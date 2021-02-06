Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

44' Удар от ворот произведет Херенвен

43' Икома Луис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Хорошую попытку сделал Дарфалу Усама . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Малдер Эрвин взял и забрал мяч на выходе

39' Витесс имеет хороший шанс забить.

38' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Херенвен имеет хороший шанс забить.

27' Дарфалу Усама из команды Витесс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

27' Удар от ворот произведет Витесс

25' Бохневич Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Дарфалу Усама из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

24' Удар от ворот произведет Херенвен

23' Удар от ворот произведет Витесс

22' Верман Хенк не смог попасть в створ ударом издали

20' Плохо сыграл Брюнс Томас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

20' Удар от ворот произведет Херенвен

20' Тронстад Сондре из команды Витесс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

19' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

16' Малдер Эрвин взял и забрал мяч на выходе

15' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Конголо Родни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Бохневич Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' [player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...

6' Удар от ворот произведет Витесс

5' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Херенвен имеет хороший шанс забить.

2' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Херенвен начинает с центра поля