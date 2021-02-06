Эммен
0:1
Конец матча
Стадион: De Oude Meerdijk
АЗ Алкмаар
42' Желтая карточкаХацидиакос Пантелис
0:1
71' ГолСугавара Юкинари
22
Кавлан
Канер
20
Влак
Яри
10
Пенья
Серхио
31
Фрей
Керим
17
Гладон
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кавлан КанерЗащитник
- Полузащитник
-
20 Влак ЯриПолузащитник
-
10 Пенья СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Фрей КеримПолузащитник
-
17 Гладон ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Инди МартинсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Баккер МесВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
27 Леувин РамонЗащитник
-
22 Летсерт ТимоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Дёйн ЙеллеНападающий
-
18 Эвьен ХэконНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pascal Jansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 6
-
2 Угловые 8
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 1
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Леув Михаэль
|6
|0.29
|2.
|Араухо Мигель
|4
|0.19
|3.
|Лаурсен Николай
|2
|0.1
|4.
|Колар Марко
|1
|0.05
|5.
|Де Вос Робберт
|1
|0.05
|6.
|Бернаду Лукас
|1
|0.05
|7.
|Янсен Анко
|1 (1)
|0.05
|8.
|Кавлан Канер
|0
|0
|9.
|Бейл Гленн
|0
|0
|10.
|Luciano Carty
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коопмейнерс Теун
|11 (5)
|0.52
|2.
|Карлссон Йеспер III
|6 (1)
|0.29
|3.
|Боаду Мирон
|6
|0.29
|4.
|Стенгс Келвин
|5
|0.24
|5.
|Абухлал Закария
|4
|0.19
|6.
|Гудмундссон Альберт
|3
|0.14
|7.
|Де Вит Дани
|3
|0.14
|8.
|Мидтше Фредрик
|2
|0.1
|9.
|Сугавара Юкинари
|2
|0.1
|10.
|Инди Мартинс
|1
|0.05
|11.
|Дрёйф Ферди
|1
|0.05
|12.
|Вайндал Оуэн
|0
|0
|13.
|Свенссон Юнас
|0
|0
|14.
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тибблинг Симон
|3
|1
|2.
|Янсен Анко
|2
|1
|3.
|Бейл Гленн
|2
|1
|4.
|Де Леув Михаэль
|3
|0
|5.
|Баккер Ник
|3
|0
|6.
|Лаурсен Николай
|1
|1
|7.
|Бернаду Лукас
|1
|1
|8.
|Пенья Серхио
|2
|0
|9.
|Кавлан Канер
|2
|0
|10.
|Веендорп Кезиа
|2
|0
|11.
|Араухо Мигель
|2
|0
|12.
|Чакон Майкл
|2
|0
|13.
|Ван Рейн Рикардо
|1
|0
|14.
|Видвальд Феликс
|1
|0
|15.
|Бен Мусса Хилал
|1
|0
|16.
|Колар Марко
|1
|0
|17.
|Влак Яри
|1
|0
|18.
|Luciano Carty
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хацидиакос Пантелис
|4
|0
|2.
|Инди Мартинс
|2
|1
|3.
|Де Вит Дани
|3
|0
|4.
|Вайндал Оуэн
|3
|0
|5.
|Бизот Марко
|1
|1
|6.
|Свенссон Юнас
|1
|1
|7.
|Мидтше Фредрик
|1
|1
|8.
|Стенгс Келвин
|1
|1
|9.
|Коопмейнерс Теун
|2
|0
|10.
|Абухлал Закария
|1
|0
|11.
