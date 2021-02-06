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  3. Голландия
ПСВ
3:0
Конец матча

Стадион:
Твенте
0'
1:0
30' Гол
Мален Дониэлл
2:0
36' Гол
Захави Эран
3:0
53' Гол
Мален Дониэлл
75' Красная карточка
Илич Лука
90'+4
38
Мвого
Ивон
22
Дюмфрис
Дензел
33
Тезе
Джордан
28
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
17
Жуниор
Мауро
6
Сангаре
Ибрахим
18
Росарио
Пабло
10
Ихаттарен
Мохаммед
7
Захави
Эран
9
Мален
Дониэлл
16
Дроммел
Йоэл
23
Эбюэхи
Тайронн
43
Думич
Дарио
4
Плегесуэло
Хулио
15
Пири
Кик
32
Бош
Йессе
8
Илич
Лука
19
Зерруки
Рамиз
25
Нарсинг
Лусиано
11
Мениг
Квинси
9
Перейра
Данило
II
ПСВ
4-4-2
Твенте
4-3-3

Ход матча

30'
Мален Дониэлл
1:0
36'
Захави Эран
(Дюмфрис Дензел)
2:0
53'
Мален Дониэлл
(Ихаттарен Мохаммед)
3:0
66'
 
Ван Леувен Тейс
Мениг Квинси
66'
 
Daan Rots
Нарсинг Лусиано
75'
Томас Райян
Ихаттарен Мохаммед
 
75'
Ван Гинкел Марко
Жуниор Мауро
 
75'
 
Илич Лука
79'
 
Старинг Каспер
Перейра Данило II
80'
Гутьеррес Эрик
Сангаре Ибрахим
 
80'
Баумгартль Тимо
Дюмфрис Дензел
 
86'
 
Маркело Натангело
Эбюэхи Тайронн
86'
 
Max Bruns
Плегесуэло Хулио
86'
Вертессен Йорбе
Мален Дониэлл
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мален Дониэлл 11 0.52
2. Мадуэке Нони 6 0.29
3. Захави Эран 6 (1) 0.29
4. Макс Филипп 5 (2) 0.24
5. Гакпо Коди 5 0.24
6. Гётце Марио 3 0.14
7. Жуниор Мауро 2 0.1
8. Ихаттарен Мохаммед 2 0.1
9. Боскальи Оливье 2 0.1
10. Росарио Пабло 1 0.05
11. Дюмфрис Дензел 1 (1) 0.05
12. Томас Райян 1 0.05
13. Сангаре Ибрахим 1 0.05
14. Файн Адриан 1 0.05
15. Ромеро Максимильяно 1 0.05
16. Пироэ Жоэль 1 0.05
17. Тезе Джордан 0 0
18. Ледесма Ричард 0 0
Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Данило II 11 (3) 0.52
2. Черны Вацлав 6 0.29
3. Мениг Квинси 6 0.29
4. Илич Лука 2 0.1
5. Ван Леувен Тейс 2 0.1
6. Остерволде Джейден 1 0.05
7. Брама Вут 1 0.05
8. Плегесуэло Хулио 1 0.05
9. Думич Дарио 1 0.05
10. Еремеефф Александер 1 0.05
11. Бош Йессе 1 0.05
12. Смал Гийс 0 0
13. Эбюэхи Тайронн 0 0
14. Зерруки Рамиз 0 0

