
Лоран
23
Бенито
Лорис
19
Адли
Ясин
26
Башич
Тома
10
Калу
Сэмьюэл
8
Бен
Арфа
Хатем
28
Уден
Реми
18
Хван
Ый-Чжо
16
Меньян
Майк
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
10
Иконе
Жонатан
18
Саншеш
Ренату
8
Шека
7
Бамба
Джонатан
22
Веа
Тимоти
12
Язиджи
Юсуф
Бордо
4-2-3-1
Лилль
4-4-2

Ход матча

45'
 
Шека
54'
0:1
Язиджи Юсуф
(Бамба Джонатан)
62'
 
Дэвид Джонатан
Бамба Джонатан
62'
 
Араужо Луис
Язиджи Юсуф
63'
Бен Арфа Хатем
 
66'
0:2
Веа Тимоти
(Араужо Луис)
69'
 
Саншеш Ренату
72'
Де Превиль Николя
Калу Сэмьюэл
 
72'
 
Сумаре Бубакари
Саншеш Ренату
78'
Лакукс Том
Бен Арфа Хатем
 
78'
Траоре Амаду
Уден Реми
 
79'
Баква Дилан
Хван Ый-Чжо
 
81'
 
Джало Тьягу
Челик Зеки
81'
 
Лихаджи Исаак
Веа Тимоти
89'
0:3
Дэвид Джонатан
(Иконе Жонатан)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хван Ый-Чжо 5 0.22
2. Уден Реми 4 0.17
3. Башич Тома 4 0.17
4. Калу Сэмьюэл 3 0.13
5. Бен Арфа Хатем 2 0.09
6. Майя Джош 2 0.09
7. Адли Ясин 1 0.04
8. Бриан Джимми 1 (1) 0.04
9. Байсс Пол 1 0.04
10. Кастро Пабло 1 0.04
11. Отавио II 1 0.04
12. Косельни Лоран 0 0
13. Де Превиль Николя 0 0
14. Сабали Юссуф 0 0
15. Траоре Амаду 0 0
Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 9 (2) 0.39
2. Язиджи Юсуф 7 0.3
3. Бамба Джонатан 6 0.26
4. Дэвид Джонатан 5 0.22
5. Иконе Жонатан 3 (1) 0.13
6. Араужо Луис 3 0.13
7. Веа Тимоти 3 0.13
8. Челик Зеки 1 0.04
9. Фонте Жозе 1 0.04
10. Саншеш Ренату 1 0.04
11. Шека 0 0
12. Брадарич Домагой 0 0
13. Лихаджи Исаак 0 0

Карточки

Бордо
# Игрок      
1. Отавио II 6 0
2. Кастро Пабло 5 0
3. Байсс Пол 3 1
4. Бенито Лорис 4 0
5. Башич Тома 4 0
6. Сабали Юссуф 3 0
7. Кватенг Энок 3 0
8. Адли Ясин 3 0
9. Бриан Джимми 2 0
10. Де Превиль Николя 2 0
11. Калу Сэмьюэл 2 0
12. Майя Джош 2 0
13. Зеркан Мехди 0 1
14. Бен Арфа Хатем 1 0
15. Косельни Лоран 1 0
16. Хван Ый-Чжо 1 0
17. Уден Реми 1 0
Лилль
# Игрок      
1. Андре Бенжамин 5 0
2. Шека 5 0
3. Йилмаз Бурак 4 0
4. Фонте Жозе 4 0
5. Челик Зеки 4 0
6. Брадарич Домагой 4 0
7. Араужо Луис 3 0
8. Мандава Рейнилду 1 1
9. Саншеш Ренату 2 0
10. Джало Тьягу 2 0
11. Ботман Свен 2 0
12. Сумаоро Адама 1 0
13. Пье Жереми 1 0
14. Меньян Майк 1 0
15. Сумаре Бубакари 1 0
16. Веа Тимоти 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бордо 16% (4) 20% (5) 12% (3) 12% (3) 12% (3) 28% (7)
 Лилль 2.56% (1) 23.08% (9) 12.82% (5) 25.64% (10) 15.38% (6) 20.51% (8)

