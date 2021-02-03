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  2. Матчи
  3. Франция
Метц
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Монпелье
0'
9' Желтая карточка
Бойе Джон
33' Желтая карточка
Лейя-Исека Аарон
36'
16
Укидья
Александр
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
21
Бойе
Джон
18
Сентонз
Фабьен
19
Маига
Хабиб
15
Сарр
Пап
17
Делен
Тома
10
Булая
Фарид
26
Яд
Папа
Ндиага
24
Лейя-Исека
Аарон
16
Берто
Димитри
6
Самбья
Саломон
5
Мендеш
Педру
II
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
7
Ристич
Михайло
25
Молле
Флоран
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
19
Мавидиди
Стефи
10
Лаборд
Гаэтан
Метц
3-4-1-2
Монпелье
5-3-2

Ход матча

9'
Бойе Джон
 
33'
Лейя-Исека Аарон
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.26
2. Булая Фарид 5 0.22
3. Лейя-Исека Аарон 4 (2) 0.17
4. Нгетт Опа 3 0.13
5. Яд Папа Ндиага 2 0.09
6. Маига Хабиб 1 0.04
7. Гуйе Ламин 1 0.04
8. Бойе Джон 1 0.04
9. Вагнер да Силва 1 (1) 0.04
10. Сарр Пап 1 0.04
11. Бронн Дилан 1 (1) 0.04
12. Юдоль Матьё 0 0
13. Ангбан Викторьен 0 0
14. Делен Тома 0 0
Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 9 0.39
2. Лаборд Гаэтан 6 0.26
3. Мавидиди Стефи 4 0.17
4. Саванье Тежи 3 (2) 0.13
5. Молле Флоран 3 0.13
6. Конгре Даниэль 2 0.09
7. Мендеш Педру II 2 0.09
8. Вахи Элю 2 0.09
9. Ойонго Амбруаз 1 0.04
10. Суке Арно 1 0.04
11. Шкулетич Петар 1 0.04
12. Самбья Саломон 0 0
13. Ристич Михайло 0 0
14. Ферри Жордан 0 0

Карточки

Метц
# Игрок      
1. Маига Хабиб 6 0
2. Бойе Джон 3 1
3. Лейя-Исека Аарон 4 0
4. Булая Фарид 4 0
5. Ангбан Викторьен 4 0
6. Сентонз Фабьен 4 0
7. Пажо Венсан 3 0
8. Делен Тома 3 0
9. Куяте Кики 3 0
10. Юдоль Матьё 1 1
11. Укидья Александр 2 0
12. Вагнер да Силва 2 0
13. Фофана Мамаду 2 0
14. Сарр Пап 2 0
15. Яд Папа Ндиага 2 0
16. Бронн Дилан 1 0
17. Мазиз Юссеф 1 0
18. Гуйе Ламин 1 0
Монпелье
# Игрок      
1. Саванье Тежи 5 1
2. Илтон Виторино 2 2
3. Суке Арно 4 0
4. Ферри Жордан 4 0
5. Мендеш Педру II 4 0
6. Конгре Даниэль 3 0
7. Делор Анди 3 0
8. Лаборд Гаэтан 3 0
9. Мавидиди Стефи 3 0
10. Ле Таллек Дамьен 1 1
11. Молле Флоран 1 1
12. Ристич Михайло 2 0
13. Шотар Жорис 2 0
14. Омлин Йонас 0 1
15. Юн Ил-Лок 1 0
16. Ойонго Амбруаз 1 0
17. Самбья Саломон 1 0
18. Долли Киган 1 0
19. Коцца Николя 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Метц 7.69% (2) 11.54% (3) 23.08% (6) 7.69% (2) 19.23% (5) 30.77% (8)
 Монпелье 11.76% (4) 11.76% (4) 14.71% (5) 23.53% (8) 20.59% (7) 17.65% (6)

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Брест 2:4 Метц Метц 2:0 Нант Лион 0:1 Метц Метц 1:1 Ницца
Метц 0:0 Бордо Ренн 1:0 Метц Метц 2:0 Ланс Монпелье 0:2 Метц Страсбург 2:2 Метц Метц 1:3 Лион Метц 0:2 Брест Нант 1:1 Метц Метц 1:1 Дижон Ним 0:1 Метц Метц 2:0 Сент-Этьен Анже 1:1 Метц Метц 3:1 Лорьян Марсель 1:1 Метц Метц 2:1 Реймс ПСЖ 1:0 Метц
Монпелье Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Монпелье 1:2 Ланс ПСЖ 4:0 Монпелье Монпелье 2:3 Монако Монпелье 1:1 Нант
Марсель 3:1 Монпелье Монпелье 2:3 Лилль Брест 2:2 Монпелье Монпелье 0:2 Метц Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион

