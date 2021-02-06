Остенде
3:1
Конец матча
Стадион: Diaz Arena
Сент-Трюйден
1:0
38' ГолГейе Махтар
2:0
60' ПенальтиГейе Махтар
73' Желтая карточкаЛавале Димитри
3:0
73' ПенальтиСакала Фэшн
3:1
90' ГолСудзуки Юма
28
Юбер
Гийом
27
Капон
Брехт
33
Танье
Антон
25
Батай
Йелле
34
Бэтцнер
Ник
29
Д'Хасе
Робби
10
Сакала
Фэшн
40
Пий
Джуниор
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
27 Капон БрехтЗащитник
- Защитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Полузащитник
-
25 Батай ЙеллеПолузащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Д'Хасе РоббиПолузащитник
- Нападающий
-
10 Сакала ФэшнНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кастро БрамВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Тьям МамадуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Боонен ИндиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alexander Blessin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Конате МориПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мас Петер
Ход матча
38'
1:0
60'
2:0
73'
73'
3:0
90'
3:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сакала Фэшн
|13 (2)
|0.5
|2.
|Гейе Махтар
|7 (2)
|0.27
|3.
|Вандандриш Кевин
|3
|0.12
|4.
|Макгихан Кэмерон
|3
|0.12
|5.
|Юльсагер Эндрю
|2
|0.08
|6.
|Квасина Марко
|2
|0.08
|7.
|Хендри Джек
|2
|0.08
|8.
|Теате Артур
|2
|0.08
|9.
|Д'Арпино Максим
|1
|0.04
|10.
|Д'Хасе Робби
|1
|0.04
|11.
|Танье Антон
|1
|0.04
|12.
|Скуласон Ари
|0
|0
|13.
|Батай Йелле
|0
|0
|14.
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|15.
|Бэтцнер Ник
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Судзуки Юма
|13 (3)
|0.5
|2.
|Назон Даккенс
|6
|0.23
|3.
|Колидио Факундо
|2
|0.08
|4.
|Ли Сын-Ву
|2
|0.08
|5.
|Филиппов Александр
|1
|0.04
|6.
|Тена Поль Гарсия
|1
|0.04
|7.
|Брюлс Кристиан
|1
|0.04
|8.
|Тейшейра Жорже
|1
|0.04
|9.
|Де Риддер Стив
|1
|0.04
|10.
|Кауфриз Максимилиано
|1
|0.04
|11.
|Дуркин Кристофер
|1
|0.04
|12.
|Буату-Мананга Жонатан
|1
|0.04
|13.
|Накамура Кейто
|1
|0.04
|14.
|Балонго Нельсон
|1
|0.04
|15.
|Какас Либерато
|0
|0
|16.
|Мацубара Ко
|0
|0
|17.
|Коломбатто Сантьяго
|0
|0
|18.
|Санкон Ибраима
|0
|0
|19.
|Конате Мори
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Батай Йелле
|7
|2
|2.
|Макгихан Кэмерон
|6
|0
|3.
|Гейе Махтар
|6
|0
|4.
|Юльсагер Эндрю
|5
|0
|5.
|Теате Артур
|5
|0
|6.
|Сакала Фэшн
|4
|0
|7.
|Д'Арпино Максим
|4
|0
|8.
|Скуласон Ари
|3
|0
|9.
|Хендри Джек
|3
|0
|10.
|Якель Фредерик
|3
|0
|11.
|Матам Тео Ндика
|3
|0
|12.
|Танье Антон
|3
|0
|13.
|Вандандриш Кевин
|2
|0
|14.
|Квасина Марко
|2
|0
|15.
|Капон Брехт
|1
|0
|16.
|Юбер Гийом
|1
|0
|17.
|Бэтцнер Ник
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Санкон Ибраима
|7
|1
|2.
|Конате Мори
|6
|1
|3.
|Де Риддер Стив
|5
|1
|4.
|Асамоа Самуэль
|5
|1
|5.
|Колидио Факундо
|5
|0
|6.
|Какас Либерато
|5
|0
|7.
|Тена Поль Гарсия
|4
|0
|8.
|Дуркин Кристофер
|4
|0
|9.
|Тейшейра Жорже
|2
|1
|10.
|Назон Даккенс
|2
|1
|11.
|Кауфриз Максимилиано
|2
|1
|12.
|Ли Сын-Ву
|3
|0
|13.
|Буату-Мананга Жонатан
|2
|0
|14.
|Судзуки Юма
|2
|0
|15.
|Коломбатто Сантьяго
|2
|0
|16.
|Ммаэ Сами
|1
|0
|17.
|Мацубара Ко
|1
|0
|18.
|Янсенс Вольке
|1
|0
|19.
|Шмидт Даниэль
|1
|0
|20.
|Лавале Димитри
|1
|0
|21.
