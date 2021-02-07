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  2. Матчи
  3. Франция
Монпелье
0:1
Первый тайм: 40'

Стадион:
Дижон
0'
0:1
5' Гол
Кулибали Сену
27' Желтая карточка
Бальде Мама
32' Желтая карточка
Делор Анди
39' Желтая карточка
Молле Флоран
40'
1
Омлин
Йонас
2
Суке
Арно
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
7
Ристич
Михайло
12
Ферри
Жордан
19
Мавидиди
Стефи
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
10
Лаборд
Гаэтан
9
Делор
Анди
1
Расьоппи
Антони
2
Боэ
Саша
25
Манга
Экеле
5
Кулибали
Сену
3
Музинга
Нгонда
22
Ндонг
Ибраим
24
Лаутоа
Веслей
8
Эбимбе
Эрик
21
Шуиар
Мунир
9
Целина
Берсант
17
Бальде
Мама
Монпелье
4-1-4-1
Дижон
4-2-3-1

Ход матча

5'
0:1
Кулибали Сену
(Целина Берсант)
27'
 
Бальде Мама
32'
Делор Анди
 
39'
Молле Флоран
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 9 0.38
2. Лаборд Гаэтан 7 0.29
3. Мавидиди Стефи 4 0.17
4. Саванье Тежи 3 (2) 0.13
5. Молле Флоран 3 0.13
6. Конгре Даниэль 2 0.08
7. Мендеш Педру II 2 0.08
8. Вахи Элю 2 0.08
9. Ойонго Амбруаз 1 0.04
10. Суке Арно 1 0.04
11. Шкулетич Петар 1 0.04
12. Самбья Саломон 0 0
13. Ристич Михайло 0 0
14. Ферри Жордан 0 0
Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальде Мама 6 0.25
2. Конате Мусса 3 0.13
3. Манга Экеле 2 0.08
4. Кулибали Сену 2 0.08
5. Эбимбе Эрик 1 0.04
6. Шедлер Орельен 1 0.04
7. Музинга Нгонда 1 0.04
8. Целина Берсант 0 0
9. Шуиар Мунир 0 0
10. Саммаритано Фредерик 0 0
11. Ндонг Ибраим 0 0
12. Ассале Рожер 0 0
13. Боэ Саша 0 0

Карточки

Монпелье
# Игрок      
1. Саванье Тежи 5 1
2. Илтон Виторино 2 2
3. Конгре Даниэль 4 0
4. Суке Арно 4 0
5. Ферри Жордан 4 0
6. Делор Анди 4 0
7. Мендеш Педру II 4 0
8. Молле Флоран 2 1
9. Лаборд Гаэтан 3 0
10. Мавидиди Стефи 3 0
11. Ле Таллек Дамьен 1 1
12. Ристич Михайло 2 0
13. Шотар Жорис 2 0
14. Омлин Йонас 0 1
15. Юн Ил-Лок 1 0
16. Ойонго Амбруаз 1 0
17. Самбья Саломон 1 0
18. Долли Киган 1 0
19. Коцца Николя 1 0
Дижон
# Игрок      
1. Шейх Пап 5 0
2. Шафик Фуад 4 0
3. Ндонг Ибраим 4 0
4. Шуиар Мунир 4 0
5. Панзо Джонатан 4 0
6. Саммаритано Фредерик 3 0
7. Конате Мусса 3 0
8. Целина Берсант 3 0
9. Бальде Мама 3 0
10. Музинга Нгонда 3 0
11. Альягбе Сатурнин 2 0
12. Эбимбе Эрик 2 0
13. Ассале Рожер 0 1
14. Манга Экеле 1 0
15. Лаутоа Веслей 1 0
16. Мари Жордан 1 0
17. Шедлер Орельен 1 0
18. Кулибали Сену 1 0
19. Боэ Саша 1 0
20. Нуншиль Ахмад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монпелье 11.43% (4) 11.43% (4) 14.29% (5) 22.86% (8) 22.86% (8) 17.14% (6)
 Дижон 20% (3) 6.67% (1) 20% (3) 20% (3) 20% (3) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Метц 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Ланс ПСЖ 4:0 Монпелье Монпелье 2:3 Монако
Монпелье 1:1 Нант Марсель 3:1 Монпелье Монпелье 2:3 Лилль Брест 2:2 Монпелье Монпелье 0:2 Метц Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже
Дижон Последние 20 матчей: +2 =9 -9
Дижон 0:1 Лион Лилль 1:0 Дижон Лорьян 3:2 Дижон Дижон 1:1 Страсбург
Дижон 0:0 Марсель Реймс 0:0 Дижон Ним 1:3 Дижон Дижон 0:1 Монако Дижон 0:2 Лилль Нант 1:1 Дижон Дижон 0:0 Сент-Этьен Ницца 1:3 Дижон Дижон 0:1 Ланс Метц 1:1 Дижон Дижон 0:0 Лорьян ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Ренн Бордо 3:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье Страсбург 1:0 Дижон

