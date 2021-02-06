1:0
30' ГолМален Дониэлл
2:0
36' ГолЗахави Эран
3:0
53' ГолМален Дониэлл
75' Красная карточкаИлич Лука
38
Мвого
Ивон
33
Тезе
Джордан
31
Макс
Филипп
17
Жуниор
Мауро
16
Дроммел
Йоэл
43
Думич
Дарио
15
Пири
Кик
32
Бош
Йессе
11
Мениг
Квинси
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Томас РайянПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Файн АдрианПолузащитник
- Нападающий
-
29 Пироэ ЖоэльНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
-
43 Думич ДариоЗащитник
- Защитник
-
15 Пири КикЗащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Мениг КвинсиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Абасс ИссаПолузащитник
-
39 Daan Rots
-
35 Mees Hilgers
-
38 Max Bruns
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
30'
1:0
36'
2:0
53'
75'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 2
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мален Дониэлл
|11
|0.52
|2.
|Мадуэке Нони
|6
|0.29
|3.
|Захави Эран
|6 (1)
|0.29
|4.
|Макс Филипп
|5 (2)
|0.24
|5.
|Гакпо Коди
|5
|0.24
|6.
|Гётце Марио
|3
|0.14
|7.
|Жуниор Мауро
|2
|0.1
|8.
|Ихаттарен Мохаммед
|2
|0.1
|9.
|Боскальи Оливье
|2
|0.1
|10.
|Росарио Пабло
|1
|0.05
|11.
|Дюмфрис Дензел
|1 (1)
|0.05
|12.
|Томас Райян
|1
|0.05
|13.
|Сангаре Ибрахим
|1
|0.05
|14.
|Файн Адриан
|1
|0.05
|15.
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.05
|16.
|Пироэ Жоэль
|1
|0.05
|17.
|Тезе Джордан
|0
|0
|18.
|Ледесма Ричард
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Данило II
|11 (3)
|0.52
|2.
|Черны Вацлав
|6
|0.29
|3.
|Мениг Квинси
|6
|0.29
|4.
|Илич Лука
|2
|0.1
|5.
|Ван Леувен Тейс
|2
|0.1
|6.
|Остерволде Джейден
|1
|0.05
|7.
|Брама Вут
|1
|0.05
|8.
|Плегесуэло Хулио
|1
|0.05
|9.
|Думич Дарио
|1
|0.05
|10.
|Еремеефф Александер
|1
|0.05
|11.
|Бош Йессе
|1
|0.05
|12.
|Смал Гийс
|0
|0
|13.
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|14.
|Зерруки Рамиз
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Росарио Пабло
|6
|0
|2.
|Дюмфрис Дензел
|3
|0
|3.
|Сангаре Ибрахим
|3
|0
|4.
|Макс Филипп
|2
|0
|5.
|Тезе Джордан
|2
|0
|6.
|Захави Эран
|1
|0
|7.
|Брума Арминду
|1
|0
|8.
|Гутьеррес Эрик
|1
|0
|9.
|Гакпо Коди
|1
|0
|10.
|Жуниор Мауро
|1
|0
|11.
|Ледесма Ричард
|1
|0
|12.
|Мадуэке Нони
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Остерволде Джейден
|3
|1
|2.
|Плегесуэло Хулио
|3
|0
|3.
|Пири Кик
|3
|0
|4.
|Перейра Данило II
|3
|0
|5.
|Зерруки Рамиз
|3
|0
|6.
|Илич Лука
|1
|1
|7.
|Мениг Квинси
|2
|0
|8.
|Черны Вацлав
|2
|0
|9.
|Бош Йессе
|2
|0
|10.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|11.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|12.
|Дроммел Йоэл
|1
|0
|13.
|Абасс Исса
|1
|0
|14.
|Румерату Годфрид
|1
|0
|15.
|Ван Леувен Тейс
|1
|0
|16.
