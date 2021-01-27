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Генк
3:1
Второй тайм: 75'

Стадион:
Зульте-Варегем
0'
1:0
45' Гол
Онуачу Пол
2:0
52' Гол
Онуачу Пол
3:0
67' Гол
Ито Дзюнъя
3:1
72' Гол
Де Бок Лоренс
75'
1
Вукович
Дэнни
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
33
Лукуми
Джон
77
Пресиадо
Анхело
8
Хейнен
Бриан
14
Тома
Бастьен
21
Уронен
Йере
42
Торстведт
Кристиан
7
Ито
Дзюнъя
18
Онуачу
Пол
25
Бостин
Луи
4
Опаре
Даниэль
33
Хамфриз
Кэмерон
3
Дешахт
Оливье
27
Де
Бок
Лоренс
23
Арменакас
Панайотис
5
Марк
Дамьен
10
Говеа
Омар
21
Сек
Ибраима
19
Бруно
Джанни
43
Кайнургиос
Никос
Генк
3-4-1-2
Зульте-Варегем
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Генк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онуачу Пол 22 (5) 0.92
2. Бонгонда Тео 11 (1) 0.46
3. Ито Дзюнъя 7 0.29
4. Дессерс Сириль 4 (2) 0.17
5. Меле Йоаким 1 0.04
6. Грошовски Патрик 1 0.04
7. Хейнен Бриан 1 0.04
8. Артеага Херардо 1 0.04
9. Тома Бастьен 1 0.04
10. Муньос Даниэль 0 0
11. Уронен Йере 0 0
12. Воутерс Дрис 0 0
13. Куэста Карлос 0 0
14. Ойен Люка 0 0
Зульте-Варегем
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бруно Джанни 10 (1) 0.42
2. Жан-Люк Домпе 4 0.17
3. Воссен Йелле 4 0.17
4. Берахино Сейдо 3 0.13
5. Хори Томаш 3 0.13
6. Говеа Омар 2 0.08
7. Дешахт Оливье 2 0.08
8. Сек Ибраима 2 0.08
9. Арменакас Панайотис 2 0.08
10. Кайнургиос Никос 2 0.08
11. Де Смет Матьё 1 0.04
12. Срарфи Бассем 0 0
13. Марк Дамьен 0 0
14. Опаре Даниэль 0 0
15. Де Бок Лоренс 0 0
16. Сиссако Абдулайе 0 0

Карточки

Генк
# Игрок      
1. Куэста Карлос 1 3
2. Онуачу Пол 5 0
3. Ито Дзюнъя 3 1
4. Грошовски Патрик 4 0
5. Лукуми Джон 4 0
6. Уронен Йере 3 0
7. Куасси Эбуэ 3 0
8. Бонгонда Тео 1 1
9. Тома Бастьен 1 1
10. Воутерс Дрис 2 0
11. Торстведт Кристиан 2 0
12. Муньос Даниэль 2 0
13. Вукович Дэнни 1 0
14. Дессерс Сириль 1 0
15. Меле Йоаким 1 0
16. Артеага Херардо 1 0
17. Вандервоордт Маартен 1 0
Зульте-Варегем
# Игрок      
1. Де Бок Лоренс 5 0
2. Опаре Даниэль 4 0
3. Сек Ибраима 4 0
4. Жан-Люк Домпе 2 1
5. Бьянда Вильям 2 1
6. Марк Дамьен 3 0
7. Говеа Омар 3 0
8. Хори Томаш 3 0
9. Срарфи Бассем 3 0
10. Воссен Йелле 2 0
11. Дешахт Оливье 2 0
12. Хамфриз Кэмерон 2 0
13. Берахино Сейдо 1 0
14. Бруно Джанни 1 0
15. Кайнургиос Никос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Генк 17.39% (8) 17.39% (8) 15.22% (7) 19.57% (9) 15.22% (7) 15.22% (7)
 Зульте-Варегем 14.71% (5) 11.76% (4) 17.65% (6) 11.76% (4) 17.65% (6) 26.47% (9)

Предыдущие игры

Генк Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Тес Спорт 0:5 Генк Брюгге 3:2 Генк Генк 1:1 Гент Мускрон-Перювельз 2:0 Генк
Унион Сент-Жиллуаз 4:4 Генк Кортрейк 2:1 Генк Эйпен 1:4 Генк Генк 1:1 Васланд-Беверен Генк 2:0 Кортрейк Андерлехт 1:0 Генк Генк 4:2 Антверпен Серкль Брюгге 1:5 Генк Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 1:2 Генк Генк 4:0 Эйпен Гент 1:2 Генк Генк 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 1:1 Генк Генк 2:2 Остенде Генк 3:1 Мехелен
Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Зульте-Варегем 0:3 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 2:3 АХ Лёвен Васланд-Беверен 1:5 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:0 Мускрон-Перювельз
Эйпен 2:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:0 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:2 Сент-Трюйден Антверпен 0:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:2 Андерлехт Гент 0:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Мехелен Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Остенде 3:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:3 Антверпен АХ Лёвен 2:1 Зульте-Варегем Стандард 2:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Зульте-Варегем 0:2 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем

