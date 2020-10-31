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Брюгге
2:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Мехелен
0'
1:0
14' Гол
Вормер Руд
20' Желтая карточка
Вормер Руд
2:0
28' Гол
Ланг Ноа
40'
88
Миньоле
Симон
5
Коссуну
Одилон
44
Мехеле
Брандон
17
Дели
Симон
2
Соболь
Эдуард
20
Ванакен
Ханс
25
Вормер
Руд
26
Ритс
Матс
21
Окереке
Давид
9
Крменчик
Михал
10
Ланг
Ноа
1
Куке
Гетан
3
Бейкер
Лукас
30
Ванлерберге
Йорди
14
Siemen
Voet
5
Уолш
Сэнди
88
Дефур
Стивен
13
Joachim
Van
Damme
11
Сторм
Никола
7
Хайреманс
Джеффри
19
Мрабти
Керим
10
Де
Камарго
Игор
Брюгге
4-3-3
Мехелен
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ванакен Ханс 5 (2) 0.45
2. Дьятта Крепен 5 0.45
3. Вормер Руд 3 0.27
4. Крменчик Михал 3 0.27
5. Баджи Юссуф 2 0.18
6. Ланг Ноа 2 (1) 0.18
7. Дели Симон 1 0.09
8. Баланта Эдер 1 0.09
9. Окереке Давид 1 0.09
10. Кетеларе Шарль 1 0.09
11. Шрейверс Сьебе 0 0
12. Соболь Эдуард 0 0
13. Деннис Бонавентуре 0 0
14. Рикка Федерико 0 0
Мехелен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Aster Vranckx 3 0.3
2. Мрабти Керим 1 0.1
3. William Togui 1 0.1
4. Де Камарго Игор 1 0.1
5. Хайреманс Джеффри 1 0.1
6. Ванлерберге Йорди 1 0.1
7. Siemen Voet 1 0.1
8. Сторм Никола 1 (1) 0.1
9. Issa Kabore 0 0
10. Энгвалль Густав 0 0
11. Jules van Cleemput 0 0

Карточки

Брюгге
# Игрок      
1. Вормер Руд 2 0
2. Ритс Матс 2 0
3. Соболь Эдуард 2 0
4. Деннис Бонавентуре 2 0
5. Миньоле Симон 1 0
6. Крменчик Михал 1 0
7. Дели Симон 1 0
8. Баланта Эдер 1 0
9. Рикка Федерико 1 0
10. Мата Клинтон 1 0
11. Ланг Ноа 1 0
12. Коссуну Одилон 1 0
13. Баджи Юссуф 1 0
Мехелен
# Игрок      
1. Joachim Van Damme 5 0
2. Issa Kabore 3 1
3. Бейкер Лукас 3 0
4. Aster Vranckx 3 0
5. Бушири Рокки 2 0
6. Де Камарго Игор 1 0
7. Кайя Онур 1 0
8. Хайреманс Джеффри 1 0
9. Схоофс Роб 1 0
10. Пейре Тибо 1 0
11. Ванлерберге Йорди 1 0
12. Куке Гетан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брюгге 4.55% (1) 22.73% (5) 22.73% (5) 13.64% (3) 18.18% (4) 18.18% (4)
 Мехелен 20% (2) 0 10% (1) 20% (2) 30% (3) 20% (2)

Предыдущие игры

Брюгге Последние 20 матчей: + = -
Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге
Брюгге 3:0 Андерлехт Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Брюгге Брюгге 0:1 Шарлеруа Брюгге 3:0 Унион Титус Брюгге 0:1 Антверпен Брюгге 5:0 Кнокке Брюгге 2:0 Лилль Брюгге 1:0 Дейнзе Брюгге 2:3 Гент Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 6:0 Мехелен
Мехелен Последние 20 матчей: + = -
Мехелен 1:2 Кортрейк Антверпен 4:1 Мехелен Мехелен 2:0 Сент-Трюйден Генк 3:1 Мехелен
Мехелен 0:1 Остенде Гент 1:0 Мехелен Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Мехелен 2:2 Андерлехт Метц 1:0 Мехелен АХ Лёвен 3:0 Мехелен Лёвен 3:0 Мехелен Сераинг 0:0 Мехелен Сераинг Юнайтед 0:0 Мехелен Стандард 4:0 Мехелен Мехелен 0:6 Вестерло Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 6:0 Мехелен Мехелен 1:1 РВДМ Мехелен 1:1 Моленбеек

