1:0
30' ГолМален Дониэлл
2:0
36' ГолЗахави Эран
38
Мвого
Ивон
33
Тезе
Джордан
31
Макс
Филипп
17
Жуниор
Мауро
16
Дроммел
Йоэл
43
Думич
Дарио
15
Пири
Кик
32
Бош
Йессе
11
Мениг
Квинси
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Томас РайянПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Файн АдрианПолузащитник
- Нападающий
-
29 Пироэ ЖоэльНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
-
43 Думич ДариоЗащитник
- Защитник
-
15 Пири КикЗащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Мениг КвинсиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Абасс ИссаПолузащитник
-
39 Daan Rots
-
35 Mees Hilgers
-
38 Max Bruns
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
30'
1:0
36'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мален Дониэлл
|10
|0.48
|2.
|Мадуэке Нони
|6
|0.29
|3.
|Захави Эран
|6 (1)
|0.29
|4.
|Макс Филипп
|5 (2)
|0.24
|5.
|Гакпо Коди
|5
|0.24
|6.
|Гётце Марио
|3
|0.14
|7.
|Жуниор Мауро
|2
|0.1
|8.
|Боскальи Оливье
|2
|0.1
|9.
|Ихаттарен Мохаммед
|2
|0.1
|10.
|Росарио Пабло
|1
|0.05
|11.
|Дюмфрис Дензел
|1 (1)
|0.05
|12.
|Томас Райян
|1
|0.05
|13.
|Сангаре Ибрахим
|1
|0.05
|14.
|Файн Адриан
|1
|0.05
|15.
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.05
|16.
|Пироэ Жоэль
|1
|0.05
|17.
|Тезе Джордан
|0
|0
|18.
|Ледесма Ричард
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Данило II
|11 (3)
|0.52
|2.
|Черны Вацлав
|6
|0.29
|3.
|Мениг Квинси
|6
|0.29
|4.
|Илич Лука
|2
|0.1
|5.
|Ван Леувен Тейс
|2
|0.1
|6.
|Остерволде Джейден
|1
|0.05
|7.
|Брама Вут
|1
|0.05
|8.
|Плегесуэло Хулио
|1
|0.05
|9.
|Думич Дарио
|1
|0.05
|10.
|Еремеефф Александер
|1
|0.05
|11.
|Бош Йессе
|1
|0.05
|12.
|Смал Гийс
|0
|0
|13.
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|14.
|Зерруки Рамиз
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Росарио Пабло
|6
|0
|2.
|Дюмфрис Дензел
|3
|0
|3.
|Сангаре Ибрахим
|3
|0
|4.
|Макс Филипп
|2
|0
|5.
|Тезе Джордан
|2
|0
|6.
|Захави Эран
|1
|0
|7.
|Брума Арминду
|1
|0
|8.
|Гутьеррес Эрик
|1
|0
|9.
|Гакпо Коди
|1
|0
|10.
|Жуниор Мауро
|1
|0
|11.
|Ледесма Ричард
|1
|0
|12.
|Мадуэке Нони
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Остерволде Джейден
|3
|1
|2.
|Плегесуэло Хулио
|3
|0
|3.
|Пири Кик
|3
|0
|4.
|Перейра Данило II
|3
|0
|5.
|Зерруки Рамиз
|3
|0
|6.
|Мениг Квинси
|2
|0
|7.
|Черны Вацлав
|2
|0
|8.
|Бош Йессе
|2
|0
|9.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|10.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|11.
|Дроммел Йоэл
|1
|0
|12.
|Абасс Исса
|1
|0
|13.
|Илич Лука
|1
|0
|14.
|Румерату Годфрид
|1
|0
|15.
|Ван Леувен Тейс
|1
|0
|16.