Последние игры между собой

Метц: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Монпелье: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Монпелье 0:2 Метц Лига 1 Метц 1:1 Монпелье Товарищеские матчи Монпелье 1:1 Метц Лига 1 Метц 2:2 Монпелье Лига 1
Метц 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:3 Метц Лига 1 Метц 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Метц Лига 1 Метц 2:3 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:0 Метц Лига 1 Метц 3:1 Монпелье Лига 2 Монпелье 1:2 Метц Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 0:0 Заявка 23 14 7 2 37 - 15 49
2. Лион Заявка 22 13 7 2 46 - 20 46
3. ПСЖ Заявка 22 14 3 5 50 - 14 45
4. Монако Заявка 22 13 3 6 44 - 31 42
5. Ренн 1:0 Заявка 22 11 6 5 31 - 23 39
6. Метц 0:0 Заявка 23 9 8 6 27 - 20 35
7. Ланс Заявка 22 10 4 8 32 - 31 34
8. Анже 0:0 Заявка 23 10 4 9 29 - 34 34
9. Бордо 0:0 Заявка 23 9 6 8 26 - 24 33
10. Марсель Заявка 20 9 5 6 27 - 22 32
11. Монпелье 0:0 Заявка 23 8 5 10 34 - 41 29
12. Реймс 0:0 Заявка 23 7 7 9 30 - 31 28
13. Страсбург 1:0 Заявка 23 8 3 12 31 - 34 27
14. Ницца Заявка 21 7 5 9 23 - 29 26
15. Брест 0:1 Заявка 23 8 2 13 33 - 42 26
16. Сент-Этьен Заявка 22 5 7 10 21 - 35 22
17. Лорьян 0:1 Заявка 22 5 3 14 26 - 43 18
18. Нант Заявка 22 3 9 10 21 - 36 18
19. Ним Заявка 21 4 3 14 17 - 44 15
20. Дижон Заявка 22 2 9 11 15 - 31 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 0:0 Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
2. ПСЖ Заявка 11 8 1 2 29 - 5 25
3. Лион Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
4. Монако Заявка 11 7 3 1 26 - 14 24
5. Ренн 1:0 Заявка 12 6 2 4 15 - 14 20
6. Брест 0:1 Заявка 11 6 1 4 22 - 20 19
7. Метц 0:0 Заявка 12 5 4 3 14 - 10 19
8. Бордо 0:0 Заявка 12 5 4 3 12 - 9 19
9. Анже 0:0 Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
10. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
11. Реймс 0:0 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
12. Ланс Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
13. Страсбург 1:0 Заявка 12 4 2 6 13 - 15 14
14. Лорьян 0:1 Заявка 11 4 1 6 17 - 21 13
15. Монпелье 0:0 Заявка 12 4 1 7 20 - 25 13
16. Нант Заявка 11 2 6 3 12 - 17 12
17. Сент-Этьен Заявка 10 2 4 4 9 - 16 10
18. Ницца Заявка 11 2 2 7 10 - 22 8
19. Дижон Заявка 11 0 6 5 4 - 11 6
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
2. Лилль 0:0 Заявка 11 6 4 1 16 - 8 22
3. ПСЖ Заявка 11 6 2 3 21 - 9 20
4. Ланс Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
5. Ренн 1:0 Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
6. Ницца Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
7. Монако Заявка 11 6 0 5 18 - 17 18
8. Анже 0:0 Заявка 12 5 3 4 17 - 20 18
9. Марсель Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
10. Метц 0:0 Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
11. Монпелье 0:0 Заявка 11 4 4 3 14 - 16 16
12. Бордо 0:0 Заявка 11 4 2 5 14 - 15 14
13. Страсбург 1:0 Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
14. Реймс 0:0 Заявка 12 3 4 5 20 - 20 13
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
16. Ним Заявка 11 3 2 6 8 - 21 11
17. Дижон Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
18. Брест 0:1 Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
19. Нант Заявка 11 1 3 7 9 - 19 6
20. Лорьян 0:1 Заявка 11 1 2 8 9 - 22 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Метц 58.7% (84)
X 32.2% (46)
Монпелье 9.1% (13)
Все прогнозы
2.57 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Метц
Ничья
Монпелье
3.15
3.08
3.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.05 2.80 2.70
Бонус: 10 000 ₽ 2.55 3.05 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.62 3.08 2.95
Бонус: 5 000 ₽ 3.15 2.50 2.65
  2.80 2.98 2.87

Самый высокий коэффициент на матч «Метц» – «Монпелье» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Метц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монпелье» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Метц» – «Монпелье», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.80 1.08 3.10 1.38 2.30 1.63 1.68 2.20 1.26 3.90 1.08 8.00
7.20 1.05 6.10 1.10 2.57 1.48 2.15 1.70 1.64 2.40 1.25 3.95 1.18 4.70 1.06 7.80 1.04 7.90
4.05 1.23 2.85 1.42 1.77 2.04 1.33 3.25 1.85 2.02 1.22 4.20 1.06 8.80 1.05 9.50 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 16.00 0.00 16.00 0.00 23.00
8.38 1.10 2.79 1.47 2.20 1.71 1.92 1.96 1.61 2.40 1.46 2.84 1.64 2.34 1.47 2.78 1.24 4.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.70 2.08 1.34 3.10 1.07 7.60
2.56 1.51 1.67 2.21 1.30 3.52 1.09 7.80 1.06 9.20
1.31 3.35 1.02 13.00 1.01 15.00 1.01 15.00 1.01 15.00
1.72 2.19 1.44 2.89 1.17 5.46 1.43 2.94 1.33 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.37 1.54 1.57 2.30 1.14 5.20
3.10 1.37 2.17 1.69 1.48 2.65 1.19 4.70 1.13 5.90
2.15 1.65 1.50 2.48 1.17 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.84 1.90
3.00 1.38
Букмекер Да Нет
4.90 1.16
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
3.85 1.23
Где смотреть матч Метц 0:0 Монпелье онлайн

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Прогнозы на матч Метц 0:0 Монпелье

Исход игры
Метц
58.7% (84)
Ничья
32.2% (46)
Монпелье
9.1% (13)
Тотал 2.5
Больше
42.25% (60)
Меньше
57.75% (82)
Обе команды забьют
Да
67.61% (96)
Нет
32.39% (46)
Популярный счёт
2:1 Метц
31.5% (45)
1:1 Ничья
25.2% (36)
1:0 Метц
21.7% (31)
2:0 Метц
4.2% (6)
2:2 Ничья
4.2% (6)
1:2 Монпелье
4.2% (6)
0:1 Монпелье
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.8% (4)
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