Сент-Этьен
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Жоффруа Гишар
Нант
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
20
Буанга
Денис
19
Неу
Иван
17
Аушиш
Адиль
18
Норден
Арно
- Основной состав
-
30 Мулен ЖессиВратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
-
18 Норден АрноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Соу СайдуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Хазри ВахбиНападающий
-
21 Амума РоменНападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
-
26 Луза ИмранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Нападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
-
15 Базила ТомаЗащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Аппиа ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Эмон РеноНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Доменек Раймон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амума Ромен
|4
|0.17
|2.
|Буанга Денис
|3 (2)
|0.13
|3.
|Норден Арно
|2
|0.09
|4.
|Аушиш Адиль
|2
|0.09
|5.
|Камара Махди
|2
|0.09
|6.
|Аби Шарль
|2
|0.09
|7.
|Дебюши Матьё
|1
|0.04
|8.
|Мукуди Ароль
|1
|0.04
|9.
|Неу Иван
|1
|0.04
|10.
|Масон Иван
|1
|0.04
|11.
|Хазри Вахби
|1 (1)
|0.04
|12.
|Будебуз Ряд
|0
|0
|13.
|Трауко Мигель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блас Людовик
|5
|0.22
|2.
|Луза Имран
|4 (3)
|0.17
|3.
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0.09
|4.
|Бамба Кадер
|2
|0.09
|5.
|Саймон Мозес
|2 (1)
|0.09
|6.
|Эмон Рено
|2
|0.09
|7.
|Жиротто Андрей
|1
|0.04
|8.
|Туре Абдулайе
|1 (1)
|0.04
|9.
|Паллуа Николя
|1
|0.04
|10.
|Траоре Шарль
|1
|0.04
|11.
|Аппиа Деннис
|0
|0
|12.
|Коко Маркус
|0
|0
|13.
|Коршья Себастьен
|0
|0
|14.
|Чиривелла Педро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Неу Иван
|6
|0
|2.
|Гурна-Дуат Лукас
|5
|0
|3.
|Амума Ромен
|4
|0
|4.
|Мукуди Ароль
|4
|0
|5.
|Колодзейчак Тимоти
|2
|1
|6.
|Хазри Вахби
|2
|1
|7.
|Буанга Денис
|3
|0
|8.
|Камара Махди
|3
|0
|9.
|Дебюши Матьё
|2
|0
|10.
|Будебуз Ряд
|2
|0
|11.
|Рецос Панайотис
|2
|0
|12.
|Муэффек Аймен
|2
|0
|13.
|Масон Иван
|2
|0
|14.
|Мулен Жесси
|1
|0
|15.
|Трауко Мигель
|1
|0
|16.
|Норден Арно
|1
|0
|17.
|Юссуф Зейду
|1
|0
|18.
|Аушиш Адиль
|1
|0
|19.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|20.
|Сидибе Абдулайе
|1
|0
|21.
|Baptiste Gabard
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паллуа Николя
|6
|1
|2.
|Фабио да Сильва
|4
|1
|3.
|Абейд Мехди
|5
|0
|4.
|Коко Маркус
|4
|0
|5.
|Траоре Шарль
|4
|0
|6.
|Жиротто Андрей
|2
|1
|7.
|Луза Имран
|2
|1
|8.
|Блас Людовик
|3
|0
|9.
|Аппиа Деннис
|2
|0
|10.
|Коршья Себастьен
|2
|0
|11.
|Туре Абдулайе
|2
|0
|12.
|Чиривелла Педро
|2
|0
|13.
