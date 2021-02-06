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  2. Матчи
  3. Голландия
Херенвен
1:0
Конец матча

Стадион:
Витесс
0'
0:0
30' Не забитый пенальти
Верман Йоэй
73' Желтая карточка
Тронстад Сондре
1:0
83' Гол
Верман Хенк
90'+4
1
Малдер
Эрвин
3
Ван
Хеке
Ян-Поль
14
Дрешевич
Ибрахим
25
Бохневич
Павел
41
Кайб
Рами
44
Халилович
Тибор
21
Конголо
Родни
20
Верман
Йоэй
6
Де
Йонг
Сим
11
Ван
Берген
Митчелл
9
Верман
Хенк
22
Пасвер
Ремко
2
Даса
Элазар
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
32
Виттек
Максимилиан
36
Вруг
Патрик
20
Брюнс
Томас
8
Тронстад
Сондре
7
Икома
Луис
9
Дарфалу
Усама
Херенвен
4-1-2-1-2
Витесс
5-3-2

Ход матча

30'
Верман Йоэй
0:0
63'
 
Броя Армандо
Брюнс Томас
73'
 
Тронстад Сондре
73'
 
Enrico Hernandez
Дарфалу Усама
73'
 
Гонг Хилари
Даса Элазар
78'
Беньямин Нюгрен
Де Йонг Сим
 
82'
 
Noah Ohio
Икома Луис
83'
Верман Хенк
(Беньямин Нюгрен)
1:0
87'
Флоранюс Шерел
Ван Берген Митчелл
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верман Хенк 12 0.57
2. Верман Йоэй 5 (2) 0.24
3. Беньямин Нюгрен 3 0.14
4. Ван Берген Митчелл 2 0.1
5. Бохневич Павел 2 0.1
6. Конголо Родни 1 0.05
7. Майер Батиста 1 0.05
8. Ван Хеке Ян-Поль 1 0.05
9. Вауденберг Лукас 1 0.05
10. Флоранюс Шерел 1 0.05
11. Дрешевич Ибрахим 0 0
12. Ван дер Хейде Арьен 0 0
13. Де Йонг Сим 0 0
Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Броя Армандо 7 0.33
2. Икома Луис 6 0.29
3. Дарфалу Усама 6 0.29
4. Таннан Уссама 5 (1) 0.24
5. Базур Рихедли 3 0.14
6. Беро Матуш 2 0.1
7. Вруг Патрик 2 0.1
8. Бёйтинк Томас 1 0.05
9. Расмуссен Якоб 1 0.05
10. Духи Данило 1 0.05
11. Даса Элазар 0 0
12. Виттек Максимилиан 0 0
13. Брюнс Томас 0 0
14. Тронстад Сондре 0 0
15. Уйсман Дан 0 0
16. Манхуф Миллион 0 0

Карточки

Херенвен
# Игрок      
1. Ван Хеке Ян-Поль 4 0
2. Верман Хенк 3 0
3. Конголо Родни 3 0
4. Флоранюс Шерел 3 0
5. Девале Сибен 1 1
6. Смит Рейн 1 1
7. Вауденберг Лукас 2 0
8. Бохневич Павел 0 1
9. Малдер Эрвин 1 0
10. Кайб Рами 1 0
11. Ван Берген Митчелл 1 0
12. Верман Йоэй 1 0
13. Ван дер Хейде Арьен 1 0
14. Майер Батиста 1 0
15. Хаяль Рами 1 0
Витесс
# Игрок      
1. Таннан Уссама 5 1
2. Базур Рихедли 4 1
3. Брюнс Томас 5 0
4. Беро Матуш 4 0
5. Туре Идрисса 2 1
6. Виттек Максимилиан 3 0
7. Расмуссен Якоб 2 0
8. Гайек Томаш 2 0
9. Тронстад Сондре 2 0
10. Бёйтинк Томас 2 0
11. Дарфалу Усама 1 0
12. Даса Элазар 1 0
13. Броя Армандо 1 0
14. Вруг Патрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Херенвен 13.79% (4) 31.03% (9) 10.34% (3) 13.79% (4) 20.69% (6) 10.34% (3)
 Витесс 14.71% (5) 8.82% (3) 29.41% (10) 17.65% (6) 14.71% (5) 14.71% (5)