Последние игры между собой

Генк: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Зульте-Варегем: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Зульте-Варегем 1:2 Генк Первый дивизион А Зульте-Варегем 0:3 Генк Первый дивизион А Генк 0:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 3:3 Генк Первый дивизион А
Генк 4:0 Зульте-Варегем Первый дивизион А Генк 2:0 Зульте-Варегем Первый дивизион А Генк 3:1 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 0:1 Генк Первый дивизион А Зульте-Варегем 1:0 Генк Лига Про Генк 1:0 Зульте-Варегем Лига Про Генк 2:0 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 1:2 Генк Лига Про Генк 2:1 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 0:0 Генк Лига Про Зульте-Варегем 2:3 Генк Лига Жюпиле Генк 1:0 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Генк 3:2 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 2:0 Генк Лига Жюпиле Зульте-Варегем 2:2 Генк Лига Жюпиле Генк 0:3 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 23 16 3 4 48 - 16 51
2. Генк 3:1 Заявка 24 12 6 6 49 - 32 42
3. Антверпен Заявка 24 12 4 8 38 - 32 40
4. Стандард Заявка 23 10 7 6 33 - 24 37
5. Андерлехт Заявка 24 9 10 5 34 - 26 37
6. Остенде Заявка 23 10 5 8 33 - 29 35
7. АХ Лёвен Заявка 23 10 5 8 39 - 39 35
8. Беерсхот-Вильрейк 0:0 Заявка 24 10 4 10 45 - 48 34
9. Шарлеруа Заявка 23 10 3 10 34 - 32 33
10. Мехелен Заявка 24 9 5 10 38 - 42 32
11. Гент Заявка 23 9 3 11 33 - 30 30
12. Зульте-Варегем 1:3 Заявка 24 9 3 12 35 - 44 30
13. Кортрейк 0:0 Заявка 24 8 6 10 28 - 34 30
14. Эйпен Заявка 24 7 9 8 29 - 39 30
15. Сент-Трюйден Заявка 23 7 5 11 29 - 36 26
16. Мускрон-Перювельз Заявка 24 6 7 11 22 - 33 25
17. Серкль Брюгге Заявка 23 7 1 15 29 - 39 22
18. Васланд-Беверен Заявка 24 5 6 13 30 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт Заявка 12 7 5 0 18 - 6 26
2. Брюгге Заявка 12 8 1 3 21 - 10 25
3. Генк 3:1 Заявка 12 7 4 1 28 - 13 25
4. Остенде Заявка 11 6 3 2 22 - 14 21
5. Беерсхот-Вильрейк 0:0 Заявка 12 6 3 3 25 - 20 21
6. Антверпен Заявка 12 6 3 3 19 - 15 21
7. АХ Лёвен Заявка 12 6 2 4 16 - 16 20
8. Стандард Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
9. Кортрейк 0:0 Заявка 13 5 2 6 20 - 24 17
10. Шарлеруа Заявка 10 5 1 4 11 - 7 16
11. Сент-Трюйден Заявка 12 4 3 5 14 - 14 15
12. Эйпен Заявка 12 4 3 5 17 - 21 15
13. Мускрон-Перювельз Заявка 12 3 5 4 13 - 13 14
14. Мехелен Заявка 13 4 2 7 22 - 25 14
15. Гент Заявка 10 4 1 5 16 - 14 13
16. Зульте-Варегем 1:3 Заявка 13 3 2 8 14 - 27 11
17. Серкль Брюгге Заявка 11 3 0 8 17 - 22 9
18. Васланд-Беверен Заявка 11 2 1 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 11 8 2 1 27 - 6 26
2. Зульте-Варегем 1:3 Заявка 11 6 1 4 21 - 17 19
3. Антверпен Заявка 12 6 1 5 19 - 17 19
4. Мехелен Заявка 11 5 3 3 16 - 17 18
5. Стандард Заявка 11 5 2 4 15 - 10 17
6. Генк 3:1 Заявка 12 5 2 5 21 - 19 17
7. Гент Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
8. Шарлеруа Заявка 13 5 2 6 23 - 25 17
9. АХ Лёвен Заявка 11 4 3 4 23 - 23 15
10. Эйпен Заявка 12 3 6 3 12 - 18 15
11. Остенде Заявка 12 4 2 6 11 - 15 14
12. Васланд-Беверен Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
13. Кортрейк 0:0 Заявка 11 3 4 4 8 - 10 13
14. Серкль Брюгге Заявка 12 4 1 7 12 - 17 13
15. Беерсхот-Вильрейк 0:0 Заявка 12 4 1 7 20 - 28 13
16. Сент-Трюйден Заявка 11 3 2 6 15 - 22 11
17. Мускрон-Перювельз Заявка 12 3 2 7 9 - 20 11
18. Андерлехт Заявка 12 2 5 5 16 - 20 11
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Онуачу Пол бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
Зульте-Варегем
1.48
6.30
5.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.18 6.30 20.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.48 4.70 5.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.48 4.85 5.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 5.90 17.00

Самый высокий коэффициент на матч «Генк» – «Зульте-Варегем» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Генк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Зульте-Варегем» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Генк» – «Зульте-Варегем», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
6.00 1.11 2.90 1.38 2.33 1.56 1.80 1.95 1.47 2.55 1.34 3.10 1.14 5.20
6.20 1.08 5.45 1.12 3.02 1.36 2.45 1.55 1.92 1.97 1.53 2.50 1.36 3.02 1.17 4.55 1.12 5.05 1.03 8.40
7.50 1.07 5.55 1.12 2.75 1.42 3.90 1.23 2.08 1.70 1.55 2.35 2.04 1.74 1.33 3.15 1.12 5.55 1.09 6.50 1.01 12.60 1.14 5.20 1.04 8.50 1.03 9.00 0.00 14.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.22 2.80 1.41 1.75 2.01 1.21 4.10
4.45 1.21 3.10 1.37 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05
1.60 2.25 1.11 5.80 1.07 7.50 1.17 4.70 1.11 5.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
6.00 1.11 2.29 1.58 1.70 2.07 1.41 2.80
5.30 1.16 4.85 1.18 2.34 1.60 1.74 2.09 1.43 2.83 1.18 4.90
2.35 1.55 1.75 2.01 1.44 2.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.51 2.45
2.01 1.75
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
2.44 1.52
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