  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Реймс
0:0
Конец матча

Стадион:
Анже
0'
20' Желтая карточка
Бамба Абдулайе
24' Желтая карточка
Кассама Морету
75' Желтая карточка
Фас Ваут
90'+4
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
28
Де
Смет
Тибо
23
Кассама
Морету
21
Мбюкю
Натанаэль
14
Бериша
Валон
7
Шавалерин
Ксавье
24
Кафаро
Матьё
11
Диа
Булайе
1
Бернардони
Поль
25
Бамба
Абдулайе
4
Павлович
Матео
24
Томас
Ромен
3
Думбия
Сулейман
14
Кулибали
Лассана
5
Мангани
Томас
22
Тиуб
Сада
15
Капелле
Пьеррик
23
Бобишон
Антонен
9
Дьони
Луа
Реймс
4-1-4-1
Анже
4-2-3-1

Ход матча

20'
 
Бамба Абдулайе
24'
Кассама Морету
 
71'
 
Чо Мохамед-Али
Дьони Луа
71'
 
Буфаль Софьян
Капелле Пьеррик
71'
 
Амаду Ибрагим
Мангани Томас
75'
Фас Ваут
 
79'
Туре Эль Билал
Диа Булайе
 
79'
Думбия Мусса
Кафаро Матьё
 
81'
 
Эль-Мелали Фарид
Тиуб Сада
83'
Конан Гислен
Де Смет Тибо
 
85'
 
Лаж Матиас
Бобишон Антонен
87'
Кутеса Дерек
Мбюкю Натанаэль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 12 (5) 0.52
2. Кафаро Матьё 3 0.13
3. Зенели Арбер 2 0.09
4. Мбюкю Натанаэль 2 0.09
5. Туре Эль Билал 2 0.09
6. Абдельамид Юнис 2 0.09
7. Кутеса Дерек 1 0.04
8. Фас Ваут 1 0.04
9. Кассама Морету 1 0.04
10. Манетси Маршал 1 0.04
11. Бериша Валон 0 0
12. Шавалерин Ксавье 0 0
13. Сирхейс Кай 0 0
14. Конан Гислен 0 0
Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баокен Стефан 5 0.22
2. Фюльжини Анжело 4 0.17
3. Траоре Исмаэль 3 0.13
4. Капелле Пьеррик 3 0.13
5. Дьони Луа 3 (1) 0.13
6. Томас Ромен 3 0.13
7. Лаж Матиас 3 0.13
8. Мангани Томас 1 (1) 0.04
9. Кабо Джимми 1 0.04
10. Тиуб Сада 1 0.04
11. Кулибали Лассана 1 0.04
12. Буфаль Софьян 1 0.04
13. Думбия Сулейман 0 0
14. Бобишон Антонен 0 0
15. Аит-Нури Раян 0 0

Карточки

Реймс
# Игрок      
1. Кассама Морету 7 2
2. Фас Ваут 8 1
3. Манетси Маршал 4 1
4. Шавалерин Ксавье 5 0
5. Фокет Томас 3 0
6. Туре Эль Билал 3 0
7. Бериша Валон 2 0
8. Абдельамид Юнис 2 0
9. Кафаро Матьё 2 0
10. Сирхейс Кай 2 0
11. Конан Гислен 2 0
12. Донис Анастасиос 0 1
13. Райкович Предраг 1 0
14. Кутеса Дерек 1 0
15. Де Смет Тибо 1 0
16. Хорнби Фрэйзер 1 0
17. Диа Булайе 1 0
18. Мбюкю Натанаэль 1 0
19. Драмме Муамаду 1 0
20. Экитик Юго 1 0
Анже
# Игрок      
1. Думбия Сулейман 6 0
2. Томас Ромен 3 1
3. Баокен Стефан 4 0
4. Мангани Томас 3 0
5. Амаду Ибрагим 3 0
6. Фюльжини Анжело 3 0
7. Кулибали Лассана 3 0
8. Павлович Матео 2 0
9. Траоре Исмаэль 2 0
10. Манко Венсан 2 0
11. Бамба Абдулайе 2 0
12. Буфаль Софьян 2 0
13. Лаж Матиас 2 0
14. Капелле Пьеррик 1 0
15. Кабо Джимми 1 0
16. Сантамария Батист 1 0
17. Бернардони Поль 1 0
18. Эбосс Энсо 1 0
19. Эль-Мелали Фарид 1 0
20. Чо Мохамед-Али 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реймс 25.93% (7) 11.11% (3) 18.52% (5) 14.81% (4) 18.52% (5) 11.11% (3)
 Анже 17.24% (5) 27.59% (8) 13.79% (4) 20.69% (6) 0 20.69% (6)

