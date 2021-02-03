  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Реймс
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Анже
0'
20' Желтая карточка
Бамба Абдулайе
24' Желтая карточка
Кассама Морету
37'
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
28
Де
Смет
Тибо
23
Кассама
Морету
21
Мбюкю
Натанаэль
7
Шавалерин
Ксавье
24
Кафаро
Матьё
14
Бериша
Валон
11
Диа
Булайе
1
Бернардони
Поль
25
Бамба
Абдулайе
4
Павлович
Матео
24
Томас
Ромен
3
Думбия
Сулейман
14
Кулибали
Лассана
5
Мангани
Томас
22
Тиуб
Сада
15
Капелле
Пьеррик
23
Бобишон
Антонен
9
Дьони
Луа
Реймс
4-1-4-1
Анже
4-2-3-1

Ход матча

20'
 
Бамба Абдулайе
24'
Кассама Морету
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 12 (5) 0.52
2. Кафаро Матьё 3 0.13
3. Зенели Арбер 2 0.09
4. Мбюкю Натанаэль 2 0.09
5. Туре Эль Билал 2 0.09
6. Абдельамид Юнис 2 0.09
7. Кутеса Дерек 1 0.04
8. Фас Ваут 1 0.04
9. Кассама Морету 1 0.04
10. Манетси Маршал 1 0.04
11. Бериша Валон 0 0
12. Шавалерин Ксавье 0 0
13. Сирхейс Кай 0 0
14. Конан Гислен 0 0
Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баокен Стефан 5 0.22
2. Фюльжини Анжело 4 0.17
3. Траоре Исмаэль 3 0.13
4. Капелле Пьеррик 3 0.13
5. Дьони Луа 3 (1) 0.13
6. Томас Ромен 3 0.13
7. Лаж Матиас 3 0.13
8. Мангани Томас 1 (1) 0.04
9. Кабо Джимми 1 0.04
10. Тиуб Сада 1 0.04
11. Кулибали Лассана 1 0.04
12. Буфаль Софьян 1 0.04
13. Думбия Сулейман 0 0
14. Бобишон Антонен 0 0
15. Аит-Нури Раян 0 0

Карточки

Реймс
# Игрок      
1. Кассама Морету 7 2
2. Фас Ваут 7 1
3. Манетси Маршал 4 1
4. Шавалерин Ксавье 5 0
5. Фокет Томас 3 0
6. Туре Эль Билал 3 0
7. Бериша Валон 2 0
8. Абдельамид Юнис 2 0
9. Кафаро Матьё 2 0
10. Сирхейс Кай 2 0
11. Конан Гислен 2 0
12. Донис Анастасиос 0 1
13. Райкович Предраг 1 0
14. Кутеса Дерек 1 0
15. Де Смет Тибо 1 0
16. Хорнби Фрэйзер 1 0
17. Диа Булайе 1 0
18. Мбюкю Натанаэль 1 0
19. Драмме Муамаду 1 0
20. Экитик Юго 1 0
Анже
# Игрок      
1. Думбия Сулейман 6 0
2. Томас Ромен 3 1
3. Баокен Стефан 4 0
4. Мангани Томас 3 0
5. Амаду Ибрагим 3 0
6. Фюльжини Анжело 3 0
7. Кулибали Лассана 3 0
8. Павлович Матео 2 0
9. Траоре Исмаэль 2 0
10. Манко Венсан 2 0
11. Бамба Абдулайе 2 0
12. Буфаль Софьян 2 0
13. Лаж Матиас 2 0
14. Капелле Пьеррик 1 0
15. Кабо Джимми 1 0
16. Сантамария Батист 1 0
17. Бернардони Поль 1 0
18. Эбосс Энсо 1 0
19. Эль-Мелали Фарид 1 0
20. Чо Мохамед-Али 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реймс 25.93% (7) 11.11% (3) 18.52% (5) 14.81% (4) 18.52% (5) 11.11% (3)
 Анже 17.24% (5) 27.59% (8) 13.79% (4) 20.69% (6) 0 20.69% (6)