|Боаду Мирон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эммен
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|43.75% (7)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|АЗ Алкмаар
|16.28% (7)
|11.63% (5)
|25.58% (11)
|9.3% (4)
|25.58% (11)
|11.63% (5)
Предыдущие игры
Эммен Последние 20 матчей: +2 =5 -13Виллем II 2:0 Эммен Эммен 0:2 ПСВ АДО Ден Хааг 0:0 Эммен Эммен 1:2 Херенвен
Эммен 1:4 Витесс Хераклес 4:0 Эммен Эммен 1:4 Твенте Эммен 2:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эммен 2:1 Гронинген Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 2:1 Эммен Эммен 0:5 Аякс АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Витесс 3:1 Эммен Эммен 2:3 Фейеноорд Эммен 2:0 Эйндховен Херенвен 4:0 Эммен Эммен 2:2 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен
АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: +10 =4 -6АЗ Алкмаар 0:3 Аякс АЗ Алкмаар 0:1 Утрехт Фейеноорд 2:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:1 Аякс
АЗ Алкмаар 2:1 АДО Ден Хааг ПСВ 1:3 АЗ Алкмаар ПЕК Зволле 1:1 АЗ Алкмаар Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:1 Витесс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Риека 2:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Херенвен 0:3 АЗ Алкмаар Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк
Последние игры между собой
Эммен: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
АЗ Алкмаар: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|20
|16
|2
|2
|66 - 15
|50
|2.
|ПСВ
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|46 - 22
|43
|3.
|Витесс
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|34 - 18
|42
|4.
|АЗ Алкмаар
|1:0 Заявка
|21
|11
|7
|3
|45 - 31
|40
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|37 - 20
|38
|6.
|Гронинген
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|28 - 23
|34
|7.
|Твенте
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|33 - 25
|30
|8.
|Утрехт
|Заявка
|20
|6
|10
|4
|27 - 27
|28
|9.
|Хераклес
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|24 - 30
|28
|10.
|Херенвен
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|28 - 27
|26
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|31 - 40
|25
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|29 - 32
|23
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|21
|4
|11
|6
|26 - 33
|23
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|34 - 49
|22
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|18 - 35
|16
|16.
|Виллем II
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|24 - 42
|13
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|17 - 45
|12
|18.
|Эммен
|0:1 Заявка
|21
|0
|6
|15
|17 - 50
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 4
|26
|2.
|Аякс
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|3.
|ПСВ
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|21 - 6
|24
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 9
|19
|5.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 8
|18
|6.
|Утрехт
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 15
|18
|7.
|АЗ Алкмаар
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Хераклес
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 9
|16
|9.
|Херенвен
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|10.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 28
|12
|11.
|Твенте
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 13
|12
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|17 - 23
|11
|14.
|Виллем II
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|15 - 21
|10
|15.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|19 - 21
|9
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|9 - 21
|4
|18.
|Эммен
|0:1 Заявка
|11
|0
|3
|8
|13 - 31
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|35 - 6
|25
|2.
|АЗ Алкмаар
|1:0 Заявка
|11
|6
|5
|0
|27 - 17
|23
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 11
|19
|4.
|ПСВ
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|25 - 16
|19
|5.
|Твенте
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 10
|18
|6.
|Витесс
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 14
|16
|7.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 17
|14
|10.
|Хераклес
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 21
|12
|11.
|Херенвен
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 16
|12
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 20
|11
|13.
|Утрехт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|19 - 21
|10
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 24
|8
|17.
|Виллем II
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 21
|3
|18.
|Эммен
|0:1 Заявка
|10
|0
|3
|7
|4 - 19
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эммен» – «АЗ Алкмаар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эммен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АЗ Алкмаар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эммен» – «АЗ Алкмаар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Эммен 0:1 АЗ Алкмаар
Исход игры
Эммен
0.7% (1)
Ничья
2.8% (4)
АЗ Алкмаар
96.5% (139)
Тотал 2.5
Больше
63.64% (91)
Меньше
36.36% (52)
Обе команды забьют
Да
60.84% (87)
Нет
39.16% (56)
Популярный счёт
1:2 АЗ Алкмаар
32.6% (47)
0:2 АЗ Алкмаар
22.9% (33)
1:3 АЗ Алкмаар
20.8% (30)
0:1 АЗ Алкмаар
10.4% (15)
0:3 АЗ Алкмаар
5.6% (8)
2:3 АЗ Алкмаар
2.8% (4)
1:1 Ничья
2.8% (4)
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