|Лукас Джонни
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Остенде
|13.51% (5)
|8.11% (3)
|21.62% (8)
|16.22% (6)
|18.92% (7)
|21.62% (8)
|Сент-Трюйден
|17.65% (6)
|17.65% (6)
|17.65% (6)
|14.71% (5)
|11.76% (4)
|20.59% (7)
Предыдущие игры
Остенде Последние 20 матчей: +10 =3 -7Васланд-Беверен 2:3 Остенде Зульте-Варегем 2:1 Остенде Остенде 2:2 Стандард Антверпен 1:2 Остенде
Брюгге 2:1 Остенде Остенде 2:1 Кортрейк Остенде 1:1 Эйпен Остенде 3:2 Шарлеруа АХ Лёвен 1:2 Остенде Андерлехт 2:1 Остенде Серкль Брюгге 0:1 Остенде Остенде 2:1 Гент Кортрейк 3:1 Остенде Васланд-Беверен 2:0 Остенде Остенде 1:1 Антверпен Остенде 2:1 Дюнкерк Остенде 1:3 Брюгге Стандард 1:0 Остенде Остенде 3:0 Зульте-Варегем Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз
Сент-Трюйден Последние 20 матчей: +8 =4 -8Темсе 0:2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 3:0 Серкль Брюгге Гент 1:1 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:2 Мускрон-Перювельз
Кортрейк 0:2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 3:1 АХ Лёвен Сент-Трюйден 1:2 Брюгге Сент-Трюйден 1:0 Беерсхот-Вильрейк Стандард 1:2 Сент-Трюйден Зульте-Варегем 0:2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 1:2 Шарлеруа Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 3:2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 1:1 Васланд-Беверен АХ Лёвен 2:2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 1:2 Генк Сент-Трюйден 2:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 6:3 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк Мехелен 2:0 Сент-Трюйден
Последние игры между собой
Остенде: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Сент-Трюйден: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Сент-Трюйден 1:0 Остенде Первый дивизион А Остенде 1:1 Сент-Трюйден Первый дивизион А Сент-Трюйден 1:0 Остенде Первый дивизион А Сент-Трюйден 4:1 Остенде Первый дивизион А Остенде 2:2 Сент-Трюйден Первый дивизион А Остенде 2:0 Сент-Трюйден Первый дивизион А Остенде 2:0 Сент-Трюйден Кубок Сент-Трюйден 1:0 Остенде Первый дивизион А Сент-Трюйден 3:0 Остенде Лига Про Остенде 2:2 Сент-Трюйден Лига Про Остенде 1:2 Сент-Трюйден Лига Про Сент-Трюйден 1:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Сент-Трюйден Бельгийская вторая лига Сент-Трюйден 3:1 Остенде Бельгийская вторая лига Сент-Трюйден 1:0 Остенде 2-й класс Остенде 0:3 Сент-Трюйден 2-й класс
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|0:0 Заявка
|26
|18
|4
|4
|53 - 18
|58
|2.
|Антверпен
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|41 - 34
|43
|3.
|Генк
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|49 - 33
|43
|4.
|Остенде
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|39 - 34
|39
|5.
|Стандард
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|36 - 29
|38
|6.
|Андерлехт
|Заявка
|25
|9
|11
|5
|34 - 26
|38
|7.
|Шарлеруа
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|38 - 34
|37
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|46 - 48
|37
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|40 - 41
|36
|10.
|Мехелен
|0:0 Заявка
|26
|9
|7
|10
|38 - 42
|34
|11.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|25
|10
|3
|12
|38 - 45
|33
|12.
|Кортрейк
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|32 - 37
|33
|13.
|Гент
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|34 - 31
|32
|14.
|Эйпен
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|30 - 40
|31
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|34 - 40
|30
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|23 - 37
|26
|17.
|Серкль Брюгге
|0:0 Заявка
|26
|7
|2
|17
|30 - 44
|23
|18.
|Васланд-Беверен
|0:0 Заявка
|26
|5
|7
|14
|32 - 54
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|0:0 Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|2.
|Андерлехт
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|18 - 6
|27
|3.
|Генк
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|28 - 14
|25
|4.
|Остенде
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 17
|25
|5.
|Антверпен
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 17
|24
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 20
|21
|7.
|Стандард
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 14
|20
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 17
|20
|9.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|10.
|Шарлеруа
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|12 - 8
|17
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 27
|17
|12.
|Эйпен
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 22
|16
|13.
|Мехелен
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|14.
|Гент
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 15
|14
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 28
|14
|17.
|Серкль Брюгге
|0:0 Заявка
|13
|3
|1
|9
|18 - 24
|10
|18.
|Васланд-Беверен
|0:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|0:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|29 - 7
|30
|2.
|Шарлеруа
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 26
|20
|3.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 17
|19
|4.
|Антверпен
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 17
|19
|5.
|Мехелен
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 17
|19
|6.
|Стандард
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 15
|18
|7.
|Генк
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 19
|18
|8.
|Гент
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 16
|18
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 10
|16
|10.
|АХ Лёвен
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|24 - 24
|16
|11.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|21 - 28
|16
|12.
|Эйпен
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 18
|15
|13.
|Остенде
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 17
|14
|14.
|Васланд-Беверен
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 27
|14
|15.
|Серкль Брюгге
|0:0 Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 20
|13
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 26
|12
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 21
|12
|18.
|Андерлехт
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 20
|11
Победитель
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