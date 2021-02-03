  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
ПСЖ
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Ним
0' 11'
16
Рико
Серхио
31
Дагба
Колин
4
Керер
Тило
3
Кимпембе
Преснел
25
Баккер
Митчел
27
Гуэйе
Идрисса
8
Паредес
Леандро
11
Ди
Мария
Анхель
19
Сарабия
Пабло
7
Мбаппе
Килиан
18
Кин
Мойзе
30
Рейне
Батист
21
Бюрнер
Патрик
23
Бриансон
Антони
26
Мигель
Флориан
3
Мелинг
Биргер
12
Фомба
Ламин
18
Кубас
Андрес
11
Ахлинви
Маттео
10
Ферхат
Зинедин
20
Рипар
Рено
17
Дулевич
Харис
ПСЖ
4-2-3-1
Ним
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 83 Владение мячом, % 17

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 14 (4) 0.61
2. Кин Мойзе 9 0.39
3. Неймар 6 (3) 0.26
4. Икарди Мауро 4 0.17
5. Ди Мария Анхель 3 0.13
6. Сарабия Пабло 3 0.13
7. Дракслер Юлиан 2 0.09
8. Гуэйе Идрисса 2 0.09
9. Флоренци Алессандро 2 0.09
10. Дагба Колин 1 0.04
11. Кюрзава Левен 1 0.04
12. Эррера Андер 1 0.04
13. Маркиньос Маркос 1 0.04
14. Пембеле Тимоте 1 0.04
15. Рафинья Алькантара 0 0
16. Баккер Митчел 0 0
17. Верратти Марко 0 0
Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рипар Рено 4 (3) 0.18
2. Ферхат Зинедин 3 0.14
3. Элиассон Никлас 2 0.09
4. Коне Мусса II 2 0.09
5. Ахлинви Маттео 2 0.09
6. Мелинг Биргер 1 0.05
7. Филиппото Ромен 1 0.05
8. Денкей Кевин 1 0.05
9. Кубас Андрес 1 0.05
10. Алакуш Софьян 0 0
11. Мартинеc Пабло 0 0
12. Дулевич Харис 0 0

Карточки

ПСЖ
# Игрок      
1. Неймар 4 1
2. Паредес Леандро 3 1
3. Диалло Абду 1 2
4. Верратти Марко 4 0
5. Кимпембе Преснел 4 0
6. Кюрзава Левен 2 1
7. Дракслер Юлиан 3 0
8. Дагба Колин 3 0
9. Бернат Хуан 2 0
10. Данилу Перейра 2 0
11. Керер Тило 2 0
12. Кин Мойзе 2 0
13. Сарабия Пабло 1 0
14. Ди Мария Анхель 1 0
15. Гуэйе Идрисса 1 0
16. Рафинья Алькантара 1 0
17. Флоренци Алессандро 1 0
18. Эррера Андер 1 0
19. Маркиньос Маркос 1 0
20. Мбаппе Килиан 1 0
21. Баккер Митчел 1 0
22. Пембеле Тимоте 1 0
23. Руис-Атиль Кайс 1 0
24. Фадига Бандиугу 1 0
Ним
# Игрок      
1. До Лука 4 1
2. Кубас Андрес 4 1
3. Фомба Ламин 4 0
4. Ландре Лоик 2 1
5. Бриансон Антони 3 0
6. Денкей Кевин 3 0
7. Мигель Флориан 1 1
8. Ру Нолан 2 0
9. Рейне Батист 2 0
10. Рипар Рено 2 0
11. Алакуш Софьян 2 0
12. Бенрау Яссин 2 0
13. Элиассон Никлас 1 0
14. Мартинеc Пабло 1 0
15. Ферхат Зинедин 1 0
16. Сарр Сиди 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСЖ 8% (4) 16% (8) 16% (8) 12% (6) 18% (9) 30% (15)
 Ним 11.76% (2) 0 23.53% (4) 29.41% (5) 11.76% (2) 23.53% (4)

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Лорьян 3:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Монпелье Анже 0:1 ПСЖ ПСЖ 2:1 Марсель
ПСЖ 3:0 Брест Сент-Этьен 1:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Страсбург Лилль 0:0 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лорьян ПСЖ 0:1 Лион ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир Монпелье 1:3 ПСЖ Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:2 Бордо ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Монако 3:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ренн РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Нант 0:3 ПСЖ Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ
Ним Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Анже 3:1 Ним Марсель 1:2 Ним Ним 0:1 Лилль Страсбург 5:0 Ним
Ним 1:3 Дижон Сент-Этьен 2:2 Ним Ним 0:2 Ницца Лорьян 3:0 Ним Ним 0:2 Марсель Монако 3:0 Ним Реймс 0:1 Ним Ним 1:5 Анже Ним 0:1 Метц Бордо 2:0 Ним Ним 0:4 ПСЖ Монпелье 0:1 Ним Ним 1:1 Ланс Лион 0:0 Ним Ним 2:4 Ренн Нант 2:1 Ним

