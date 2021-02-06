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Остенде
3:1
Конец матча

Стадион:
Сент-Трюйден
0'
1:0
38' Гол
Гейе Махтар
2:0
60' Пенальти
Гейе Махтар
73' Желтая карточка
Лавале Димитри
3:0
73' Пенальти
Сакала Фэшн
3:1
90' Гол
Судзуки Юма
90'+4
28
Юбер
Гийом
27
Капон
Брехт
5
Теате
Артур
33
Танье
Антон
6
Д'Арпино
Максим
25
Батай
Йелле
34
Бэтцнер
Ник
17
Юльсагер
Эндрю
29
Д'Хасе
Робби
7
Гейе
Махтар
10
Сакала
Фэшн
21
Шмидт
Даниэль
3
Кауфриз
Максимилиано
39
Буату-Мананга
Жонатан
26
Тейшейра
Жорже
27
Лавале
Димитри
40
Пий
Джуниор
32
Дуркин
Кристофер
44
Брюлс
Кристиан
16
Де
Риддер
Стив
7
Номбе
Мбойо
9
Судзуки
Юма
Остенде
3-1-4-2
Сент-Трюйден
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Остенде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сакала Фэшн 13 (2) 0.5
2. Гейе Махтар 7 (2) 0.27
3. Вандандриш Кевин 3 0.12
4. Макгихан Кэмерон 3 0.12
5. Юльсагер Эндрю 2 0.08
6. Квасина Марко 2 0.08
7. Хендри Джек 2 0.08
8. Теате Артур 2 0.08
9. Д'Арпино Максим 1 0.04
10. Д'Хасе Робби 1 0.04
11. Танье Антон 1 0.04
12. Скуласон Ари 0 0
13. Батай Йелле 0 0
14. Матам Тео Ндика 0 0
15. Бэтцнер Ник 0 0
Сент-Трюйден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Судзуки Юма 13 (3) 0.5
2. Назон Даккенс 6 0.23
3. Колидио Факундо 2 0.08
4. Ли Сын-Ву 2 0.08
5. Филиппов Александр 1 0.04
6. Тена Поль Гарсия 1 0.04
7. Брюлс Кристиан 1 0.04
8. Тейшейра Жорже 1 0.04
9. Де Риддер Стив 1 0.04
10. Кауфриз Максимилиано 1 0.04
11. Дуркин Кристофер 1 0.04
12. Буату-Мананга Жонатан 1 0.04
13. Накамура Кейто 1 0.04
14. Балонго Нельсон 1 0.04
15. Какас Либерато 0 0
16. Мацубара Ко 0 0
17. Коломбатто Сантьяго 0 0
18. Санкон Ибраима 0 0
19. Конате Мори 0 0

Карточки

Остенде
# Игрок      
1. Батай Йелле 7 2
2. Макгихан Кэмерон 6 0
3. Гейе Махтар 6 0
4. Юльсагер Эндрю 5 0
5. Теате Артур 5 0
6. Сакала Фэшн 4 0
7. Д'Арпино Максим 4 0
8. Скуласон Ари 3 0
9. Хендри Джек 3 0
10. Якель Фредерик 3 0
11. Матам Тео Ндика 3 0
12. Танье Антон 3 0
13. Вандандриш Кевин 2 0
14. Квасина Марко 2 0
15. Капон Брехт 1 0
16. Юбер Гийом 1 0
17. Бэтцнер Ник 1 0
Сент-Трюйден
# Игрок      
1. Санкон Ибраима 7 1
2. Конате Мори 6 1
3. Де Риддер Стив 5 1
4. Асамоа Самуэль 5 1
5. Колидио Факундо 5 0
6. Какас Либерато 5 0
7. Тена Поль Гарсия 4 0
8. Дуркин Кристофер 4 0
9. Тейшейра Жорже 2 1
10. Назон Даккенс 2 1
11. Кауфриз Максимилиано 2 1
12. Ли Сын-Ву 3 0
13. Буату-Мананга Жонатан 2 0
14. Судзуки Юма 2 0
15. Коломбатто Сантьяго 2 0
16. Ммаэ Сами 1 0
17. Мацубара Ко 1 0
18. Янсенс Вольке 1 0
19. Шмидт Даниэль 1 0
20. Лавале Димитри 1 0
21. Лукас Джонни 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Остенде 13.51% (5) 8.11% (3) 21.62% (8) 16.22% (6) 18.92% (7) 21.62% (8)
 Сент-Трюйден 17.65% (6) 17.65% (6) 17.65% (6) 14.71% (5) 11.76% (4) 20.59% (7)

