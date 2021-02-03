  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Ланс
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Марсель
0' 16'
16
Лека
Жан-Луи
13
Мишлен
Клеман
15
Фортес
Стивен
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Джонатан
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
21
Айдара
Массадио
10
Какута
Гаэль
7
Сотока
Флорьян
23
Банса
Саймон
30
Манданда
Стив
29
Лирола
Поль
32
Перрен
Люка
15
Чалета-Цар
Дуе
2
Сакаи
Хироки
26
Товен
Флорьян
4
Камара
Бубакар
3
Альваро
Гонсалес
II
10
Пайе
Димитри
28
Жермен
Валер
19
Милик
Аркадиуш
Ланс
3-4-1-2
Марсель
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 9 (5) 0.39
2. Сотока Флорьян 5 (1) 0.22
3. Ганаго Игнатиус 5 0.22
4. Мюинга Арно 4 0.17
5. Банса Саймон 3 0.13
6. Дукуре Шейк 2 0.09
7. Силла Иссиага 1 0.04
8. Медина Факундо 1 0.04
9. Маурисио Тони 0 0
10. Фофана Секо 0 0
11. Мишлен Клеман 0 0
12. Айдара Массадио 0 0
13. Жан Корентин 0 0
14. Клаусс Джонатан 0 0
Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 6 0.29
2. Бенедетто Дарио 4 (1) 0.19
3. Пайе Димитри 3 0.14
4. Жермен Валер 3 0.14
5. Сансон Морган 2 0.1
6. Чалета-Цар Дуе 2 0.1
7. Радоньич Неманья 2 0.1
8. Ронжье Валентин 1 0.05
9. Амави Жордан 1 0.05
10. Гуйе Пап 1 0.05
11. Балерди Леонардо 1 0.05
12. Сакаи Хироки 0 0
13. Альваро Гонсалес II 0 0
14. Хауи Саиф-Эдин 0 0
15. Камара Бубакар 0 0
16. Кюизанс Микаэль 0 0

Карточки

Ланс
# Игрок      
1. Гради Жонатан 7 1
2. Каюзак Янник 7 0
3. Баде Луак 5 1
4. Медина Факундо 6 0
5. Сотока Флорьян 4 0
6. Дукуре Шейк 4 0
7. Айдара Массадио 3 0
8. Фортес Стивен 3 0
9. Маурисио Тони 3 0
10. Банса Саймон 3 0
11. Какута Гаэль 2 0
12. Мишлен Клеман 0 1
13. Перес Мануэль 1 0
14. Лека Жан-Луи 1 0
15. Жан Корентин 1 0
16. Боура Исмаэль 1 0
Марсель
# Игрок      
1. Гуйе Пап 5 1
2. Альваро Гонсалес II 6 0
3. Сакаи Хироки 5 0
4. Ронжье Валентин 5 0
5. Чалета-Цар Дуе 5 0
6. Амави Жордан 3 1
7. Хауи Саиф-Эдин 4 0
8. Балерди Леонардо 4 0
9. Пайе Димитри 2 1
10. Бенедетто Дарио 2 1
11. Камара Бубакар 3 0
12. Кюизанс Микаэль 3 0
13. Нагатомо Юто 2 0
14. Стротман Кевин 2 0
15. Товен Флорьян 2 0
16. Сансон Морган 2 0
17. Манданда Стив 1 0
18. Жермен Валер 1 0
19. Лопес Максим 1 0
20. Радоньич Неманья 1 0
21. Перрен Люка 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ланс 16.67% (5) 13.33% (4) 23.33% (7) 20% (6) 6.67% (2) 20% (6)
 Марсель 19.23% (5) 15.38% (4) 15.38% (4) 15.38% (4) 7.69% (2) 26.92% (7)

Предыдущие игры

Ланс Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Монпелье 1:2 Ланс Ланс 0:1 Ницца Марсель 0:1 Ланс Нант 1:1 Ланс
Ланс 0:1 Страсбург Лион 3:2 Ланс Ланс 2:1 Брест Метц 2:0 Ланс Монако 0:3 Ланс Ланс 2:3 Монпелье Ренн 0:2 Ланс Ланс 1:3 Анже Ланс 1:1 Нант Дижон 0:1 Ланс Ланс 4:4 Реймс Лилль 4:0 Ланс Ланс 2:0 Сент-Этьен Ним 1:1 Ланс Ланс 2:1 Бордо Лорьян 2:3 Ланс
Марсель Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Монако 3:1 Марсель Марсель 0:1 Ланс Марсель 1:2 Ним ПСЖ 2:1 Марсель
Дижон 0:0 Марсель Марсель 3:1 Монпелье Анже 2:1 Марсель Марсель 1:1 Реймс Ренн 2:1 Марсель Марсель 2:1 Монако Манчестер Сити 3:0 Марсель Ним 0:2 Марсель Марсель 2:1 Олимпиакос Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель

Последние игры между собой

Ланс: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Марсель: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Марсель 0:1 Ланс Лига 1 Ланс 0:4 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Ланс Лига 1 Ланс 0:1 Марсель Товарищеские матчи
Марсель 4:0 Ланс Кубок лиги Ланс 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Ланс Лига 1 Марсель 1:0 Ланс Лига 1 Ланс 3:1 Марсель Кубок Ланс 1:0 Марсель Лига 1 Ланс 3:3 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Ланс Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 23 15 6 2 40 - 15 51
2. Лион 0:0 Заявка 23 13 8 2 46 - 20 47
3. ПСЖ 0:0 Заявка 23 14 4 5 50 - 14 46
4. Монако 0:0 Заявка 23 13 4 6 44 - 31 43
5. Ренн Заявка 22 10 7 5 31 - 24 37
6. Ланс 0:0 Заявка 23 10 5 8 32 - 31 35
7. Метц Заявка 23 9 8 6 28 - 21 35
8. Анже Заявка 23 10 4 9 29 - 34 34
9. Марсель 0:0 Заявка 21 9 6 6 27 - 22 33
10. Бордо Заявка 23 9 5 9 26 - 27 32
11. Монпелье Заявка 23 8 5 10 35 - 42 29
12. Реймс Заявка 23 7 7 9 30 - 31 28
13. Ницца 0:0 Заявка 22 7 6 9 23 - 29 27
14. Брест Заявка 23 8 3 12 35 - 43 27
15. Страсбург Заявка 23 7 4 12 32 - 36 25
16. Сент-Этьен 0:0 Заявка 23 5 8 10 21 - 35 23
17. Лорьян Заявка 22 5 4 13 27 - 43 19
18. Нант 0:0 Заявка 23 3 10 10 21 - 36 19
19. Ним 0:0 Заявка 22 4 4 14 17 - 44 16
20. Дижон 0:0 Заявка 23 2 10 11 15 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
2. ПСЖ 0:0 Заявка 12 8 2 2 29 - 5 26
3. Монако 0:0 Заявка 12 7 4 1 26 - 14 25
4. Лион 0:0 Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
5. Брест Заявка 11 6 1 4 22 - 20 19
6. Метц Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7. Ренн Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
8. Бордо Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
9. Анже Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
10. Марсель 0:0 Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
11. Ланс 0:0 Заявка 11 4 3 4 15 - 15 15
12. Реймс Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
13. Лорьян Заявка 11 4 1 6 17 - 21 13
14. Монпелье Заявка 12 4 1 7 20 - 25 13
15. Нант 0:0 Заявка 11 2 6 3 12 - 17 12
16. Страсбург Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
17. Сент-Этьен 0:0 Заявка 11 2 5 4 9 - 16 11
18. Ницца 0:0 Заявка 11 2 2 7 10 - 22 8
19. Дижон 0:0 Заявка 12 0 7 5 4 - 11 7
20. Ним 0:0 Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 11 7 3 1 19 - 8 24
2. Лион 0:0 Заявка 12 6 5 1 22 - 10 23
3. ПСЖ 0:0 Заявка 11 6 2 3 21 - 9 20
4. Ланс 0:0 Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
5. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
6. Ницца 0:0 Заявка 11 5 4 2 13 - 7 19
7. Монако 0:0 Заявка 11 6 0 5 18 - 17 18
8. Марсель 0:0 Заявка 11 5 3 3 12 - 10 18
9. Анже Заявка 12 5 3 4 17 - 20 18
10. Метц Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
11. Монпелье Заявка 11 4 4 3 15 - 17 16
12. Бордо Заявка 11 4 2 5 14 - 15 14
13. Страсбург Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
14. Реймс Заявка 12 3 4 5 20 - 20 13
15. Сент-Этьен 0:0 Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
16. Ним 0:0 Заявка 12 3 3 6 8 - 21 12
17. Дижон 0:0 Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
18. Брест Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
19. Нант 0:0 Заявка 12 1 4 7 9 - 19 7
20. Лорьян Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 16'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    15'
    Ох, нехорошо это выглядит. Альваро Гонсалес II получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    15'
    Альваро Гонсалес II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 15'
    Контроль мяча: Ланс: 52%, Марсель: 48%.
  • 14'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 14'
    Альваро Гонсалес II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    14'
    Сотока Флорьян из команды Ланс подал угловой справа.
  • 14'
    Матч возобновлен
  • 14'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 14'
    Сакаи Хироки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 13'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    12'
    Сотока Флорьян из команды Ланс в офсайде
  • 11'
    Ланс контролирует мяч.
  • 11'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Чалета-Цар Дуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Игрок из команды Ланс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 10'
    Контроль мяча: Ланс: 42%, Марсель: 58%.
  • 10'
    Люка Перрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
  • 10'
    Сотока Флорьян из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Ланс пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    9'
    Альваро Гонсалес II из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Клаусс Джонатан пострадал.
  • 9'
    Дукуре Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    8'
    Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
  • 8'
    Товен Флорьян из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 8'
    Марсель контролирует мяч.
  • 7'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Удар от ворот произведет Марсель
  • 5'
    Камара Бубакар пробует нанести удар издали, но Лека Жан-Луи держит все под контролем
  • 5'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: Ланс: 48%, Марсель: 52%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Фофана Секо из команды Ланс опасно и грубо сыграл. Товен Флорьян пострадал.
  • Фол, нарушение
    4'
    Фортес Стивен наказан за толчок Милик Аркадиуш
  • 4'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Дукуре Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    3'
    Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
  • 3'
    Милик Аркадиуш из команды Марсель делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 3'
    Мишлен Клеман ошибается в защите.
  • 2'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 2'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Марсель начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Ланс 21.1% (30)
X 43% (61)
Марсель 35.9% (51)
Все прогнозы
2.21 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Марсель
2.42
3.36
3.35
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.25 3.20
Бонус: 10 000 ₽ 2.35 3.20 3.25
Бонус: 5 000 ₽ 2.42 3.36 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.31 3.15 3.35
  2.42 3.24 3.15

