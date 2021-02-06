Херенвен
1:0
Конец матча
Стадион: Абе Ленстра
Витесс
0:0
30' Не забитый пенальтиВерман Йоэй
73' Желтая карточкаТронстад Сондре
1:0
83' ГолВерман Хенк
41
Кайб
Рами
20
Верман
Йоэй
22
Пасвер
Ремко
36
Вруг
Патрик
20
Брюнс
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Верман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Харуш АриэльВратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Туре ИдриссаПолузащитник
-
11 Броя АрмандоНападающий
-
17 Гонг ХилариНападающий
-
19 Noah Ohio
-
-
16 Alois Oroz
-
Главный тренер: Летш Томас
Ход матча
30'
0:0
73'
82'
83'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Верман Хенк
|12
|0.57
|2.
|Верман Йоэй
|5 (2)
|0.24
|3.
|Беньямин Нюгрен
|3
|0.14
|4.
|Ван Берген Митчелл
|2
|0.1
|5.
|Бохневич Павел
|2
|0.1
|6.
|Конголо Родни
|1
|0.05
|7.
|Майер Батиста
|1
|0.05
|8.
|Ван Хеке Ян-Поль
|1
|0.05
|9.
|Вауденберг Лукас
|1
|0.05
|10.
|Флоранюс Шерел
|1
|0.05
|11.
|Дрешевич Ибрахим
|0
|0
|12.
|Ван дер Хейде Арьен
|0
|0
|13.
|Де Йонг Сим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Броя Армандо
|7
|0.33
|2.
|Икома Луис
|6
|0.29
|3.
|Дарфалу Усама
|6
|0.29
|4.
|Таннан Уссама
|5 (1)
|0.24
|5.
|Базур Рихедли
|3
|0.14
|6.
|Беро Матуш
|2
|0.1
|7.
|Вруг Патрик
|2
|0.1
|8.
|Бёйтинк Томас
|1
|0.05
|9.
|Расмуссен Якоб
|1
|0.05
|10.
|Духи Данило
|1
|0.05
|11.
|Даса Элазар
|0
|0
|12.
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|13.
|Брюнс Томас
|0
|0
|14.
|Тронстад Сондре
|0
|0
|15.
|Уйсман Дан
|0
|0
|16.
|Манхуф Миллион
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ван Хеке Ян-Поль
|4
|0
|2.
|Верман Хенк
|3
|0
|3.
|Конголо Родни
|3
|0
|4.
|Флоранюс Шерел
|3
|0
|5.
|Девале Сибен
|1
|1
|6.
|Смит Рейн
|1
|1
|7.
|Вауденберг Лукас
|2
|0
|8.
|Бохневич Павел
|0
|1
|9.
|Малдер Эрвин
|1
|0
|10.
|Кайб Рами
|1
|0
|11.
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|12.
|Верман Йоэй
|1
|0
|13.
|Ван дер Хейде Арьен
|1
|0
|14.
|Майер Батиста
|1
|0
|15.
|Хаяль Рами
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Таннан Уссама
|5
|1
|2.
|Базур Рихедли
|4
|1
|3.
|Брюнс Томас
|5
|0
|4.
|Беро Матуш
|4
|0
|5.
|Туре Идрисса
|2
|1
|6.
|Виттек Максимилиан
|3
|0
|7.
|Расмуссен Якоб
|2
|0
|8.
|Гайек Томаш
|2
|0
|9.
|Тронстад Сондре
|2
|0
|10.
|Бёйтинк Томас
|2
|0
|11.
|Дарфалу Усама
|1
|0
|12.
|Даса Элазар
|1
|0
|13.
|Броя Армандо
|1
|0
|14.
