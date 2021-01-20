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ПСЖ
 
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Стадион:
Ним

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 14 (4) 0.64
2. Кин Мойзе 9 0.41
3. Неймар 6 (3) 0.27
4. Икарди Мауро 4 0.18
5. Ди Мария Анхель 3 0.14
6. Сарабия Пабло 3 0.14
7. Дракслер Юлиан 2 0.09
8. Гуэйе Идрисса 2 0.09
9. Флоренци Алессандро 2 0.09
10. Дагба Колин 1 0.05
11. Кюрзава Левен 1 0.05
12. Эррера Андер 1 0.05
13. Маркиньос Маркос 1 0.05
14. Пембеле Тимоте 1 0.05
15. Рафинья Алькантара 0 0
16. Баккер Митчел 0 0
17. Верратти Марко 0 0
Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рипар Рено 4 (3) 0.19
2. Ферхат Зинедин 3 0.14
3. Элиассон Никлас 2 0.1
4. Коне Мусса II 2 0.1
5. Ахлинви Маттео 2 0.1
6. Мелинг Биргер 1 0.05
7. Филиппото Ромен 1 0.05
8. Денкей Кевин 1 0.05
9. Кубас Андрес 1 0.05
10. Алакуш Софьян 0 0
11. Мартинеc Пабло 0 0
12. Дулевич Харис 0 0

Карточки

ПСЖ
# Игрок      
1. Неймар 4 1
2. Паредес Леандро 3 1
3. Диалло Абду 1 2
4. Верратти Марко 4 0
5. Кимпембе Преснел 4 0
6. Кюрзава Левен 2 1
7. Дракслер Юлиан 3 0
8. Дагба Колин 3 0
9. Бернат Хуан 2 0
10. Данилу Перейра 2 0
11. Керер Тило 2 0
12. Кин Мойзе 2 0
13. Сарабия Пабло 1 0
14. Ди Мария Анхель 1 0
15. Гуэйе Идрисса 1 0
16. Рафинья Алькантара 1 0
17. Флоренци Алессандро 1 0
18. Эррера Андер 1 0
19. Маркиньос Маркос 1 0
20. Мбаппе Килиан 1 0
21. Баккер Митчел 1 0
22. Пембеле Тимоте 1 0
23. Руис-Атиль Кайс 1 0
24. Фадига Бандиугу 1 0
Ним
# Игрок      
1. До Лука 4 1
2. Кубас Андрес 4 1
3. Фомба Ламин 4 0
4. Ландре Лоик 2 1
5. Бриансон Антони 3 0
6. Денкей Кевин 3 0
7. Мигель Флориан 1 1
8. Ру Нолан 2 0
9. Рейне Батист 2 0
10. Рипар Рено 2 0
11. Алакуш Софьян 2 0
12. Бенрау Яссин 2 0
13. Элиассон Никлас 1 0
14. Мартинеc Пабло 1 0
15. Ферхат Зинедин 1 0
16. Сарр Сиди 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСЖ 8% (4) 16% (8) 16% (8) 12% (6) 18% (9) 30% (15)
 Ним 11.76% (2) 0 23.53% (4) 29.41% (5) 11.76% (2) 23.53% (4)

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Лорьян 3:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Монпелье Анже 0:1 ПСЖ ПСЖ 2:1 Марсель
ПСЖ 3:0 Брест Сент-Этьен 1:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Страсбург Лилль 0:0 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лорьян ПСЖ 0:1 Лион ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир Монпелье 1:3 ПСЖ Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:2 Бордо ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Монако 3:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ренн РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Нант 0:3 ПСЖ Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ
Ним Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Анже 3:1 Ним Марсель 1:2 Ним Ним 0:1 Лилль Страсбург 5:0 Ним
Ним 1:3 Дижон Сент-Этьен 2:2 Ним Ним 0:2 Ницца Лорьян 3:0 Ним Ним 0:2 Марсель Монако 3:0 Ним Реймс 0:1 Ним Ним 1:5 Анже Ним 0:1 Метц Бордо 2:0 Ним Ним 0:4 ПСЖ Монпелье 0:1 Ним Ним 1:1 Ланс Лион 0:0 Ним Ним 2:4 Ренн Нант 2:1 Ним