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Лион 2:1 Бордо Бордо 2:1 Анже Ницца 0:3 Бордо Бордо 2:1 Лорьян
Метц 0:0 Бордо Бордо 1:3 Реймс Страсбург 0:2 Бордо Бордо 1:2 Сент-Этьен Лилль 2:1 Бордо Бордо 1:0 Брест ПСЖ 2:2 Бордо Ренн 0:1 Бордо Бордо 0:2 Монпелье Монако 4:0 Бордо Бордо 2:0 Ним Марсель 3:1 Бордо Бордо 3:0 Дижон Бордо 0:0 Ницца Ланс 2:1 Бордо Бордо 0:0 Лион
Лилль Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Лилль 1:0 Дижон Ренн 0:1 Лилль Лилль 2:1 Реймс Ним 0:1 Лилль
Лилль 1:2 Анже Монпелье 2:3 Лилль Лилль 0:0 ПСЖ Дижон 0:2 Лилль Лилль 2:1 Бордо Селтик 3:2 Лилль Лилль 2:1 Монако Лилль 2:1 Спарта Прага Сент-Этьен 1:1 Лилль Лилль 1:1 Милан Лилль 4:0 Лорьян Брест 3:2 Лилль Милан 0:3 Лилль Лилль 1:1 Лион Лилль 2:2 Селтик Ницца 1:1 Лилль

Последние игры между собой

Бордо: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Лилль: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Лилль 2:1 Бордо Лига 1 Лилль 3:0 Бордо Лига 1 Лилль 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Лилль Лига 1
Бордо 2:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Бордо Лига 1 Лилль 2:3 Бордо Лига 1 Бордо 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 5:1 Бордо Кубок лиги Бордо 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Бордо Лига 1 Лилль 2:0 Бордо Лига 1 Лилль 1:1 Бордо Кубок лиги Бордо 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 4:5 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Лилль Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 23 15 6 2 40 - 15 51
2. Лион 0:0 Заявка 23 13 8 2 46 - 20 47
3. ПСЖ 0:0 Заявка 23 14 4 5 50 - 14 46
4. Монако 0:0 Заявка 23 13 4 6 44 - 31 43
5. Ренн Заявка 22 10 7 5 31 - 24 37
6. Ланс 0:0 Заявка 23 10 5 8 32 - 31 35
7. Метц Заявка 23 9 8 6 28 - 21 35
8. Анже Заявка 23 10 4 9 29 - 34 34
9. Марсель 0:0 Заявка 21 9 6 6 27 - 22 33
10. Бордо Заявка 23 9 5 9 26 - 27 32
11. Монпелье Заявка 23 8 5 10 35 - 42 29
12. Реймс Заявка 23 7 7 9 30 - 31 28
13. Ницца 0:0 Заявка 22 7 6 9 23 - 29 27
14. Брест Заявка 23 8 3 12 35 - 43 27
15. Страсбург Заявка 23 7 4 12 32 - 36 25
16. Сент-Этьен 0:0 Заявка 23 5 8 10 21 - 35 23
17. Лорьян Заявка 22 5 4 13 27 - 43 19
18. Нант 0:0 Заявка 23 3 10 10 21 - 36 19
19. Ним 0:0 Заявка 22 4 4 14 17 - 44 16
20. Дижон 0:0 Заявка 23 2 10 11 15 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
2. ПСЖ 0:0 Заявка 12 8 2 2 29 - 5 26
3. Монако 0:0 Заявка 12 7 4 1 26 - 14 25
4. Лион 0:0 Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
5. Брест Заявка 11 6 1 4 22 - 20 19
6. Метц Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7. Ренн Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
8. Бордо Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
9. Анже Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
10. Марсель 0:0 Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
11. Ланс 0:0 Заявка 11 4 3 4 15 - 15 15
12. Реймс Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
13. Лорьян Заявка 11 4 1 6 17 - 21 13
14. Монпелье Заявка 12 4 1 7 20 - 25 13
15. Нант 0:0 Заявка 11 2 6 3 12 - 17 12
16. Страсбург Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
17. Сент-Этьен 0:0 Заявка 11 2 5 4 9 - 16 11
18. Ницца 0:0 Заявка 11 2 2 7 10 - 22 8
19. Дижон 0:0 Заявка 12 0 7 5 4 - 11 7
20. Ним 0:0 Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 11 7 3 1 19 - 8 24
2. Лион 0:0 Заявка 12 6 5 1 22 - 10 23
3. ПСЖ 0:0 Заявка 11 6 2 3 21 - 9 20
4. Ланс 0:0 Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
5. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
6. Ницца 0:0 Заявка 11 5 4 2 13 - 7 19
7. Монако 0:0 Заявка 11 6 0 5 18 - 17 18
8. Марсель 0:0 Заявка 11 5 3 3 12 - 10 18
9. Анже Заявка 12 5 3 4 17 - 20 18
10. Метц Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
11. Монпелье Заявка 11 4 4 3 15 - 17 16
12. Бордо Заявка 11 4 2 5 14 - 15 14
13. Страсбург Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
14. Реймс Заявка 12 3 4 5 20 - 20 13
15. Сент-Этьен 0:0 Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
16. Ним 0:0 Заявка 12 3 3 6 8 - 21 12
17. Дижон 0:0 Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
18. Брест Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
19. Нант 0:0 Заявка 12 1 4 7 9 - 19 7
20. Лорьян Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Бордо 14.7% (21)
X 24.5% (35)
Лилль 60.8% (87)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 100.00 20.00 1.02
Бонус: 10 000 ₽ 3.95 3.20 2.07
Бонус: 5 000 ₽ 3.95 3.34 2.20
Бонус: 5 000 ₽ 20.00 4.80 1.25
  25.11 5.05 1.24

