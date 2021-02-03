Метц
0:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
Монпелье
9' Желтая карточкаБойе Джон
33' Желтая карточкаЛейя-Исека Аарон
23
Куяте
Кики
21
Бойе
Джон
19
Маига
Хабиб
15
Сарр
Пап
17
Делен
Тома
10
Булая
Фарид
25
Молле
Флоран
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Полузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Гуйе ЛаминНападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Юн Ил-ЛокНападающий
-
33 Вахи Элю
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
9'
33'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньяне Ибраима
|6 (1)
|0.26
|2.
|Булая Фарид
|5
|0.22
|3.
|Лейя-Исека Аарон
|4 (2)
|0.17
|4.
|Нгетт Опа
|3
|0.13
|5.
|Яд Папа Ндиага
|2
|0.09
|6.
|Маига Хабиб
|1
|0.04
|7.
|Гуйе Ламин
|1
|0.04
|8.
|Бойе Джон
|1
|0.04
|9.
|Вагнер да Силва
|1 (1)
|0.04
|10.
|Сарр Пап
|1
|0.04
|11.
|Бронн Дилан
|1 (1)
|0.04
|12.
|Юдоль Матьё
|0
|0
|13.
|Ангбан Викторьен
|0
|0
|14.
|Делен Тома
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делор Анди
|9
|0.39
|2.
|Лаборд Гаэтан
|6
|0.26
|3.
|Мавидиди Стефи
|4
|0.17
|4.
|Саванье Тежи
|3 (2)
|0.13
|5.
|Молле Флоран
|3
|0.13
|6.
|Конгре Даниэль
|2
|0.09
|7.
|Мендеш Педру II
|2
|0.09
|8.
|Вахи Элю
|2
|0.09
|9.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0.04
|10.
|Суке Арно
|1
|0.04
|11.
|Шкулетич Петар
|1
|0.04
|12.
|Самбья Саломон
|0
|0
|13.
|Ристич Михайло
|0
|0
|14.
|Ферри Жордан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маига Хабиб
|6
|0
|2.
|Бойе Джон
|3
|1
|3.
|Лейя-Исека Аарон
|4
|0
|4.
|Булая Фарид
|4
|0
|5.
|Ангбан Викторьен
|4
|0
|6.
|Сентонз Фабьен
|4
|0
|7.
|Пажо Венсан
|3
|0
|8.
|Делен Тома
|3
|0
|9.
|Куяте Кики
|3
|0
|10.
|Юдоль Матьё
|1
|1
|11.
|Укидья Александр
|2
|0
|12.
|Вагнер да Силва
|2
|0
|13.
|Фофана Мамаду
|2
|0
|14.
|Сарр Пап
|2
|0
|15.
|Яд Папа Ндиага
|2
|0
|16.
|Бронн Дилан
|1
|0
|17.
|Мазиз Юссеф
|1
|0
|18.
|Гуйе Ламин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саванье Тежи
|5
|1
|2.
|Илтон Виторино
|2
|2
|3.
|Суке Арно
|4
|0
|4.
|Ферри Жордан
|4
|0
|5.
|Мендеш Педру II
|4
|0
|6.
|Конгре Даниэль
|3
|0
|7.
|Делор Анди
|3
|0
|8.
|Лаборд Гаэтан
|3
|0
|9.
|Мавидиди Стефи
|3
|0
|10.
|Ле Таллек Дамьен
|1
|1
|11.
|Молле Флоран
|1
|1
|12.
|Ристич Михайло
|2
|0
|13.
|Шотар Жорис
|2
|0
|14.
|Омлин Йонас
|0
|1
|15.
|Юн Ил-Лок
|1
|0
|16.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0
|17.
|Самбья Саломон
|1
|0
|18.
|Долли Киган
|1
|0
|19.