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0
|14.
|Кулибали Калифа
|1
|0
|15.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0
|16.
|Эмон Рено
|1
|0
|17.
|Лафон Альбан
|1
|0
|18.
|Ндилю Бридж
|1
|0
|19.
|Бамба Кадер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сент-Этьен
|20% (4)
|20% (4)
|10% (2)
|15% (3)
|25% (5)
|10% (2)
|Нант
|4.76% (1)
|28.57% (6)
|9.52% (2)
|4.76% (1)
|14.29% (3)
|38.1% (8)
Предыдущие игры
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +3 =7 -10Ницца 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:5 Лион Страсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен
Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Монако 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Ним Бордо 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Анже Дижон 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Монпелье Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен
Нант Последние 20 матчей: +2 =8 -10Нант 1:2 Монако Метц 2:0 Нант Нант 1:1 Ланс Монпелье 1:1 Нант
Последние игры между собой
Сент-Этьен: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 4
Нант: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 8
Сент-Этьен 3:0 Нант Лига 1 Нант 0:3 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Нант Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Нант Лига 1 Нант 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Нант 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Нант Лига 1 Нант 2:0 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 1:0 Нант Лига 1 Нант 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Нант 1:3 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Нант Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Нант Лига 1 Нант 1:0 Сент-Этьен Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|23
|15
|6
|2
|40 - 15
|51
|2.
|Лион
|0:0 Заявка
|23
|13
|8
|2
|46 - 20
|47
|3.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|23
|14
|4
|5
|50 - 14
|46
|4.
|Монако
|0:0 Заявка
|23
|13
|4
|6
|44 - 31
|43
|5.
|Ренн
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|31 - 24
|37
|6.
|Ланс
|0:0 Заявка
|23
|10
|5
|8
|32 - 31
|35
|7.
|Метц
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|28 - 21
|35
|8.
|Анже
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|29 - 34
|34
|9.
|Марсель
|0:0 Заявка
|21
|9
|6
|6
|27 - 22
|33
|10.
|Бордо
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|26 - 27
|32
|11.
|Монпелье
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|35 - 42
|29
|12.
|Реймс
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|30 - 31
|28
|13.
|Ницца
|0:0 Заявка
|22
|7
|6
|9
|23 - 29
|27
|14.
|Брест
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|35 - 43
|27
|15.
|Страсбург
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|32 - 36
|25
|16.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|23
|5
|8
|10
|21 - 35
|23
|17.
|Лорьян
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|27 - 43
|19
|18.
|Нант
|0:0 Заявка
|23
|3
|10
|10
|21 - 36
|19
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|22
|4
|4
|14
|17 - 44
|16
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|23
|2
|10
|11
|15 - 31
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 5
|26
|3.
|Монако
|0:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|26 - 14
|25
|4.
|Лион
|0:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|5.
|Брест
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 20
|19
|6.
|Метц
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|7.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|8.
|Бордо
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|10.
|Марсель
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|11.
|Ланс
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|12.
|Реймс
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|13.
|Лорьян
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|17 - 21
|13
|14.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|20 - 25
|13
|15.
|Нант
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 17
|12
|16.
|Страсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|17.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 16
|11
|18.
|Ницца
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 22
|8
|19.
|Дижон
|0:0 Заявка
|12
|0
|7
|5
|4 - 11
|7
|20.
|Ним
|0:0 Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 8
|24
|2.
|Лион
|0:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 10
|23
|3.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 9
|20
|4.
|Ланс
|0:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|5.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|6.
|Ницца
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|13 - 7
|19
|7.
|Монако
|0:0 Заявка
|11
|6
|0
|5
|18 - 17
|18
|8.
|Марсель
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 10
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 20
|18
|10.
|Метц
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|11.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 17
|16
|12.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|13.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 19
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 20
|13
|15.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|16.
|Ним
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 21
|12
|17.
|Дижон
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|19.
|Нант
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 19
|7
|20.
|Лорьян
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сент-Этьен» – «Нант» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сент-Этьен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нант» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сент-Этьен» – «Нант», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:0 Нант
Исход игры
Сент-Этьен
65.2% (92)
Ничья
30.5% (43)
Нант
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
35% (49)
Меньше
65% (91)
Обе команды забьют
Да
58.57% (82)
Нет
41.43% (58)
Популярный счёт
1:0 Сент-Этьен
31.9% (45)
2:1 Сент-Этьен
26.2% (37)
1:1 Ничья
23.4% (33)
2:0 Сент-Этьен
5% (7)
1:2 Нант
3.5% (5)
2:2 Ничья
3.5% (5)
0:0 Ничья
3.5% (5)
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