Последние игры между собой

Брюгге: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 1
Мехелен: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 11
Брюгге 6:0 Мехелен Товарищеские матчи Брюгге 6:0 Мехелен Товарищеские матчи Брюгге 3:0 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 0:5 Брюгге Первый дивизион А
Мехелен 0:0 Брюгге Товарищеские матчи Мехелен 0:3 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 2:0 Мехелен Первый дивизион А Брюгге 6:1 Мехелен Лига Про Мехелен 0:2 Брюгге Лига Про Мехелен 1:4 Брюгге Лига Про Брюгге 3:0 Мехелен Лига Про Брюгге 3:2 Мехелен Кубок Бельгии Брюгге 1:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 0:0 Брюгге Кубок Бельгии Мехелен 3:1 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 1:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 3:3 Брюгге Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 10 7 1 2 18 - 7 22
2. Брюгге 2:0 11 7 1 3 25 - 8 22
3. Беерсхот-Вильрейк 11 7 0 4 28 - 25 21
4. Антверпен 10 6 2 2 21 - 14 20
5. Генк 11 5 4 2 20 - 15 19
6. Стандард 10 5 3 2 13 - 9 18
7. АХ Лёвен 11 5 3 3 19 - 19 18
8. Андерлехт 10 4 5 1 20 - 15 17
9. Остенде 9 4 3 2 15 - 8 15
10. Серкль Брюгге 10 5 0 5 16 - 15 15
11. Кортрейк 10 4 2 4 12 - 13 14
12. Эйпен 10 2 5 3 10 - 16 11
13. Гент 10 3 0 7 15 - 18 9
14. Сент-Трюйден 10 2 3 5 11 - 19 9
15. Мехелен 0:2 10 2 1 7 10 - 18 7
16. Зульте-Варегем 10 2 1 7 11 - 24 7
17. Васланд-Беверен 8 1 1 6 12 - 22 4
18. Мускрон-Перювельз 9 0 3 6 3 - 14 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Ланг Ноа бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Вормер Руд получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Вормер Руд бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Мехелен
1.35
9.01
9.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.35 4.70 8.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 20.00 50.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.29 5.45 9.20
  1.13 9.01 22.37

Самый высокий коэффициент на матч «Брюгге» – «Мехелен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брюгге» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мехелен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брюгге» – «Мехелен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 4.20 1.20 4.40 1.19 9.00 1.04 2.08 1.75 1.83 1.98 2.95 1.37 1.36 3.00 1.66 2.13 1.11 5.80 1.23 3.90 1.02 11.00 1.07 7.50
5.00 1.13 4.20 1.19 2.52 1.50 2.01 1.80 1.67 2.34 1.35 3.20 1.25 3.78 1.09 6.20 1.07 6.60
5.79 1.15 4.11 1.25 2.47 1.59 2.15 1.76 2.44 1.59 2.89 1.44 2.53 1.56 2.15 1.75 1.82 2.06 1.63 2.36 1.46 2.82 1.21 4.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.95 1.37 2.65 1.44 1.40 2.80 1.27 3.55 1.60 2.25 1.07 7.50
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.20 1.27 3.76 1.18 4.90
3.53 1.33 2.83 1.47 2.04 1.85 2.56 1.54 2.10 1.79 1.62 2.38 1.40 3.06 1.38 3.19 1.21 4.71
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.07 1.71 1.55 2.37 1.33 3.15
5.35 1.16 3.85 1.26 2.05 1.77 1.53 2.50 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 2.04
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Брюгге 2:0 Мехелен онлайн

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