|Daan Rots
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСВ
|15.22% (7)
|17.39% (8)
|10.87% (5)
|21.74% (10)
|6.52% (3)
|28.26% (13)
|Твенте
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|15.15% (5)
|15.15% (5)
|15.15% (5)
|18.18% (6)
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: +14 =3 -3Фейеноорд 3:1 ПСВ Эммен 0:2 ПСВ ПСВ 2:0 Ваалвейк Волендам 0:2 ПСВ
Твенте Последние 20 матчей: +7 =6 -7Твенте 0:0 Херенвен Спарта Роттердам 0:0 Твенте Твенте 0:1 ВВВ-Венло Гронинген 2:2 Твенте
Твенте 1:3 Аякс Эммен 1:4 Твенте Твенте 0:2 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 1:2 Твенте Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 1:2 Твенте Твенте 0:2 Ваалвейк Твенте 1:1 ПСВ АДО Ден Хааг 2:4 Твенте Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Твенте: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
ПСВ 4:3 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 Твенте Эредивизие ПСВ 4:2 Твенте Эредивизие Твенте 1:3 ПСВ Эредивизие Твенте 0:5 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Твенте Эредивизие ПСВ 3:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 ПСВ Эредивизие Твенте 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 Твенте Эредивизие ПСВ 2:6 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 ПСВ Кубок Твенте 2:2 ПСВ Эредивизие Твенте 2:0 ПСВ Эредивизие Твенте 2:1 ПСВ Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|20
|16
|2
|2
|66 - 15
|50
|2.
|ПСВ
|2:0 Заявка
|21
|14
|4
|3
|48 - 22
|46
|3.
|Витесс
|0:0 Заявка
|21
|13
|4
|4
|34 - 18
|43
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|45 - 31
|40
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|37 - 20
|38
|6.
|Гронинген
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|28 - 23
|34
|7.
|Твенте
|0:2 Заявка
|21
|8
|6
|7
|33 - 27
|30
|8.
|Утрехт
|Заявка
|20
|6
|10
|4
|27 - 27
|28
|9.
|Хераклес
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|24 - 30
|28
|10.
|Херенвен
|0:0 Заявка
|21
|6
|9
|6
|28 - 27
|27
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|31 - 40
|25
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|29 - 32
|23
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|21
|4
|11
|6
|26 - 33
|23
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|34 - 49
|22
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|18 - 35
|16
|16.
|Виллем II
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|24 - 42
|13
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|17 - 45
|12
|18.
|Эммен
|Заявка
|21
|0
|6
|15
|17 - 50
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2:0 Заявка
|10
|9
|0
|1
|23 - 6
|27
|2.
|Витесс
|0:0 Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 4
|26
|3.
|Аякс
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 9
|19
|5.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 8
|18
|6.
|Утрехт
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 15
|18
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Хераклес
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 9
|16
|9.
|Херенвен
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|10.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 28
|12
|11.
|Твенте
|0:2 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 13
|12
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|17 - 23
|11
|14.
|Виллем II
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|15 - 21
|10
|15.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|19 - 21
|9
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|9 - 21
|4
|18.
|Эммен
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|13 - 31
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|35 - 6
|25
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|27 - 17
|23
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 11
|19
|4.
|ПСВ
|2:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|25 - 16
|19
|5.
|Твенте
|0:2 Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 12
|18
|6.
|Витесс
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 14
|17
|7.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 17
|14
|10.
|Хераклес
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 21
|12
|11.
|Херенвен
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 16
|12
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 20
|11
|13.
|Утрехт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|19 - 21
|10
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 24
|8
|17.
|Виллем II
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 21
|3
|18.
|Эммен
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|4 - 19
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ПСВ» – «Твенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСВ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Твенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСВ» – «Твенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч ПСВ 2:0 Твенте
Исход игры
ПСВ
98.6% (141)
Ничья
1.4% (2)
Твенте
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.04% (81)
Меньше
42.96% (61)
Обе команды забьют
Да
53.52% (76)
Нет
46.48% (66)
Популярный счёт
2:0 ПСВ
36.4% (52)
2:1 ПСВ
35.7% (51)
3:1 ПСВ
13.3% (19)
1:0 ПСВ
6.3% (9)
3:0 ПСВ
3.5% (5)
3:2 ПСВ
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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