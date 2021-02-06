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  2. Матчи
  3. Голландия
ПСВ
2:0
Перерыв

Стадион:
Твенте
0'
1:0
30' Гол
Мален Дониэлл
2:0
36' Гол
Захави Эран
38
Мвого
Ивон
22
Дюмфрис
Дензел
33
Тезе
Джордан
28
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
17
Жуниор
Мауро
6
Сангаре
Ибрахим
18
Росарио
Пабло
10
Ихаттарен
Мохаммед
7
Захави
Эран
9
Мален
Дониэлл
16
Дроммел
Йоэл
23
Эбюэхи
Тайронн
43
Думич
Дарио
4
Плегесуэло
Хулио
15
Пири
Кик
32
Бош
Йессе
8
Илич
Лука
19
Зерруки
Рамиз
25
Нарсинг
Лусиано
11
Мениг
Квинси
9
Перейра
Данило
II
ПСВ
4-4-2
Твенте
4-3-3

Ход матча

30'
Мален Дониэлл
1:0
36'
Захави Эран
(Дюмфрис Дензел)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мален Дониэлл 10 0.48
2. Мадуэке Нони 6 0.29
3. Захави Эран 6 (1) 0.29
4. Макс Филипп 5 (2) 0.24
5. Гакпо Коди 5 0.24
6. Гётце Марио 3 0.14
7. Жуниор Мауро 2 0.1
8. Боскальи Оливье 2 0.1
9. Ихаттарен Мохаммед 2 0.1
10. Росарио Пабло 1 0.05
11. Дюмфрис Дензел 1 (1) 0.05
12. Томас Райян 1 0.05
13. Сангаре Ибрахим 1 0.05
14. Файн Адриан 1 0.05
15. Ромеро Максимильяно 1 0.05
16. Пироэ Жоэль 1 0.05
17. Тезе Джордан 0 0
18. Ледесма Ричард 0 0
Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Данило II 11 (3) 0.52
2. Черны Вацлав 6 0.29
3. Мениг Квинси 6 0.29
4. Илич Лука 2 0.1
5. Ван Леувен Тейс 2 0.1
6. Остерволде Джейден 1 0.05
7. Брама Вут 1 0.05
8. Плегесуэло Хулио 1 0.05
9. Думич Дарио 1 0.05
10. Еремеефф Александер 1 0.05
11. Бош Йессе 1 0.05
12. Смал Гийс 0 0
13. Эбюэхи Тайронн 0 0
14. Зерруки Рамиз 0 0

Карточки

ПСВ
# Игрок      
1. Росарио Пабло 6 0
2. Дюмфрис Дензел 3 0
3. Сангаре Ибрахим 3 0
4. Макс Филипп 2 0
5. Тезе Джордан 2 0
6. Захави Эран 1 0
7. Брума Арминду 1 0
8. Гутьеррес Эрик 1 0
9. Гакпо Коди 1 0
10. Жуниор Мауро 1 0
11. Ледесма Ричард 1 0
12. Мадуэке Нони 1 0
Твенте
# Игрок      
1. Остерволде Джейден 3 1
2. Плегесуэло Хулио 3 0
3. Пири Кик 3 0
4. Перейра Данило II 3 0
5. Зерруки Рамиз 3 0
6. Мениг Квинси 2 0
7. Черны Вацлав 2 0
8. Бош Йессе 2 0
9. Эбюэхи Тайронн 1 0
10. Лампру Лазарос 1 0
11. Дроммел Йоэл 1 0
12. Абасс Исса 1 0
13. Илич Лука 1 0
14. Румерату Годфрид 1 0
15. Ван Леувен Тейс 1 0
16. Daan Rots 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСВ 15.22% (7) 17.39% (8) 10.87% (5) 21.74% (10) 6.52% (3) 28.26% (13)
 Твенте 18.18% (6) 18.18% (6) 15.15% (5) 15.15% (5) 15.15% (5) 18.18% (6)

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Фейеноорд 3:1 ПСВ Эммен 0:2 ПСВ ПСВ 2:0 Ваалвейк Волендам 0:2 ПСВ
Спарта Роттердам 3:5 ПСВ ПСВ 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 2:2 ПСВ ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Ваалвейк 1:4 ПСВ Де Графсхап 1:2 ПСВ ПСВ 2:1 Утрехт ПСВ 4:0 Омония Херенвен 2:2 ПСВ Гранада 0:1 ПСВ ПСВ 1:0 Спарта Роттердам ПСВ 3:2 ПАОК Твенте 1:1 ПСВ ПСВ 3:0 Виллем II ПАОК 4:1 ПСВ ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг
Твенте Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Твенте 0:0 Херенвен Спарта Роттердам 0:0 Твенте Твенте 0:1 ВВВ-Венло Гронинген 2:2 Твенте
Твенте 1:3 Аякс Эммен 1:4 Твенте Твенте 0:2 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 1:2 Твенте Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 1:2 Твенте Твенте 0:2 Ваалвейк Твенте 1:1 ПСВ АДО Ден Хааг 2:4 Твенте Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте

