ПЕК Зволле
1:1
Конец матча
Стадион: МАК3ПАРК
Ваалвейк
0:1
4' ГолТоуба Ахмед
1:1
72' ГолСаймак Мустафа
15
Керстен
Сэм
13
Штридер
Рико
30
Хюйбертс
Дин
28
Бакари
Саид
59
Тоуба
Ахмед
34
Ваутерс
Луук
19
Со
Силла
25
Остинг
Тейс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Дрост ЙесперПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Samir Lagsir
-
-
-
Главный тренер: Стегеман Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Бакари СаидЗащитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Со СиллаНападающий
-
25 Остинг ТейсНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Грим МайкВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Мёлдер ХансЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Азхиль АйманПолузащитник
- Нападающий
-
27 Мин ДавидНападающий
- Нападающий
-
11 Джон ОлаНападающий
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
4'
0:1
72'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 3
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гучаннеджад Реза
|6 (2)
|0.29
|2.
|Леманс Клинт
|3
|0.14
|3.
|Ван Дёйнен Майк
|3 (1)
|0.14
|4.
|Рейндерс Элиано
|2
|0.1
|5.
|Мисиджан Вирджил
|2
|0.1
|6.
|Лам Томас
|2 (1)
|0.1
|7.
|Дрост Йеспер
|1
|0.05
|8.
|Накаяма Юта
|1
|0.05
|9.
|Бёйтинк Томас
|1
|0.05
|10.
|Ферай Иммануэль
|1
|0.05
|11.
|Саймак Мустафа
|1
|0.05
|12.
|Клемент Пелле
|1
|0.05
|13.
|Ван Вермескеркен Саи
|0
|0
|14.
|Паал Кеннет
|0
|0
|15.
|Тедич Слободан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Штоккерс Финн
|5
|0.24
|2.
|Нгонж Сириль
|2
|0.1
|3.
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0.1
|4.
|Домашкан Виталий
|2
|0.1
|5.
|Тоуба Ахмед
|2
|0.1
|6.
|Джон Ола
|1
|0.05
|7.
|Тахири Анас
|1 (1)
|0.05
|8.
|Данеелс Леннерд
|1
|0.05
|9.
|Бакари Саид
|1
|0.05
|10.
|Мин Давид
|1
|0.05
|11.
|Мёленстен Мелле
|0
|0
|12.
|Анита Вурнон
|0
|0
|13.
|Со Силла
|0
|0
|14.
|Ольсак Николас
|0
|0
|15.
|Азхиль Айман
|0
|0
|16.
|Лутонда Тьерри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лам Томас
|2
|2
|2.
|Ван Полен Брам
|3
|1
|3.
|Керстен Сэм
|4
|0
|4.
|Хюйбертс Дин
|4
|0
|5.
|Накаяма Юта
|3
|0
|6.
|Саймак Мустафа
|1
|1
|7.
|Ван Дёйнен Майк
|2
|0
|8.
|Дрост Йеспер
|1
|0
|9.
|Мисиджан Вирджил
|1
|0
|10.
|Паал Кеннет
|1
|0
|11.
|Леманс Клинт
|1
|0
|12.
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|13.
|Байселмани Дестан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Анита Вурнон
|5
|0
|2.
|Ван дер Венне Рихард
|3
|0
|3.
|Со Силла
|2
|0
|4.
|Бакари Саид
|2
|0
|5.
|Мёленстен Мелле
|2
|0
|6.
|Нгонж Сириль
|2
|0
|7.
|Ваутерс Луук
|0
|1
|8.
|Лампру Костантинос
|1
|0
|9.
|Тахири Анас
|1
|0
|10.
|Вассен Этьенн
|1
|0
|11.
|Домашкан Виталий
|1
|0
|12.
|Гаари Жюрьен
|1
|0
|13.
|Тоуба Ахмед
|1
|0
|14.
|Азхиль Айман
|1
|0
|15.
