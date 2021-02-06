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ПЕК Зволле
1:1
Конец матча

Стадион:
Ваалвейк
0'
0:1
4' Гол
Тоуба Ахмед
1:1
72' Гол
Саймак Мустафа
90'+4
1
Маус
Ксавье
31
Ван
Вермескеркен
Саи
15
Керстен
Сэм
3
Лам
Томас
4
Накаяма
Юта
22
Клемент
Пелле
13
Штридер
Рико
30
Хюйбертс
Дин
7
Мисиджан
Вирджил
29
Бёйтинк
Томас
14
Бенсон
Манюэль
31
Лампру
Костантинос
28
Бакари
Саид
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
34
Ваутерс
Луук
10
Ван
дер
Венне
Рихард
4
Анита
Вурнон
8
Тахири
Анас
19
Со
Силла
25
Остинг
Тейс
21
Данеелс
Леннерд
ПЕК Зволле
4-3-3
Ваалвейк
4-3-3

Ход матча

4'
0:1
Тоуба Ахмед
46'
Саймак Мустафа
Керстен Сэм
 
62'
 
Штоккерс Финн
Со Силла
65'
Гучаннеджад Реза
Бёйтинк Томас
 
65'
Ферай Иммануэль
Хюйбертс Дин
 
72'
Саймак Мустафа
1:1
76'
 
Джон Ола
Ван дер Венне Рихард
85'
 
Азхиль Айман
Тахири Анас

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гучаннеджад Реза 6 (2) 0.29
2. Леманс Клинт 3 0.14
3. Ван Дёйнен Майк 3 (1) 0.14
4. Рейндерс Элиано 2 0.1
5. Мисиджан Вирджил 2 0.1
6. Лам Томас 2 (1) 0.1
7. Дрост Йеспер 1 0.05
8. Накаяма Юта 1 0.05
9. Бёйтинк Томас 1 0.05
10. Ферай Иммануэль 1 0.05
11. Саймак Мустафа 1 0.05
12. Клемент Пелле 1 0.05
13. Ван Вермескеркен Саи 0 0
14. Паал Кеннет 0 0
15. Тедич Слободан 0 0
Ваалвейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штоккерс Финн 5 0.24
2. Нгонж Сириль 2 0.1
3. Ван дер Венне Рихард 2 0.1
4. Домашкан Виталий 2 0.1
5. Тоуба Ахмед 2 0.1
6. Джон Ола 1 0.05
7. Тахири Анас 1 (1) 0.05
8. Данеелс Леннерд 1 0.05
9. Бакари Саид 1 0.05
10. Мин Давид 1 0.05
11. Мёленстен Мелле 0 0
12. Анита Вурнон 0 0
13. Со Силла 0 0
14. Ольсак Николас 0 0
15. Азхиль Айман 0 0
16. Лутонда Тьерри 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Лам Томас 2 2
2. Ван Полен Брам 3 1
3. Керстен Сэм 4 0
4. Хюйбертс Дин 4 0
5. Накаяма Юта 3 0
6. Саймак Мустафа 1 1
7. Ван Дёйнен Майк 2 0
8. Дрост Йеспер 1 0
9. Мисиджан Вирджил 1 0
10. Паал Кеннет 1 0
11. Леманс Клинт 1 0
12. Рейндерс Элиано 1 0
13. Байселмани Дестан 1 0
Ваалвейк
# Игрок      
1. Анита Вурнон 5 0
2. Ван дер Венне Рихард 3 0
3. Со Силла 2 0
4. Бакари Саид 2 0
5. Мёленстен Мелле 2 0
6. Нгонж Сириль 2 0
7. Ваутерс Луук 0 1
8. Лампру Костантинос 1 0
9. Тахири Анас 1 0
10. Вассен Этьенн 1 0
11. Домашкан Виталий 1 0
12. Гаари Жюрьен 1 0
13. Тоуба Ахмед 1 0
14. Азхиль Айман 1 0
15. Лутонда Тьерри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПЕК Зволле 8.33% (2) 0 16.67% (4) 25% (6) 41.67% (10) 8.33% (2)
 Ваалвейк 11.11% (2) 22.22% (4) 5.56% (1) 16.67% (3) 11.11% (2) 33.33% (6)

Предыдущие игры

ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +3 =11 -6
Утрехт 3:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:2 Хераклес Виллем II 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фортуна Ситтард
Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эксельсиор 2:0 ПЕК Зволле Аякс 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Витесс Стапхорст 0:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Твенте 5:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПЕК Зволле 3:3 Утрехт
Ваалвейк Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Витесс 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Фортуна Ситтард ПСВ 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Виллем II
Херенвен 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:4 ПСВ Гронинген 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло Твенте 0:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Херенвен Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 2:2 Камбюр Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 Ваалвейк Утрехт 3:1 Ваалвейк Аякс 3:0 Ваалвейк