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Страсбург 0:1 Реймс Реймс 1:0 Брест Лилль 2:1 Реймс Реймс 3:1 Сент-Этьен
Реймс 0:0 Дижон Бордо 1:3 Реймс Марсель 1:1 Реймс Реймс 3:2 Нант Брест 2:1 Реймс Реймс 0:0 Ницца Лион 3:0 Реймс Реймс 0:1 Ним Ланс 4:4 Реймс Реймс 2:1 Страсбург Монпелье 0:4 Реймс Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Реймс 0:2 ПСЖ Фехервар 0:0 Реймс Метц 2:1 Реймс
Анже Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Анже 3:1 Ним Бордо 2:1 Анже Анже 0:1 ПСЖ Монако 3:0 Анже
Лилль 1:2 Анже Анже 2:1 Марсель Нант 1:1 Анже Анже 0:2 Страсбург Сент-Этьен 0:0 Анже Анже 2:0 Лорьян Ланс 1:3 Анже Анже 0:1 Лион Анже 3:3 Ньор Ним 1:5 Анже Анже 0:3 Ницца Ренн 1:2 Анже Анже 1:1 Метц Нант 1:2 Анже ПСЖ 6:1 Анже Анже 3:2 Брест

Последние игры между собой

Реймс: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 3
Анже: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 5
Анже 1:0 Реймс Лига 1 Анже 1:4 Реймс Лига 1 Реймс 0:0 Анже Лига 1 Анже 1:1 Реймс Лига 1
Реймс 1:1 Анже Лига 1 Реймс 2:1 Анже Лига 1 Анже 0:0 Реймс Лига 1 Реймс 3:0 Анже Лига 2 Анже 0:0 Реймс Лига 2 Анже 0:1 Реймс Лига 2 Реймс 2:0 Анже Лига 2 Реймс 0:0 Анже Лига 2 Анже 3:1 Реймс Лига 2 Реймс 0:1 Анже Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 23 15 6 2 40 - 15 51
2. Лион 0:0 Заявка 23 13 8 2 46 - 20 47
3. ПСЖ 0:0 Заявка 23 14 4 5 50 - 14 46
4. Монако 0:0 Заявка 23 13 4 6 44 - 31 43
5. Ренн Заявка 22 10 7 5 31 - 24 37
6. Ланс 0:0 Заявка 23 10 5 8 32 - 31 35
7. Метц Заявка 23 9 8 6 28 - 21 35
8. Анже Заявка 23 10 4 9 29 - 34 34
9. Марсель 0:0 Заявка 21 9 6 6 27 - 22 33
10. Бордо Заявка 23 9 5 9 26 - 27 32
11. Монпелье Заявка 23 8 5 10 35 - 42 29
12. Реймс Заявка 23 7 7 9 30 - 31 28
13. Ницца 0:0 Заявка 22 7 6 9 23 - 29 27
14. Брест Заявка 23 8 3 12 35 - 43 27
15. Страсбург Заявка 23 7 4 12 32 - 36 25
16. Сент-Этьен 0:0 Заявка 23 5 8 10 21 - 35 23
17. Лорьян Заявка 22 5 4 13 27 - 43 19
18. Нант 0:0 Заявка 23 3 10 10 21 - 36 19
19. Ним 0:0 Заявка 22 4 4 14 17 - 44 16
20. Дижон 0:0 Заявка 23 2 10 11 15 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
2. ПСЖ 0:0 Заявка 12 8 2 2 29 - 5 26
3. Монако 0:0 Заявка 12 7 4 1 26 - 14 25
4. Лион 0:0 Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
5. Брест Заявка 11 6 1 4 22 - 20 19
6. Метц Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7. Ренн Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
8. Бордо Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
9. Анже Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
10. Марсель 0:0 Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
11. Ланс 0:0 Заявка 11 4 3 4 15 - 15 15
12. Реймс Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
13. Лорьян Заявка 11 4 1 6 17 - 21 13
14. Монпелье Заявка 12 4 1 7 20 - 25 13
15. Нант 0:0 Заявка 11 2 6 3 12 - 17 12
16. Страсбург Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
17. Сент-Этьен 0:0 Заявка 11 2 5 4 9 - 16 11
18. Ницца 0:0 Заявка 11 2 2 7 10 - 22 8
19. Дижон 0:0 Заявка 12 0 7 5 4 - 11 7
20. Ним 0:0 Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 11 7 3 1 19 - 8 24
2. Лион 0:0 Заявка 12 6 5 1 22 - 10 23
3. ПСЖ 0:0 Заявка 11 6 2 3 21 - 9 20
4. Ланс 0:0 Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
5. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
6. Ницца 0:0 Заявка 11 5 4 2 13 - 7 19
7. Монако 0:0 Заявка 11 6 0 5 18 - 17 18
8. Марсель 0:0 Заявка 11 5 3 3 12 - 10 18
9. Анже Заявка 12 5 3 4 17 - 20 18
10. Метц Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
11. Монпелье Заявка 11 4 4 3 15 - 17 16
12. Бордо Заявка 11 4 2 5 14 - 15 14
13. Страсбург Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
14. Реймс Заявка 12 3 4 5 20 - 20 13
15. Сент-Этьен 0:0 Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
16. Ним 0:0 Заявка 12 3 3 6 8 - 21 12
17. Дижон 0:0 Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
18. Брест Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
19. Нант 0:0 Заявка 12 1 4 7 9 - 19 7
20. Лорьян Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
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  • — Вылет в Лигу 2
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Реймс: 57%, Анже: 43%.
  • 94'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Кутеса Дерек из команды Реймс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 93'
    Кассама Морету навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 92'
    Реймс пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    92'
    Буфаль Софьян наказан за толчок Кутеса Дерек
  • 91'
    Бамба Абдулайе из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 91'
    Анже начинает контратаку
  • 91'
    Реймс контролирует мяч.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Фокет Томас из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 90'
    Контроль мяча: Реймс: 57%, Анже: 43%.
  • 90'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 89'
    Кутеса Дерек из команды Реймс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 89'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 89'