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Страсбург 0:1 Реймс Реймс 1:0 Брест Лилль 2:1 Реймс Реймс 3:1 Сент-Этьен
Реймс 0:0 Дижон Бордо 1:3 Реймс Марсель 1:1 Реймс Реймс 3:2 Нант Брест 2:1 Реймс Реймс 0:0 Ницца Лион 3:0 Реймс Реймс 0:1 Ним Ланс 4:4 Реймс Реймс 2:1 Страсбург Монпелье 0:4 Реймс Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Реймс 0:2 ПСЖ Фехервар 0:0 Реймс Метц 2:1 Реймс
Анже Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Анже 3:1 Ним Бордо 2:1 Анже Анже 0:1 ПСЖ Монако 3:0 Анже
Лилль 1:2 Анже Анже 2:1 Марсель Нант 1:1 Анже Анже 0:2 Страсбург Сент-Этьен 0:0 Анже Анже 2:0 Лорьян Ланс 1:3 Анже Анже 0:1 Лион Анже 3:3 Ньор Ним 1:5 Анже Анже 0:3 Ницца Ренн 1:2 Анже Анже 1:1 Метц Нант 1:2 Анже ПСЖ 6:1 Анже Анже 3:2 Брест

Последние игры между собой

Реймс: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 3
Анже: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 5
Анже 1:0 Реймс Лига 1 Анже 1:4 Реймс Лига 1 Реймс 0:0 Анже Лига 1 Анже 1:1 Реймс Лига 1
Реймс 1:1 Анже Лига 1 Реймс 2:1 Анже Лига 1 Анже 0:0 Реймс Лига 1 Реймс 3:0 Анже Лига 2 Анже 0:0 Реймс Лига 2 Анже 0:1 Реймс Лига 2 Реймс 2:0 Анже Лига 2 Реймс 0:0 Анже Лига 2 Анже 3:1 Реймс Лига 2 Реймс 0:1 Анже Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 0:0 Заявка 23 14 7 2 37 - 15 49
2. Лион Заявка 22 13 7 2 46 - 20 46
3. ПСЖ Заявка 22 14 3 5 50 - 14 45
4. Монако Заявка 22 13 3 6 44 - 31 42
5. Ренн 1:0 Заявка 22 11 6 5 31 - 23 39
6. Метц 0:0 Заявка 23 9 8 6 27 - 20 35
7. Ланс Заявка 22 10 4 8 32 - 31 34
8. Анже 0:0 Заявка 23 10 4 9 29 - 34 34
9. Бордо 0:0 Заявка 23 9 6 8 26 - 24 33
10. Марсель Заявка 20 9 5 6 27 - 22 32
11. Монпелье 0:0 Заявка 23 8 5 10 34 - 41 29
12. Реймс 0:0 Заявка 23 7 7 9 30 - 31 28
13. Страсбург 1:0 Заявка 23 8 3 12 31 - 34 27
14. Ницца Заявка 21 7 5 9 23 - 29 26
15. Брест 0:1 Заявка 23 8 2 13 33 - 42 26
16. Сент-Этьен Заявка 22 5 7 10 21 - 35 22
17. Лорьян 0:1 Заявка 22 5 3 14 26 - 43 18
18. Нант Заявка 22 3 9 10 21 - 36 18
19. Ним Заявка 21 4 3 14 17 - 44 15
20. Дижон Заявка 22 2 9 11 15 - 31 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 0:0 Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
2. ПСЖ Заявка 11 8 1 2 29 - 5 25
3. Лион Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
4. Монако Заявка 11 7 3 1 26 - 14 24
5. Ренн 1:0 Заявка 12 6 2 4 15 - 14 20
6. Брест 0:1 Заявка 11 6 1 4 22 - 20 19
7. Метц 0:0 Заявка 12 5 4 3 14 - 10 19
8. Бордо 0:0 Заявка 12 5 4 3 12 - 9 19
9. Анже 0:0 Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
10. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
11. Реймс 0:0 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
12. Ланс Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
13. Страсбург 1:0 Заявка 12 4 2 6 13 - 15 14
14. Лорьян 0:1 Заявка 11 4 1 6 17 - 21 13
15. Монпелье 0:0 Заявка 12 4 1 7 20 - 25 13
16. Нант Заявка 11 2 6 3 12 - 17 12
17. Сент-Этьен Заявка 10 2 4 4 9 - 16 10
18. Ницца Заявка 11 2 2 7 10 - 22 8
19. Дижон Заявка 11 0 6 5 4 - 11 6
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
2. Лилль 0:0 Заявка 11 6 4 1 16 - 8 22
3. ПСЖ Заявка 11 6 2 3 21 - 9 20
4. Ланс Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
5. Ренн 1:0 Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
6. Ницца Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
7. Монако Заявка 11 6 0 5 18 - 17 18
8. Анже 0:0 Заявка 12 5 3 4 17 - 20 18
9. Марсель Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
10. Метц 0:0 Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
11. Монпелье 0:0 Заявка 11 4 4 3 14 - 16 16
12. Бордо 0:0 Заявка 11 4 2 5 14 - 15 14
13. Страсбург 1:0 Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
14. Реймс 0:0 Заявка 12 3 4 5 20 - 20 13
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
16. Ним Заявка 11 3 2 6 8 - 21 11
17. Дижон Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
18. Брест 0:1 Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
19. Нант Заявка 11 1 3 7 9 - 19 6
20. Лорьян 0:1 Заявка 11 1 2 8 9 - 22 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Реймс 47.6% (68)
X 39.9% (57)
Анже 12.6% (18)
Все прогнозы
2.11 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реймс
Ничья
Анже
2.90
3.05
3.35
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.90 2.55 3.25
Бонус: 10 000 ₽ 2.65 2.95 2.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.71 3.05 3.06
Бонус: 5 000 ₽ 2.85 2.50 3.35
  2.77 2.79 3.11

