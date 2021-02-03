Ланс
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Боллар-Делелис
Марсель
16
Лека
Жан-Луи
28
Дукуре
Шейк
10
Какута
Гаэль
23
Банса
Саймон
29
Лирола
Поль
32
Перрен
Люка
10
Пайе
Димитри
28
Жермен
Валер
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Нападающий
-
23 Банса СаймонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Кошта ДавидПолузащитник
-
25 Жан КорентинПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Мюинга АрноНападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Лирола ПольЗащитник
-
32 Перрен ЛюкаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
-
28 Жермен ВалерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
-
25 Нагатомо ЮтоЗащитник
-
33 Бертелли УгоПолузащитник
-
34 Суаре ШейкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Nasser Larguet
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Какута Гаэль
|9 (5)
|0.39
|2.
|Сотока Флорьян
|5 (1)
|0.22
|3.
|Ганаго Игнатиус
|5
|0.22
|4.
|Мюинга Арно
|4
|0.17
|5.
|Банса Саймон
|3
|0.13
|6.
|Дукуре Шейк
|2
|0.09
|7.
|Силла Иссиага
|1
|0.04
|8.
|Медина Факундо
|1
|0.04
|9.
|Маурисио Тони
|0
|0
|10.
|Фофана Секо
|0
|0
|11.
|Мишлен Клеман
|0
|0
|12.
|Айдара Массадио
|0
|0
|13.
|Жан Корентин
|0
|0
|14.
|Клаусс Джонатан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Товен Флорьян
|6
|0.29
|2.
|Бенедетто Дарио
|4 (1)
|0.19
|3.
|Пайе Димитри
|3
|0.14
|4.
|Жермен Валер
|3
|0.14
|5.
|Сансон Морган
|2
|0.1
|6.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.1
|7.
|Радоньич Неманья
|2
|0.1
|8.
|Ронжье Валентин
|1
|0.05
|9.
|Амави Жордан
|1
|0.05
|10.
|Гуйе Пап
|1
|0.05
|11.
|Балерди Леонардо
|1
|0.05
|12.
|Сакаи Хироки
|0
|0
|13.
|Альваро Гонсалес II
|0
|0
|14.
|Хауи Саиф-Эдин
|0
|0
|15.
|Камара Бубакар
|0
|0
|16.
|Кюизанс Микаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гради Жонатан
|7
|1
|2.
|Каюзак Янник
|7
|0
|3.
|Баде Луак
|5
|1
|4.
|Медина Факундо
|6
|0
|5.
|Сотока Флорьян
|4
|0
|6.
|Дукуре Шейк
|4
|0
|7.
|Айдара Массадио
|3
|0
|8.
|Фортес Стивен
|3
|0
|9.
|Маурисио Тони
|3
|0
|10.
|Банса Саймон
|3
|0
|11.
|Какута Гаэль
|2
|0
|12.
|Мишлен Клеман
|0
|1
|13.
|Перес Мануэль
|1
|0
|14.
|Лека Жан-Луи
|1
|0
|15.
|Жан Корентин
|1
|0
|16.
|Боура Исмаэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гуйе Пап
|5
|1
|2.
|Альваро Гонсалес II
|6
|0
|3.
|Сакаи Хироки
|5
|0
|4.
|Ронжье Валентин
|5
|0
|5.
|Чалета-Цар Дуе
|5
|0
|6.
|Амави Жордан
|3
|1
|7.
|Хауи Саиф-Эдин
|4
|0
|8.
|Балерди Леонардо
|4
|0
|9.
|Пайе Димитри
|2
|1
|10.
|Бенедетто Дарио
|2
|1
|11.
|Камара Бубакар
|3
|0
|12.
|Кюизанс Микаэль
|3
|0
|13.
|Нагатомо Юто
|2
|0
|14.
|Стротман Кевин
|2
|0
|15.
|Товен Флорьян
|2
|0
|16.
|Сансон Морган
|2
|0
|17.
|Манданда Стив
|1
|0
|18.
|Жермен Валер
|1
|0
|19.
|Лопес Максим
|1
|0
|20.
|Радоньич Неманья
|1
|0
|21.