    Анже пытается что-то создать.
  • 88'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 88'
    Бамба Абдулайе из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 88'
    Анже контролирует мяч.
  • 88'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 88'
    Думбия Мусса из команды Реймс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 87'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 87'
    Тактическая замена. Натанаэль Мбуку уходит с поля и его заменяет Кутеса Дерек
  • 87'
    Конан Гислен из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 87'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 87'
    Буфаль Софьян из команды Анже направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 87'
    Анже пытается что-то создать.
  • 86'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 86'
    Кассама Морету из команды Реймс делает пас партнеру.
  • 86'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 86'
    Лаж Матиас из команды Анже сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 86'
    Контроль мяча: Реймс: 57%, Анже: 43%.
  • Травма, повреждение
    86'
    Шавалерин Ксавье возвращается на поле.
  • 85'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    85'
    Ох, нехорошо это выглядит. Шавалерин Ксавье получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 85'
    Бобишон Антонен получил травму и заменен. Лаж Матиас выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    85'
    Шавалерин Ксавье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 84'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 84'
    Анже контролирует мяч.
  • 84'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 83'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 83'
    Матч возобновлен
  • 83'
    Де Смет Тибо получил травму и заменен. Конан Гислен выходит на поле.
  • 82'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 82'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 82'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 81'
    Тактическая замена. Тиуб Сада уходит с поля и его заменяет Эль-Мелали Фарид
  • 81'
    Думбия Мусса не смог попасть в створ ударом издали
  • 80'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 80'
    Анже контролирует мяч.
  • 80'
    Контроль мяча: Реймс: 57%, Анже: 43%.
  • 79'
    Реймс контролирует мяч.
  • 79'
    Тактическая замена. Кафаро Матьё уходит с поля и его заменяет Думбия Мусса
  • 79'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 79'
    Тактическая замена. Диа Булайе уходит с поля и его заменяет Туре Эль Билал
  • 77'
    Реймс контролирует мяч.
  • 77'
    Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 77'
    Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 77'
    Тиуб Сада из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 77'
    Анже пытается что-то создать.
  • 76'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 76'
    Буфаль Софьян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 75'
    Контроль мяча: Реймс: 56%, Анже: 44%.
  • Желтая карточка
    75'
    Фас Ваут - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    75'
    Безумный фол. Фас Ваут грубо играет против соперника. Пострадал Кулибали Лассана
  • 74'
    Анже пытается что-то создать.
  • 74'
    Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
  • 74'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 73'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 73'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 73'
    Анже контролирует мяч.
  • 72'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 72'
    Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
  • 72'
    Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 71'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 71'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 71'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 71'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 71'
    Тактическая замена. Мангани Томас уходит с поля и его заменяет Амаду Ибрагим
  • 71'
    Тактическая замена. Капелле Пьеррик уходит с поля и его заменяет Буфаль Софьян
  • 71'
    Тактическая замена. Дьони Луа уходит с поля и его заменяет Чо Мохамед-Али
  • 70'
    Контроль мяча: Реймс: 55%, Анже: 45%.
  • 69'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 69'
    Реймс контролирует мяч.
  • 69'
    Кулибали Лассана выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 69'
    Кафаро Матьё из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 69'
    Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    69'
    Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой справа.
  • 68'
    Томас Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 68'
    Бериша Валон делает длинную передачу вперед
  • 68'
    Реймс контролирует мяч.
  • 67'
    Фокет Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 67'
    Дьони Луа из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 67'
    Анже начинает контратаку
  • 67'
