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  2. Матчи
  3. Голландия
Херенвен
0:0
Перерыв

Стадион:
Витесс
0'
0:0
30' Не забитый пенальти
Верман Йоэй
1
Малдер
Эрвин
3
Ван
Хеке
Ян-Поль
14
Дрешевич
Ибрахим
25
Бохневич
Павел
41
Кайб
Рами
44
Халилович
Тибор
21
Конголо
Родни
20
Верман
Йоэй
6
Де
Йонг
Сим
11
Ван
Берген
Митчелл
9
Верман
Хенк
22
Пасвер
Ремко
2
Даса
Элазар
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
32
Виттек
Максимилиан
36
Вруг
Патрик
20
Брюнс
Томас
8
Тронстад
Сондре
7
Икома
Луис
9
Дарфалу
Усама
Херенвен
4-1-2-1-2
Витесс
5-3-2

Ход матча

30'
Верман Йоэй
0:0

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верман Хенк 11 0.52
2. Верман Йоэй 5 (2) 0.24
3. Беньямин Нюгрен 3 0.14
4. Ван Берген Митчелл 2 0.1
5. Бохневич Павел 2 0.1
6. Конголо Родни 1 0.05
7. Майер Батиста 1 0.05
8. Ван Хеке Ян-Поль 1 0.05
9. Вауденберг Лукас 1 0.05
10. Флоранюс Шерел 1 0.05
11. Дрешевич Ибрахим 0 0
12. Ван дер Хейде Арьен 0 0
13. Де Йонг Сим 0 0
Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Броя Армандо 7 0.33
2. Икома Луис 6 0.29
3. Дарфалу Усама 6 0.29
4. Таннан Уссама 5 (1) 0.24
5. Базур Рихедли 3 0.14
6. Беро Матуш 2 0.1
7. Вруг Патрик 2 0.1
8. Бёйтинк Томас 1 0.05
9. Расмуссен Якоб 1 0.05
10. Духи Данило 1 0.05
11. Даса Элазар 0 0
12. Виттек Максимилиан 0 0
13. Брюнс Томас 0 0
14. Тронстад Сондре 0 0
15. Уйсман Дан 0 0
16. Манхуф Миллион 0 0

Карточки

Херенвен
# Игрок      
1. Ван Хеке Ян-Поль 4 0
2. Верман Хенк 3 0
3. Конголо Родни 3 0
4. Флоранюс Шерел 3 0
5. Девале Сибен 1 1
6. Смит Рейн 1 1
7. Вауденберг Лукас 2 0
8. Бохневич Павел 0 1
9. Малдер Эрвин 1 0
10. Кайб Рами 1 0
11. Ван Берген Митчелл 1 0
12. Верман Йоэй 1 0
13. Ван дер Хейде Арьен 1 0
14. Майер Батиста 1 0
15. Хаяль Рами 1 0
Витесс
# Игрок      
1. Таннан Уссама 5 1
2. Базур Рихедли 4 1
3. Брюнс Томас 5 0
4. Беро Матуш 4 0
5. Туре Идрисса 2 1
6. Виттек Максимилиан 3 0
7. Расмуссен Якоб 2 0
8. Гайек Томаш 2 0
9. Бёйтинк Томас 2 0
10. Дарфалу Усама 1 0
11. Тронстад Сондре 1 0
12. Даса Элазар 1 0
13. Броя Армандо 1 0
14. Вруг Патрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Херенвен 14.29% (4) 32.14% (9) 10.71% (3) 14.29% (4) 21.43% (6) 7.14% (2)
 Витесс 14.71% (5) 8.82% (3) 29.41% (10) 17.65% (6) 14.71% (5) 14.71% (5)