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 3
Дижон: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 4
Дижон 2:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:1 Дижон Лига 1 Дижон 2:2 Монпелье Лига 1 Дижон 1:1 Монпелье Лига 1
Монпелье 1:2 Дижон Лига 1 Монпелье 2:2 Дижон Лига 1 Дижон 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Дижон Лига 1 Дижон 3:3 Монпелье Лига 1 Дижон 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 5:3 Дижон Лига 1 Монпелье 4:1 Дижон Лига 2 Дижон 1:0 Монпелье Лига 2 Дижон 0:2 Монпелье Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 24 15 7 2 50 - 20 52
2. Лилль Заявка 23 15 6 2 40 - 15 51
3. ПСЖ Заявка 23 15 3 5 53 - 14 48
4. Монако 2:2 Заявка 24 14 4 6 48 - 34 46
5. Ренн Заявка 23 10 8 5 31 - 24 38
6. Ланс Заявка 24 10 6 8 34 - 33 36
7. Метц 0:1 Заявка 24 9 8 7 28 - 22 35
8. Анже 0:2 Заявка 24 10 4 10 29 - 36 34
9. Марсель Заявка 21 9 6 6 29 - 24 33
10. Бордо Заявка 24 9 5 10 27 - 29 32
11. Брест Заявка 24 9 3 12 37 - 44 30
12. Ницца 2:0 Заявка 23 8 5 10 26 - 31 29
13. Монпелье 0:1 Заявка 24 8 5 11 35 - 43 29
14. Реймс Заявка 24 7 7 10 30 - 32 28
15. Сент-Этьен 1:0 Заявка 24 6 8 10 23 - 36 26
16. Страсбург Заявка 24 7 4 13 32 - 39 25
17. Лорьян Заявка 23 6 4 13 28 - 43 22
18. Нант Заявка 23 3 10 10 22 - 37 19
19. Дижон 1:0 Заявка 24 3 9 12 16 - 32 18
20. Ним 2:2 Заявка 23 4 4 15 19 - 49 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 9 1 2 32 - 5 28
2. Лион Заявка 12 8 3 1 27 - 10 27
3. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
4. Монако 2:2 Заявка 12 8 3 1 28 - 15 27
5. Брест Заявка 12 7 1 4 24 - 21 22
6. Метц 0:1 Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7. Ренн Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
8. Бордо Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
9. Анже 0:2 Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
10. Лорьян Заявка 12 5 1 6 18 - 21 16
11. Ланс Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
12. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
13. Реймс Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
14. Сент-Этьен 1:0 Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
15. Монпелье 0:1 Заявка 13 4 1 8 20 - 26 13
16. Нант Заявка 11 2 6 3 12 - 17 12
17. Страсбург Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
18. Ницца 2:0 Заявка 12 3 2 7 12 - 22 11
19. Дижон 1:0 Заявка 12 0 6 6 4 - 12 6
20. Ним 2:2 Заявка 11 1 2 8 11 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 12 7 4 1 23 - 10 25
2. Лилль Заявка 11 7 3 1 19 - 8 24
3. ПСЖ Заявка 11 6 2 3 21 - 9 20
4. Ренн Заявка 11 5 5 1 16 - 9 20
5. Ланс Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
6. Монако 2:2 Заявка 12 6 1 5 20 - 19 19
7. Ницца 2:0 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
8. Марсель Заявка 11 5 3 3 14 - 12 18
9. Анже 0:2 Заявка 13 5 3 5 17 - 22 18
10. Монпелье 0:1 Заявка 11 4 4 3 15 - 17 16
11. Метц 0:1 Заявка 12 4 4 4 13 - 11 16
12. Бордо Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
13. Страсбург Заявка 12 4 1 7 18 - 22 13
14. Реймс Заявка 13 3 4 6 20 - 21 13
15. Сент-Этьен 1:0 Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
16. Дижон 1:0 Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
17. Ним 2:2 Заявка 12 3 2 7 8 - 24 11
18. Брест Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
19. Нант Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Лорьян Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Монпелье 88.7% (126)
X 7% (10)
Дижон 4.2% (6)
0
выиграет Монпелье
"Монпелье" явный фаворит поединка как по игре, так и по поставленным задачам. У "Дижона" нет... Ещё
Иван Кершнер #
Все прогнозы
1.59 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монпелье
Ничья
Дижон
3.61
3.72
5.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.00 3.35 2.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.74 3.72 5.10
Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.15 2.37
  3.61 3.19 2.23

Самый высокий коэффициент на матч «Монпелье» – «Дижон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монпелье» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дижон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монпелье» – «Дижон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.70 1.02 8.80 1.04 3.54 1.28 2.79 1.44 1.97 1.93 1.51 2.56 1.33 3.18 1.13 5.20 1.09 5.80 1.01 10.50
12.00 1.01 8.40 1.05 6.50 1.11 4.90 1.17 2.21 1.74 2.33 1.60 1.73 2.18 1.70 2.15 1.40 2.90 1.33 5.10 1.12 4.00 1.09 12.00 1.07 13.00 0.00 18.00
3.77 1.30 2.85 1.45 2.77 1.47 2.17 1.74 1.87 2.01 1.55 2.53 1.41 3.01 1.65 2.32 1.49 2.73 1.12 7.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.04 1.38 2.01 1.80 1.45 2.75 1.14 5.60 1.10 6.90
1.93 1.87 1.44 2.75 1.05 9.50 1.03 12.00 1.04 10.00 1.03 12.00
3.05 1.40 2.50 1.56 1.96 1.92 1.59 2.45 1.22 4.46 1.11 7.10 1.30 3.66
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.85 1.26 2.72 1.46 1.71 2.14 1.29 3.60 1.19 4.70
2.75 1.41 1.72 2.05 1.30 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.25 3.90
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
Где смотреть матч Монпелье 0:1 Дижон онлайн

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Прогнозы на матч Монпелье 0:1 Дижон

Исход игры
Монпелье
88.7% (126)
Ничья
7% (10)
Дижон
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
44.29% (62)
Меньше
55.71% (78)
Обе команды забьют
Да
50% (70)
Нет
50% (70)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
38% (54)
1:0 Монпелье
33.1% (47)
2:0 Монпелье
13.4% (19)
1:1 Ничья
7% (10)
1:2 Дижон
2.1% (3)
0:1 Дижон
1.4% (2)
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1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
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