    Абдельамид Юнис из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Угловой
    67'
    Бериша Валон из команды Реймс подал угловой справа.
  • 66'
    Бернардони Поль отбил мяч на угловой после удара Шавалерин Ксавье из штрафной площади.
  • 66'
    Диа Булайе нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 66'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс делает пас партнеру.
  • 66'
    Бериша Валон из команды Реймс делает пас партнеру.
  • 66'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 65'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 65'
    Кафаро Матьё решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 65'
    Контроль мяча: Реймс: 55%, Анже: 45%.
  • Фол, нарушение
    64'
    Кулибали Лассана наказан за толчок Натанаэль Мбуку
  • 64'
    Реймс контролирует мяч.
  • 63'
    Кассама Морету из команды Реймс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 63'
    Отличные скиллы показывает Тиуб Сада, обводя своих соперников
  • 63'
    Анже пытается что-то создать.
  • 63'
    Анже контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    62'
    Фас Ваут из команды Реймс играет слишком грубо. Дьони Луа оказался на газоне.
  • 62'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 62'
    Кассама Морету нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 62'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 62'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 61'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 61'
    Диа Булайе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 61'
    Фокет Томас из команды Реймс делает пас партнеру.
  • 61'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 60'
    Реймс контролирует мяч.
  • 60'
    Контроль мяча: Реймс: 56%, Анже: 44%.
  • 60'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 60'
    Бобишон Антонен из команды Анже нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
  • Угловой
    60'
    Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
  • 59'
    Хороший удар издали нанес Капелле Пьеррик, но отличный сейв сделал Райкович Предраг. Угловой.
  • 59'
    Тиуб Сада нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 59'
    Тиуб Сада из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
  • 58'
    Анже пытается что-то создать.
  • 58'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 58'
    Бобишон Антонен из команды Анже делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 58'
    Абдельамид Юнис ошибается в защите.
  • Офсайд
    57'
    Диа Булайе из команды Реймс в офсайде
  • 57'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 56'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 56'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 55'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 55'
    Анже пытается что-то создать.
  • 55'
    Контроль мяча: Реймс: 54%, Анже: 46%.
  • 54'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 54'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 54'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 54'
    Реймс контролирует мяч.
  • 53'
    Фас Ваут из команды Реймс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 53'
    Бобишон Антонен делает длинную передачу вперед
  • 53'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 53'
    Реймс контролирует мяч.
  • 52'
    Анже пытается что-то создать.
  • 52'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 51'
    Анже пытается что-то создать.
  • 51'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 51'
    Бобишон Антонен из команды Анже навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 51'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Анже пытается что-то создать.
  • 50'
    Контроль мяча: Реймс: 54%, Анже: 46%.
  • 50'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 50'
    Диа Булайе из команды Реймс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Натанаэль Мбуку не смог удачно сыграть.
  • 50'
    Бобишон Антонен ошибается в защите.
  • 50'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    49'
    Судья сигнализирует, что Думбия Сулейман из команды Анже поставил подножку. Пострадал Фокет Томас
  • 49'
    Анже пытается что-то создать.
  • 48'
    Анже контролирует мяч.
  • 48'
    Реймс контролирует мяч.
  • 47'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Бериша Валон из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 47'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 47'
    Матч возобновлен
  • 46'
    Игра остановлена из-за технических проблем.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 46'
    Тиуб Сада из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 46'
    Анже пытается что-то создать.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Реймс 47.6% (68)
X 39.9% (57)
Анже 12.6% (18)
Все прогнозы
2.11 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.40 1.50 6.10
Бонус: 10 000 ₽ 2.65 2.95 2.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.71 3.05 3.06
Бонус: 5 000 ₽ 5.25 1.42 6.50
  6.17 1.32 7.91