Карточки

ПСВ
# Игрок      
1. Росарио Пабло 6 0
2. Дюмфрис Дензел 3 0
3. Сангаре Ибрахим 3 0
4. Макс Филипп 2 0
5. Тезе Джордан 2 0
6. Захави Эран 1 0
7. Брума Арминду 1 0
8. Гутьеррес Эрик 1 0
9. Гакпо Коди 1 0
10. Жуниор Мауро 1 0
11. Ледесма Ричард 1 0
12. Мадуэке Нони 1 0
Твенте
# Игрок      
1. Остерволде Джейден 3 1
2. Плегесуэло Хулио 3 0
3. Пири Кик 3 0
4. Перейра Данило II 3 0
5. Зерруки Рамиз 3 0
6. Илич Лука 1 1
7. Мениг Квинси 2 0
8. Черны Вацлав 2 0
9. Бош Йессе 2 0
10. Эбюэхи Тайронн 1 0
11. Лампру Лазарос 1 0
12. Дроммел Йоэл 1 0
13. Абасс Исса 1 0
14. Румерату Годфрид 1 0
15. Ван Леувен Тейс 1 0
16. Daan Rots 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСВ 14.29% (7) 18.37% (9) 12.24% (6) 22.45% (11) 6.12% (3) 26.53% (13)
 Твенте 18.18% (6) 18.18% (6) 15.15% (5) 15.15% (5) 15.15% (5) 18.18% (6)

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Фейеноорд 3:1 ПСВ Эммен 0:2 ПСВ ПСВ 2:0 Ваалвейк Волендам 0:2 ПСВ
Спарта Роттердам 3:5 ПСВ ПСВ 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 2:2 ПСВ ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Ваалвейк 1:4 ПСВ Де Графсхап 1:2 ПСВ ПСВ 2:1 Утрехт ПСВ 4:0 Омония Херенвен 2:2 ПСВ Гранада 0:1 ПСВ ПСВ 1:0 Спарта Роттердам ПСВ 3:2 ПАОК Твенте 1:1 ПСВ ПСВ 3:0 Виллем II ПАОК 4:1 ПСВ ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг
Твенте Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Твенте 0:0 Херенвен Спарта Роттердам 0:0 Твенте Твенте 0:1 ВВВ-Венло Гронинген 2:2 Твенте
Твенте 1:3 Аякс Эммен 1:4 Твенте Твенте 0:2 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 1:2 Твенте Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 1:2 Твенте Твенте 0:2 Ваалвейк Твенте 1:1 ПСВ АДО Ден Хааг 2:4 Твенте Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте

Последние игры между собой

ПСВ: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Твенте: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Твенте 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 ПСВ Эредивизие Твенте 0:2 ПСВ Эредивизие
ПСВ 4:3 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 Твенте Эредивизие ПСВ 4:2 Твенте Эредивизие Твенте 1:3 ПСВ Эредивизие Твенте 0:5 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Твенте Эредивизие ПСВ 3:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 ПСВ Эредивизие Твенте 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 Твенте Эредивизие ПСВ 2:6 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 ПСВ Кубок Твенте 2:2 ПСВ Эредивизие Твенте 2:0 ПСВ Эредивизие Твенте 2:1 ПСВ Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 20 16 2 2 66 - 15 50
2. ПСВ Заявка 21 14 4 3 49 - 22 46
3. Витесс Заявка 21 13 3 5 34 - 19 42
4. АЗ Алкмаар Заявка 21 11 7 3 45 - 31 40
5. Фейеноорд Заявка 20 11 5 4 37 - 20 38
6. Гронинген Заявка 20 10 4 6 28 - 23 34
7. Твенте Заявка 21 8 6 7 33 - 28 30
8. Херенвен Заявка 21 7 8 6 29 - 27 29
9. Утрехт Заявка 20 6 10 4 27 - 27 28
10. Хераклес Заявка 21 8 4 9 24 - 30 28
11. Фортуна Ситтард Заявка 21 7 4 10 31 - 40 25
12. Спарта Роттердам Заявка 20 6 5 9 29 - 32 23
13. ПЕК Зволле Заявка 21 4 11 6 26 - 33 23
14. ВВВ-Венло Заявка 20 6 4 10 34 - 49 22
15. Ваалвейк Заявка 21 3 7 11 18 - 35 16
16. Виллем II Заявка 20 3 4 13 24 - 42 13
17. АДО Ден Хааг Заявка 20 2 6 12 17 - 45 12
18. Эммен Заявка 21 0 6 15 17 - 50 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 10 9 0 1 24 - 6 27
2. Витесс Заявка 10 8 2 0 17 - 4 26
3. Аякс Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4. Фейеноорд Заявка 10 5 4 1 18 - 9 19
5. Гронинген Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
6. Утрехт Заявка 11 4 6 1 18 - 15 18
7. Херенвен Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
8. АЗ Алкмаар Заявка 10 5 2 3 18 - 14 17
9. Хераклес Заявка 10 5 1 4 15 - 9 16
10. ВВВ-Венло Заявка 10 3 3 4 15 - 28 12
11. Твенте Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
12. ПЕК Зволле Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
13. Фортуна Ситтард Заявка 11 3 2 6 17 - 23 11
14. Виллем II Заявка 10 3 1 6 15 - 21 10
15. Спарта Роттердам Заявка 10 2 3 5 19 - 21 9
16. Ваалвейк Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
17. АДО Ден Хааг Заявка 10 0 4 6 9 - 21 4
18. Эммен Заявка 11 0 3 8 13 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 10 8 1 1 35 - 6 25
2. АЗ Алкмаар Заявка 11 6 5 0 27 - 17 23
3. Фейеноорд Заявка 10 6 1 3 19 - 11 19
4. ПСВ Заявка 11 5 4 2 25 - 16 19
5. Твенте Заявка 10 5 3 2 19 - 13 18
6. Гронинген Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
7. Витесс Заявка 11 5 1 5 17 - 15 16
8. Спарта Роттердам Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
9. Фортуна Ситтард Заявка 10 4 2 4 14 - 17 14
10. Хераклес Заявка 11 3 3 5 9 - 21 12
11. Херенвен Заявка 11 2 6 3 13 - 16 12
12. ПЕК Зволле Заявка 10 2 5 3 15 - 20 11
13. Утрехт Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
14. ВВВ-Венло Заявка 10 3 1 6 19 - 21 10
15. Ваалвейк Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
16. АДО Ден Хааг Заявка 10 2 2 6 8 - 24 8
17. Виллем II Заявка 10 0 3 7 9 - 21 3
18. Эммен Заявка 10 0 3 7 4 - 19 3
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
ПСВ 98.6% (141)
X 1.4% (2)
Твенте 0% (0)
Все прогнозы
1.69 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.46 4.75 6.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 19.00 53.00
  1.18 7.24 14.87