|Перрен Люка
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ланс
|16.67% (5)
|13.33% (4)
|23.33% (7)
|20% (6)
|6.67% (2)
|20% (6)
|Марсель
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|7.69% (2)
|26.92% (7)
Предыдущие игры
Ланс Последние 20 матчей: +9 =4 -7Монпелье 1:2 Ланс Ланс 0:1 Ницца Марсель 0:1 Ланс Нант 1:1 Ланс
Марсель Последние 20 матчей: +7 =2 -11Монако 3:1 Марсель Марсель 0:1 Ланс Марсель 1:2 Ним ПСЖ 2:1 Марсель
Дижон 0:0 Марсель Марсель 3:1 Монпелье Анже 2:1 Марсель Марсель 1:1 Реймс Ренн 2:1 Марсель Марсель 2:1 Монако Манчестер Сити 3:0 Марсель Ним 0:2 Марсель Марсель 2:1 Олимпиакос Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель
Последние игры между собой
Ланс: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Марсель: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|23
|15
|6
|2
|40 - 15
|51
|2.
|Лион
|0:0 Заявка
|23
|13
|8
|2
|46 - 20
|47
|3.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|23
|14
|4
|5
|50 - 14
|46
|4.
|Монако
|0:0 Заявка
|23
|13
|4
|6
|44 - 31
|43
|5.
|Ренн
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|31 - 24
|37
|6.
|Ланс
|0:0 Заявка
|23
|10
|5
|8
|32 - 31
|35
|7.
|Метц
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|28 - 21
|35
|8.
|Анже
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|29 - 34
|34
|9.
|Марсель
|0:0 Заявка
|21
|9
|6
|6
|27 - 22
|33
|10.
|Бордо
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|26 - 27
|32
|11.
|Монпелье
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|35 - 42
|29
|12.
|Реймс
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|30 - 31
|28
|13.
|Ницца
|0:0 Заявка
|22
|7
|6
|9
|23 - 29
|27
|14.
|Брест
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|35 - 43
|27
|15.
|Страсбург
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|32 - 36
|25
|16.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|23
|5
|8
|10
|21 - 35
|23
|17.
|Лорьян
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|27 - 43
|19
|18.
|Нант
|0:0 Заявка
|23
|3
|10
|10
|21 - 36
|19
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|22
|4
|4
|14
|17 - 44
|16
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|23
|2
|10
|11
|15 - 31
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 5
|26
|3.
|Монако
|0:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|26 - 14
|25
|4.
|Лион
|0:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|5.
|Брест
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 20
|19
|6.
|Метц
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|7.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|8.
|Бордо
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|10.
|Марсель
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|11.
|Ланс
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|12.
|Реймс
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|13.
|Лорьян
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|17 - 21
|13
|14.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|20 - 25
|13
|15.
|Нант
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 17
|12
|16.
|Страсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|17.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 16
|11
|18.
|Ницца
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 22
|8
|19.
|Дижон
|0:0 Заявка
|12
|0
|7
|5
|4 - 11
|7
|20.
|Ним
|0:0 Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 8
|24
|2.
|Лион
|0:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 10
|23
|3.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 9
|20
|4.
|Ланс
|0:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|5.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|6.
|Ницца
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|13 - 7
|19
|7.
|Монако
|0:0 Заявка
|11
|6
|0
|5
|18 - 17
|18
|8.
|Марсель
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 10
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 20
|18
|10.
|Метц
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|11.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 17
|16
|12.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|13.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 19
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 20
|13
|15.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|16.
|Ним
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 21
|12
|17.
|Дижон
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|19.
|Нант
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 19
|7
|20.
|Лорьян
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ланс» – «Марсель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ланс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Марсель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ланс» – «Марсель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ланс 0:0 Марсель
Исход игры
Ланс
21.1% (30)
Ничья
43% (61)
Марсель
35.9% (51)
Тотал 2.5
Больше
39.01% (55)
Меньше
60.99% (86)
Обе команды забьют
Да
75.18% (106)
Нет
24.82% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38% (54)
1:2 Марсель
21.1% (30)
2:1 Ланс
10.6% (15)
1:0 Ланс
9.2% (13)
0:1 Марсель
9.2% (13)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:2 Марсель
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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