Самый высокий коэффициент на матч «Реймс» – «Анже» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реймс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анже» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реймс» – «Анже», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.20 1.12 2.43 1.57 1.79 2.03 1.46 2.75 1.15 5.40 1.06 9.80
6.35 1.07 5.25 1.13 2.54 1.49 1.92 1.88 1.56 2.59 1.24 4.05 1.17 4.80 1.04 9.00 1.02 9.50
1.47 2.65 1.07 8.40 1.04 10.00 2.28 1.67 1.03 12.00 1.74 2.23 1.02 13.00 1.04 10.00 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 15.00 0.00 17.00 0.00 17.50 0.00 25.00
1.35 3.32 1.19 4.99 1.26 4.02 1.52 2.62 1.38 3.18 1.42 2.99 1.47 2.80 1.71 2.21 1.55 2.55 1.18 5.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.21 1.62 1.46 2.60 1.24 3.80 1.04 9.40
2.32 1.61 1.58 2.38 1.29 3.60 1.07 8.70 1.05 10.25
1.33 3.25 1.02 13.00 1.01 15.00 1.05 9.00
1.16 5.71 1.40 3.09 1.14 6.18 1.37 3.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.94 1.80 1.42 2.75 1.09 6.60
3.04 1.38 2.03 1.79 1.46 2.72 1.15 5.45 1.10 6.75
2.21 1.62 1.50 2.44 1.18 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.19 1.63
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
6.00 1.11
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
3.80 1.23
Где смотреть матч Реймс 0:0 Анже онлайн

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Прогнозы на матч Реймс 0:0 Анже

Исход игры
Реймс
47.6% (68)
Ничья
39.9% (57)
Анже
12.6% (18)
Тотал 2.5
Больше
37.32% (53)
Меньше
62.68% (89)
Обе команды забьют
Да
69.01% (98)
Нет
30.99% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.2% (46)
2:1 Реймс
21.7% (31)
1:0 Реймс
21% (30)
1:2 Анже
7.7% (11)
2:2 Ничья
4.2% (6)
0:1 Анже
4.2% (6)
2:0 Реймс
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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