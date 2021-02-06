  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
Эммен
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
АЗ Алкмаар
0' 6'
28
Веррипс
Михаэл
34
Ван
Рейн
Рикардо
5
Араухо
Мигель
4
Баккер
Ник
22
Кавлан
Канер
21
Бен
Мусса
Хилал
20
Влак
Яри
10
Пенья
Серхио
8
Де
Леув
Михаэль
31
Фрей
Керим
17
Гладон
Пол
1
Бизот
Марко
26
Сугавара
Юкинари
3
Хацидиакос
Пантелис
15
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
6
Мидтше
Фредрик
8
Коопмейнерс
Теун
28
Гудмундссон
Альберт
7
Стенгс
Келвин
11
Карлссон
Йеспер
III
9
Боаду
Мирон
Эммен
4-2-3-1
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Леув Михаэль 6 0.3
2. Араухо Мигель 4 0.2
3. Лаурсен Николай 2 0.1
4. Колар Марко 1 0.05
5. Де Вос Робберт 1 0.05
6. Бернаду Лукас 1 0.05
7. Янсен Анко 1 (1) 0.05
8. Кавлан Канер 0 0
9. Бейл Гленн 0 0
10. Luciano Carty 0 0
АЗ Алкмаар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коопмейнерс Теун 11 (5) 0.55
2. Карлссон Йеспер III 6 (1) 0.3
3. Боаду Мирон 6 0.3
4. Стенгс Келвин 5 0.25
5. Абухлал Закария 4 0.2
6. Гудмундссон Альберт 3 0.15
7. Де Вит Дани 3 0.15
8. Мидтше Фредрик 2 0.1
9. Инди Мартинс 1 0.05
10. Сугавара Юкинари 1 0.05
11. Дрёйф Ферди 1 0.05
12. Вайндал Оуэн 0 0
13. Свенссон Юнас 0 0
14. Хацидиакос Пантелис 0 0

Карточки

Эммен
# Игрок      
1. Тибблинг Симон 3 1
2. Янсен Анко 2 1
3. Бейл Гленн 2 1
4. Де Леув Михаэль 3 0
5. Баккер Ник 3 0
6. Лаурсен Николай 1 1
7. Бернаду Лукас 1 1
8. Пенья Серхио 2 0
9. Кавлан Канер 2 0
10. Веендорп Кезиа 2 0
11. Араухо Мигель 2 0
12. Чакон Майкл 2 0
13. Ван Рейн Рикардо 1 0
14. Видвальд Феликс 1 0
15. Бен Мусса Хилал 1 0
16. Колар Марко 1 0
17. Влак Яри 1 0
18. Luciano Carty 1 0
АЗ Алкмаар
# Игрок      
1. Инди Мартинс 2 1
2. Хацидиакос Пантелис 3 0
3. Де Вит Дани 3 0
4. Вайндал Оуэн 3 0
5. Бизот Марко 1 1
6. Свенссон Юнас 1 1
7. Мидтше Фредрик 1 1
8. Стенгс Келвин 1 1
9. Коопмейнерс Теун 2 0
10. Абухлал Закария 1 0
11. Боаду Мирон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эммен 18.75% (3) 6.25% (1) 12.5% (2) 43.75% (7) 12.5% (2) 6.25% (1)
 АЗ Алкмаар 16.28% (7) 11.63% (5) 25.58% (11) 9.3% (4) 25.58% (11) 11.63% (5)

Предыдущие игры

Эммен Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Виллем II 2:0 Эммен Эммен 0:2 ПСВ АДО Ден Хааг 0:0 Эммен Эммен 1:2 Херенвен
Эммен 1:4 Витесс Хераклес 4:0 Эммен Эммен 1:4 Твенте Эммен 2:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эммен 2:1 Гронинген Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 2:1 Эммен Эммен 0:5 Аякс АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Витесс 3:1 Эммен Эммен 2:3 Фейеноорд Эммен 2:0 Эйндховен Херенвен 4:0 Эммен Эммен 2:2 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен
АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: +10 =4 -6
АЗ Алкмаар 0:3 Аякс АЗ Алкмаар 0:1 Утрехт Фейеноорд 2:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:1 Аякс
АЗ Алкмаар 2:1 АДО Ден Хааг ПСВ 1:3 АЗ Алкмаар ПЕК Зволле 1:1 АЗ Алкмаар Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:1 Витесс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Риека 2:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Херенвен 0:3 АЗ Алкмаар Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк

Последние игры между собой

Эммен: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
АЗ Алкмаар: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Эредивизие АЗ Алкмаар 3:0 Эммен Эредивизие АЗ Алкмаар 5:0 Эммен Эредивизие Эммен 1:4 АЗ Алкмаар Эредивизие
АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Кубок АЗ Алкмаар 3:2 Эммен Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 20 16 2 2 66 - 15 50
2. ПСВ Заявка 20 13 4 3 46 - 22 43
3. Витесс Заявка 20 13 3 4 34 - 18 42
4. Фейеноорд Заявка 20 11 5 4 37 - 20 38
5. АЗ Алкмаар Заявка 20 10 7 3 44 - 31 37
6. Гронинген Заявка 20 10 4 6 28 - 23 34
7. Твенте Заявка 20 8 6 6 33 - 25 30
8. Утрехт Заявка 20 6 10 4 27 - 27 28
9. Хераклес Заявка 21 8 4 9 24 - 30 28
10. Херенвен Заявка 20 6 8 6 28 - 27 26
11. Фортуна Ситтард Заявка 21 7 4 10 31 - 40 25
12. Спарта Роттердам Заявка 20 6 5 9 29 - 32 23
13. ПЕК Зволле 0:0 Заявка 21 4 11 6 25 - 32 23
14. ВВВ-Венло Заявка 20 6 4 10 34 - 49 22
15. Ваалвейк 0:0 Заявка 21 3 7 11 17 - 34 16
16. Виллем II Заявка 20 3 4 13 24 - 42 13
17. АДО Ден Хааг Заявка 20 2 6 12 17 - 45 12
18. Эммен Заявка 20 0 6 14 17 - 49 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 10 8 2 0 17 - 4 26
2. Аякс Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
3. ПСВ Заявка 9 8 0 1 21 - 6 24
4. Фейеноорд Заявка 10 5 4 1 18 - 9 19
5. Гронинген Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
6. Утрехт Заявка 11 4 6 1 18 - 15 18
7. АЗ Алкмаар Заявка 10 5 2 3 18 - 14 17
8. Хераклес Заявка 10 5 1 4 15 - 9 16
9. Херенвен Заявка 9 4 2 3 15 - 11 14
10. ВВВ-Венло Заявка 10 3 3 4 15 - 28 12
11. Твенте Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
12. ПЕК Зволле 0:0 Заявка 11 2 6 3 10 - 12 12
13. Фортуна Ситтард Заявка 11 3 2 6 17 - 23 11
14. Виллем II Заявка 10 3 1 6 15 - 21 10
15. Спарта Роттердам Заявка 10 2 3 5 19 - 21 9
16. Ваалвейк 0:0 Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
17. АДО Ден Хааг Заявка 10 0 4 6 9 - 21 4
18. Эммен Заявка 10 0 3 7 13 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 10 8 1 1 35 - 6 25
2. АЗ Алкмаар Заявка 10 5 5 0 26 - 17 20
3. Фейеноорд Заявка 10 6 1 3 19 - 11 19
4. ПСВ Заявка 11 5 4 2 25 - 16 19
5. Твенте Заявка 9 5 3 1 19 - 10 18
6. Витесс Заявка 10 5 1 4 17 - 14 16
7. Гронинген Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
8. Спарта Роттердам Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
9. Фортуна Ситтард Заявка 10 4 2 4 14 - 17 14
10. Хераклес Заявка 11 3 3 5 9 - 21 12
11. Херенвен Заявка 11 2 6 3 13 - 16 12
12. ПЕК Зволле 0:0 Заявка 10 2 5 3 15 - 20 11
13. Утрехт Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
14. ВВВ-Венло Заявка 10 3 1 6 19 - 21 10
15. Ваалвейк 0:0 Заявка 11 2 3 6 7 - 17 9
16. АДО Ден Хааг Заявка 10 2 2 6 8 - 24 8
17. Виллем II Заявка 10 0 3 7 9 - 21 3
18. Эммен Заявка 10 0 3 7 4 - 19 3
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Эммен 0.7% (1)
X 2.8% (4)
АЗ Алкмаар 96.5% (139)
Все прогнозы
1.73 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эммен
Ничья
АЗ Алкмаар
8.30
5.50
1.39
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.30 5.50 1.33
Бонус: 5 000 ₽ 7.90 5.10 1.38
Бонус: 5 000 ₽ 7.90 5.40 1.35
  7.82 5.34 1.39

Самый высокий коэффициент на матч «Эммен» – «АЗ Алкмаар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эммен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АЗ Алкмаар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эммен» – «АЗ Алкмаар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
13.00 1.00 14.00 1.00 5.90 1.12 5.05 1.17 2.91 1.46 2.26 1.64 1.76 2.02 1.43 2.66 1.30 3.14 1.13 4.90 1.10 5.50 1.02 9.20
16.00 0.00 13.50 1.01 5.80 1.11 4.90 1.17 2.80 1.41 2.12 1.72 2.28 1.64 1.94 1.86 1.76 2.07 1.42 2.70 1.31 3.25 1.13 5.10 1.12 5.70 1.03 9.20 1.02 9.70
6.57 1.13 2.91 1.44 2.60 1.54 2.28 1.68 1.96 1.93 1.75 2.16 1.58 2.49 1.29 3.79 1.11 7.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.79 1.44 1.75 2.08 1.33 3.32 1.22 4.30
2.65 1.42 1.69 2.17 1.28 3.55
3.48 1.34 2.79 1.48 2.03 1.86 1.70 2.23 1.50 2.74
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.65 1.14 4.45 1.21 2.24 1.65 1.67 2.20 1.40 2.95 1.16 5.25
3.40 1.29 2.23 1.61 1.66 2.14 1.40 2.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.63 2.20
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
Букмекер Да Нет
2.85 1.41
Где смотреть матч Эммен 0:0 АЗ Алкмаар онлайн

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Прогнозы на матч Эммен 0:0 АЗ Алкмаар

Исход игры
Эммен
0.7% (1)
Ничья
2.8% (4)
АЗ Алкмаар
96.5% (139)
Тотал 2.5
Больше
63.64% (91)
Меньше
36.36% (52)
Обе команды забьют
Да
60.84% (87)
Нет
39.16% (56)
Популярный счёт
1:2 АЗ Алкмаар
32.6% (47)
0:2 АЗ Алкмаар
22.9% (33)
1:3 АЗ Алкмаар
20.8% (30)
0:1 АЗ Алкмаар
10.4% (15)
0:3 АЗ Алкмаар
5.6% (8)
1:1 Ничья
2.8% (4)
2:3 АЗ Алкмаар
2.8% (4)
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