Самый высокий коэффициент на матч «Ланс» – «Марсель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ланс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Марсель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ланс» – «Марсель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.60 1.09 2.85 1.43 2.11 1.73 1.61 2.33 1.22 4.30 1.07 8.80
8.00 1.04 5.95 1.07 2.99 1.37 2.30 1.62 1.74 2.21 1.28 3.68 1.19 4.50 1.08 6.85 1.05 8.70
9.50 1.05 7.00 1.08 3.10 1.41 2.41 1.61 1.98 1.88 1.75 2.15 1.37 3.10 1.27 4.20 1.10 7.20 1.06 7.20 1.01 13.00 0.00 15.00 0.00 23.00
2.99 1.43 2.73 1.49 2.33 1.65 1.93 1.94 1.70 2.22 1.53 2.61 1.23 4.60
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.44 1.52 1.61 2.23 1.30 3.35 1.06 8.20
2.56 1.51 1.66 2.22 1.36 3.12 1.10 8.00 1.06 9.10
1.74 2.08 1.31 3.40 1.10 7.10
2.70 1.50 2.21 1.71 1.72 2.20 1.46 2.83 1.33 3.44
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 2.24 1.60 1.52 2.42 1.12 5.60
3.20 1.35 2.34 1.60 1.50 2.59 1.17 5.10 1.14 6.35
2.44 1.52 1.60 2.25 1.23 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.77
1.84 1.97
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
4.90 1.13
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
3.45 1.28
Где смотреть матч Ланс 0:0 Марсель онлайн

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Прогнозы на матч Ланс 0:0 Марсель

Исход игры
Ланс
21.1% (30)
Ничья
43% (61)
Марсель
35.9% (51)
Тотал 2.5
Больше
39.01% (55)
Меньше
60.99% (86)
Обе команды забьют
Да
75.18% (106)
Нет
24.82% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38% (54)
1:2 Марсель
21.1% (30)
2:1 Ланс
10.6% (15)
1:0 Ланс
9.2% (13)
0:1 Марсель
9.2% (13)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:2 Марсель
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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