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Ним: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Ним 0:4 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Ним Лига 1 ПСЖ 3:0 Ним Лига 1 Ним 2:4 ПСЖ Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 23 15 6 2 40 - 15 51
2. Лион 0:0 Заявка 23 13 8 2 46 - 20 47
3. ПСЖ 0:0 Заявка 23 14 4 5 50 - 14 46
4. Монако 0:0 Заявка 23 13 4 6 44 - 31 43
5. Ренн Заявка 22 10 7 5 31 - 24 37
6. Ланс 0:0 Заявка 23 10 5 8 32 - 31 35
7. Метц Заявка 23 9 8 6 28 - 21 35
8. Анже Заявка 23 10 4 9 29 - 34 34
9. Марсель 0:0 Заявка 21 9 6 6 27 - 22 33
10. Бордо Заявка 23 9 5 9 26 - 27 32
11. Монпелье Заявка 23 8 5 10 35 - 42 29
12. Реймс Заявка 23 7 7 9 30 - 31 28
13. Ницца 0:0 Заявка 22 7 6 9 23 - 29 27
14. Брест Заявка 23 8 3 12 35 - 43 27
15. Страсбург Заявка 23 7 4 12 32 - 36 25
16. Сент-Этьен 0:0 Заявка 23 5 8 10 21 - 35 23
17. Лорьян Заявка 22 5 4 13 27 - 43 19
18. Нант 0:0 Заявка 23 3 10 10 21 - 36 19
19. Ним 0:0 Заявка 22 4 4 14 17 - 44 16
20. Дижон 0:0 Заявка 23 2 10 11 15 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
2. ПСЖ 0:0 Заявка 12 8 2 2 29 - 5 26
3. Монако 0:0 Заявка 12 7 4 1 26 - 14 25
4. Лион 0:0 Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
5. Брест Заявка 11 6 1 4 22 - 20 19
6. Метц Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7. Ренн Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
8. Бордо Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
9. Анже Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
10. Марсель 0:0 Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
11. Ланс 0:0 Заявка 11 4 3 4 15 - 15 15
12. Реймс Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
13. Лорьян Заявка 11 4 1 6 17 - 21 13
14. Монпелье Заявка 12 4 1 7 20 - 25 13
15. Нант 0:0 Заявка 11 2 6 3 12 - 17 12
16. Страсбург Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
17. Сент-Этьен 0:0 Заявка 11 2 5 4 9 - 16 11
18. Ницца 0:0 Заявка 11 2 2 7 10 - 22 8
19. Дижон 0:0 Заявка 12 0 7 5 4 - 11 7
20. Ним 0:0 Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 11 7 3 1 19 - 8 24
2. Лион 0:0 Заявка 12 6 5 1 22 - 10 23
3. ПСЖ 0:0 Заявка 11 6 2 3 21 - 9 20
4. Ланс 0:0 Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
5. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
6. Ницца 0:0 Заявка 11 5 4 2 13 - 7 19
7. Монако 0:0 Заявка 11 6 0 5 18 - 17 18
8. Марсель 0:0 Заявка 11 5 3 3 12 - 10 18
9. Анже Заявка 12 5 3 4 17 - 20 18
10. Метц Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
11. Монпелье Заявка 11 4 4 3 15 - 17 16
12. Бордо Заявка 11 4 2 5 14 - 15 14
13. Страсбург Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
14. Реймс Заявка 12 3 4 5 20 - 20 13
15. Сент-Этьен 0:0 Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
16. Ним 0:0 Заявка 12 3 3 6 8 - 21 12
17. Дижон 0:0 Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
18. Брест Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
19. Нант 0:0 Заявка 12 1 4 7 9 - 19 7
20. Лорьян Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 14'
    Активен на старте поединка Кин. На сей раз Мойзе пробивал головой, но в створ не попал. С точностью пока проблемы у игроков "ПСЖ".
  • 13'
    Один раз гости перешли центр поля, и то не надолго. 
  • 12'
    Кин чисто сыграл в подкате, отобрал мяч, а потом прострелил в штрафную площадь - вратарь на месте.
  • Угловой
    10'
    Угловой удар в исполнении хозяев к опасности не привёл, а потом ещё и фол в атаке был зафиксирован.
  • Опасный момент
    9'
    Мбаппе, ой-ой-ой! Смещается Килиан с левого фланга в центр штрафной площадки, выдерживает паузу, а затем выстреливает - мяч от Мелинга летит на угловой.