Последние игры между собой

ПСВ: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Твенте: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Твенте 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 ПСВ Эредивизие Твенте 0:2 ПСВ Эредивизие
ПСВ 4:3 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 Твенте Эредивизие ПСВ 4:2 Твенте Эредивизие Твенте 1:3 ПСВ Эредивизие Твенте 0:5 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Твенте Эредивизие ПСВ 3:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 ПСВ Эредивизие Твенте 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 Твенте Эредивизие ПСВ 2:6 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 ПСВ Кубок Твенте 2:2 ПСВ Эредивизие Твенте 2:0 ПСВ Эредивизие Твенте 2:1 ПСВ Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 20 16 2 2 66 - 15 50
2. ПСВ 2:0 Заявка 21 14 4 3 48 - 22 46
3. Витесс 0:0 Заявка 21 13 4 4 34 - 18 43
4. АЗ Алкмаар Заявка 21 11 7 3 45 - 31 40
5. Фейеноорд Заявка 20 11 5 4 37 - 20 38
6. Гронинген Заявка 20 10 4 6 28 - 23 34
7. Твенте 0:2 Заявка 21 8 6 7 33 - 27 30
8. Утрехт Заявка 20 6 10 4 27 - 27 28
9. Хераклес Заявка 21 8 4 9 24 - 30 28
10. Херенвен 0:0 Заявка 21 6 9 6 28 - 27 27
11. Фортуна Ситтард Заявка 21 7 4 10 31 - 40 25
12. Спарта Роттердам Заявка 20 6 5 9 29 - 32 23
13. ПЕК Зволле Заявка 21 4 11 6 26 - 33 23
14. ВВВ-Венло Заявка 20 6 4 10 34 - 49 22
15. Ваалвейк Заявка 21 3 7 11 18 - 35 16
16. Виллем II Заявка 20 3 4 13 24 - 42 13
17. АДО Ден Хааг Заявка 20 2 6 12 17 - 45 12
18. Эммен Заявка 21 0 6 15 17 - 50 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2:0 Заявка 10 9 0 1 23 - 6 27
2. Витесс 0:0 Заявка 10 8 2 0 17 - 4 26
3. Аякс Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4. Фейеноорд Заявка 10 5 4 1 18 - 9 19
5. Гронинген Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
6. Утрехт Заявка 11 4 6 1 18 - 15 18
7. АЗ Алкмаар Заявка 10 5 2 3 18 - 14 17
8. Хераклес Заявка 10 5 1 4 15 - 9 16
9. Херенвен 0:0 Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
10. ВВВ-Венло Заявка 10 3 3 4 15 - 28 12
11. Твенте 0:2 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
12. ПЕК Зволле Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
13. Фортуна Ситтард Заявка 11 3 2 6 17 - 23 11
14. Виллем II Заявка 10 3 1 6 15 - 21 10
15. Спарта Роттердам Заявка 10 2 3 5 19 - 21 9
16. Ваалвейк Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
17. АДО Ден Хааг Заявка 10 0 4 6 9 - 21 4
18. Эммен Заявка 11 0 3 8 13 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 10 8 1 1 35 - 6 25
2. АЗ Алкмаар Заявка 11 6 5 0 27 - 17 23
3. Фейеноорд Заявка 10 6 1 3 19 - 11 19
4. ПСВ 2:0 Заявка 11 5 4 2 25 - 16 19
5. Твенте 0:2 Заявка 10 5 3 2 19 - 12 18
6. Витесс 0:0 Заявка 11 5 2 4 17 - 14 17
7. Гронинген Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
8. Спарта Роттердам Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
9. Фортуна Ситтард Заявка 10 4 2 4 14 - 17 14
10. Хераклес Заявка 11 3 3 5 9 - 21 12
11. Херенвен 0:0 Заявка 11 2 6 3 13 - 16 12
12. ПЕК Зволле Заявка 10 2 5 3 15 - 20 11
13. Утрехт Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
14. ВВВ-Венло Заявка 10 3 1 6 19 - 21 10
15. Ваалвейк Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
16. АДО Ден Хааг Заявка 10 2 2 6 8 - 24 8
17. Виллем II Заявка 10 0 3 7 9 - 21 3
18. Эммен Заявка 10 0 3 7 4 - 19 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Контроль мяча: ПСВ: 49%, Твенте: 51%.
  • 46'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Сангаре Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Эбюэхи Тайронн из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: ПСВ: 51%, Твенте: 49%.
  • 44'
    Дюмфрис Дензел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Илич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Перейра Данило II
  • 43'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Захави Эран из команды ПСВ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 43'
    Макс Филипп из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Пири Кик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Тезе Джордан из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    43'
    Макс Филипп из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
  • 42'
    Пири Кик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    42'
    Макс Филипп из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 41'
    Хороший удар издали нанес Ихаттарен Мохаммед, но отличный сейв сделал Дроммел Йоэл. Угловой.
  • 41'
    Ихаттарен Мохаммед из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 40'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: ПСВ: 50%, Твенте: 50%.
  • Фол, нарушение
    39'
    Захави Эран из команды ПСВ вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Плегесуэло Хулио не пострадал и надо продолжать игру!
  • 39'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Мален Дониэлл пробует нанести удар издали, но Дроммел Йоэл держит все под контролем
  • 38'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 37'
    Твенте контролирует мяч.
  • 36'
    Отличный командный гол!
  • 36'
    Дюмфрис Дензел сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Захави Эран изменил счет на табло!
  • 36'
    Дюмфрис Дензел разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 36'
    Мален Дониэлл разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 36'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 35'
    Игрок команды ПСВ делает подачу своему товарищу по команде.
  • 35'
    Игрок команды ПСВ делает подачу своему товарищу по команде.
  • 35'
    Игрок команды ПСВ делает подачу своему товарищу по команде.
  • 35'
    Мален Дониэлл нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 35'
    Ихаттарен Мохаммед из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 35'
    Зерруки Рамиз ошибается в защите.
  • 35'
    Контроль мяча: ПСВ: 50%, Твенте: 50%.
  • 34'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Твенте контролирует мяч.
  • 33'
    Макс Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Пири Кик из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Твенте контролирует мяч.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Мален Дониэлл первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
  • 30'
    Плохо сыграл Дроммел Йоэл - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 30'
    Захави Эран из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 30'