|Daan Rots
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСВ
|14.29% (7)
|18.37% (9)
|12.24% (6)
|22.45% (11)
|6.12% (3)
|26.53% (13)
|Твенте
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|15.15% (5)
|15.15% (5)
|15.15% (5)
|18.18% (6)
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: +14 =3 -3Фейеноорд 3:1 ПСВ Эммен 0:2 ПСВ ПСВ 2:0 Ваалвейк Волендам 0:2 ПСВ
Твенте Последние 20 матчей: +7 =6 -7Твенте 0:0 Херенвен Спарта Роттердам 0:0 Твенте Твенте 0:1 ВВВ-Венло Гронинген 2:2 Твенте
Твенте 1:3 Аякс Эммен 1:4 Твенте Твенте 0:2 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 1:2 Твенте Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 1:2 Твенте Твенте 0:2 Ваалвейк Твенте 1:1 ПСВ АДО Ден Хааг 2:4 Твенте Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Твенте: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
ПСВ 4:3 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 Твенте Эредивизие ПСВ 4:2 Твенте Эредивизие Твенте 1:3 ПСВ Эредивизие Твенте 0:5 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Твенте Эредивизие ПСВ 3:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 ПСВ Эредивизие Твенте 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 Твенте Эредивизие ПСВ 2:6 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 ПСВ Кубок Твенте 2:2 ПСВ Эредивизие Твенте 2:0 ПСВ Эредивизие Твенте 2:1 ПСВ Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|20
|16
|2
|2
|66 - 15
|50
|2.
|ПСВ
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|49 - 22
|46
|3.
|Витесс
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|34 - 19
|42
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|45 - 31
|40
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|37 - 20
|38
|6.
|Гронинген
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|28 - 23
|34
|7.
|Твенте
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|33 - 28
|30
|8.
|Херенвен
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|29 - 27
|29
|9.
|Утрехт
|Заявка
|20
|6
|10
|4
|27 - 27
|28
|10.
|Хераклес
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|24 - 30
|28
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|31 - 40
|25
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|29 - 32
|23
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|21
|4
|11
|6
|26 - 33
|23
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|34 - 49
|22
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|18 - 35
|16
|16.
|Виллем II
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|24 - 42
|13
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|17 - 45
|12
|18.
|Эммен
|Заявка
|21
|0
|6
|15
|17 - 50
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 6
|27
|2.
|Витесс
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 4
|26
|3.
|Аякс
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 9
|19
|5.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 8
|18
|6.
|Утрехт
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 15
|18
|7.
|Херенвен
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|8.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|9.
|Хераклес
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 9
|16
|10.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 28
|12
|11.
|Твенте
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 13
|12
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|17 - 23
|11
|14.
|Виллем II
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|15 - 21
|10
|15.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|19 - 21
|9
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|9 - 21
|4
|18.
|Эммен
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|13 - 31
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|35 - 6
|25
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|27 - 17
|23
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 11
|19
|4.
|ПСВ
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|25 - 16
|19
|5.
|Твенте
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 13
|18
|6.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|7.
|Витесс
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 15
|16
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 17
|14
|10.
|Хераклес
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 21
|12
|11.
|Херенвен
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 16
|12
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 20
|11
|13.
|Утрехт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|19 - 21
|10
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 24
|8
|17.
|Виллем II
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 21
|3
|18.
|Эммен
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|4 - 19
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ПСВ» – «Твенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСВ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Твенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСВ» – «Твенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч ПСВ 3:0 Твенте
Исход игры
ПСВ
98.6% (141)
Ничья
1.4% (2)
Твенте
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.04% (81)
Меньше
42.96% (61)
Обе команды забьют
Да
53.52% (76)
Нет
46.48% (66)
Популярный счёт
2:0 ПСВ
36.4% (52)
2:1 ПСВ
35.7% (51)
3:1 ПСВ
13.3% (19)
1:0 ПСВ
6.3% (9)
3:0 ПСВ
3.5% (5)
3:2 ПСВ
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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