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Ним: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Ним 0:4 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Ним Лига 1 ПСЖ 3:0 Ним Лига 1 Ним 2:4 ПСЖ Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 22 14 6 2 37 - 15 48
2. Лион Заявка 22 13 7 2 46 - 20 46
3. ПСЖ Заявка 22 14 3 5 50 - 14 45
4. Монако Заявка 22 13 3 6 44 - 31 42
5. Ренн Заявка 21 10 6 5 30 - 23 36
6. Ланс Заявка 22 10 4 8 32 - 31 34
7. Метц Заявка 22 9 7 6 27 - 20 34
8. Анже Заявка 22 10 3 9 29 - 34 33
9. Марсель Заявка 20 9 5 6 27 - 22 32
10. Бордо Заявка 22 9 5 8 26 - 24 32
11. Монпелье Заявка 22 8 4 10 34 - 41 28
12. Реймс Заявка 22 7 6 9 30 - 31 27
13. Ницца Заявка 21 7 5 9 23 - 29 26
14. Брест Заявка 22 8 2 12 33 - 41 26
15. Страсбург Заявка 22 7 3 12 30 - 34 24
16. Сент-Этьен Заявка 22 5 7 10 21 - 35 22
17. Лорьян Заявка 21 5 3 13 26 - 42 18
18. Нант Заявка 22 3 9 10 21 - 36 18
19. Ним Заявка 21 4 3 14 17 - 44 15
20. Дижон Заявка 22 2 9 11 15 - 31 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
2. ПСЖ Заявка 11 8 1 2 29 - 5 25
3. Лион Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
4. Монако Заявка 11 7 3 1 26 - 14 24
5. Брест Заявка 11 6 1 4 22 - 20 19
6. Метц Заявка 11 5 3 3 14 - 10 18
7. Бордо Заявка 11 5 3 3 12 - 9 18
8. Ренн Заявка 11 5 2 4 14 - 14 17
9. Анже Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
10. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
11. Ланс Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
12. Реймс Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
13. Лорьян Заявка 11 4 1 6 17 - 21 13
14. Монпелье Заявка 12 4 1 7 20 - 25 13
15. Нант Заявка 11 2 6 3 12 - 17 12
16. Страсбург Заявка 11 3 2 6 12 - 15 11
17. Сент-Этьен Заявка 10 2 4 4 9 - 16 10
18. Ницца Заявка 11 2 2 7 10 - 22 8
19. Дижон Заявка 11 0 6 5 4 - 11 6
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
2. Лилль Заявка 10 6 3 1 16 - 8 21
3. ПСЖ Заявка 11 6 2 3 21 - 9 20
4. Ланс Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
5. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
6. Ницца Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
7. Монако Заявка 11 6 0 5 18 - 17 18
8. Марсель Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
9. Анже Заявка 11 5 2 4 17 - 20 17
10. Метц Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
11. Монпелье Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
12. Бордо Заявка 11 4 2 5 14 - 15 14
13. Страсбург Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
14. Реймс Заявка 12 3 4 5 20 - 20 13
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
16. Ним Заявка 11 3 2 6 8 - 21 11
17. Дижон Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
18. Брест Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
19. Нант Заявка 11 1 3 7 9 - 19 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Ним от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 февраля 2021, осталось 2 дня 17 часов 13 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    ПСЖ 95.1% (39)
    X 4.9% (2)
    Ним 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Ним
    1.09
    13.25
    29.00
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.09 11.00 21.80
    Бонус: 10 000 ₽ 1.08 11.00 26.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.08 13.25 29.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.07 12.50 28.00
      1.08 12.03 25.34

    Самый высокий коэффициент на матч «ПСЖ» – «Ним» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСЖ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ним» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСЖ» – «Ним», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    9.20 1.06 4.10 1.24 2.32 1.61 1.89 1.92 1.60 2.35 1.27 3.80
    9.00 1.02 8.50 1.05 4.33 1.20 3.68 1.28 2.51 1.59 2.00 1.81 1.65 2.18 1.38 2.85 1.27 3.34 1.11 5.05
    9.00 1.04 8.10 1.06 4.00 1.22 3.50 1.30 2.35 1.58 2.11 1.73 1.98 1.88 1.77 2.10 1.65 2.31 1.37 3.05 1.28 3.60 1.12 5.10 1.10 6.20 1.04 9.00
    4.73 1.18 2.43 1.55 2.19 1.67 1.95 1.85 1.74 2.08 1.60 2.32 1.24 3.90
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    5.00 1.15 2.03 1.73 1.51 2.44 1.32 3.25
    5.85 1.13 4.30 1.22 2.17 1.69 1.61 2.31 1.37 3.10
    2.12 1.72 1.53 2.35 1.30 3.25
    2.66 1.47 2.10 1.72 1.83 1.98 1.53 2.48 1.40 2.94
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    7.60 1.07 2.85 1.40 2.13 1.67 1.61 2.23
    6.90 1.11 2.91 1.41 2.20 1.67 1.66 2.22 1.33 3.32 1.25 3.95
    2.95 1.37 2.23 1.61 1.66 2.14

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.14 1.66
    2.14 1.68
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.17
    4.50 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.55 1.27
    3.50 1.27
    Где смотреть матч ПСЖ - Ним онлайн

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    Прогнозы на матч ПСЖ - Ним

    Исход игры
    ПСЖ
    95.1% (39)
    Ничья
    4.9% (2)
    Ним
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.5% (21)
    Меньше
    47.5% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    15% (6)
    Нет
    85% (34)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    39% (16)
    3:0 ПСЖ
    26.8% (11)
    4:0 ПСЖ
    14.6% (6)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
    3:1 ПСЖ
    4.9% (2)
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