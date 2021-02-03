Метц
1:1
Конец матча
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
Монпелье
9' Желтая карточкаБойе Джон
33' Желтая карточкаЛейя-Исека Аарон
1:0
47' ГолСарр Пап
58' Желтая карточкаКонгре Даниэль
1:1
70' ГолЛаборд Гаэтан
74' Желтая карточкаМаига Хабиб
75' Желтая карточкаСентонз Фабьен
82' Желтая карточкаБронн Дилан
90' Желтая карточкаЭмброуз Тьерри
23
Куяте
Кики
21
Бойе
Джон
19
Маига
Хабиб
15
Сарр
Пап
17
Делен
Тома
10
Булая
Фарид
25
Молле
Флоран
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Полузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Гуйе ЛаминНападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Юн Ил-ЛокНападающий
-
33 Вахи Элю
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
9'
33'
47'
1:0
58'
70'
1:1
74'
75'
82'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 3
-
8 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 15
-
6 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньяне Ибраима
|6 (1)
|0.26
|2.
|Булая Фарид
|5
|0.22
|3.
|Лейя-Исека Аарон
|4 (2)
|0.17
|4.
|Нгетт Опа
|3
|0.13
|5.
|Яд Папа Ндиага
|2
|0.09
|6.
|Сарр Пап
|2
|0.09
|7.
|Маига Хабиб
|1
|0.04
|8.
|Гуйе Ламин
|1
|0.04
|9.
|Бойе Джон
|1
|0.04
|10.
|Вагнер да Силва
|1 (1)
|0.04
|11.
|Бронн Дилан
|1 (1)
|0.04
|12.
|Юдоль Матьё
|0
|0
|13.
|Ангбан Викторьен
|0
|0
|14.
|Делен Тома
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делор Анди
|9
|0.39
|2.
|Лаборд Гаэтан
|7
|0.3
|3.
|Мавидиди Стефи
|4
|0.17
|4.
|Саванье Тежи
|3 (2)
|0.13
|5.
|Молле Флоран
|3
|0.13
|6.
|Конгре Даниэль
|2
|0.09
|7.
|Мендеш Педру II
|2
|0.09
|8.
|Вахи Элю
|2
|0.09
|9.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0.04
|10.
|Суке Арно
|1
|0.04
|11.
|Шкулетич Петар
|1
|0.04
|12.
|Самбья Саломон
|0
|0
|13.
|Ристич Михайло
|0
|0
|14.
|Ферри Жордан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маига Хабиб
|7
|0
|2.
|Сентонз Фабьен
|5
|0
|3.
|Бойе Джон
|3
|1
|4.
|Лейя-Исека Аарон
|4
|0
|5.
|Булая Фарид
|4
|0
|6.
|Ангбан Викторьен
|4
|0
|7.
|Пажо Венсан
|3
|0
|8.
|Делен Тома
|3
|0
|9.
|Куяте Кики
|3
|0
|10.
|Юдоль Матьё
|1
|1
|11.
|Укидья Александр
|2
|0
|12.
|Вагнер да Силва
|2
|0
|13.
|Фофана Мамаду
|2
|0
|14.
|Сарр Пап
|2
|0
|15.
|Бронн Дилан
|2
|0
|16.
|Яд Папа Ндиага
|2
|0
|17.
|Эмброуз Тьерри
|1
|0
|18.
|Мазиз Юссеф
|1
|0
|19.
|Гуйе Ламин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саванье Тежи
|5
|1
|2.
|Илтон Виторино
|2
|2
|3.
|Конгре Даниэль
|4
|0
|4.
|Суке Арно
|4
|0
|5.
|Ферри Жордан
|4
|0
|6.
|Мендеш Педру II
|4
|0
|7.
|Делор Анди
|3
|0
|8.
|Лаборд Гаэтан
|3
|0
|9.
|Мавидиди Стефи
|3
|0
|10.
|Ле Таллек Дамьен
|1
|1
|11.
|Молле Флоран
|1
|1
|12.
|Ристич Михайло
|2
|0
|13.
|Шотар Жорис
|2
|0
|14.
|Омлин Йонас
|0
|1
|15.
|Юн Ил-Лок
|1
|0
|16.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0
|17.
