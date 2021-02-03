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  2. Матчи
  3. Франция
Страсбург
1:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Брест
0'
1:0
9' Гол
Томассон Адриен
37'
16
Кавасима
Эйдзи
19
Каси
Антони
13
Митрович
Стефан
24
Джику
Александр
23
Кароль
Лионель
27
Сиссоко
Ибраима
6
Аолу
Жан-Эде
28
Диалло
Хабиб
26
Томассон
Адриен
17
Беллегард
Жан-Рикнер
25
Ажорк
Людовик
1
Ларсонне
Готье
20
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
23
Эрей
Кристоф
3
Брассье
Лилиан
7
Белькебла
Арис
6
Лукас
Жан
8
Ласне
Пол
12
Филиппото
Ромен
15
Мунье
Стив
9
Онора
Франк
Страсбург
4-2-3-1
Брест
4-4-2

Ход матча

9'
Томассон Адриен
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ажорк Людовик 10 (3) 0.43
2. Диалло Хабиб 7 (1) 0.3
3. Лала Кенни 3 (3) 0.13
4. Томассон Адриен 3 0.13
5. Шахири Мехди 2 0.09
6. Льенар Димитри 1 (1) 0.04
7. Аолу Жан-Эде 1 0.04
8. Симакан Мохамед 1 0.04
9. Митрович Стефан 1 0.04
10. Зохи Кевин 1 0.04
11. Уорис Маджид 1 (1) 0.04
12. Каси Антони 0 0
Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онора Франк 7 0.3
2. Мунье Стив 5 (1) 0.22
3. Кардона Ирвин 5 0.22
4. Февр Ромен 4 (1) 0.17
5. Перро Ромен 3 0.13
6. Шарбонье Гаэтан 3 (1) 0.13
7. Шардонне Брендан 1 0.04
8. Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0.04
9. Дюверн Жан-Кевин 1 0.04
10. Фоссурье Жюльен 0 0
11. Ле Дуарон Жереми 0 0

Карточки

Страсбург
# Игрок      
1. Джику Александр 6 0
2. Аолу Жан-Эде 6 0
3. Ажорк Людовик 4 0
4. Сиссоко Ибраима 3 0
5. Митрович Стефан 1 1
6. Томассон Адриен 2 0
7. Беллегард Жан-Рикнер 2 0
8. Симакан Мохамед 2 0
9. Коне Ламин 1 0
10. Кароль Лионель 1 0
11. Прчич Саньин 1 0
12. Лала Кенни 1 0
13. Льенар Димитри 1 0
14. Диалло Хабиб 1 0
Брест
# Игрок      
1. Ласне Пол 3 1
2. Пьер-Габриэль Ронаэль 4 0
3. Дюверн Жан-Кевин 4 0
4. Шардонне Брендан 2 1
5. Эрей Кристоф 3 0
6. Белькебла Арис 3 0
7. Фоссурье Жюльен 2 0
8. Шарбонье Гаэтан 2 0
9. Мунье Стив 2 0
10. Онора Франк 2 0
11. Кардона Ирвин 2 0
12. Маньетти Уго 2 0
13. Перро Ромен 2 0
14. Ларсонне Готье 1 0
15. Диалло Ибраима 1 0
16. Мбок Хианга 1 0
17. Брассье Лилиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Страсбург 0 30% (9) 23.33% (7) 13.33% (4) 10% (3) 23.33% (7)
 Брест 19.35% (6) 19.35% (6) 25.81% (8) 9.68% (3) 6.45% (2) 19.35% (6)

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Страсбург 0:1 Реймс Дижон 1:1 Страсбург Страсбург 1:0 Сент-Этьен Ланс 0:1 Страсбург
Страсбург 5:0 Ним ПСЖ 4:0 Страсбург Страсбург 0:2 Бордо Анже 0:2 Страсбург Страсбург 2:2 Метц Нант 0:4 Страсбург Страсбург 1:1 Ренн Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург Страсбург 0:3 Лилль Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон
Брест Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Брест 2:4 Метц Реймс 1:0 Брест Брест 1:2 Ренн ПСЖ 3:0 Брест
Брест 2:0 Ницца Ланс 2:1 Брест Брест 2:2 Монпелье Лион 2:2 Брест Брест 2:1 Реймс Бордо 1:0 Брест Метц 0:2 Брест Брест 4:1 Сент-Этьен Генгам 0:1 Брест Брест 3:2 Лилль Ренн 2:1 Брест Брест 0:3 Страсбург Нант 3:1 Брест Брест 1:0 Монако Анже 3:2 Брест Брест 3:2 Лорьян

