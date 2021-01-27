Генк
3:1
Второй тайм: 75'
Стадион: Кристал-арена
Зульте-Варегем
1:0
45' ГолОнуачу Пол
2:0
52' ГолОнуачу Пол
3:0
67' ГолИто Дзюнъя
3:1
72' ГолДе Бок Лоренс
33
Лукуми
Джон
14
Тома
Бастьен
21
Уронен
Йере
18
Онуачу
Пол
25
Бостин
Луи
10
Говеа
Омар
21
Сек
Ибраима
19
Бруно
Джанни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
-
21 Уронен ЙереПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
80 Двомо ПьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Куасси ЭбуэПолузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Говеа ОмарПолузащитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
-
19 Бруно ДжанниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
71 Cheikh Thiam
-
Главный тренер: Дюри Франки
Ход матча
45'
1:0
52'
2:0
67'
3:0
72'
3:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онуачу Пол
|22 (5)
|0.92
|2.
|Бонгонда Тео
|11 (1)
|0.46
|3.
|Ито Дзюнъя
|7
|0.29
|4.
|Дессерс Сириль
|4 (2)
|0.17
|5.
|Меле Йоаким
|1
|0.04
|6.
|Грошовски Патрик
|1
|0.04
|7.
|Хейнен Бриан
|1
|0.04
|8.
|Артеага Херардо
|1
|0.04
|9.
|Тома Бастьен
|1
|0.04
|10.
|Муньос Даниэль
|0
|0
|11.
|Уронен Йере
|0
|0
|12.
|Воутерс Дрис
|0
|0
|13.
|Куэста Карлос
|0
|0
|14.
|Ойен Люка
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бруно Джанни
|10 (1)
|0.42
|2.
|Жан-Люк Домпе
|4
|0.17
|3.
|Воссен Йелле
|4
|0.17
|4.
|Берахино Сейдо
|3
|0.13
|5.
|Хори Томаш
|3
|0.13
|6.
|Говеа Омар
|2
|0.08
|7.
|Дешахт Оливье
|2
|0.08
|8.
|Сек Ибраима
|2
|0.08
|9.
|Арменакас Панайотис
|2
|0.08
|10.
|Кайнургиос Никос
|2
|0.08
|11.
|Де Смет Матьё
|1
|0.04
|12.
|Срарфи Бассем
|0
|0
|13.
|Марк Дамьен
|0
|0
|14.
|Опаре Даниэль
|0
|0
|15.
|Де Бок Лоренс
|0
|0
|16.
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куэста Карлос
|1
|3
|2.
|Онуачу Пол
|5
|0
|3.
|Ито Дзюнъя
|3
|1
|4.
|Грошовски Патрик
|4
|0
|5.
|Лукуми Джон
|4
|0
|6.
|Уронен Йере
|3
|0
|7.
|Куасси Эбуэ
|3
|0
|8.
|Бонгонда Тео
|1
|1
|9.
|Тома Бастьен
|1
|1
|10.
|Воутерс Дрис
|2
|0
|11.
|Торстведт Кристиан
|2
|0
|12.
|Муньос Даниэль
|2
|0
|13.
|Вукович Дэнни
|1
|0
|14.
|Дессерс Сириль
|1
|0
|15.
|Меле Йоаким
|1
|0
|16.
|Артеага Херардо
|1
|0
|17.
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Бок Лоренс
|5
|0
|2.
|Опаре Даниэль
|4
|0
|3.
|Сек Ибраима
|4
|0
|4.
|Жан-Люк Домпе
|2
|1
|5.
|Бьянда Вильям
|2
|1
|6.
|Марк Дамьен
|3
|0
|7.
|Говеа Омар
|3
|0
|8.
|Хори Томаш
|3
|0
|9.
|Срарфи Бассем
|3
|0
|10.
|Воссен Йелле
|2
|0
|11.
|Дешахт Оливье
|2
|0
|12.
|Хамфриз Кэмерон
|2
|0
|13.
|Берахино Сейдо
|1
|0
|14.
|Бруно Джанни
|1
|0
|15.