    Макс Филипп из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Плегесуэло Хулио из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Ихаттарен Мохаммед
  • 30'
    Мениг Квинси из команды Твенте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 30'
    Твенте начинает контратаку
  • 30'
    Контроль мяча: ПСВ: 52%, Твенте: 48%.
  • 29'
    Игрок команды ПСВ подает за спину защитников, но вратарь играет на перехвате.
  • 28'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 28'
    Мениг Квинси нанес удар чуть мимо. Близко!
  • 27'
    Мениг Квинси из команды Твенте идет с мячом вперед на обострение...
  • 27'
    Твенте начинает контратаку
  • 27'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    27'
    Илич Лука возвращается на поле.
  • 26'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    26'
    Ох, нехорошо это выглядит. Илич Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 25'
    Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
  • 25'
    Контроль мяча: ПСВ: 49%, Твенте: 51%.
  • Травма, повреждение
    25'
    Илич Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 25'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 25'
    Илич Лука из команды Твенте попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Мвого Ивон все равно смог отбить мяч.
  • 24'
    Твенте пытается что-то создать.
  • 24'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Тезе Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Мениг Квинси из команды Твенте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 24'
    Мениг Квинси из команды Твенте идет с мячом вперед на обострение...
  • 23'
    Твенте пытается что-то создать.
  • 23'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Ихаттарен Мохаммед из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Мениг Квинси из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Дюмфрис Дензел
  • 21'
    Твенте контролирует мяч.
  • 20'
    Удар от ворот произведет Твенте
  • 20'
    Дюмфрис Дензел из команды ПСВ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 20'
    ПСВ имеет хороший шанс забить.
  • 20'
    Контроль мяча: ПСВ: 48%, Твенте: 52%.
  • 20'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 20'
    Как он промахнулся? Нарсинг Лусиано имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 20'
    Отличные скиллы показывает Нарсинг Лусиано, обводя своих соперников
  • 20'
    Нарсинг Лусиано из команды Твенте идет с мячом вперед на обострение...
  • 20'
    Отличные скиллы показывает Нарсинг Лусиано, обводя своих соперников
  • 19'
    Твенте пытается что-то создать.
  • 19'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Твенте контролирует мяч.
  • 17'
    Отличный пас сделал Ихаттарен Мохаммед из команды ПСВ. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 17'
    Ихаттарен Мохаммед пробует нанести удар издали, но Дроммел Йоэл держит все под контролем
  • 17'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Нарсинг Лусиано из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Росарио Пабло
  • 17'
    Думич Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Ихаттарен Мохаммед из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Росарио Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 16'
    Захави Эран из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 16'
    Бош Йессе ошибается в защите.
  • 16'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Росарио Пабло из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: ПСВ: 45%, Твенте: 55%.
  • 15'
    Перейра Данило II из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 14'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Эбюэхи Тайронн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Жуниор Мауро нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 14'
    Захави Эран нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 13'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 13'
    Сангаре Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Мениг Квинси из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Мениг Квинси из команды Твенте идет с мячом вперед на обострение...
  • 12'
    Твенте начинает контратаку
  • 12'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Твенте контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: ПСВ: 39%, Твенте: 61%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Боскальи Оливье из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Мениг Квинси
  • 10'
    Макс Филипп нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 10'
    Плохо сыграл Думич Дарио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 9'
    Ихаттарен Мохаммед из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    9'
    Думич Дарио из команды Твенте играет слишком грубо. Мален Дониэлл оказался на газоне.
  • 8'
    Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
  • 8'
    Макс Филипп из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Твенте контролирует мяч.
  • 7'
    Твенте пытается что-то создать.
  • 6'
    Твенте контролирует мяч.
  • 6'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 5'
    Мениг Квинси не смог попасть в створ ударом издали
  • 5'
    Твенте пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: ПСВ: 55%, Твенте: 45%.
  • 4'
    Думич Дарио из команды Твенте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    4'
    Нарсинг Лусиано из команды Твенте подал угловой справа.
  • 4'
    Игрок команды ПСВ выносит мяч на угловой
  • 4'
    Твенте имеет хороший шанс забить.
  • 4'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Игрок команды ПСВ делает подачу своему товарищу по команде.
  • 3'
    Игрок команды ПСВ делает подачу своему товарищу по команде.
  • 3'
    Мален Дониэлл нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 2'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 2'
    Игрок команды ПСВ делает подачу своему товарищу по команде.
  • 2'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 1'
    Зерруки Рамиз из команды Твенте направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 1'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Твенте начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
ПСВ 98.6% (141)
X 1.4% (2)
Твенте 0% (0)
Все прогнозы
1.69 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Твенте
1.55
7.24
6.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.50 4.40 5.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.46 4.75 6.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.55 3.70 6.20
  1.18 7.24 14.87