|Лутонда Тьерри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПЕК Зволле
|8.33% (2)
|0
|16.67% (4)
|25% (6)
|41.67% (10)
|8.33% (2)
|Ваалвейк
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|33.33% (6)
Предыдущие игры
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +3 =11 -6Утрехт 3:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:2 Хераклес Виллем II 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фортуна Ситтард
Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эксельсиор 2:0 ПЕК Зволле Аякс 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Витесс Стапхорст 0:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Твенте 5:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПЕК Зволле 3:3 Утрехт
Ваалвейк Последние 20 матчей: +3 =6 -11Витесс 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Фортуна Ситтард ПСВ 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Виллем II
Херенвен 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:4 ПСВ Гронинген 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло Твенте 0:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Херенвен Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 2:2 Камбюр Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 Ваалвейк Утрехт 3:1 Ваалвейк Аякс 3:0 Ваалвейк
Последние игры между собой
ПЕК Зволле: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 5
Ваалвейк: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 4
Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 2:4 ПЕК Зволле Кубок Ваалвейк 1:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Ваалвейк Кубок ПЕК Зволле 0:3 Ваалвейк Первый дивизион Ваалвейк 3:1 ПЕК Зволле Первый дивизион Ваалвейк 1:0 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Ваалвейк 2:0 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|20
|16
|2
|2
|66 - 15
|50
|2.
|ПСВ
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|46 - 22
|43
|3.
|Витесс
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|34 - 18
|42
|4.
|АЗ Алкмаар
|1:0 Заявка
|21
|11
|7
|3
|45 - 31
|40
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|37 - 20
|38
|6.
|Гронинген
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|28 - 23
|34
|7.
|Твенте
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|33 - 25
|30
|8.
|Утрехт
|Заявка
|20
|6
|10
|4
|27 - 27
|28
|9.
|Хераклес
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|24 - 30
|28
|10.
|Херенвен
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|28 - 27
|26
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|31 - 40
|25
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|29 - 32
|23
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|21
|4
|11
|6
|26 - 33
|23
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|34 - 49
|22
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|18 - 35
|16
|16.
|Виллем II
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|24 - 42
|13
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|17 - 45
|12
|18.
|Эммен
|0:1 Заявка
|21
|0
|6
|15
|17 - 50
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 4
|26
|2.
|Аякс
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|3.
|ПСВ
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|21 - 6
|24
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 9
|19
|5.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 8
|18
|6.
|Утрехт
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 15
|18
|7.
|АЗ Алкмаар
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Хераклес
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 9
|16
|9.
|Херенвен
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|10.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 28
|12
|11.
|Твенте
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 13
|12
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|17 - 23
|11
|14.
|Виллем II
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|15 - 21
|10
|15.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|19 - 21
|9
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|9 - 21
|4
|18.
|Эммен
|0:1 Заявка
|11
|0
|3
|8
|13 - 31
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|35 - 6
|25
|2.
|АЗ Алкмаар
|1:0 Заявка
|11
|6
|5
|0
|27 - 17
|23
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 11
|19
|4.
|ПСВ
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|25 - 16
|19
|5.
|Твенте
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 10
|18
|6.
|Витесс
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 14
|16
|7.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 17
|14
|10.
|Хераклес
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 21
|12
|11.
|Херенвен
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 16
|12
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 20
|11
|13.
|Утрехт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|19 - 21
|10
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 24
|8
|17.
|Виллем II
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 21
|3
|18.
|Эммен
|0:1 Заявка
|10
|0
|3
|7
|4 - 19
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ПЕК Зволле» – «Ваалвейк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПЕК Зволле» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ваалвейк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПЕК Зволле» – «Ваалвейк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк
Исход игры
ПЕК Зволле
71.3% (102)
Ничья
23.8% (34)
Ваалвейк
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
49.65% (70)
Меньше
50.35% (71)
Обе команды забьют
Да
70.92% (100)
Нет
29.08% (41)
Популярный счёт
2:1 ПЕК Зволле
44.1% (63)
1:0 ПЕК Зволле
21% (30)
1:1 Ничья
21% (30)
2:0 ПЕК Зволле
4.9% (7)
1:2 Ваалвейк
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
3:2 ПЕК Зволле
1.4% (2)
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