Самый высокий коэффициент на матч «Бордо» – «Лилль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бордо» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лилль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бордо» – «Лилль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.10 2.70 1.47 2.01 1.81 1.56 2.45 1.20 4.60 1.06 9.60
6.30 1.08 5.25 1.13 2.57 1.48 1.93 1.87 1.64 2.65 1.25 3.95 1.17 4.85 1.04 9.00 1.02 9.50
3.00 1.38 2.00 1.80 2.20 1.66 1.42 2.85 1.71 2.25 1.22 4.20 1.10 6.80 1.06 8.80 1.03 12.00 1.03 12.00 1.01 16.50 0.00 17.00 0.00 24.00
3.23 1.37 2.68 1.50 2.12 1.77 1.69 2.25 2.15 1.75 1.76 2.13 1.38 3.19 1.26 4.04 1.45 2.88 1.25 4.14 1.21 4.88
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.38 1.54 1.57 2.31 1.28 3.45 1.05 8.40
2.38 1.57 1.59 2.36 1.30 3.52 1.07 8.60 1.05 10.00
1.31 3.35 1.02 13.00 1.01 15.00 1.01 15.00 1.01 15.00
1.17 5.42 1.45 2.87 1.17 5.44 1.39 3.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 2.13 1.66 1.49 2.50 1.11 5.80
3.10 1.37 2.03 1.79 1.46 2.72 1.15 5.50 1.10 6.75
2.20 1.71 1.45 2.44 1.18 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.10 1.69
2.85 1.42
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
4.20 1.20
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Прогнозы на матч Бордо 0:3 Лилль

Исход игры
Бордо
14.7% (21)
Ничья
24.5% (35)
Лилль
60.8% (87)
Тотал 2.5
Больше
48.59% (69)
Меньше
51.41% (73)
Обе команды забьют
Да
69.01% (98)
Нет
30.99% (44)
Популярный счёт
1:2 Лилль
35.7% (51)
1:1 Ничья
21% (30)
0:1 Лилль
19.6% (28)
1:0 Бордо
6.3% (9)
2:1 Бордо
5.6% (8)
1:3 Лилль
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:2 Лилль
1.4% (2)
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