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  2. Матчи
  3. Франция
Ланс
2:2
Конец матча

Стадион:
Марсель
0'
0:1
37' Гол
Товен Флорьян
43' Желтая карточка
Фофана Секо
0:2
45' Гол
Милик Аркадиуш
45' Желтая карточка
Лека Жан-Луи
1:2
46' Гол
Сотока Флорьян
48' Желтая карточка
Дукуре Шейк
60' Желтая карточка
Лирола Поль
2:2
61' Гол
Медина Факундо
63' Желтая карточка
Медина Факундо
90' Желтая карточка
Альваро Гонсалес II
90' Желтая карточка
Жан Корентин
90'+4
16
Лека
Жан-Луи
13
Мишлен
Клеман
15
Фортес
Стивен
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Джонатан
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
21
Айдара
Массадио
10
Какута
Гаэль
7
Сотока
Флорьян
23
Банса
Саймон
30
Манданда
Стив
29
Лирола
Поль
32
Перрен
Люка
15
Чалета-Цар
Дуе
2
Сакаи
Хироки
26
Товен
Флорьян
4
Камара
Бубакар
3
Альваро
Гонсалес
II
10
Пайе
Димитри
28
Жермен
Валер
19
Милик
Аркадиуш
Ланс
3-4-1-2
Марсель
4-4-2

Ход матча

37'
0:1
Товен Флорьян
(Альваро Гонсалес II)
43'
Фофана Секо
 
45'
0:2
Милик Аркадиуш
(Альваро Гонсалес II)
45'
Лека Жан-Луи
 
46'
Мюинга Арно
Мишлен Клеман
 
46'
Сотока Флорьян
(Банса Саймон)
1:2
48'
Дукуре Шейк
 
60'
 
Лирола Поль
60'
 
Бенедетто Дарио
Милик Аркадиуш
61'
Медина Факундо
(Клаусс Джонатан)
2:2
63'
Медина Факундо
 
81'
 
Суаре Шейк
Камара Бубакар
81'
 
Нагатомо Юто
Лирола Поль
82'
Жан Корентин
Банса Саймон
 
82'
Баде Луак
Фортес Стивен
 
82'
Маурисио Тони
Какута Гаэль
 
89'
 
Энрике Луис III
Товен Флорьян
90'
 
Альваро Гонсалес II
90'
Жан Корентин
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 10 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 14
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 9 (5) 0.39
2. Сотока Флорьян 6 (1) 0.26
3. Ганаго Игнатиус 5 0.22
4. Мюинга Арно 4 0.17
5. Банса Саймон 3 0.13
6. Дукуре Шейк 2 0.09
7. Медина Факундо 2 0.09
8. Силла Иссиага 1 0.04
9. Маурисио Тони 0 0
10. Фофана Секо 0 0
11. Клаусс Джонатан 0 0
12. Мишлен Клеман 0 0
13. Айдара Массадио 0 0
14. Жан Корентин 0 0
Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 7 0.33
2. Бенедетто Дарио 4 (1) 0.19
3. Пайе Димитри 3 0.14
4. Жермен Валер 3 0.14
5. Сансон Морган 2 0.1
6. Чалета-Цар Дуе 2 0.1
7. Радоньич Неманья 2 0.1
8. Ронжье Валентин 1 0.05
9. Милик Аркадиуш 1 0.05
10. Амави Жордан 1 0.05
11. Гуйе Пап 1 0.05
12. Балерди Леонардо 1 0.05
13. Альваро Гонсалес II 0 0
14. Сакаи Хироки 0 0
15. Хауи Саиф-Эдин 0 0
16. Камара Бубакар 0 0
17. Кюизанс Микаэль 0 0