|Коцца Николя
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Метц
|7.69% (2)
|11.54% (3)
|23.08% (6)
|7.69% (2)
|19.23% (5)
|30.77% (8)
|Монпелье
|11.76% (4)
|11.76% (4)
|14.71% (5)
|23.53% (8)
|20.59% (7)
|17.65% (6)
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: +9 =7 -4Брест 2:4 Метц Метц 2:0 Нант Лион 0:1 Метц Метц 1:1 Ницца
Монпелье Последние 20 матчей: +7 =4 -9Монпелье 1:2 Ланс ПСЖ 4:0 Монпелье Монпелье 2:3 Монако Монпелье 1:1 Нант
Марсель 3:1 Монпелье Монпелье 2:3 Лилль Брест 2:2 Монпелье Монпелье 0:2 Метц Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион
Последние игры между собой
Метц: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Монпелье: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|0:0 Заявка
|23
|14
|7
|2
|37 - 15
|49
|2.
|Лион
|Заявка
|22
|13
|7
|2
|46 - 20
|46
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|50 - 14
|45
|4.
|Монако
|Заявка
|22
|13
|3
|6
|44 - 31
|42
|5.
|Ренн
|1:0 Заявка
|22
|11
|6
|5
|31 - 23
|39
|6.
|Метц
|0:0 Заявка
|23
|9
|8
|6
|27 - 20
|35
|7.
|Ланс
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|32 - 31
|34
|8.
|Анже
|0:0 Заявка
|23
|10
|4
|9
|29 - 34
|34
|9.
|Бордо
|0:0 Заявка
|23
|9
|6
|8
|26 - 24
|33
|10.
|Марсель
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|27 - 22
|32
|11.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|23
|8
|5
|10
|34 - 41
|29
|12.
|Реймс
|0:0 Заявка
|23
|7
|7
|9
|30 - 31
|28
|13.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|23
|8
|3
|12
|31 - 34
|27
|14.
|Ницца
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|23 - 29
|26
|15.
|Брест
|0:1 Заявка
|23
|8
|2
|13
|33 - 42
|26
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|21 - 35
|22
|17.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|22
|5
|3
|14
|26 - 43
|18
|18.
|Нант
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|21 - 36
|18
|19.
|Ним
|Заявка
|21
|4
|3
|14
|17 - 44
|15
|20.
|Дижон
|Заявка
|22
|2
|9
|11
|15 - 31
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|0:0 Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|29 - 5
|25
|3.
|Лион
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|4.
|Монако
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 14
|24
|5.
|Ренн
|1:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|6.
|Брест
|0:1 Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 20
|19
|7.
|Метц
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 10
|19
|8.
|Бордо
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|12 - 9
|19
|9.
|Анже
|0:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|10.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|11.
|Реймс
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|12.
|Ланс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|13.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 15
|14
|14.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|11
|4
|1
|6
|17 - 21
|13
|15.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|12
|4
|1
|7
|20 - 25
|13
|16.
|Нант
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 17
|12
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|18.
|Ницца
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 22
|8
|19.
|Дижон
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|4 - 11
|6
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 10
|22
|2.
|Лилль
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 8
|22
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 9
|20
|4.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|5.
|Ренн
|1:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|6.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|7.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|18 - 17
|18
|8.
|Анже
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 20
|18
|9.
|Марсель
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|10.
|Метц
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|11.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 16
|16
|12.
|Бордо
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|13.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 19
|13
|14.
|Реймс
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 20
|13
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|16.
|Ним
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 21
|11
|17.
|Дижон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|18.
|Брест
|0:1 Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 19
|6
|20.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 22
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Метц» – «Монпелье» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Метц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монпелье» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Метц» – «Монпелье», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Метц 0:0 Монпелье
Исход игры
Метц
58.7% (84)
Ничья
32.2% (46)
Монпелье
9.1% (13)
Тотал 2.5
Больше
42.25% (60)
Меньше
57.75% (82)
Обе команды забьют
Да
67.61% (96)
Нет
32.39% (46)
Популярный счёт
2:1 Метц
31.5% (45)
1:1 Ничья
25.2% (36)
1:0 Метц
21.7% (31)
2:0 Метц
4.2% (6)
2:2 Ничья
4.2% (6)
1:2 Монпелье
4.2% (6)
0:1 Монпелье
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.8% (4)
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