Предыдущие игры

Херенвен Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Твенте 0:0 Херенвен Херенвен 3:0 Фейеноорд Хераклес 1:0 Херенвен Эммен 1:2 Херенвен
ВВВ-Венло 1:1 Херенвен Херенвен 1:1 Ваалвейк Херенвен 1:3 Фортуна Ситтард Фейеноорд 3:0 Херенвен Херенвен 1:2 Хераклес Витесс 1:1 Херенвен Херенвен 2:2 ПСВ АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Ваалвейк 1:1 Херенвен Херенвен 0:3 АЗ Алкмаар Спарта Роттердам 1:4 Херенвен Херенвен 3:1 Осс Херенвен 4:0 Эммен Аякс 5:1 Херенвен Утрехт 1:1 Херенвен Херенвен 1:0 ВВВ-Венло
Витесс Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Витесс 1:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 4:1 Витесс Витесс 1:0 Гронинген Витесс 2:1 АДО Ден Хааг
Эммен 1:4 Витесс Витесс 1:0 Утрехт Хераклес 0:2 Витесс Витесс 0:0 Этуаль Филант АЗ Алкмаар 3:1 Витесс Витесс 1:0 Фейеноорд Полис Уагудугу 0:2 Витесс Виллем II 0:2 Витесс Витесс 1:1 Херенвен Витесс 1:1 Сонабель Уагудугу АСФ Бобо-Диуласо 3:1 Витесс ПЕК Зволле 2:1 Витесс Харденберг 0:3 Витесс Витесс 2:0 Фортуна Ситтард Гронинген 1:1 Витесс Витесс 1:1 Ройял Бобо-Диуласо

Последние игры между собой

Херенвен: победы: 3, ничьи: 10, поражения: 7
Витесс: победы: 7, ничьи: 10, поражения: 3
Витесс 1:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:2 Витесс Товарищеские матчи Витесс 4:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:2 Витесс Эредивизие
Витесс 2:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:4 Витесс Эредивизие Витесс 4:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:0 Витесс Эредивизие Витесс 5:2 Херенвен Лига Европы Херенвен 2:2 Витесс Лига Европы Херенвен 4:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Херенвен Эредивизие Витесс 2:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 2:3 Витесс Эредивизие Херенвен 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:3 Херенвен Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 20 16 2 2 66 - 15 50
2. ПСВ 2:0 Заявка 21 14 4 3 48 - 22 46
3. Витесс 0:0 Заявка 21 13 4 4 34 - 18 43
4. АЗ Алкмаар Заявка 21 11 7 3 45 - 31 40
5. Фейеноорд Заявка 20 11 5 4 37 - 20 38
6. Гронинген Заявка 20 10 4 6 28 - 23 34
7. Твенте 0:2 Заявка 21 8 6 7 33 - 27 30
8. Утрехт Заявка 20 6 10 4 27 - 27 28
9. Хераклес Заявка 21 8 4 9 24 - 30 28
10. Херенвен 0:0 Заявка 21 6 9 6 28 - 27 27
11. Фортуна Ситтард Заявка 21 7 4 10 31 - 40 25
12. Спарта Роттердам Заявка 20 6 5 9 29 - 32 23
13. ПЕК Зволле Заявка 21 4 11 6 26 - 33 23
14. ВВВ-Венло Заявка 20 6 4 10 34 - 49 22
15. Ваалвейк Заявка 21 3 7 11 18 - 35 16
16. Виллем II Заявка 20 3 4 13 24 - 42 13
17. АДО Ден Хааг Заявка 20 2 6 12 17 - 45 12
18. Эммен Заявка 21 0 6 15 17 - 50 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2:0 Заявка 10 9 0 1 23 - 6 27
2. Витесс 0:0 Заявка 10 8 2 0 17 - 4 26
3. Аякс Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4. Фейеноорд Заявка 10 5 4 1 18 - 9 19
5. Гронинген Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
6. Утрехт Заявка 11 4 6 1 18 - 15 18
7. АЗ Алкмаар Заявка 10 5 2 3 18 - 14 17
8. Хераклес Заявка 10 5 1 4 15 - 9 16
9. Херенвен 0:0 Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
10. ВВВ-Венло Заявка 10 3 3 4 15 - 28 12
11. Твенте 0:2 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
12. ПЕК Зволле Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
13. Фортуна Ситтард Заявка 11 3 2 6 17 - 23 11
14. Виллем II Заявка 10 3 1 6 15 - 21 10
15. Спарта Роттердам Заявка 10 2 3 5 19 - 21 9
16. Ваалвейк Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
17. АДО Ден Хааг Заявка 10 0 4 6 9 - 21 4
18. Эммен Заявка 11 0 3 8 13 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 10 8 1 1 35 - 6 25
2. АЗ Алкмаар Заявка 11 6 5 0 27 - 17 23
3. Фейеноорд Заявка 10 6 1 3 19 - 11 19
4. ПСВ 2:0 Заявка 11 5 4 2 25 - 16 19
5. Твенте 0:2 Заявка 10 5 3 2 19 - 12 18
6. Витесс 0:0 Заявка 11 5 2 4 17 - 14 17
7. Гронинген Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
8. Спарта Роттердам Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
9. Фортуна Ситтард Заявка 10 4 2 4 14 - 17 14
10. Хераклес Заявка 11 3 3 5 9 - 21 12
11. Херенвен 0:0 Заявка 11 2 6 3 13 - 16 12
12. ПЕК Зволле Заявка 10 2 5 3 15 - 20 11
13. Утрехт Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
14. ВВВ-Венло Заявка 10 3 1 6 19 - 21 10
15. Ваалвейк Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
16. АДО Ден Хааг Заявка 10 2 2 6 8 - 24 8
17. Виллем II Заявка 10 0 3 7 9 - 21 3
18. Эммен Заявка 10 0 3 7 4 - 19 3
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Херенвен 18.3% (26)
X 23.9% (34)
Витесс 57.7% (82)
Все прогнозы
1.64 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Херенвен
Ничья
Витесс
3.72
3.76
2.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.25 3.25 2.25
Бонус: 5 000 ₽ 3.72 3.76 1.91
Бонус: 5 000 ₽ 3.00 2.90 2.30
  3.34 3.71 2.18

