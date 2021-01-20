ПСЖ
Позже
Стадион: Парк де Пренс
Ним
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|14 (4)
|0.64
|2.
|Кин Мойзе
|9
|0.41
|3.
|Неймар
|6 (3)
|0.27
|4.
|Икарди Мауро
|4
|0.18
|5.
|Ди Мария Анхель
|3
|0.14
|6.
|Сарабия Пабло
|3
|0.14
|7.
|Дракслер Юлиан
|2
|0.09
|8.
|Гуэйе Идрисса
|2
|0.09
|9.
|Флоренци Алессандро
|2
|0.09
|10.
|Дагба Колин
|1
|0.05
|11.
|Кюрзава Левен
|1
|0.05
|12.
|Эррера Андер
|1
|0.05
|13.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.05
|14.
|Пембеле Тимоте
|1
|0.05
|15.
|Рафинья Алькантара
|0
|0
|16.
|Баккер Митчел
|0
|0
|17.
|Верратти Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рипар Рено
|4 (3)
|0.19
|2.
|Ферхат Зинедин
|3
|0.14
|3.
|Элиассон Никлас
|2
|0.1
|4.
|Коне Мусса II
|2
|0.1
|5.
|Ахлинви Маттео
|2
|0.1
|6.
|Мелинг Биргер
|1
|0.05
|7.
|Филиппото Ромен
|1
|0.05
|8.
|Денкей Кевин
|1
|0.05
|9.
|Кубас Андрес
|1
|0.05
|10.
|Алакуш Софьян
|0
|0
|11.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
|12.
|Дулевич Харис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Неймар
|4
|1
|2.
|Паредес Леандро
|3
|1
|3.
|Диалло Абду
|1
|2
|4.
|Верратти Марко
|4
|0
|5.
|Кимпембе Преснел
|4
|0
|6.
|Кюрзава Левен
|2
|1
|7.
|Дракслер Юлиан
|3
|0
|8.
|Дагба Колин
|3
|0
|9.
|Бернат Хуан
|2
|0
|10.
|Данилу Перейра
|2
|0
|11.
|Керер Тило
|2
|0
|12.
|Кин Мойзе
|2
|0
|13.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|14.
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|15.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|16.
|Рафинья Алькантара
|1
|0
|17.
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|18.
|Эррера Андер
|1
|0
|19.
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|20.
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|21.
|Баккер Митчел
|1
|0
|22.
|Пембеле Тимоте
|1
|0
|23.
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
|24.
|Фадига Бандиугу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|До Лука
|4
|1
|2.
|Кубас Андрес
|4
|1
|3.
|Фомба Ламин
|4
|0
|4.
|Ландре Лоик
|2
|1
|5.
|Бриансон Антони
|3
|0
|6.
|Денкей Кевин
|3
|0
|7.
|Мигель Флориан
|1
|1
|8.
|Ру Нолан
|2
|0
|9.
|Рейне Батист
|2
|0
|10.
|Рипар Рено
|2
|0
|11.
|Алакуш Софьян
|2
|0
|12.
|Бенрау Яссин
|2
|0
|13.
|Элиассон Никлас
|1
|0
|14.
|Мартинеc Пабло
|1
|0
|15.
|Ферхат Зинедин
|1
|0
|16.
|Сарр Сиди
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСЖ
|8% (4)
|16% (8)
|16% (8)
|12% (6)
|18% (9)
|30% (15)
|Ним
|11.76% (2)
|0
|23.53% (4)
|29.41% (5)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =3 -4Лорьян 3:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Монпелье Анже 0:1 ПСЖ ПСЖ 2:1 Марсель
Ним Последние 20 матчей: +3 =3 -14Анже 3:1 Ним Марсель 1:2 Ним Ним 0:1 Лилль Страсбург 5:0 Ним
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Ним: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|22
|14
|6
|2
|37 - 15
|48
|2.
|Лион
|Заявка
|22
|13
|7
|2
|46 - 20
|46
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|50 - 14
|45
|4.
|Монако
|Заявка
|22
|13
|3
|6
|44 - 31
|42
|5.
|Ренн
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|30 - 23
|36
|6.
|Ланс
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|32 - 31
|34
|7.
|Метц
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|27 - 20
|34
|8.
|Анже
|Заявка
|22
|10
|3
|9
|29 - 34
|33
|9.
|Марсель
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|27 - 22
|32
|10.
|Бордо
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|26 - 24
|32
|11.
|Монпелье
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|34 - 41
|28
|12.
|Реймс
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|30 - 31
|27
|13.
|Ницца
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|23 - 29
|26
|14.
|Брест
|Заявка
|22
|8
|2
|12
|33 - 41
|26
|15.
|Страсбург
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|30 - 34
|24
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|21 - 35
|22
|17.
|Лорьян
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|26 - 42
|18
|18.
|Нант
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|21 - 36
|18
|19.
|Ним
|Заявка
|21
|4
|3
|14
|17 - 44
|15
|20.
|Дижон
|Заявка
|22
|2
|9
|11
|15 - 31
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|29 - 5
|25
|3.
|Лион
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|4.
|Монако
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 14
|24
|5.
|Брест
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 20
|19
|6.
|Метц
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 10
|18
|7.
|Бордо
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 9
|18
|8.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|9.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|10.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|11.
|Ланс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|12.
|Реймс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|13.
|Лорьян
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|17 - 21
|13
|14.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|20 - 25
|13
|15.
|Нант
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 17
|12
|16.
|Страсбург
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 15
|11
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|18.
|Ницца
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 22
|8
|19.
|Дижон
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|4 - 11
|6
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 10
|22
|2.
|Лилль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 9
|20
|4.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|5.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|6.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|7.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|18 - 17
|18
|8.
|Марсель
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|9.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 20
|17
|10.
|Метц
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|11.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|12.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|13.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 19
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 20
|13
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|16.
|Ним
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 21
|11
|17.
|Дижон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 19
|6
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ПСЖ» – «Ним» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСЖ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ним» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСЖ» – «Ним», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч ПСЖ - Ним
Исход игры
ПСЖ
95.1% (39)
Ничья
4.9% (2)
Ним
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.5% (21)
Меньше
47.5% (19)
Обе команды забьют
Да
15% (6)
Нет
85% (34)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
39% (16)
3:0 ПСЖ
26.8% (11)
4:0 ПСЖ
14.6% (6)
1:1 Ничья
4.9% (2)
3:1 ПСЖ
4.9% (2)
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