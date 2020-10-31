Брюгге
2:2
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель
Мехелен
1:0
13' ГолВормер Руд
20' Желтая карточкаВормер Руд
2:0
28' ГолЛанг Ноа
2:1
42' ГолДе Камарго Игор
2:2
81' ГолСхоофс Роб
17
Дели
Симон
20
Ванакен
Ханс
25
Вормер
Руд
26
Ритс
Матс
10
Ланг
Ноа
14
Siemen
Voet
88
Дефур
Стивен
11
Сторм
Никола
19
Мрабти
Керим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Защитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Защитник
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Баджи ЮссуфНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Siemen VoetЗащитник
- Защитник
-
88 Дефур СтивенПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Нападающий
-
-
21 Niklo Dailly
-
17 Trova Boni
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
Ход матча
13'
1:0
20'
28'
2:0
42'
2:1
81'
2:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ванакен Ханс
|5 (2)
|0.45
|2.
|Дьятта Крепен
|5
|0.45
|3.
|Вормер Руд
|3
|0.27
|4.
|Крменчик Михал
|3
|0.27
|5.
|Баджи Юссуф
|2
|0.18
|6.
|Ланг Ноа
|2 (1)
|0.18
|7.
|Дели Симон
|1
|0.09
|8.
|Баланта Эдер
|1
|0.09
|9.
|Окереке Давид
|1
|0.09
|10.
|Кетеларе Шарль
|1
|0.09
|11.
|Шрейверс Сьебе
|0
|0
|12.
|Соболь Эдуард
|0
|0
|13.
|Деннис Бонавентуре
|0
|0
|14.
|Рикка Федерико
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Aster Vranckx
|3
|0.3
|2.
|Де Камарго Игор
|2
|0.2
|3.
|Мрабти Керим
|1
|0.1
|4.
|William Togui
|1
|0.1
|5.
|Хайреманс Джеффри
|1
|0.1
|6.
|Схоофс Роб
|1
|0.1
|7.
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.1
|8.
|Siemen Voet
|1
|0.1
|9.
|Сторм Никола
|1 (1)
|0.1
|10.
|Энгвалль Густав
|0
|0
|11.
|Issa Kabore
|0
|0
|12.
|Jules van Cleemput
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вормер Руд
|2
|0
|2.
|Ритс Матс
|2
|0
|3.
|Соболь Эдуард
|2
|0
|4.
|Деннис Бонавентуре
|2
|0
|5.
|Миньоле Симон
|1
|0
|6.
|Крменчик Михал
|1
|0
|7.
|Дели Симон
|1
|0
|8.
|Баланта Эдер
|1
|0
|9.
|Рикка Федерико
|1
|0
|10.
|Мата Клинтон
|1
|0
|11.
|Ланг Ноа
|1
|0
|12.
|Коссуну Одилон
|1
|0
|13.
|Баджи Юссуф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Joachim Van Damme
|5
|0
|2.
|Issa Kabore
|3
|1
|3.
|Бейкер Лукас
|3
|0
|4.
|Aster Vranckx
|3
|0
|5.
|Бушири Рокки
|2
|0
|6.
|Де Камарго Игор
|1
|0
|7.
|Кайя Онур
|1
|0
|8.
|Хайреманс Джеффри
|1
|0
|9.
|Схоофс Роб
|1
|0
|10.
|Пейре Тибо
|1
|0
|11.
|Ванлерберге Йорди
|1
|0
|12.