Самый высокий коэффициент на матч «ПСВ» – «Твенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСВ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Твенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСВ» – «Твенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.80 1.14 3.88 1.22 2.44 1.53 1.94 1.86 1.61 2.45 1.34 3.26 1.22 3.78 1.08 6.55 1.06 7.00
8.50 1.05 6.50 1.09 3.05 1.35 2.30 1.58 5.80 1.11 2.15 1.70 4.20 1.20 1.73 2.11 1.18 4.50 1.82 1.92 1.37 2.95 1.13 6.25 1.10 6.25 1.02 12.00 1.01 12.60
5.62 1.17 2.77 1.47 2.30 1.66 2.74 1.48 3.79 1.29 2.48 1.58 2.30 1.66 1.89 1.99 1.45 2.85 1.30 3.66 1.24 4.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.85 1.26 2.56 1.51 1.65 2.24 1.27 3.76 1.17 5.05
1.90 1.85 1.25 3.75 1.13 5.40 1.18 4.50 1.13 5.40
3.17 1.37 2.61 1.51 2.05 1.81 1.64 2.32 1.71 2.20 1.43 2.91 1.15 5.68
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.20 1.16 3.85 1.26 2.01 1.80 1.51 2.56 1.33 3.32
2.02 1.75 1.50 2.46 1.33 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Где смотреть матч ПСВ 3:0 Твенте онлайн

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Прогнозы на матч ПСВ 3:0 Твенте

Исход игры
ПСВ
98.6% (141)
Ничья
1.4% (2)
Твенте
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.04% (81)
Меньше
42.96% (61)
Обе команды забьют
Да
53.52% (76)
Нет
46.48% (66)
Популярный счёт
2:0 ПСВ
36.4% (52)
2:1 ПСВ
35.7% (51)
3:1 ПСВ
13.3% (19)
1:0 ПСВ
6.3% (9)
3:0 ПСВ
3.5% (5)
3:2 ПСВ
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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