Предыдущие игры

Остенде Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Васланд-Беверен 2:3 Остенде Зульте-Варегем 2:1 Остенде Остенде 2:2 Стандард Антверпен 1:2 Остенде
Брюгге 2:1 Остенде Остенде 2:1 Кортрейк Остенде 1:1 Эйпен Остенде 3:2 Шарлеруа АХ Лёвен 1:2 Остенде Андерлехт 2:1 Остенде Серкль Брюгге 0:1 Остенде Остенде 2:1 Гент Кортрейк 3:1 Остенде Васланд-Беверен 2:0 Остенде Остенде 1:1 Антверпен Остенде 2:1 Дюнкерк Остенде 1:3 Брюгге Стандард 1:0 Остенде Остенде 3:0 Зульте-Варегем Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз
Сент-Трюйден Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Темсе 0:2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 3:0 Серкль Брюгге Гент 1:1 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:2 Мускрон-Перювельз
Кортрейк 0:2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 3:1 АХ Лёвен Сент-Трюйден 1:2 Брюгге Сент-Трюйден 1:0 Беерсхот-Вильрейк Стандард 1:2 Сент-Трюйден Зульте-Варегем 0:2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 1:2 Шарлеруа Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 3:2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 1:1 Васланд-Беверен АХ Лёвен 2:2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 1:2 Генк Сент-Трюйден 2:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 6:3 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк Мехелен 2:0 Сент-Трюйден