Предыдущие игры

Херенвен Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Твенте 0:0 Херенвен Херенвен 3:0 Фейеноорд Хераклес 1:0 Херенвен Эммен 1:2 Херенвен
ВВВ-Венло 1:1 Херенвен Херенвен 1:1 Ваалвейк Херенвен 1:3 Фортуна Ситтард Фейеноорд 3:0 Херенвен Херенвен 1:2 Хераклес Витесс 1:1 Херенвен Херенвен 2:2 ПСВ АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Ваалвейк 1:1 Херенвен Херенвен 0:3 АЗ Алкмаар Спарта Роттердам 1:4 Херенвен Херенвен 3:1 Осс Херенвен 4:0 Эммен Аякс 5:1 Херенвен Утрехт 1:1 Херенвен Херенвен 1:0 ВВВ-Венло
Витесс Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Витесс 1:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 4:1 Витесс Витесс 1:0 Гронинген Витесс 2:1 АДО Ден Хааг
Эммен 1:4 Витесс Витесс 1:0 Утрехт Хераклес 0:2 Витесс Витесс 0:0 Этуаль Филант АЗ Алкмаар 3:1 Витесс Витесс 1:0 Фейеноорд Полис Уагудугу 0:2 Витесс Виллем II 0:2 Витесс Витесс 1:1 Херенвен Витесс 1:1 Сонабель Уагудугу АСФ Бобо-Диуласо 3:1 Витесс ПЕК Зволле 2:1 Витесс Харденберг 0:3 Витесс Витесс 2:0 Фортуна Ситтард Гронинген 1:1 Витесс Витесс 1:1 Ройял Бобо-Диуласо