Самый высокий коэффициент на матч «ПСВ» – «Твенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСВ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Твенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСВ» – «Твенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.80 1.14 3.88 1.22 2.44 1.53 1.94 1.86 1.61 2.45 1.34 3.26 1.22 3.78 1.08 6.55 1.06 7.00
8.50 1.05 6.50 1.09 3.05 1.35 2.30 1.58 1.70 2.08 2.15 1.70 1.35 3.05 1.73 2.11 1.25 3.75 1.09 6.50 1.07 7.50 1.08 6.50 1.07 7.10 1.01 12.00
5.62 1.17 2.77 1.47 2.30 1.66 2.74 1.48 2.33 1.65 1.93 1.96 1.69 2.25 1.51 2.66 1.24 4.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.85 1.26 2.56 1.51 1.65 2.24 1.27 3.76 1.17 5.05
1.90 1.85 1.25 3.75 1.13 5.40 1.18 4.50 1.13 5.40
3.17 1.37 2.61 1.51 2.05 1.81 1.64 2.32 1.71 2.20 1.43 2.91 1.15 5.68
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.20 1.16 3.85 1.26 2.01 1.80 1.51 2.56 1.33 3.32
2.02 1.75 1.50 2.46 1.33 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.13 1.66
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Где смотреть матч ПСВ 2:0 Твенте онлайн

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Прогнозы на матч ПСВ 2:0 Твенте

Исход игры
ПСВ
98.6% (141)
Ничья
1.4% (2)
Твенте
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.04% (81)
Меньше
42.96% (61)
Обе команды забьют
Да
53.52% (76)
Нет
46.48% (66)
Популярный счёт
2:0 ПСВ
36.4% (52)
2:1 ПСВ
35.7% (51)
3:1 ПСВ
13.3% (19)
1:0 ПСВ
6.3% (9)
3:0 ПСВ
3.5% (5)
3:2 ПСВ
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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