|Вруг Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Херенвен
|13.79% (4)
|31.03% (9)
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|20.69% (6)
|10.34% (3)
|Витесс
|14.71% (5)
|8.82% (3)
|29.41% (10)
|17.65% (6)
|14.71% (5)
|14.71% (5)
Предыдущие игры
Херенвен Последние 20 матчей: +6 =8 -6Твенте 0:0 Херенвен Херенвен 3:0 Фейеноорд Хераклес 1:0 Херенвен Эммен 1:2 Херенвен
ВВВ-Венло 1:1 Херенвен Херенвен 1:1 Ваалвейк Херенвен 1:3 Фортуна Ситтард Фейеноорд 3:0 Херенвен Херенвен 1:2 Хераклес Витесс 1:1 Херенвен Херенвен 2:2 ПСВ АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Ваалвейк 1:1 Херенвен Херенвен 0:3 АЗ Алкмаар Спарта Роттердам 1:4 Херенвен Херенвен 3:1 Осс Херенвен 4:0 Эммен Аякс 5:1 Херенвен Утрехт 1:1 Херенвен Херенвен 1:0 ВВВ-Венло
Витесс Последние 20 матчей: +10 =6 -4Витесс 1:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 4:1 Витесс Витесс 1:0 Гронинген Витесс 2:1 АДО Ден Хааг
Эммен 1:4 Витесс Витесс 1:0 Утрехт Хераклес 0:2 Витесс Витесс 0:0 Этуаль Филант АЗ Алкмаар 3:1 Витесс Витесс 1:0 Фейеноорд Полис Уагудугу 0:2 Витесс Виллем II 0:2 Витесс Витесс 1:1 Херенвен Витесс 1:1 Сонабель Уагудугу АСФ Бобо-Диуласо 3:1 Витесс ПЕК Зволле 2:1 Витесс Харденберг 0:3 Витесс Витесс 2:0 Фортуна Ситтард Гронинген 1:1 Витесс Витесс 1:1 Ройял Бобо-Диуласо
Последние игры между собой
Херенвен: победы: 3, ничьи: 10, поражения: 7
Витесс: победы: 7, ничьи: 10, поражения: 3
Витесс 2:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:4 Витесс Эредивизие Витесс 4:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:0 Витесс Эредивизие Витесс 5:2 Херенвен Лига Европы Херенвен 2:2 Витесс Лига Европы Херенвен 4:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Херенвен Эредивизие Витесс 2:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 2:3 Витесс Эредивизие Херенвен 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:3 Херенвен Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|20
|16
|2
|2
|66 - 15
|50
|2.
|ПСВ
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|49 - 22
|46
|3.
|Витесс
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|34 - 19
|42
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|45 - 31
|40
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|37 - 20
|38
|6.
|Гронинген
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|28 - 23
|34
|7.
|Твенте
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|33 - 28
|30
|8.
|Херенвен
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|29 - 27
|29
|9.
|Утрехт
|Заявка
|20
|6
|10
|4
|27 - 27
|28
|10.
|Хераклес
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|24 - 30
|28
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|31 - 40
|25
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|29 - 32
|23
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|21
|4
|11
|6
|26 - 33
|23
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|34 - 49
|22
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|18 - 35
|16
|16.
|Виллем II
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|24 - 42
|13
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|17 - 45
|12
|18.
|Эммен
|Заявка
|21
|0
|6
|15
|17 - 50
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 6
|27
|2.
|Витесс
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 4
|26
|3.
|Аякс
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 9
|19
|5.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 8
|18
|6.
|Утрехт
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 15
|18
|7.
|Херенвен
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|8.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|9.
|Хераклес
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 9
|16
|10.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 28
|12
|11.
|Твенте
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 13
|12
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|17 - 23
|11
|14.
|Виллем II
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|15 - 21
|10
|15.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|19 - 21
|9
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|9 - 21
|4
|18.
|Эммен
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|13 - 31
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|35 - 6
|25
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|27 - 17
|23
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 11
|19
|4.
|ПСВ
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|25 - 16
|19
|5.
|Твенте
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 13
|18
|6.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|7.
|Витесс
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 15
|16
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 17
|14
|10.
|Хераклес
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 21
|12
|11.
|Херенвен
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 16
|12
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 20
|11
|13.
|Утрехт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|19 - 21
|10
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 24
|8
|17.
|Виллем II
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 21
|3
|18.
|Эммен
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|4 - 19
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Херенвен» – «Витесс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Херенвен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Витесс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Херенвен» – «Витесс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Херенвен 1:0 Витесс
Исход игры
Херенвен
18.3% (26)
Ничья
23.9% (34)
Витесс
57.7% (82)
Тотал 2.5
Больше
64.54% (91)
Меньше
35.46% (50)
Обе команды забьют
Да
85.11% (120)
Нет
14.89% (21)
Популярный счёт
1:2 Витесс
43% (61)
1:1 Ничья
21.1% (30)
2:1 Херенвен
14.1% (20)
0:1 Витесс
6.3% (9)
0:2 Витесс
4.2% (6)
1:3 Витесс
2.8% (4)
1:0 Херенвен
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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