Самый высокий коэффициент на матч «Херенвен» – «Витесс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Херенвен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Витесс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Херенвен» – «Витесс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.50 1.01 10.50 1.02 3.98 1.22 3.20 1.35 2.22 1.73 1.66 2.22 1.44 2.69 1.19 4.33 1.13 4.90 1.03 8.60
5.70 1.11 4.20 1.20 2.20 1.62 1.65 2.15 1.38 2.90 1.85 1.96 1.15 5.00 1.11 5.80 1.02 11.00 1.02 11.00 1.03 10.00 1.04 9.40 0.00 14.00
4.37 1.24 2.52 1.57 2.11 1.79 1.88 2.00 1.65 2.34 1.52 2.67 1.42 2.97 1.16 5.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.10
1.62 2.20 1.12 5.55 1.07 7.50 1.12 5.55 1.09 6.50
3.37 1.35 2.78 1.48 2.18 1.75 1.70 2.23 1.50 2.72 1.34 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.22 3.04 1.38 1.82 1.99 1.36 3.15 1.24 4.05
3.00 1.36 1.78 1.97 1.35 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.55
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Херенвен 0:0 Витесс онлайн

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Прогнозы на матч Херенвен 0:0 Витесс

Исход игры
Херенвен
18.3% (26)
Ничья
23.9% (34)
Витесс
57.7% (82)
Тотал 2.5
Больше
64.54% (91)
Меньше
35.46% (50)
Обе команды забьют
Да
85.11% (120)
Нет
14.89% (21)
Популярный счёт
1:2 Витесс
43% (61)
1:1 Ничья
21.1% (30)
2:1 Херенвен
14.1% (20)
0:1 Витесс
6.3% (9)
0:2 Витесс
4.2% (6)
1:3 Витесс
2.8% (4)
1:0 Херенвен
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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