Последние игры между собой

Остенде: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Сент-Трюйден: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Сент-Трюйден 0:0 Остенде Первый дивизион А Остенде 1:0 Сент-Трюйден Первый дивизион А Сент-Трюйден 1:0 Остенде Первый дивизион А Остенде 1:1 Сент-Трюйден Первый дивизион А
Сент-Трюйден 1:0 Остенде Первый дивизион А Остенде 1:1 Сент-Трюйден Первый дивизион А Сент-Трюйден 1:0 Остенде Первый дивизион А Сент-Трюйден 4:1 Остенде Первый дивизион А Остенде 2:2 Сент-Трюйден Первый дивизион А Остенде 2:0 Сент-Трюйден Первый дивизион А Остенде 2:0 Сент-Трюйден Кубок Сент-Трюйден 1:0 Остенде Первый дивизион А Сент-Трюйден 3:0 Остенде Лига Про Остенде 2:2 Сент-Трюйден Лига Про Остенде 1:2 Сент-Трюйден Лига Про Сент-Трюйден 1:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Сент-Трюйден Бельгийская вторая лига Сент-Трюйден 3:1 Остенде Бельгийская вторая лига Сент-Трюйден 1:0 Остенде 2-й класс Остенде 0:3 Сент-Трюйден 2-й класс
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 0:0 Заявка 26 18 4 4 53 - 18 58
2. Антверпен Заявка 25 13 4 8 41 - 34 43
3. Генк Заявка 25 12 7 6 49 - 33 43
4. Остенде Заявка 26 11 6 9 39 - 34 39
5. Стандард Заявка 25 10 8 7 36 - 29 38
6. Андерлехт Заявка 25 9 11 5 34 - 26 38
7. Шарлеруа Заявка 25 11 4 10 38 - 34 37
8. Беерсхот-Вильрейк Заявка 25 11 4 10 46 - 48 37
9. АХ Лёвен Заявка 25 10 6 9 40 - 41 36
10. Мехелен 0:0 Заявка 26 9 7 10 38 - 42 34
11. Зульте-Варегем Заявка 25 10 3 12 38 - 45 33
12. Кортрейк Заявка 26 9 6 11 32 - 37 33
13. Гент Заявка 25 9 5 11 34 - 31 32
14. Эйпен Заявка 25 7 10 8 30 - 40 31
15. Сент-Трюйден Заявка 26 8 6 12 34 - 40 30
16. Мускрон-Перювельз Заявка 26 6 8 12 23 - 37 26
17. Серкль Брюгге 0:0 Заявка 26 7 2 17 30 - 44 23
18. Васланд-Беверен 0:0 Заявка 26 5 7 14 32 - 54 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 0:0 Заявка 13 9 1 3 24 - 11 28
2. Андерлехт Заявка 13 7 6 0 18 - 6 27
3. Генк Заявка 12 7 4 1 28 - 14 25
4. Остенде Заявка 13 7 4 2 27 - 17 25
5. Антверпен Заявка 13 7 3 3 22 - 17 24
6. Беерсхот-Вильрейк Заявка 12 6 3 3 25 - 20 21
7. Стандард Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
8. АХ Лёвен Заявка 13 6 2 5 16 - 17 20
9. Сент-Трюйден Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
10. Шарлеруа Заявка 11 5 2 4 12 - 8 17
11. Кортрейк Заявка 14 5 2 7 21 - 27 17
12. Эйпен Заявка 13 4 4 5 18 - 22 16
13. Мехелен 0:0 Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
14. Гент Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
15. Мускрон-Перювельз Заявка 13 3 5 5 13 - 16 14
16. Зульте-Варегем Заявка 14 4 2 8 16 - 28 14
17. Серкль Брюгге 0:0 Заявка 13 3 1 9 18 - 24 10
18. Васланд-Беверен 0:0 Заявка 12 2 2 8 13 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 0:0 Заявка 13 9 3 1 29 - 7 30
2. Шарлеруа Заявка 14 6 2 6 26 - 26 20
3. Зульте-Варегем Заявка 11 6 1 4 22 - 17 19
4. Антверпен Заявка 12 6 1 5 19 - 17 19
5. Мехелен 0:0 Заявка 12 5 4 3 16 - 17 19
6. Стандард Заявка 13 5 3 5 18 - 15 18
7. Генк Заявка 13 5 3 5 21 - 19 18
8. Гент Заявка 14 5 3 6 17 - 16 18
9. Кортрейк Заявка 12 4 4 4 11 - 10 16
10. АХ Лёвен Заявка 12 4 4 4 24 - 24 16
11. Беерсхот-Вильрейк Заявка 13 5 1 7 21 - 28 16
12. Эйпен Заявка 12 3 6 3 12 - 18 15
13. Остенде Заявка 13 4 2 7 12 - 17 14
14. Васланд-Беверен 0:0 Заявка 14 3 5 6 19 - 27 14
15. Серкль Брюгге 0:0 Заявка 13 4 1 8 12 - 20 13
16. Сент-Трюйден Заявка 13 3 3 7 17 - 26 12
17. Мускрон-Перювельз Заявка 13 3 3 7 10 - 21 12
18. Андерлехт Заявка 12 2 5 5 16 - 20 11
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Гейе Махтар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diaz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.03 3.26 3.94
Бонус: 5 000 ₽ 1.30 4.30 13.00
  1.29 4.75 13.46

Самый высокий коэффициент на матч «Остенде» – «Сент-Трюйден» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Остенде» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сент-Трюйден» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Остенде» – «Сент-Трюйден», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.80 1.03 7.90 1.05 3.78 1.25 3.04 1.38 2.08 1.83 1.61 2.32 1.42 2.78 1.18 4.30 1.13 4.90 1.03 8.30
7.00 1.08 5.40 1.13 3.90 1.18 3.20 1.32 1.67 2.12 1.84 1.99 1.28 3.45 1.50 2.48 1.08 7.00 1.04 9.00 1.04 9.10 1.03 9.20 0.00 15.00
4.08 1.25 3.39 1.33 2.75 1.47 2.03 1.83 2.61 1.51 2.14 1.74 1.67 2.27 1.43 2.90 1.34 3.34 1.18 5.04 1.14 6.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.88 1.42 2.00 1.83 1.50 2.59 1.16 5.10 1.11 6.50
2.15 1.65 1.44 2.65 1.23 3.90 1.04 9.00 1.03 10.00
1.93 1.92 1.59 2.39 1.25 3.90 1.53 2.52 1.38 3.07
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.22 3.04 1.38 1.82 1.99 1.38 3.04 1.25 3.95
3.05 1.35 1.80 1.95 1.35 3.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
Где смотреть матч Остенде 3:1 Сент-Трюйден онлайн

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