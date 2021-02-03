ПСЖ
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Парк де Пренс
Ним
16
Рико
Серхио
31
Дагба
Колин
18
Кин
Мойзе
30
Рейне
Батист
12
Фомба
Ламин
18
Кубас
Андрес
20
Рипар
Рено
- Основной состав
-
16 Рико СерхиоВратарь
-
31 Дагба КолинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кин МойзеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Симонс ХавиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
-
18 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Рипар РеноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Назих АмджадВратарь
- Защитник
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
-
8 До ЛукаПолузащитник
-
33 Мажуга МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Буаде ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Jerome Arpinon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
83 Владение мячом, % 17
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|14 (4)
|0.61
|2.
|Кин Мойзе
|9
|0.39
|3.
|Неймар
|6 (3)
|0.26
|4.
|Икарди Мауро
|4
|0.17
|5.
|Ди Мария Анхель
|3
|0.13
|6.
|Сарабия Пабло
|3
|0.13
|7.
|Дракслер Юлиан
|2
|0.09
|8.
|Гуэйе Идрисса
|2
|0.09
|9.
|Флоренци Алессандро
|2
|0.09
|10.
|Дагба Колин
|1
|0.04
|11.
|Кюрзава Левен
|1
|0.04
|12.
|Эррера Андер
|1
|0.04
|13.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.04
|14.
|Пембеле Тимоте
|1
|0.04
|15.
|Рафинья Алькантара
|0
|0
|16.
|Баккер Митчел
|0
|0
|17.
|Верратти Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рипар Рено
|4 (3)
|0.18
|2.
|Ферхат Зинедин
|3
|0.14
|3.
|Элиассон Никлас
|2
|0.09
|4.
|Коне Мусса II
|2
|0.09
|5.
|Ахлинви Маттео
|2
|0.09
|6.
|Мелинг Биргер
|1
|0.05
|7.
|Филиппото Ромен
|1
|0.05
|8.
|Денкей Кевин
|1
|0.05
|9.
|Кубас Андрес
|1
|0.05
|10.
|Алакуш Софьян
|0
|0
|11.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
|12.
|Дулевич Харис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Неймар
|4
|1
|2.
|Паредес Леандро
|3
|1
|3.
|Диалло Абду
|1
|2
|4.
|Верратти Марко
|4
|0
|5.
|Кимпембе Преснел
|4
|0
|6.
|Кюрзава Левен
|2
|1
|7.
|Дракслер Юлиан
|3
|0
|8.
|Дагба Колин
|3
|0
|9.
|Бернат Хуан
|2
|0
|10.
|Данилу Перейра
|2
|0
|11.
|Керер Тило
|2
|0
|12.
|Кин Мойзе
|2
|0
|13.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|14.
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|15.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|16.
|Рафинья Алькантара
|1
|0
|17.
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|18.
|Эррера Андер
|1
|0
|19.
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|20.
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|21.
|Баккер Митчел
|1
|0
|22.
|Пембеле Тимоте
|1
|0
|23.
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
|24.
|Фадига Бандиугу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|До Лука
|4
|1
|2.
|Кубас Андрес
|4
|1
|3.
|Фомба Ламин
|4
|0
|4.
|Ландре Лоик
|2
|1
|5.
|Бриансон Антони
|3
|0
|6.
|Денкей Кевин
|3
|0
|7.
|Мигель Флориан
|1
|1
|8.
|Ру Нолан
|2
|0
|9.
|Рейне Батист
|2
|0
|10.
|Рипар Рено
|2
|0
|11.
|Алакуш Софьян
|2
|0
|12.
|Бенрау Яссин
|2
|0
|13.
|Элиассон Никлас
|1
|0
|14.
|Мартинеc Пабло
|1
|0
|15.
|Ферхат Зинедин
|1
|0
|16.
|Сарр Сиди
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСЖ
|8% (4)
|16% (8)
|16% (8)
|12% (6)
|18% (9)
|30% (15)
|Ним
|11.76% (2)
|0
|23.53% (4)
|29.41% (5)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =3 -4Лорьян 3:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Монпелье Анже 0:1 ПСЖ ПСЖ 2:1 Марсель
Ним Последние 20 матчей: +3 =3 -14Анже 3:1 Ним Марсель 1:2 Ним Ним 0:1 Лилль Страсбург 5:0 Ним
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Ним: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|23
|15
|6
|2
|40 - 15
|51
|2.
|Лион
|0:0 Заявка
|23
|13
|8
|2
|46 - 20
|47
|3.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|23
|14
|4
|5
|50 - 14
|46
|4.
|Монако
|0:0 Заявка
|23
|13
|4
|6
|44 - 31
|43
|5.
|Ренн
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|31 - 24
|37
|6.
|Ланс
|0:0 Заявка
|23
|10
|5
|8
|32 - 31
|35
|7.
|Метц
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|28 - 21
|35
|8.
|Анже
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|29 - 34
|34
|9.
|Марсель
|0:0 Заявка
|21
|9
|6
|6
|27 - 22
|33
|10.
|Бордо
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|26 - 27
|32
|11.
|Монпелье
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|35 - 42
|29
|12.
|Реймс
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|30 - 31
|28
|13.
|Ницца
|0:0 Заявка
|22
|7
|6
|9
|23 - 29
|27
|14.
|Брест
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|35 - 43
|27
|15.
|Страсбург
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|32 - 36
|25
|16.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|23
|5
|8
|10
|21 - 35
|23
|17.
|Лорьян
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|27 - 43
|19
|18.
|Нант
|0:0 Заявка
|23
|3
|10
|10
|21 - 36
|19
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|22
|4
|4
|14
|17 - 44
|16
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|23
|2
|10
|11
|15 - 31
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 5
|26
|3.
|Монако
|0:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|26 - 14
|25
|4.
|Лион
|0:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|5.
|Брест
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 20
|19
|6.
|Метц
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|7.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|8.
|Бордо
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|10.
|Марсель
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|11.
|Ланс
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|12.
|Реймс
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|13.
|Лорьян
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|17 - 21
|13
|14.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|20 - 25
|13
|15.
|Нант
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 17
|12
|16.
|Страсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|17.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 16
|11
|18.
|Ницца
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 22
|8
|19.
|Дижон
|0:0 Заявка
|12
|0
|7
|5
|4 - 11
|7
|20.
|Ним
|0:0 Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 8
|24
|2.
|Лион
|0:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 10
|23
|3.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 9
|20
|4.
|Ланс
|0:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|5.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|6.
|Ницца
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|13 - 7
|19
|7.
|Монако
|0:0 Заявка
|11
|6
|0
|5
|18 - 17
|18
|8.
|Марсель
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 10
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 20
|18
|10.
|Метц
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|11.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 17
|16
|12.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|13.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 19
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 20
|13
|15.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|16.
|Ним
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 21
|12
|17.
|Дижон
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|19.
|Нант
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 19
|7
|20.
|Лорьян
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ПСЖ» – «Ним» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСЖ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ним» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСЖ» – «Ним», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч ПСЖ 0:0 Ним
Исход игры
ПСЖ
98.6% (141)
Ничья
1.4% (2)
Ним
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
69.01% (98)
Меньше
30.99% (44)
Обе команды забьют
Да
16.2% (23)
Нет
83.8% (119)
Популярный счёт
3:0 ПСЖ
37.8% (54)
2:0 ПСЖ
29.4% (42)
4:0 ПСЖ
14% (20)
3:1 ПСЖ
5.6% (8)
2:1 ПСЖ
5.6% (8)
4:1 ПСЖ
3.5% (5)
5:0 ПСЖ
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!