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Брест: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Брест 0:3 Страсбург Лига 1 Брест 5:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 4:1 Брест Лига 2 Брест 2:1 Страсбург Лига 2
Страсбург 1:0 Брест Лига 2 Брест 1:1 Страсбург Лига 2 Страсбург 2:2 Брест Лига 2 Брест 1:2 Страсбург Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 0:0 Заявка 23 14 7 2 37 - 15 49
2. Лион Заявка 22 13 7 2 46 - 20 46
3. ПСЖ Заявка 22 14 3 5 50 - 14 45
4. Монако Заявка 22 13 3 6 44 - 31 42
5. Ренн 1:0 Заявка 22 11 6 5 31 - 23 39
6. Метц 0:0 Заявка 23 9 8 6 27 - 20 35
7. Ланс Заявка 22 10 4 8 32 - 31 34
8. Анже 0:0 Заявка 23 10 4 9 29 - 34 34
9. Бордо 0:0 Заявка 23 9 6 8 26 - 24 33
10. Марсель Заявка 20 9 5 6 27 - 22 32
11. Монпелье 0:0 Заявка 23 8 5 10 34 - 41 29
12. Реймс 0:0 Заявка 23 7 7 9 30 - 31 28
13. Страсбург 1:0 Заявка 23 8 3 12 31 - 34 27
14. Ницца Заявка 21 7 5 9 23 - 29 26
15. Брест 0:1 Заявка 23 8 2 13 33 - 42 26
16. Сент-Этьен Заявка 22 5 7 10 21 - 35 22
17. Лорьян 0:1 Заявка 22 5 3 14 26 - 43 18
18. Нант Заявка 22 3 9 10 21 - 36 18
19. Ним Заявка 21 4 3 14 17 - 44 15
20. Дижон Заявка 22 2 9 11 15 - 31 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 0:0 Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
2. ПСЖ Заявка 11 8 1 2 29 - 5 25
3. Лион Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
4. Монако Заявка 11 7 3 1 26 - 14 24
5. Ренн 1:0 Заявка 12 6 2 4 15 - 14 20
6. Брест 0:1 Заявка 11 6 1 4 22 - 20 19
7. Метц 0:0 Заявка 12 5 4 3 14 - 10 19
8. Бордо 0:0 Заявка 12 5 4 3 12 - 9 19
9. Анже 0:0 Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
10. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
11. Реймс 0:0 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
12. Ланс Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
13. Страсбург 1:0 Заявка 12 4 2 6 13 - 15 14
14. Лорьян 0:1 Заявка 11 4 1 6 17 - 21 13
15. Монпелье 0:0 Заявка 12 4 1 7 20 - 25 13
16. Нант Заявка 11 2 6 3 12 - 17 12
17. Сент-Этьен Заявка 10 2 4 4 9 - 16 10
18. Ницца Заявка 11 2 2 7 10 - 22 8
19. Дижон Заявка 11 0 6 5 4 - 11 6
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
2. Лилль 0:0 Заявка 11 6 4 1 16 - 8 22
3. ПСЖ Заявка 11 6 2 3 21 - 9 20
4. Ланс Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
5. Ренн 1:0 Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
6. Ницца Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
7. Монако Заявка 11 6 0 5 18 - 17 18
8. Анже 0:0 Заявка 12 5 3 4 17 - 20 18
9. Марсель Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
10. Метц 0:0 Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
11. Монпелье 0:0 Заявка 11 4 4 3 14 - 16 16
12. Бордо 0:0 Заявка 11 4 2 5 14 - 15 14
13. Страсбург 1:0 Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
14. Реймс 0:0 Заявка 12 3 4 5 20 - 20 13
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
16. Ним Заявка 11 3 2 6 8 - 21 11
17. Дижон Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
18. Брест 0:1 Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
19. Нант Заявка 11 1 3 7 9 - 19 6
20. Лорьян 0:1 Заявка 11 1 2 8 9 - 22 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Страсбург 79.7% (114)
X 16.1% (23)
Брест 4.2% (6)
Все прогнозы
2.17 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Страсбург
Ничья
Брест
2.11
5.00
4.75
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.33 5.00 10.50
Бонус: 10 000 ₽ 2.11 3.45 3.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.78 3.75 4.75

Самый высокий коэффициент на матч «Страсбург» – «Брест» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Страсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брест» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Страсбург» – «Брест», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.60 1.06 3.90 1.26 3.05 1.39 2.00 1.82 1.59 2.38 1.40 3.00 1.15 5.60 1.05 10.00
9.80 1.01 9.00 1.04 3.98 1.23 3.15 1.36 2.11 1.81 1.64 2.26 1.42 2.78 1.18 4.33 1.13 4.90 1.03 8.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.36 2.00 1.76 1.45 2.65 1.10 6.00
3.10 1.37 2.08 1.75 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.20 2.75 1.41 1.77 1.98 1.21 4.10
4.45 1.21 3.04 1.38 1.83 1.98 1.37 3.10 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.66 2.14
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Страсбург 1:0 Брест онлайн

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Прогнозы на матч Страсбург 1:0 Брест

Исход игры
Страсбург
79.7% (114)
Ничья
16.1% (23)
Брест
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
45.77% (65)
Меньше
54.23% (77)
Обе команды забьют
Да
57.75% (82)
Нет
42.25% (60)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
36.4% (52)
1:0 Страсбург
33.6% (48)
1:1 Ничья
12.6% (18)
2:0 Страсбург
4.2% (6)
3:1 Страсбург
2.8% (4)
3:2 Страсбург
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
1:2 Брест
2.1% (3)
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