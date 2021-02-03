Страсбург
2:2
Конец матча
Стадион: де ла Мейно
Брест
1:0
8' ГолТомассон Адриен
48' Желтая карточкаМитрович Стефан
2:0
70' ГолАолу Жан-Эде
2:1
83' ГолШарбонье Гаэтан
87' Желтая карточкаКавасима Эйдзи
2:2
90' ГолЛе Дуарон Жереми
19
Каси
Антони
28
Диалло
Хабиб
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Диалло ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Зохи КевинПолузащитник
-
34 Лебо АдриенПолузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Шахири МехдиПолузащитник
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Хассен МуеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
8'
1:0
48'
70'
2:0
83'
2:1
87'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ажорк Людовик
|10 (3)
|0.43
|2.
|Диалло Хабиб
|7 (1)
|0.3
|3.
|Лала Кенни
|3 (3)
|0.13
|4.
|Томассон Адриен
|3
|0.13
|5.
|Аолу Жан-Эде
|2
|0.09
|6.
|Шахири Мехди
|2
|0.09
|7.
|Льенар Димитри
|1 (1)
|0.04
|8.
|Симакан Мохамед
|1
|0.04
|9.
|Митрович Стефан
|1
|0.04
|10.
|Зохи Кевин
|1
|0.04
|11.
|Уорис Маджид
|1 (1)
|0.04
|12.
|Каси Антони
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онора Франк
|7
|0.3
|2.
|Мунье Стив
|5 (1)
|0.22
|3.
|Кардона Ирвин
|5
|0.22
|4.
|Февр Ромен
|4 (1)
|0.17
|5.
|Шарбонье Гаэтан
|4 (1)
|0.17
|6.
|Перро Ромен
|3
|0.13
|7.
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0.04
|8.
|Шардонне Брендан
|1
|0.04
|9.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|0.04
|10.
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0.04
|11.
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джику Александр
|6
|0
|2.
|Аолу Жан-Эде
|6
|0
|3.
|Ажорк Людовик
|4
|0
|4.
|Митрович Стефан
|2
|1
|5.
|Сиссоко Ибраима
|3
|0
|6.
|Томассон Адриен
|2
|0
|7.
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|8.
|Симакан Мохамед
|2
|0
|9.
|Кавасима Эйдзи
|1
|0
|10.
|Коне Ламин
|1
|0
|11.
|Кароль Лионель
|1
|0
|12.
|Прчич Саньин
|1
|0
|13.
|Лала Кенни
|1
|0
|14.
|Льенар Димитри
|1
|0
|15.
|Диалло Хабиб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ласне Пол
|3
|1
|2.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|4
|0
|3.
|Дюверн Жан-Кевин
|4
|0
|4.
|Шардонне Брендан
|2
|1
|5.
|Эрей Кристоф
|3
|0
|6.
|Белькебла Арис
|3
|0
|7.
|Фоссурье Жюльен
|2
|0
|8.
|Шарбонье Гаэтан
|2
|0
|9.
|Мунье Стив
|2
|0
|10.
|Онора Франк
|2
|0
|11.
|Кардона Ирвин
|2
|0
|12.
|Маньетти Уго
|2
|0
|13.
|Перро Ромен
|2
|0
|14.
|Ларсонне Готье
|1
|0
|15.
|Диалло Ибраима
|1
|0
|16.
|Мбок Хианга
|1
|0
|17.
|Брассье Лилиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Страсбург
|3.13% (1)
|28.13% (9)
|21.88% (7)
|12.5% (4)
|12.5% (4)
|21.88% (7)
|Брест
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|24.24% (8)
|9.09% (3)
|6.06% (2)
|24.24% (8)
Предыдущие игры
Страсбург Последние 20 матчей: +8 =3 -9Страсбург 0:1 Реймс Дижон 1:1 Страсбург Страсбург 1:0 Сент-Этьен Ланс 0:1 Страсбург
Страсбург 5:0 Ним ПСЖ 4:0 Страсбург Страсбург 0:2 Бордо Анже 0:2 Страсбург Страсбург 2:2 Метц Нант 0:4 Страсбург Страсбург 1:1 Ренн Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург Страсбург 0:3 Лилль Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон
Брест Последние 20 матчей: +8 =2 -10Брест 2:4 Метц Реймс 1:0 Брест Брест 1:2 Ренн ПСЖ 3:0 Брест
Последние игры между собой
Страсбург: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Брест: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|23
|15
|6
|2
|40 - 15
|51
|2.
|Лион
|0:0 Заявка
|23
|13
|8
|2
|46 - 20
|47
|3.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|23
|14
|4
|5
|50 - 14
|46
|4.
|Монако
|0:0 Заявка
|23
|13
|4
|6
|44 - 31
|43
|5.
|Ренн
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|31 - 24
|37
|6.
|Ланс
|0:0 Заявка
|23
|10
|5
|8
|32 - 31
|35
|7.
|Метц
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|28 - 21
|35
|8.
|Анже
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|29 - 34
|34
|9.
|Марсель
|0:0 Заявка
|21
|9
|6
|6
|27 - 22
|33
|10.
|Бордо
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|26 - 27
|32
|11.
|Монпелье
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|35 - 42
|29
|12.
|Реймс
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|30 - 31
|28
|13.
|Ницца
|0:0 Заявка
|22
|7
|6
|9
|23 - 29
|27
|14.
|Брест
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|35 - 43
|27
|15.
|Страсбург
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|32 - 36
|25
|16.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|23
|5
|8
|10
|21 - 35
|23
|17.
|Лорьян
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|27 - 43
|19
|18.
|Нант
|0:0 Заявка
|23
|3
|10
|10
|21 - 36
|19
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|22
|4
|4
|14
|17 - 44
|16
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|23
|2
|10
|11
|15 - 31
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 5
|26
|3.
|Монако
|0:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|26 - 14
|25
|4.
|Лион
|0:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|5.
|Брест
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 20
|19
|6.
|Метц
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|7.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|8.
|Бордо
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|10.
|Марсель
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|11.
|Ланс
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|12.
|Реймс
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|13.
|Лорьян
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|17 - 21
|13
|14.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|20 - 25
|13
|15.
|Нант
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 17
|12
|16.
|Страсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|17.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 16
|11
|18.
|Ницца
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 22
|8
|19.
|Дижон
|0:0 Заявка
|12
|0
|7
|5
|4 - 11
|7
|20.
|Ним
|0:0 Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 8
|24
|2.
|Лион
|0:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 10
|23
|3.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 9
|20
|4.
|Ланс
|0:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|5.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|6.
|Ницца
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|13 - 7
|19
|7.
|Монако
|0:0 Заявка
|11
|6
|0
|5
|18 - 17
|18
|8.
|Марсель
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 10
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 20
|18
|10.
|Метц
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|11.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 17
|16
|12.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|13.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 19
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 20
|13
|15.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|16.
|Ним
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 21
|12
|17.
|Дижон
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|19.
|Нант
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 19
|7
|20.
|Лорьян
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Страсбург» – «Брест» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Страсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брест» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Страсбург» – «Брест», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Страсбург 2:2 Брест
Исход игры
Страсбург
79.7% (114)
Ничья
16.1% (23)
Брест
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
45.77% (65)
Меньше
54.23% (77)
Обе команды забьют
Да
57.75% (82)
Нет
42.25% (60)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
36.4% (52)
1:0 Страсбург
33.6% (48)
1:1 Ничья
12.6% (18)
2:0 Страсбург
4.2% (6)
3:1 Страсбург
2.8% (4)
3:2 Страсбург
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
1:2 Брест
2.1% (3)
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