Самый высокий коэффициент на матч «Реймс» – «Анже» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реймс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анже» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реймс» – «Анже», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.20 1.12 2.43 1.57 1.79 2.03 1.46 2.75 1.15 5.40 1.06 9.80
6.35 1.07 5.25 1.13 2.54 1.49 1.92 1.88 1.56 2.59 1.24 4.05 1.17 4.80 1.04 9.00 1.02 9.50
3.70 1.27 2.55 1.50 1.65 2.22 2.28 1.67 1.25 3.90 1.74 2.23 1.17 4.90 1.04 10.00 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 15.00 0.00 17.00 0.00 17.50 0.00 25.00
7.47 1.12 3.60 1.31 2.42 1.60 1.98 1.90 1.72 2.20 1.47 2.80 1.71 2.21 1.55 2.55 1.18 5.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.21 1.62 1.46 2.60 1.24 3.80 1.04 9.40
2.32 1.61 1.58 2.38 1.29 3.60 1.07 8.70 1.05 10.25
1.33 3.25 1.02 13.00 1.01 15.00 1.05 9.00
1.66 2.30 1.40 3.09 1.14 6.18 1.37 3.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.94 1.80 1.42 2.75 1.09 6.60
3.04 1.38 2.03 1.79 1.46 2.72 1.15 5.45 1.10 6.75
2.21 1.62 1.50 2.44 1.18 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.19 1.63
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
6.00 1.11
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
3.80 1.23
Где смотреть матч Реймс 0:0 Анже онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Реймс 0:0 Анже

Исход игры
Реймс
47.6% (68)
Ничья
39.9% (57)
Анже
12.6% (18)
Тотал 2.5
Больше
37.32% (53)
Меньше
62.68% (89)
Обе команды забьют
Да
69.01% (98)
Нет
30.99% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.2% (46)
2:1 Реймс
21.7% (31)
1:0 Реймс
21% (30)
1:2 Анже
7.7% (11)
2:2 Ничья
4.2% (6)
0:1 Анже
4.2% (6)
2:0 Реймс
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 