Последние игры между собой

Херенвен: победы: 3, ничьи: 10, поражения: 7
Витесс: победы: 7, ничьи: 10, поражения: 3
Витесс 1:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:2 Витесс Товарищеские матчи Витесс 4:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:2 Витесс Эредивизие
Витесс 2:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:4 Витесс Эредивизие Витесс 4:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:0 Витесс Эредивизие Витесс 5:2 Херенвен Лига Европы Херенвен 2:2 Витесс Лига Европы Херенвен 4:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Херенвен Эредивизие Витесс 2:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 2:3 Витесс Эредивизие Херенвен 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:3 Херенвен Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 20 16 2 2 66 - 15 50
2. ПСВ Заявка 21 14 4 3 49 - 22 46
3. Витесс Заявка 21 13 3 5 34 - 19 42
4. АЗ Алкмаар Заявка 21 11 7 3 45 - 31 40
5. Фейеноорд Заявка 20 11 5 4 37 - 20 38
6. Гронинген Заявка 20 10 4 6 28 - 23 34
7. Твенте Заявка 21 8 6 7 33 - 28 30
8. Херенвен Заявка 21 7 8 6 29 - 27 29
9. Утрехт Заявка 20 6 10 4 27 - 27 28
10. Хераклес Заявка 21 8 4 9 24 - 30 28
11. Фортуна Ситтард Заявка 21 7 4 10 31 - 40 25
12. Спарта Роттердам Заявка 20 6 5 9 29 - 32 23
13. ПЕК Зволле Заявка 21 4 11 6 26 - 33 23
14. ВВВ-Венло Заявка 20 6 4 10 34 - 49 22
15. Ваалвейк Заявка 21 3 7 11 18 - 35 16
16. Виллем II Заявка 20 3 4 13 24 - 42 13
17. АДО Ден Хааг Заявка 20 2 6 12 17 - 45 12
18. Эммен Заявка 21 0 6 15 17 - 50 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 10 9 0 1 24 - 6 27
2. Витесс Заявка 10 8 2 0 17 - 4 26
3. Аякс Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4. Фейеноорд Заявка 10 5 4 1 18 - 9 19
5. Гронинген Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
6. Утрехт Заявка 11 4 6 1 18 - 15 18
7. Херенвен Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
8. АЗ Алкмаар Заявка 10 5 2 3 18 - 14 17
9. Хераклес Заявка 10 5 1 4 15 - 9 16
10. ВВВ-Венло Заявка 10 3 3 4 15 - 28 12
11. Твенте Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
12. ПЕК Зволле Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
13. Фортуна Ситтард Заявка 11 3 2 6 17 - 23 11
14. Виллем II Заявка 10 3 1 6 15 - 21 10
15. Спарта Роттердам Заявка 10 2 3 5 19 - 21 9
16. Ваалвейк Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
17. АДО Ден Хааг Заявка 10 0 4 6 9 - 21 4
18. Эммен Заявка 11 0 3 8 13 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 10 8 1 1 35 - 6 25
2. АЗ Алкмаар Заявка 11 6 5 0 27 - 17 23
3. Фейеноорд Заявка 10 6 1 3 19 - 11 19
4. ПСВ Заявка 11 5 4 2 25 - 16 19
5. Твенте Заявка 10 5 3 2 19 - 13 18
6. Гронинген Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
7. Витесс Заявка 11 5 1 5 17 - 15 16
8. Спарта Роттердам Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
9. Фортуна Ситтард Заявка 10 4 2 4 14 - 17 14
10. Хераклес Заявка 11 3 3 5 9 - 21 12
11. Херенвен Заявка 11 2 6 3 13 - 16 12
12. ПЕК Зволле Заявка 10 2 5 3 15 - 20 11
13. Утрехт Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
14. ВВВ-Венло Заявка 10 3 1 6 19 - 21 10
15. Ваалвейк Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
16. АДО Ден Хааг Заявка 10 2 2 6 8 - 24 8
17. Виллем II Заявка 10 0 3 7 9 - 21 3
18. Эммен Заявка 10 0 3 7 4 - 19 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Херенвен 18.3% (26)
X 23.9% (34)
Витесс 57.7% (82)
Все прогнозы
1.64 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.20 1.42 5.10
Бонус: 5 000 ₽ 3.72 3.76 1.91
Бонус: 5 000 ₽ 1.07 8.00 65.00
  3.34 3.71 2.18

Самый высокий коэффициент на матч «Херенвен» – «Витесс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Херенвен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Витесс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Херенвен» – «Витесс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.50 1.01 10.50 1.02 3.98 1.22 3.20 1.35 2.22 1.73 1.66 2.22 1.44 2.69 1.19 4.33 1.13 4.90 1.03 8.60
2.01 1.75 1.33 3.15 1.15 5.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.85 1.96 1.04 9.00 1.03 10.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.03 10.00 1.04 9.40 0.00 14.00
4.37 1.24 2.52 1.57 2.11 1.79 1.88 2.00 1.65 2.34 1.52 2.67 1.42 2.97 1.16 5.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.10
1.62 2.20 1.12 5.55 1.07 7.50 1.12 5.55 1.09 6.50
3.37 1.35 2.78 1.48 2.18 1.75 1.70 2.23 1.50 2.72 1.34 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.22 3.04 1.38 1.82 1.99 1.36 3.15 1.24 4.05
3.00 1.36 1.78 1.97 1.35 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Херенвен 1:0 Витесс онлайн

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Прогнозы на матч Херенвен 1:0 Витесс

Исход игры
Херенвен
18.3% (26)
Ничья
23.9% (34)
Витесс
57.7% (82)
Тотал 2.5
Больше
64.54% (91)
Меньше
35.46% (50)
Обе команды забьют
Да
85.11% (120)
Нет
14.89% (21)
Популярный счёт
1:2 Витесс
43% (61)
1:1 Ничья
21.1% (30)
2:1 Херенвен
14.1% (20)
0:1 Витесс
6.3% (9)
0:2 Витесс
4.2% (6)
1:3 Витесс
2.8% (4)
1:0 Херенвен
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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