Последние игры между собой

ПЕК Зволле: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 5
Ваалвейк: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 4
Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие Ваалвейк 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк Эредивизие ПЕК Зволле 3:0 Ваалвейк Товарищеские матчи
Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 2:4 ПЕК Зволле Кубок Ваалвейк 1:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Ваалвейк Кубок ПЕК Зволле 0:3 Ваалвейк Первый дивизион Ваалвейк 3:1 ПЕК Зволле Первый дивизион Ваалвейк 1:0 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Ваалвейк 2:0 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 20 16 2 2 66 - 15 50
2. ПСВ Заявка 20 13 4 3 46 - 22 43
3. Витесс Заявка 20 13 3 4 34 - 18 42
4. АЗ Алкмаар 1:0 Заявка 21 11 7 3 45 - 31 40
5. Фейеноорд Заявка 20 11 5 4 37 - 20 38
6. Гронинген Заявка 20 10 4 6 28 - 23 34
7. Твенте Заявка 20 8 6 6 33 - 25 30
8. Утрехт Заявка 20 6 10 4 27 - 27 28
9. Хераклес Заявка 21 8 4 9 24 - 30 28
10. Херенвен Заявка 20 6 8 6 28 - 27 26
11. Фортуна Ситтард Заявка 21 7 4 10 31 - 40 25
12. Спарта Роттердам Заявка 20 6 5 9 29 - 32 23
13. ПЕК Зволле Заявка 21 4 11 6 26 - 33 23
14. ВВВ-Венло Заявка 20 6 4 10 34 - 49 22
15. Ваалвейк Заявка 21 3 7 11 18 - 35 16
16. Виллем II Заявка 20 3 4 13 24 - 42 13
17. АДО Ден Хааг Заявка 20 2 6 12 17 - 45 12
18. Эммен 0:1 Заявка 21 0 6 15 17 - 50 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 10 8 2 0 17 - 4 26
2. Аякс Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
3. ПСВ Заявка 9 8 0 1 21 - 6 24
4. Фейеноорд Заявка 10 5 4 1 18 - 9 19
5. Гронинген Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
6. Утрехт Заявка 11 4 6 1 18 - 15 18
7. АЗ Алкмаар 1:0 Заявка 10 5 2 3 18 - 14 17
8. Хераклес Заявка 10 5 1 4 15 - 9 16
9. Херенвен Заявка 9 4 2 3 15 - 11 14
10. ВВВ-Венло Заявка 10 3 3 4 15 - 28 12
11. Твенте Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
12. ПЕК Зволле Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
13. Фортуна Ситтард Заявка 11 3 2 6 17 - 23 11
14. Виллем II Заявка 10 3 1 6 15 - 21 10
15. Спарта Роттердам Заявка 10 2 3 5 19 - 21 9
16. Ваалвейк Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
17. АДО Ден Хааг Заявка 10 0 4 6 9 - 21 4
18. Эммен 0:1 Заявка 11 0 3 8 13 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 10 8 1 1 35 - 6 25
2. АЗ Алкмаар 1:0 Заявка 11 6 5 0 27 - 17 23
3. Фейеноорд Заявка 10 6 1 3 19 - 11 19
4. ПСВ Заявка 11 5 4 2 25 - 16 19
5. Твенте Заявка 9 5 3 1 19 - 10 18
6. Витесс Заявка 10 5 1 4 17 - 14 16
7. Гронинген Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
8. Спарта Роттердам Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
9. Фортуна Ситтард Заявка 10 4 2 4 14 - 17 14
10. Хераклес Заявка 11 3 3 5 9 - 21 12
11. Херенвен Заявка 11 2 6 3 13 - 16 12
12. ПЕК Зволле Заявка 10 2 5 3 15 - 20 11
13. Утрехт Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
14. ВВВ-Венло Заявка 10 3 1 6 19 - 21 10
15. Ваалвейк Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
16. АДО Ден Хааг Заявка 10 2 2 6 8 - 24 8
17. Виллем II Заявка 10 0 3 7 9 - 21 3
18. Эммен 0:1 Заявка 10 0 3 7 4 - 19 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
ПЕК Зволле 71.3% (102)
X 23.8% (34)
Ваалвейк 4.9% (7)
Все прогнозы
1.93 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.15 1.73 6.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.81 3.84 4.25
Бонус: 5 000 ₽ 3.30 1.62 6.30
  4.07 1.47 8.01

Самый высокий коэффициент на матч «ПЕК Зволле» – «Ваалвейк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПЕК Зволле» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ваалвейк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПЕК Зволле» – «Ваалвейк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.01 9.00 1.04 3.78 1.25 2.91 1.41 2.01 1.89 1.55 2.45 1.36 3.04 1.16 4.95 1.10 5.50 1.02 9.70
12.00 1.01 9.30 1.05 3.30 1.30 2.25 1.60 1.72 2.05 1.80 2.01 1.17 4.70 1.09 6.50 1.02 11.00 1.09 6.50 1.14 10.00 1.02 11.00 0.00 16.00
2.81 1.46 2.31 1.65 1.81 2.07 1.51 2.65 1.54 2.57 1.31 3.59 1.52 2.62 1.39 3.11 1.82 2.06 1.61 2.40 1.41 3.04 1.15 6.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.10 1.37 2.05 1.77 1.47 2.68 1.16 5.40 1.11 6.65
2.07 1.78 2.31 2.62 1.07 7.50 1.04 9.00 1.05 8.50 1.03 10.00
3.22 1.36 2.66 1.50 2.08 1.79 1.66 2.28 1.32 3.44 1.17 5.21 1.39 3.07 1.26 3.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.23 2.83 1.43 1.74 2.09 1.31 3.45 1.21 4.40
2.85 1.41 1.75 2.05 1.30 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.20
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк онлайн

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Прогнозы на матч ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк

Исход игры
ПЕК Зволле
71.3% (102)
Ничья
23.8% (34)
Ваалвейк
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
49.65% (70)
Меньше
50.35% (71)
Обе команды забьют
Да
70.92% (100)
Нет
29.08% (41)
Популярный счёт
2:1 ПЕК Зволле
44.1% (63)
1:0 ПЕК Зволле
21% (30)
1:1 Ничья
21% (30)
2:0 ПЕК Зволле
4.9% (7)
1:2 Ваалвейк
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
3:2 ПЕК Зволле
1.4% (2)
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