Карточки

Ланс
# Игрок      
1. Гради Жонатан 7 1
2. Каюзак Янник 7 0
3. Медина Факундо 7 0
4. Баде Луак 5 1
5. Дукуре Шейк 5 0
6. Сотока Флорьян 4 0
7. Айдара Массадио 3 0
8. Фортес Стивен 3 0
9. Маурисио Тони 3 0
10. Банса Саймон 3 0
11. Какута Гаэль 2 0
12. Лека Жан-Луи 2 0
13. Жан Корентин 2 0
14. Мишлен Клеман 0 1
15. Перес Мануэль 1 0
16. Фофана Секо 1 0
17. Боура Исмаэль 1 0
Марсель
# Игрок      
1. Альваро Гонсалес II 7 0
2. Гуйе Пап 5 1
3. Сакаи Хироки 5 0
4. Ронжье Валентин 5 0
5. Чалета-Цар Дуе 5 0
6. Амави Жордан 3 1
7. Хауи Саиф-Эдин 4 0
8. Балерди Леонардо 4 0
9. Пайе Димитри 2 1
10. Бенедетто Дарио 2 1
11. Камара Бубакар 3 0
12. Кюизанс Микаэль 3 0
13. Нагатомо Юто 2 0
14. Стротман Кевин 2 0
15. Товен Флорьян 2 0
16. Сансон Морган 2 0
17. Манданда Стив 1 0
18. Жермен Валер 1 0
19. Лопес Максим 1 0
20. Радоньич Неманья 1 0
21. Лирола Поль 1 0
22. Перрен Люка 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ланс 15.63% (5) 12.5% (4) 21.88% (7) 21.88% (7) 9.38% (3) 18.75% (6)
 Марсель 17.86% (5) 14.29% (4) 21.43% (6) 14.29% (4) 7.14% (2) 25% (7)

Предыдущие игры

Ланс Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Монпелье 1:2 Ланс Ланс 0:1 Ницца Марсель 0:1 Ланс Нант 1:1 Ланс
Ланс 0:1 Страсбург Лион 3:2 Ланс Ланс 2:1 Брест Метц 2:0 Ланс Монако 0:3 Ланс Ланс 2:3 Монпелье Ренн 0:2 Ланс Ланс 1:3 Анже Ланс 1:1 Нант Дижон 0:1 Ланс Ланс 4:4 Реймс Лилль 4:0 Ланс Ланс 2:0 Сент-Этьен Ним 1:1 Ланс Ланс 2:1 Бордо Лорьян 2:3 Ланс
Марсель Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Монако 3:1 Марсель Марсель 0:1 Ланс Марсель 1:2 Ним ПСЖ 2:1 Марсель
Дижон 0:0 Марсель Марсель 3:1 Монпелье Анже 2:1 Марсель Марсель 1:1 Реймс Ренн 2:1 Марсель Марсель 2:1 Монако Манчестер Сити 3:0 Марсель Ним 0:2 Марсель Марсель 2:1 Олимпиакос Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель