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  • Угловой
    8'
    "ПСЖ" выполняет корнер. Мойзе Кин выпрыгивает выше всех и бьёт головой - мимо.
  • Опасный момент
    7'
    ОПАСНО! Сарабия врывается в штрафную площадку, уходит немного влево и бьёт - голкипер переводит мяч на корнер.
  • 6'
    Мелинг оказался на газоне после борьбы с Ди Марией, но арбитр показал, что фола не было.
  • Фол, нарушение
    5'
    Фол в атаке зафиксировал арбитр, не прав оказался Мойзе Кин.
  • 4'
    Ди Мария оказался с мячом на правом фланге, но пройти троих оппонентов не сумел.
  • 3'
    Глубоко садится в оборону "Ним", стараясь не оставлять свободных зон.
  • 2'
    С центра поля начали хозяева. Пробуют провести первую атаку левым флангом.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток - матч начался! 
  • Первый тайм
  • 10'
    Контроль мяча: ПСЖ: 83%, Ним: 17%.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 10'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 10'
    Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
  • 10'
    Кин Мойзе из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Паредес Леандро из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 8'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    8'
    Кин Мойзе наказан за толчок Бриансон Антони
  • Угловой
    8'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ подал угловой справа.
  • 7'
    Мбаппе Килиан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
  • 7'
    Отличные скиллы показывает Мбаппе Килиан, обводя своих соперников
  • 7'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 6'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 6'
    Шанс! Кин Мойзе из команды ПСЖ пробил головой, но мимо
  • Угловой
    6'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ подал угловой слева.
  • 5'
    Рейне Батист не дал случится голу! Сарабия Пабло должен был забивать, но Рейне Батист сделал отличный сейв
  • 5'
    ПСЖ имеет хороший шанс забить.
  • 5'
    Кубас Андрес ошибается в защите.
  • 5'
    Контроль мяча: ПСЖ: 98%, Ним: 2%.
  • 5'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Ним контролирует мяч.
  • Офсайд
    3'
    Судья сигнализирует, что Кин Мойзе из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Мелинг Биргер
  • 2'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 1'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    ПСЖ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.13 9.40 20.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.09 11.00 23.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.14 9.40 18.75
Бонус: 5 000 ₽ 1.13 8.90 18.00
  1.16 8.94 14.58

Самый высокий коэффициент на матч «ПСЖ» – «Ним» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСЖ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ним» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСЖ» – «Ним», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
9.20 1.06 4.20 1.23 2.36 1.60 1.92 1.89 1.60 2.35 1.28 3.70
8.00 1.04 8.00 1.05 4.33 1.20 3.68 1.28 2.25 1.72 1.78 2.04 1.51 2.49 1.27 3.48 1.19 4.05 1.07 6.45
8.00 1.06 7.10 1.08 3.80 1.27 3.15 1.36 2.23 1.70 2.02 1.85 1.81 2.07 1.81 2.08 1.53 2.50 1.30 3.50 1.22 3.90 1.11 5.90 1.08 6.50 1.04 11.00
4.07 1.26 2.65 1.51 2.26 1.68 2.04 1.84 1.81 2.07 1.65 2.33 1.57 2.51 1.25 4.22 1.10 7.85
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
5.20 1.14 2.05 1.72 1.53 2.41 1.32 3.20
6.20 1.12 4.70 1.19 2.17 1.73 1.61 2.31 1.33 3.30
2.17 1.69 1.61 2.45 1.37 3.00
3.91 1.27 2.54 1.55 2.05 1.83 1.76 2.13 1.49 2.74 1.42 3.03
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
7.60 1.06 2.85 1.39 2.16 1.65 1.62 2.21
5.75 1.14 2.59 1.50 1.92 1.88 1.52 2.53 1.23 4.20 1.25 3.95
2.65 1.47 1.98 1.80 1.55 2.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.02 1.74
1.74 2.08
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
3.80 1.25
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
2.95 1.37
Где смотреть матч ПСЖ 0:0 Ним онлайн

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Прогнозы на матч ПСЖ 0:0 Ним

Исход игры
ПСЖ
98.6% (141)
Ничья
1.4% (2)
Ним
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
69.01% (98)
Меньше
30.99% (44)
Обе команды забьют
Да
16.2% (23)
Нет
83.8% (119)
Популярный счёт
3:0 ПСЖ
37.8% (54)
2:0 ПСЖ
29.4% (42)
4:0 ПСЖ
14% (20)
3:1 ПСЖ
5.6% (8)
2:1 ПСЖ
5.6% (8)
4:1 ПСЖ
3.5% (5)
5:0 ПСЖ
1.4% (2)
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