|Кайнургиос Никос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Генк
|17.39% (8)
|17.39% (8)
|15.22% (7)
|19.57% (9)
|15.22% (7)
|15.22% (7)
|Зульте-Варегем
|14.71% (5)
|11.76% (4)
|17.65% (6)
|11.76% (4)
|17.65% (6)
|26.47% (9)
Предыдущие игры
Генк Последние 20 матчей: +11 =5 -4Тес Спорт 0:5 Генк Брюгге 3:2 Генк Генк 1:1 Гент Мускрон-Перювельз 2:0 Генк
Унион Сент-Жиллуаз 4:4 Генк Кортрейк 2:1 Генк Эйпен 1:4 Генк Генк 1:1 Васланд-Беверен Генк 2:0 Кортрейк Андерлехт 1:0 Генк Генк 4:2 Антверпен Серкль Брюгге 1:5 Генк Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 1:2 Генк Генк 4:0 Эйпен Гент 1:2 Генк Генк 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 1:1 Генк Генк 2:2 Остенде Генк 3:1 Мехелен
Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +8 =3 -9Зульте-Варегем 0:3 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 2:3 АХ Лёвен Васланд-Беверен 1:5 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:0 Мускрон-Перювельз
Эйпен 2:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:0 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:2 Сент-Трюйден Антверпен 0:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:2 Андерлехт Гент 0:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Мехелен Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Остенде 3:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:3 Антверпен АХ Лёвен 2:1 Зульте-Варегем Стандард 2:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Зульте-Варегем 0:2 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем
Последние игры между собой
Генк: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Зульте-Варегем: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Генк 4:0 Зульте-Варегем Первый дивизион А Генк 2:0 Зульте-Варегем Первый дивизион А Генк 3:1 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 0:1 Генк Первый дивизион А Зульте-Варегем 1:0 Генк Лига Про Генк 1:0 Зульте-Варегем Лига Про Генк 2:0 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 1:2 Генк Лига Про Генк 2:1 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 0:0 Генк Лига Про Зульте-Варегем 2:3 Генк Лига Жюпиле Генк 1:0 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Генк 3:2 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 2:0 Генк Лига Жюпиле Зульте-Варегем 2:2 Генк Лига Жюпиле Генк 0:3 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|23
|16
|3
|4
|48 - 16
|51
|2.
|Генк
|3:1 Заявка
|24
|12
|6
|6
|49 - 32
|42
|3.
|Антверпен
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|38 - 32
|40
|4.
|Стандард
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|33 - 24
|37
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|34 - 26
|37
|6.
|Остенде
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|33 - 29
|35
|7.
|АХ Лёвен
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|39 - 39
|35
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0 Заявка
|24
|10
|4
|10
|45 - 48
|34
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|34 - 32
|33
|10.
|Мехелен
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|38 - 42
|32
|11.
|Гент
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|33 - 30
|30
|12.
|Зульте-Варегем
|1:3 Заявка
|24
|9
|3
|12
|35 - 44
|30
|13.
|Кортрейк
|0:0 Заявка
|24
|8
|6
|10
|28 - 34
|30
|14.
|Эйпен
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|29 - 39
|30
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|29 - 36
|26
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|22 - 33
|25
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|23
|7
|1
|15
|29 - 39
|22
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|30 - 51
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|18 - 6
|26
|2.
|Брюгге
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|21 - 10
|25
|3.
|Генк
|3:1 Заявка
|12
|7
|4
|1
|28 - 13
|25
|4.
|Остенде
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 14
|21
|5.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 20
|21
|6.
|Антверпен
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 15
|21
|7.
|АХ Лёвен
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 16
|20
|8.
|Стандард
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 14
|20
|9.
|Кортрейк
|0:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|10.
|Шарлеруа
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 7
|16
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|12.
|Эйпен
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|13.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 13
|14
|14.
|Мехелен
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 25
|14
|15.
|Гент
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 14
|13
|16.
|Зульте-Варегем
|1:3 Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 27
|11
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|17 - 22
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 6
|26
|2.
|Зульте-Варегем
|1:3 Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 17
|19
|3.
|Антверпен
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 17
|19
|4.
|Мехелен
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 17
|18
|5.
|Стандард
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 10
|17
|6.
|Генк
|3:1 Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 19
|17
|7.
|Гент
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|8.
|Шарлеруа
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|23 - 25
|17
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|23 - 23
|15
|10.
|Эйпен
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 18
|15
|11.
|Остенде
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|12.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|13.
|Кортрейк
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 10
|13
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 17
|13
|15.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0 Заявка
|12
|4
|1
|7
|20 - 28
|13
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 22
|11
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 20
|11
|18.
|Андерлехт
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 20
|11
Победитель
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