Последние игры между собой

Ланс: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Марсель: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Марсель 0:1 Ланс Лига 1 Ланс 0:4 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Ланс Лига 1 Ланс 0:1 Марсель Товарищеские матчи
Марсель 4:0 Ланс Кубок лиги Ланс 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Ланс Лига 1 Марсель 1:0 Ланс Лига 1 Ланс 3:1 Марсель Кубок Ланс 1:0 Марсель Лига 1 Ланс 3:3 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Ланс Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 23 15 6 2 40 - 15 51
2. Лион Заявка 23 14 7 2 47 - 20 49
3. ПСЖ Заявка 23 15 3 5 53 - 14 48
4. Монако Заявка 23 14 3 6 46 - 32 45
5. Ренн Заявка 22 10 7 5 31 - 24 37
6. Ланс Заявка 23 10 5 8 34 - 33 35
7. Метц Заявка 23 9 8 6 28 - 21 35
8. Анже Заявка 23 10 4 9 29 - 34 34
9. Марсель Заявка 21 9 6 6 29 - 24 33
10. Бордо Заявка 23 9 5 9 26 - 27 32
11. Монпелье Заявка 23 8 5 10 35 - 42 29
12. Реймс Заявка 23 7 7 9 30 - 31 28
13. Брест Заявка 23 8 3 12 35 - 43 27
14. Ницца Заявка 22 7 5 10 24 - 31 26
15. Страсбург Заявка 23 7 4 12 32 - 36 25
16. Сент-Этьен Заявка 23 5 8 10 22 - 36 23
17. Лорьян Заявка 22 5 4 13 27 - 43 19
18. Нант Заявка 23 3 10 10 22 - 37 19
19. Ним Заявка 22 4 3 15 17 - 47 15
20. Дижон Заявка 23 2 9 12 15 - 32 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 9 1 2 32 - 5 28
2. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
3. Монако Заявка 12 8 3 1 28 - 15 27
4. Лион Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
5. Брест Заявка 11 6 1 4 22 - 20 19
6. Метц Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7. Ренн Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
8. Бордо Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
9. Анже Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
10. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
11. Ланс Заявка 11 4 3 4 17 - 17 15
12. Реймс Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
13. Лорьян Заявка 11 4 1 6 17 - 21 13
14. Монпелье Заявка 12 4 1 7 20 - 25 13
15. Нант Заявка 11 2 6 3 12 - 17 12
16. Страсбург Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
17. Сент-Этьен Заявка 11 2 5 4 10 - 17 11
18. Ницца Заявка 11 2 2 7 10 - 22 8
19. Дижон Заявка 12 0 6 6 4 - 12 6
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 12 7 4 1 23 - 10 25
2. Лилль Заявка 11 7 3 1 19 - 8 24
3. ПСЖ Заявка 11 6 2 3 21 - 9 20
4. Ланс Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
5. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
6. Монако Заявка 11 6 0 5 18 - 17 18
7. Ницца Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
8. Марсель Заявка 11 5 3 3 14 - 12 18
9. Анже Заявка 12 5 3 4 17 - 20 18
10. Метц Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
11. Монпелье Заявка 11 4 4 3 15 - 17 16
12. Бордо Заявка 11 4 2 5 14 - 15 14
13. Страсбург Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
14. Реймс Заявка 12 3 4 5 20 - 20 13
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
16. Ним Заявка 12 3 2 7 8 - 24 11
17. Дижон Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
18. Брест Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
19. Нант Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Лорьян Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Ланс 21.1% (30)
X 43% (61)
Марсель 35.9% (51)
Все прогнозы
2.21 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.35 3.20 3.25
Бонус: 5 000 ₽ 2.42 3.36 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 3.60 1.68 5.50
  3.99 1.56 6.58

Самый высокий коэффициент на матч «Ланс» – «Марсель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ланс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Марсель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ланс» – «Марсель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.60 1.09 2.85 1.43 2.11 1.73 1.61 2.33 1.22 4.30 1.07 8.80
8.00 1.04 5.95 1.07 2.99 1.37 2.30 1.62 1.74 2.21 1.28 3.68 1.19 4.50 1.08 6.85 1.05 8.70
4.75 1.18 3.50 1.30 1.95 1.85 1.45 2.70 1.98 1.88 4.20 1.22 2.90 1.40 3.05 1.37 2.04 1.77 1.85 1.95 1.22 4.20 1.12 6.10 1.01 15.00 1.01 15.00
3.09 1.40 2.40 1.61 2.09 1.79 3.66 1.30 2.41 1.61 1.96 1.92 1.70 2.22 3.08 1.40 2.14 1.76 1.77 2.12 1.55 2.54 1.33 3.44 1.66 2.30 1.40 3.09 1.81 2.08 1.50 2.71 1.35 3.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.44 1.52 1.61 2.23 1.30 3.35 1.06 8.20
2.56 1.51 1.66 2.22 1.36 3.12 1.10 8.00 1.06 9.10
1.37 3.05 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 15.00 1.01 15.00
1.79 2.09 1.49 2.71 1.20 4.88 1.46 2.83 1.20 4.81 1.10 7.71
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 2.24 1.60 1.52 2.42 1.12 5.60
3.20 1.35 2.34 1.60 1.50 2.59 1.17 5.10 1.14 6.35
2.44 1.52 1.60 2.25 1.23 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.77
1.60 2.33
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
3.45 1.28
Где смотреть матч Ланс 2:2 Марсель онлайн

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Прогнозы на матч Ланс 2:2 Марсель

Исход игры
Ланс
21.1% (30)
Ничья
43% (61)
Марсель
35.9% (51)
Тотал 2.5
Больше
39.01% (55)
Меньше
60.99% (86)
Обе команды забьют
Да
75.18% (106)
Нет
24.82% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38% (54)
1:2 Марсель
21.1% (30)
2:1 Ланс
10.6% (15)
1:0 Ланс
9.2% (13)
0:1 Марсель
9.2% (13)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
0:2 Марсель
2.1% (3)
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1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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