|Самбья Саломон
|1
|0
|18.
|Долли Киган
|1
|0
|19.
|Коцца Николя
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Метц
|7.41% (2)
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|29.63% (8)
|Монпелье
|11.43% (4)
|11.43% (4)
|14.29% (5)
|22.86% (8)
|22.86% (8)
|17.14% (6)
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: +9 =7 -4Брест 2:4 Метц Метц 2:0 Нант Лион 0:1 Метц Метц 1:1 Ницца
Монпелье Последние 20 матчей: +7 =4 -9Монпелье 1:2 Ланс ПСЖ 4:0 Монпелье Монпелье 2:3 Монако Монпелье 1:1 Нант
Марсель 3:1 Монпелье Монпелье 2:3 Лилль Брест 2:2 Монпелье Монпелье 0:2 Метц Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион
Последние игры между собой
Метц: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Монпелье: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|23
|15
|6
|2
|40 - 15
|51
|2.
|Лион
|0:0 Заявка
|23
|13
|8
|2
|46 - 20
|47
|3.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|23
|14
|4
|5
|50 - 14
|46
|4.
|Монако
|0:0 Заявка
|23
|13
|4
|6
|44 - 31
|43
|5.
|Ренн
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|31 - 24
|37
|6.
|Ланс
|0:0 Заявка
|23
|10
|5
|8
|32 - 31
|35
|7.
|Метц
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|28 - 21
|35
|8.
|Анже
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|29 - 34
|34
|9.
|Марсель
|0:0 Заявка
|21
|9
|6
|6
|27 - 22
|33
|10.
|Бордо
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|26 - 27
|32
|11.
|Монпелье
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|35 - 42
|29
|12.
|Реймс
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|30 - 31
|28
|13.
|Ницца
|0:0 Заявка
|22
|7
|6
|9
|23 - 29
|27
|14.
|Брест
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|35 - 43
|27
|15.
|Страсбург
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|32 - 36
|25
|16.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|23
|5
|8
|10
|21 - 35
|23
|17.
|Лорьян
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|27 - 43
|19
|18.
|Нант
|0:0 Заявка
|23
|3
|10
|10
|21 - 36
|19
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|22
|4
|4
|14
|17 - 44
|16
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|23
|2
|10
|11
|15 - 31
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 5
|26
|3.
|Монако
|0:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|26 - 14
|25
|4.
|Лион
|0:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|5.
|Брест
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 20
|19
|6.
|Метц
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|7.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|8.
|Бордо
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|10.
|Марсель
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|11.
|Ланс
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|12.
|Реймс
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|13.
|Лорьян
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|17 - 21
|13
|14.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|20 - 25
|13
|15.
|Нант
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 17
|12
|16.
|Страсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|17.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 16
|11
|18.
|Ницца
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 22
|8
|19.
|Дижон
|0:0 Заявка
|12
|0
|7
|5
|4 - 11
|7
|20.
|Ним
|0:0 Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 8
|24
|2.
|Лион
|0:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 10
|23
|3.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 9
|20
|4.
|Ланс
|0:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|5.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|6.
|Ницца
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|13 - 7
|19
|7.
|Монако
|0:0 Заявка
|11
|6
|0
|5
|18 - 17
|18
|8.
|Марсель
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 10
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 20
|18
|10.
|Метц
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|11.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 17
|16
|12.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|13.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 19
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 20
|13
|15.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|16.
|Ним
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 21
|12
|17.
|Дижон
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|19.
|Нант
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 19
|7
|20.
|Лорьян
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Метц» – «Монпелье» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Метц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монпелье» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Метц» – «Монпелье», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Метц 1:1 Монпелье
Исход игры
Метц
58.7% (84)
Ничья
32.2% (46)
Монпелье
9.1% (13)
Тотал 2.5
Больше
42.25% (60)
Меньше
57.75% (82)
Обе команды забьют
Да
67.61% (96)
Нет
32.39% (46)
Популярный счёт
2:1 Метц
31.5% (45)
1:1 Ничья
25.2% (36)
1:0 Метц
21.7% (31)
2:0 Метц
4.2% (6)
2:2 Ничья
4.2% (6)
1:2 Монпелье
4.2% (6)
0:1 Монпелье
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.8% (4)
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