|Куке Гетан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брюгге
|8.33% (2)
|25% (6)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|Мехелен
|16.67% (2)
|0
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|25% (3)
|25% (3)
Предыдущие игры
Брюгге Последние 20 матчей: + = -Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге
Брюгге 3:0 Андерлехт Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Брюгге Брюгге 0:1 Шарлеруа Брюгге 3:0 Унион Титус Брюгге 0:1 Антверпен Брюгге 5:0 Кнокке Брюгге 2:0 Лилль Брюгге 1:0 Дейнзе Брюгге 2:3 Гент Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 6:0 Мехелен
Мехелен Последние 20 матчей: + = -Мехелен 1:2 Кортрейк Антверпен 4:1 Мехелен Мехелен 2:0 Сент-Трюйден Генк 3:1 Мехелен
Мехелен 0:1 Остенде Гент 1:0 Мехелен Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Мехелен 2:2 Андерлехт Метц 1:0 Мехелен АХ Лёвен 3:0 Мехелен Лёвен 3:0 Мехелен Сераинг 0:0 Мехелен Сераинг Юнайтед 0:0 Мехелен Стандард 4:0 Мехелен Мехелен 0:6 Вестерло Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 6:0 Мехелен Мехелен 1:1 РВДМ Мехелен 1:1 Моленбеек
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 1
Мехелен: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 11
Мехелен 0:0 Брюгге Товарищеские матчи Мехелен 0:3 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 2:0 Мехелен Первый дивизион А Брюгге 6:1 Мехелен Лига Про Мехелен 0:2 Брюгге Лига Про Мехелен 1:4 Брюгге Лига Про Брюгге 3:0 Мехелен Лига Про Брюгге 3:2 Мехелен Кубок Бельгии Брюгге 1:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 0:0 Брюгге Кубок Бельгии Мехелен 3:1 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 1:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 3:3 Брюгге Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|10
|7
|1
|2
|18 - 7
|22
|2.
|Беерсхот-Вильрейк
|11
|7
|0
|4
|28 - 25
|21
|3.
|Антверпен
|10
|6
|2
|2
|21 - 14
|20
|4.
|Брюгге
|11
|6
|2
|3
|25 - 10
|20
|5.
|Генк
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|6.
|Стандард
|10
|5
|3
|2
|13 - 9
|18
|7.
|АХ Лёвен
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|8.
|Андерлехт
|10
|4
|5
|1
|20 - 15
|17
|9.
|Остенде
|9
|4
|3
|2
|15 - 8
|15
|10.
|Серкль Брюгге
|10
|5
|0
|5
|16 - 15
|15
|11.
|Кортрейк
|10
|4
|2
|4
|12 - 13
|14
|12.
|Эйпен
|10
|2
|5
|3
|10 - 16
|11
|13.
|Гент
|10
|3
|0
|7
|15 - 18
|9
|14.
|Сент-Трюйден
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|15.
|Мехелен
|10
|2
|2
|6
|12 - 18
|8
|16.
|Зульте-Варегем
|10
|2
|1
|7
|11 - 24
|7
|17.
|Васланд-Беверен
|8
|1
|1
|6
|12 - 22
|4
|18.
|Мускрон-Перювельз
|9
|0
|3
|6
|3 - 14
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брюгге» – «Мехелен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брюгге» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мехелен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брюгге» – «Мехелен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|12.00
|1.01
|4.20
|1.20
|4.40
|1.19
|9.00
|1.04
|—
|—
|2.08
|1.75
|1.83
|1.98
|2.08
|1.70
|—
|—
|1.36
|3.00
|—
|—
|1.07
|7.50
|—
|—
|1.11
|5.80
|—
|—
|1.02
|11.00
|1.02
|11.00
|1.04
|9.00
|
|—
|—
|5.00
|1.13
|4.20
|1.19
|2.52
|1.50
|—
|—
|2.01
|1.80
|—
|—
|1.67
|2.34
|—
|—
|1.35
|3.20
|—
|—
|1.25
|3.78
|—
|—
|1.09
|6.20
|—
|—
|1.07
|6.60
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|5.79
|1.15
|—
|—
|4.11
|1.25
|2.47
|1.59
|2.15
|1.76
|2.44
|1.59
|1.93
|1.95
|1.58
|2.46
|1.25
|4.11
|1.85
|2.03
|1.14
|6.16
|1.40
|3.08
|1.62
|2.38
|1.46
|2.82
|1.14
|6.00
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|
|2.95
|1.37
|—
|—
|2.65
|1.44
|—
|—
|1.40
|2.80
|—
|—
|1.27
|3.55
|—
|—
|1.60
|2.25
|—
|—
|1.07
|7.50
|
|3.85
|1.26
|—
|—
|2.62
|1.49
|—
|—
|1.67
|2.20
|—
|—
|1.27
|3.76
|—
|—
|1.18
|4.90
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|3.53
|1.33
|2.83
|1.47
|2.04
|1.85
|2.56
|1.54
|2.10
|1.79
|1.62
|2.38
|1.40
|3.06
|1.38
|3.19
|1.21
|4.71
|—
|—